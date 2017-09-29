​На позитиве. Положительные моменты в жизни «Спартака»

«Соккер.ру» по предложению Карреры проводит социальный эксперимент. Интересно ли футбольной публике говорить о положительных вещах в жизни чемпионов России?

У «Спартака» много верных болельщиков

Четырнадцать клубов ниже «красно-белых» по посещаемости из пятнадцати, и даже «Краснодар» им уступает по среднему количеству зрителей за игру – в полтора раза. Целых 147 274 болельщика посмотрели футбол на «Открытие Арене» в чемпионате России в пяти матчах. Средняя посещаемость поединков «Спартака» в два раза больше, чем домашняя аудитория ЦСКА. И почти в три с половиной – чем у матчей «Локомотива». Зрительский интерес к «Спартаку» после чемпионского сезона упал лишь на десять процентов.

Люди приходят и поддерживают, а выездной показатель «красно-белых» - первый в лиге. 135 тысяч россиян пришли в других городах. Для сравнения, на матчи ЦСКА заглянуло всего 42 тысячи. Пусть рекордную публику «Спартак» собрал в Санкт-Петербурге, где болели против него, но по разным городам чаще набирает именно своих поклонников. И часто намного больше такой публики, чем у конкурентов. Народ любит заглядывать на матчи «красно-белых», невзирая ни на что. Даже по среднему суммарному показателю дома и в гостях уступают «Зениту» незначительно – 28 тысяч против 25 тысяч за тур.

Команда не потеряла шансы на успех

Надо разок сенсационно обыграть «Севилью» в двух матчах и дома обставить «Марибор» - как минимум третье место в группе улыбнется «Спартаку». Выход в плей-офф Лиги Европы будет не худшим результатом – с учетом всех проблем. Кроме того, в чемпионате России не потеряны шансы на третье место. Семь пунктов отставания до «Краснодара» - не так уж много, особенно с учетом, что «Спартак» проиграл лишь на один матч больше, чем «быки» после одиннадцати туров, и аналогично играет в атаке – 16 голов против 17 за тот же отрезок. Уберите ничьи в будущем – выберутся для начала в первую пятерку, а это уже путевка в Лигу Европы. Хотя в этот турнир есть обходной путь, что называется Кубок России. Если хорошо сыграть пару матчей, трофей может припарковаться именно в музее «Спартака». «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» уже вылетели. Так что шансы выросли.

Не все футболисты травмированы

Лазарет наполовину пуст – собирается одиннадцать человек на стартовый состав. Значит, могло быть хуже. С июня по игру против «Ливерпуля» можно насчитать двадцать четыре повреждения – невероятное количество, особенно с учетом, что очень редко футболисты получали травмы в сборных, как Зобнин – он первым разорвал «кресты». После него аналогичные беды были у Тимофеева и Тигиева, но есть и позитив – Ребров избежит операции.

Также важно, что в этом длинном списке не увидите страшных диагнозов для Промеса и Фернандо – важных игроков, невзирая на очевидную неготовность бразильца к сезону. Также жив и здоров Джикия, и если бы добавили к ним Зе Луиша – могли создать центральную ось, на которую «Спартак» опирался в ключевых матчах. Но и позитив есть – до конца года не вернутся только Тимофеев и Тигиев, остальные должны поправиться.

«Спартак» - лидер РФПЛ по ударам

Почти двести штук собрали, 195 попыток было у «красно-белых», чтобы забить в первых одиннадцати турах. 97 выстрелов произвели из-за пределов штрафной площади – разумеется, это первый показатель лиги, причем тот же «Зенит» отстает на двадцать пять ударов! И хотя по попыткам из пределов вратарской и остальному пространству штрафной «Спартак» лишь шестой и второй соответственно, концентрируемся на позитиве. Чемпион по высчитанной вероятности голов идет сразу за «Зенитом», что плохо сочетается с местом во второй половине таблицы. Проще говоря, моменты создают легко, должны были забить намного больше мячей, но реализовать подходы не всегда получается. Но сам факт разгона и доведения до ума почти двухсот атак, из которых только десять были медлительными – обнадеживает. Подтянуть эффективность в завершающей фазе и оборону – пойдут победные голы, как в прошлом сезоне. Команда не застыла на месте, бегут, и это важно.

Промес – автомат голевых решений

Плохо, что Квинси не было против «Ливерпуля», но он уже готовится к возвращению на поле. Из всех ударов «Спартака» по воротам 22% или 43 штуки – на совести голландца. Во всей РФПЛ из-за штрафной площади чаще Квинси наносят выстрелы только два человека – Витиньо и Фернандеш, но у них в сумме на двоих пять забитых мячей, а у Квинси – шесть. Как известно, когда голландец в ударе, то вероятность успехов «Спартака» растет, а если кто-то стал персональным героем в атаке, то это почти всегда – вингер из Нидерландов. Чтобы далеко не ходить в поисках позитива, оценим кризисный сезон – Промес повлиял на результат Суперкубка. Его голы и передачи принесли в РФПЛ десять пунктов – без этих баллов чемпион сейчас занимал бы последнее место в таблице! Плюс проход «Кубани» в Кубке России - первая победа «Спартака» над неудобным соперником в гостях за много лет случилась после дубля Квинси. Голландец – самый яркий легионер лиги.

