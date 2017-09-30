Тренер на грани. Шалимов, которому пора

«Краснодар» проиграл в трех последних матчах, не нашел ключи к воротам «Зенита» и «Арсенала», а Игорь Шалимов обвиняет футболистов. «Соккер.ру» считает, что тренер зарвался.

Что сказал Шалимов после матча с «Арсеналом»: «Три поражения подряд. Бездарно закончили этот отрезок. Идти вверху – серьезная проблема для игроков среднего уровня мастерства. Средний уровень мастерства получается тогда, когда ты не готовишься должным образом к играм. Когда готовишься, оно превращается в высокое».

В высшей степени некорректное высказывание. Во-первых, Игорь Михайлович говорит о среднем мастерстве своих футболистов, что изначально является весьма спорным утверждением. Затем начинает лавировать и говорит, что высокое мастерство может появиться, если готовиться к играм должным образом. Получается, «Краснодар» не готовился, как следует? Но ведь это задача тренера – заставить игроков тренироваться и играть на максимуме возможностей, то есть здесь Шалимов расписывается в собственной некомпетентности и в том, что не управляет коллективом. Тренер не выжимает максимум из классного состава, «быки» впервые за четыре года не смогли преодолеть квалификацию Лиги Европы и пробиться в групповой этап, вылетели из Кубка России после первого же раунда. Во всем виноваты футболисты, или пора спросить с главного тренера, которого мастерство этих самых игроков и удача спасали не раз?

У «Краснодара» игроки «среднего мастерства»? Да ну, бред какой-то!

По суммарной стоимости игроков в РФПЛ «Краснодар» заметно уступает только «Зениту» и «Спартаку», но при этом немного превосходит ЦСКА, то есть в распоряжении Шалимова один из сильнейших составов в лиге, в чем можно удостовериться, если вдаваться в подробности. Синицын и Крицюк – отличная вратарская линия, Гранквист – один из сильнейших центральных защитников чемпионата и тренер на поле, Смолов – лучший бомбардир двух последних розыгрышей РФПЛ. Есть еще техничный Вандерсон, который входит в тройку лидеров чемпионата России по числу успешных обводок, ловкий левый краек Рамирес, мастер единоборств Мартынович, кандидаты в сборную России Газинский, Шишкин, Петров и Мамаев. Не забываем о Каборе, который может играть на уровне Фернандо из чемпионского сезона, и Классoне – швед постоянно подтверждает свою квалификацию результативными действиями. С учетом того, что второй фронт в виде Лиги Европы у «Краснодара» этой осенью закрыт, такой состав позволяет в этом сезоне побороться за попадание в Лигу чемпионов, куда отправятся три команды.

«Краснодар». От предсказуемости к скуке

Всем известна философия владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, которому не нужны результаты без красивой игры. «Быки» на протяжении всей своей непродолжительной истории делают ставку на атакующий стиль, который сохраняется и при Игоре Шалимове, однако сейчас наступил такой момент, когда этот самый стиль заслоняет основную идею. Один из залогов зрелищности – вариативность и непредсказуемость, а «Краснодар» постоянно наращивает вектор атак через центральную зону, где регулярно наталкивается на организованное сопротивление готовых к этому противников. Круто играть в короткий пас и разыгрывать изящные комбинации накоротке, но такую атакующую игру невозможно поставить, здесь все зависит от индивидуальных действий игроков, их предприимчивости, вдохновения, куража и изобретательности.

Наверное, поэтому Шалимов и пожаловался на «среднее мастерство» - футболисты ведь не смогли ничего придумать. А плана «Б» у тренера не нашлось. Изображать «Барселону», усложняя себе задачу сужением фронта атаки, вместе с этим лишая себя скорости, – это уже не стиль, это блажь. И да, для такой игры у «Краснодара», пожалуй, средние футболисты, потому что нужен мировой класс, чтобы в каждом матче пешком взламывать редуты соперников через центр. И это уже давно не весело, потому что «быки» регулярно бьются лбом в запертые ворота, словно не существует футбольных хитростей и отвлекающих маневров, с помощью которых и результата можно добиться, и приедающееся шоу разнообразить.

А если у «Краснодара» средний тренер?

В «Краснодаре» уже не раз задавались вопросом о соответствии Шалимова занимаемой должности, но до сих пор конечные решения принимались в его пользу. Во многом случайный финиш в еврокубковой зоне по итогам прошлого сезона (вспомните последний тур), вылет из квалификации Лиги Европы и Кубка России, бездарные поражения от «Зенита» и «Арсенала»... Или не стоит обращать внимание на результаты, лишь бы игра радовала глаз? Не уверен, что три последних матча принесли Сергею Галицкому эстетическое наслаждение. В игре «Краснодара» Шалимова слишком многое зависит от футболистов, кредо Игоря Михайловича в управлении командой сводится к установлению идейных приоритетов и ограничений, но именно тренерского вмешательства «быкам» часто не хватает, потому что изнутри процессы зачастую выглядят не так, как со стороны. Шалимову пора понять, почему его команда не использует свой потенциал в полной мере, и исправить это. Или пора уступить место коллеге, который возьмет на себя ответственность и сумеет сменить заевшую пластинку.

«Локо» взлетел, «Спартак» упал. Клубы РФПЛ в сезоне-2016/2017 и сейчас