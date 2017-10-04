Это стоит посмотреть! 8 самых интригующих матчей отбора ЧМ-2018

Чем заняться, когда клубы отдыхают? Смотреть решающие поединки сборных! Блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко рассуждает о первой порции предстоящих игр.

Настала пора решающих поединков в квалификации на Чемпионат мира-2018. С четверга по вторник мы станем свидетелями восьми битв не на жизнь, а на смерть. Учитывая, что правила отбора для европейских сборных на мундиаль жестче, чем на чемпионат Европы, интрига будет жить до последнего дня квалификации. Нам же остается только, как говорится, «запастись попкорном» и смотреть сие зрелище.

В этом материале давайте посмотрим на расклады в группах и оценим шансы команд на итоговый успешный результат.

Четверг. Черногория – Дания

К очной встрече Черногория и Дания подходят с абсолютно идентичными показателями: 16 очков, разница мячей +11, 18 забитых и 7 пропущенных голов, 5 побед, 1 ничья, 2 поражения.

Первый поединок между этими командами завершился неожиданной гостевой победой Черногории. В том матче Дания нанесла 23 удара по воротам соперника, 7 из которых попали в створ. Черногорцы совершили 5 выстрелов по воротам соперника и 2 в створ. Большую часть игры Черногория глубоко оборонялась и лишь изредка контратаковала. Единственный гол был забит на 32-й минуте.

Интересно, как все сложится во втором матче этих сборных. В домашних стенах Черногория проиграла всего один раз - Польше со счетом 1:2. Дания на выезде добыла две победы в последних встречах с Казахстаном и Арменией с общим счетом 7:2. Учитывая, что Польша имеет комфортное преимущество в турнирной таблице, битва этих команд превращается для них в решающий матч квалификации.

Четверг. Шотландия – Словакия

Шотландия перед последними поединками отбора находится на четвертом месте в группе. Но подопечные Гордона Стракана отстают всего лишь на один балл от Словакии, которая находится на второй позиции.

И вот следующий матч у шотландцев как раз дома против словаков. В случае победы Шотландия может выйти на вторую позицию. Тем более, что Словения, занимающая на данный момент третью строчку, будет играть в гостях против Англии.

Команда Стракана в нынешней квалификации испытала большие проблемы, когда пропускала первой. К примеру, в домашнем матче с Литвой ей удалось сравнять счет только на 89-й минуте. Если же шотландцы открывали счет, им удавалось уверенно с надежной игрой от обороны добывать позитивный для себя результат.

Так что сборной Шотландии невероятно важно будет забить быстрый гол в ворота словаков. Если шотландцы добудут победу, тогда в последнем туре вполне возможно, что их устроит ничья в матче со Словенией. Это позволит им сыграть в стыковых матчах за право участвовать на Чемпионате мира-2018.

Словакия наверняка будет играть против Шотландии на контратаках и сделает все возможное, чтобы по окончании матча укрепить свою вторую позицию. Так что поединок обещает быть интересным.

Пятница. Турция - Исландия

Сборная Турции имеет едва ли не наилучшие шансы на занятие первого-второго места в группе. Подопечным Мирчи Луческу нужно одолеть дома Исландию и в гостях победить Финляндию. Матч с исландцами будет сродни финалу для турков.

Турецкая команда добыла четыре домашние победы подряд. Последняя была над лидером группы – хорватами. В том матче у сборной Хорватии было несколько стопроцентных моментов, которые она чудом не реализовала. Но подопечные Луческу также создали пару-тройку опасных голевых шансов и на 75-й минуте воспользовались грубой ошибкой вратаря хорватской сборной.

Исландия в гостевых матчах квалификации добыла только одну победу в матче с аутсайдером группы Косово. С Украиной на выезде исландцы сыграли в ничью, Хорватии и Финляндии проиграли.

Даже ничейный результат в поединке с Турцией будет считаться огромным успехом для Исландии. В таком случае преимущество в два очка перед турками сохранится, и в домашней встрече с Косово исландцы могут спокойно гарантировать себе как минимум участие в плей-офф.

Так что можем себе только представить, какое напряжение будет царить на поле в пятничном матче Турция – Исландия.

Суббота. Болгария – Франция

Учитывая, что шведы принимают Люксембург, а голландцы едут в гости к Беларуси, Франция обязана добывать победу в гостевом матче с Болгарией.

На первый взгляд кажется, что разница в классе между французской и болгарской командами просто огромна, и подопечные Дидье Дешама должны выигрывать с закрытыми глазами.

Но не все так просто. Да, Болгария уступила в последних шести гостевых поединках, но при этом победила в последних пяти официальных домашних встречах. В том числе были повержены Нидерланды со счетом 2:0 и Швеция в драматичном матче – 3:2.

При родных трибунах болгары показали потрясающую организацию быстрых контратак, которые холоднокровно завершали точными ударами. При этом они дисциплинированно действовали в обороне по схеме 5-4-1.

Для сборной Франции пугающим также является тот факт, что команда Дешама на выезде потеряла очки в матче против Беларуси и проиграла Швеции. Плюс, не смогла дома справиться с Люксембургом.

Если французы не выиграют в Болгарии, они рискуют оказаться на втором месте и попасть в плей-офф, как было в двух последних отборах на Чемпионат мира.

Так что ждем яркой игры в позиционных атаках от сборной Франции и кинжальных контрвыпадов от сборной Болгарии.

О раскладах перед важнейшими матчами понедельника и вторника поговорим во второй части материала.