Чемпион не проигрывал с августа

Можно сказать, что почти полтора месяца без поражений? Позитивный разговор не может обойтись без художественного преувеличения на недельку – после проигранного дерби против «Локомотива» у чемпиона России «Спартака» было семь соперников, а команда ни разу не уступила. Конечно, в этой серии найдете пять ничьих, причем как с «Анжи», так и с «Ливерпулем» сначала вели в счете, а потом позволяли соперникам перевернуть игру, но здесь нужно вспомнить прошлый сезон. Чемпионский год прошли с невероятно низким результатом в три ничьи. Рано или поздно мировые должны были догнать «Спартак». А вот что поражения отступили – важная деталь. Также не забывайте, что проигрывали только «Зениту», ЦСКА и «Локомотиву» - прямым конкурентам в борьбе за первую пятерку. Впереди октябрь, где самым грозным соперником в РФПЛ будет «Ростов» в самом конце. Да и «Севилья» не «Реал» с «Барселоной». Так что есть шанс улучшить положение дел, невзирая на кадровые и игровые проблемы.

Каррера – адекватный тренер

Не все получается у подопечных Массимо на поле, но мало кто всерьез говорит о смене тренера как единственной и что-то гарантирующей опции в наборе Федуна. Спартаковцам хочется, чтобы команда не проигрывала и не теряла победы, ведя в счете. Однако чаще всего не Каррера виноват, ведь он вряд ли позволял подопечным так защищаться при стандартах, как против «Анжи» - со знаменитой контратакой пять в один. И против «Ливерпуля» Массимо после похожего эпизода внес коррективы. Итальянец пережил засушливое трансферное лето, его подставляют травмы – возможно, связанные с работой нового тренера по физической подготовке.

Не можем знать, как завершится путь Карреры в «Спартаке» и когда именно, но одно знаем наверняка и как раз благодаря кризису в команде - человек доказал вменяемость. Ведь «физруком» его стали называть не за то, что сделал лично, а за то, чего его подопечные организовать не сумели. Кстати, на вопрос о таком прозвище Массимо с улыбкой ответил, что профессия учителя – достойная и благородная. Если кому-то нравится называть его именно так - на здоровье. Так что с прошлого сезона одна из оценок не изменилась. Будь в «Спартаке» все такими взрослыми и адекватными, как главный тренер Каррера, чемпионства не пришлось ждать так долго. Команда потеряла много пунктов - а тренер достоинство сохраняет.

Вечно не везти не может

На чемпионство «Спартак» благословила Фортуна, она же включилась в обратную сторону, ведь нельзя назвать обыденной ситуацию, когда 24 травмы, все достойные трансферы сорвались, а лидеры – вроде Фернандо и Глушакова, сбавили. Но добавьте удачных покупок – получите намек на парочку побед и место в районе ЦСКА в таблице. Уберите травмы – позволите Каррере выиграть несколько поединков на классе вместо диких мировых. Сейчас титул не светит, но позитив найти можно – «Спартак» способен создать проблемы «Уралу», «Ахмату» и «Севилье» даже с учетом всех кадровых потерь, если футболисты соберутся. Ведь обратите внимание на одну невероятную закономерность.

«Спартак» часто по ходу матчей обыгрывал своих соперников со счетом 2:0. «Динамо», «Краснодар», «Арсенал», «Локомотив», «Тосно» и «Кубань». Но в результате потерял в таких играх семь пунктов – расстояние до третьего в таблице «Краснодара». А если вспомнить, что ЦСКА, «Марибор», «Анжи» и «Ливерпуль» тоже отыгрались против чемпионов России – говорим о сезоне, где «Спартаку» крупно не везет. Не могут сохранить даже очевидное преимущество, и поэтому теперь должны исправлять ситуацию, как говорит Самедов. А будь у них подход, как у «Зенита» в последних играх - забили и защищают счет, легко заработали на двенадцать пунктов больше. Причем берем строго те матчи, где вели в счете, не учитываем подвиги Довбни в Хабаровске или Беленова в Уфе, где остался счет 0:0. Добавьте «Спартаку» пресловутое чемпионское везение – получите 26 пунктов вместо 14. А это второе место, на один балл меньше, чем у «Зенита». Пусть ошибки и неудачи все перевесили, но есть и позитивные намеки.