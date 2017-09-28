Гаджиев: «У „Зенита“ есть серьёзные возможности побороться за трофей Лиги Европы»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы, отдельно отметив форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина, который отличился дублем в ворота испанской команды:

«Думаю, что потенциал „Зенита“ можно оценивать и по отдельным отрезкам игры Лиги Европы с „Реалом Сосьедад“, и по первому тайму поединка чемпионата России с „Краснодаром“, в котором петербуржцы тоже выиграли. Достаточно большие отрезки этих матчей они провели впечатляюще. Исходя из увиденного, могу сказать, что у „Зенита“ есть серьёзные возможности для того, чтобы бороться за трофей Лиги Европы. Учитывая, что из Кубка России они уже вылетели, у них сохраняется шанс выиграть другой кубок.

Кокорин – один из наиболее одарённых наших форвардов. Он хорошо проявил себя в прошедшей встрече с „Реалом Сосьедад“. Хотелось бы, чтобы он продолжал расти. Думаю, у него ещё есть возможности добавить, чтобы Александр на чемпионате мира сыграл на максимуме своих возможностей. Моё мнение, он может стать заметным игроком и на таком большом форуме, как предстоящий чемпионат мира».

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