Аленичев: «Багаж? Нет, чемпионство – полная заслуга Карреры и футболистов»

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев убеждён, что красно-белые завоевали чемпионство благодаря нынешнему главному тренеру московского клуба Массимо Каррере, который возглавил команду в начале прошлого сезона:

«„Багаж Аленичева“ всё-таки сыграл свою роль в прошлом сезоне, учитывая нынешние результаты „Спартака“? Нет, чемпионство – полная заслуга Массимо и футболистов, которые объединились и поняли, что болельщиков подводить нельзя. Плюс в пользу спартаковцев оказались отъезд Халка, смена тренерского штаба в ЦСКА – это всё тоже повлияло на успех. Как бы то ни было, тогда „Спартак“ заслуженно взял золото. Но сейчас другой сезон, а год после титула всегда тяжёлый, этого следовало ожидать. У „Зенита“ большой отрыв, но у красно-белых должно взыграть самолюбие. Будет тяжело догнать Питер, но хотелось бы, чтобы „Спартак“ конкурировал до самого конца турнира.

13 очков отставания – это многовато, да. Но чудеса случаются. „Зениту“ ещё ехать на „Открытие Арену“, да и на два фронта он тоже играет – насколько мне известно, даже стоит задача победить в Лиге Европы. Но если „Спартак“ продолжит терять очки, как было в матчах с „Анжи“ и „Тосно“, то о борьбе за чемпионство речи уже не будет».

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