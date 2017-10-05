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Роналдиньо снова финтит! Как поживает легенда

сегодня, 21:12

Роналдиньо уже пару лет не играет в большой футбол, зато преуспел в малом: Ронни зовут в футзальную сборную Бразилии! «Соккер.ру» представляет зарисовки из жизни кумира.

Вечно молодому и вечно улыбчивому кудеснику Роналдиньо уже 37 лет, но он не устает напоминать о себе. То в какой-нибудь веселой рекламе снимется, а теперь вот напомнил о себе вовремя, играя в мини-футбол в Индии. Бизнесмены-энтузиасты уже второй год проводят в этой стране краткосрочный турнир по мини-футболу «Премьер Футзал», на который приезжают негаснущие звезды большого футбола, самая яркая среди которых – Роналдиньо. Вы только посмотрите, что Волшебник творил на малой площадке! Свой гонорар бразилец отработал сполна. Вот творчество Ронни из прошлого года.

А во время нового турнира бразильца было просто не остановить. Четыре гола в одном матче? Не вопрос.

Во время турнира Роналдиньо встретился с командами своих знаменитых коллег – Райана Гиггза, Пола Скоулза, Деку, Мичела Сальгадо и многих других. Но никто не зажигал на площадке так ярко, как Ронни.

Роналдиньо, как и всегда, эффектность ставил выше эффективности. Мини-футбол в Индии точно стал популярнее благодаря трюкам бразильца и его слепым пасам, когда бразилец выворачивал шею чуть ли не на 180 градусов, глядя на трибуны, но все равно пущенный им мяч находил партнера.

 

 

Grande partida ontem! O jogo foi disputado e acabamos empatando, mas hoje tem mais!! ⚽⚽ #DelhiDragons #NaamHaiFutsal @premierfutsalindia

Публикация от Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho)

 

А вот это просто бинго!

 

 

Просто посмотрите, как он двигается с мячом.

 

 

И напоследок еще одна объемная нарезка финтов.

В общем, как вы уже догадались, Роналдиньо в очередной раз впечатлил мир, пусть на этот раз эпицентром извержения его вдохновения стала Индия. Теперь на полном серьезе обсуждается вызов Ронни в состав сборной Бразилии по мини-футболу. Никто не скрывает, что маркетинговая составляющая важна, а Роналдиньо даже не будут заставлять тренироваться – только играй в свое удовольствие. Инициатором написания футзальной странички в карьере Роналдиньо стал Фалькао – лидер бразильской мини-футбольной сборной, который тоже развлекался в Индии.

 

 

Фалькао также зовет Диньо в свою команду – «Соробаку», то есть если обладатель «Золотого мяча» готов уделять мини-футболу чуть больше времени, чем неделя в году, то у него появилась отличная возможность прославиться и в этом виде спорта. А тем временем, образ Роналдиньо по-прежнему востребован. Бразилец выпускает эксклюзивную продукцию со своим изображением, а сам снимается в рекламе. Занятная штука – «футбольная шайба», имитатор мяча для безопасной игры в квартире.

 

 

А вот стильная реклама из целой серии роликов со знаменитыми футболистами от спонсора европейской Лиги чемпионов. Антиутопическое будущее, погоня, Роналдиньо, мяч и…

И раз уж заговорили о рекламе, как ни вспомнить любимые ролики с участием Роналдиньо. Про маму и чипсы, например.

Или про бутсы со сверхспособностями.

И это не говоря о культовых роликах «Пепси» и «Найк» в компании с другими звездными футболистами.

 

 

А вот из относительно свежего. Сольное выступление Роналдиньо. Тоже неплохо.

Вернемся к «Инстаграму» Роналдиньо. Бразильский Волшебник не забывает людей, с которыми его сталкивала футбольная судьба. Так, «фантастический парень и лучший тренер» Франк Райкард удостоился поздравления с днем рождения.

 

 

О дне рождения своей мамы Роналдиньо тоже напомнил подписчикам.

 

 

Феномен Роналдо – тоже в числе избранных персон Ронни.

 

 

И Луиш Фигу тут как тут.

 

 

А еще Роналдиньо явно ностальгирует по молодости – делится фотографиями наподобие этой.

 

 

Но на самом деле его молодость продолжается, а миллионы фанатов по всему миру не забывают волшебный и искренний футбол бразильца. Роналдо де Ассис Морейра, он же Роналдиньо не из далекой ламповой эпохи, он из вчерашней транзисторной эры, который научил многих мальчишек из сегодняшнего цифрового измерения любить футбол. На прощание – топ-10 постов из «Инстаграма» Роналдиньо, которые испытают вашу ностальгию.

Святые троицы «Барсы». До и после MSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До новых встреч, Ронни!

 

 

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