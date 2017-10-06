10 вдохновляющих матчей сборной России в XXI веке

Давненько сборная России не радовала своих болельщиков играми, которыми можно гордиться. «Соккер.ру» поднимает моральных дух накануне очередного контрольного поединка.

6 октября 2001 года. Отборочный матч ЧМ-2002

Россия – Швейцария – 4:0

Голы: Бесчастных 14 (пенальти), 19, 38; Титов 83.

На чемпионат мира 2002 года сборная России под руководством Олега Романцева отобралась без особых проблем, опередив в своей группе крепкие сборные Югославии, Словении и Швейцарии. Могли наши соотечественники оформить досрочный выбор на Мундиаль, но уступили Словении на выезде при безобразном судействе англичанина Грэма Полла. В октябрьской игре против Швейцарии нас устраивала даже ничья, однако подопечные Романцева даже без двух дисквалифицированных лидеров, Мостового и Карпина, не собиралась довольствоваться малым. Еще в первом тайме Владимир Бесчастных оформил хет-трик, а в концовке матча аккуратным ударом со штрафного Егор Титов установил окончательный счет.

Видеообзор матча

7 сентября 2002 года. Отборочный матч Евро-2004

Россия – Ирландия – 4:2

Голы: Каряка 20; Бесчастных 25; Кержаков 70; Бэбб 86 (автогол) – Дохерти 69; Моррисон 76.

На ЧМ-2002 сборная России не смогла выйти из группы, проиграв Японии и Бельгии, после чего на тренерском мостике произошла рокировка – Газзаев вместо Романцева. Новый тренер – новые надежды, и Валерий Георгиевич начал за здравие. Его команда лихо разобралась с ирландцами, которые играли в плей-офф Мундиаля, атака торжествовала, а наблюдать за игрой сборной России в том матче было одно удовольствие, Газзаев даже пускался в пляс в технической зоне и за ее пределами.

Видеообзор матча

10 сентября 2003 года. Отборочный матч Евро-2004

Россия – Швейцария – 4:1

Голы: Булыкин 22, 35, 60; Мостовой 72 – Каряка 15 (автогол).

Если в 2001 году швейцарцы приехали в Москву без турнирной мотивации, то в отборе Евро-2004 они лидировали в группе и могли оставить сборную России без чемпионата Европы. Нам же требовалась только победа, чтобы продолжить борьбу. Георгий Ярцев выпустил сверхатакующий состав, явно демонстрируя свои намерения, и первый гол в матче забил Каряка. Правда, в свои ворота. А потом на авансцену вышел Дмитрий Булыкин, который, как Владимир Бесчастных за два года до этого, оформил хет-трик в игре со Швейцарией, вдоволь поиздевавшись над защитниками. Это было драйвово и круто!

Видеообзор матча

10 матчей сборных, которые шокировали мир

19 ноября 2003 года. Стыковой матч за выход на Евро-2004

Уэльс - Россия – 0:1

Гол: Евсеев 22.

Финишировав на второй строчке в своей группе, сборная России должна была проложить себе дорогу на Евро через стыковые матчи с Уэльсом. Матч в Москве завершился со счетом 0:0, не добавила настроения нашим ребятам история с дисквалификацией Егора Титова, а в Кардиффе ждал 73-тысячный «Миллениум», жаждущий успеха своих любимцев. Но у сборной России не задрожали коленки, это был матч воли и характера, а Вадим Евсеев, которого публика рьяно освистывала из-за жесткой игры против Гиггза, забил решающий мяч и выдал исчерпывающее резюме в телевизионную камеру после финального свистка.

Видеообзор матча

17 октября 2007 года. Отборочный матч Евро-2008

Россия – Англия – 2:1

Голы: Павлюченко 69 (пенальти), 72 – Руни 29.

Один из лучших матчей сборной России за всю историю. По антуражу, драматургии и важности добытого результата. Не выиграв у Англии, сборная России лишала себя шансов сыграть на чемпионате Европы, родоначальников футбола необходимо было обыгрывать, и парни под руководством счастливчика Гуса справились с этой задачей. Хотя на исходе получаса игры Руни открыл счет, и англичане вели до середины второго тайма, когда вышедший на замену Спящий Гигант Павлюченко перевернул все с ног на голову. Два гола Романа в течение трех минут обеспечили сборной России волевую победу и сохранили шанс выступить на Евро-2008, куда мы в итоге попали с большими приключениями и вследствие другого поражения «Трех Львов» - от Хорватии.

Видеообзор матча

18 июня 2008 года. Финальная часть Евро-2008, групповой этап

Швеция – Россия – 0:2

Голы: Павлюченко 24; Аршавин 50.

А потом было лучшее лето в истории отечественного футбола. Сборная России сказочно выступила на чемпионате Европы, дважды проиграв только лучшей команде того турнира – испанцам. Победа над греками возродила надежды, но настоящее безумие началось во время матча со шведами, где хищные парни Гуса Хиддинка взяли верх, как тогда говорили, в матче «за право проиграть Нидерландам в четвертьфинале». Ох, кто-то сильно заблуждался!

Видеообзор матча

21 июня 2008 года. Финальная часть Евро-2008, четвертьфинал

Нидерланды – Россия – 1:3

Голы: Ван Нистелрой 86 - Павлюченко 56; Торбинский 112; Аршавин 116.

Всего лишь через три дня после победы над Швецией сборная России вышла «проигрывать» Нидерландам в четвертьфинале. Голландцев называли чемпионами группового раунда по игре, но против подготовленной и уверовавшей в себя дружины под руководством своего соотечественника «оранжевые» оказались бессильны. Это не вымученная и выстраданная победа над фаворитом, как это бывает, Россия сыграло ярче яркой Голландии, выдав изумительный матч. Руд ван Нистелрой в концовке дополнительного времени увел свою команду от поражения, но тем самым он только добавил эпичности нашей победе, ведь голы Торбинского и Аршавина в концовке овертайма всю страну ввергли в экстаз.

Видеообзор матча

1 июня 2012 года. Товарищеский матч

Италия – Россия – 0:3

Голы: Кержаков 60; Широков 75, 89.

Следующего чемпионата Европы вся Россия ждала с затаенной надеждой увидеть новую сказку, и крупная победа в товарищеском матче над Италией подтверждала, что команда Адвоката способна на многое. Это сейчас мы знаем, что «Скуадра Адзурра» на Евро-2012 добралась до финала, а мы сошли с дистанции после группового раунда, но тогда эта победа вдохновляла.

Видеообзор матча

8 июня 2012 года. Финальная часть Евро-2012, групповой этап

Чехия – Россия – 1:4

Голы: Пиларж 52 – Дзагоев 15, 79; Широков 24; Павлюченко 82.

Матч против Чехии – часть неудачной истории, но мы ведь оцениваем конкретные матчи, и такой мощный старт на Евро-2012 показался продолжением сказочного Евро-2008. Запихали четыре мяча в ворота одного из лучших голкиперов планеты Петра Чеха, играли весело и раскованно. Несколько дней все болельщики сборной России пребывали в отличном настроении.

Видеообзор матча

12 октября 2012 года. Отборочный матч ЧМ-2014

Россия – Португалия – 1:0

Гол: Кержаков 6.

Согласно нашему рейтингу, последний вдохновляющий матч сборная России провела пять лет назад. Именно поэтому индекс счастья болельщиков сейчас на небывало низком уровне. Фабио Капелло идеально выстроил игру против Португалии с Криштиану Роналду, ранний гол Кержакова остался единственным в матче, наша команда отправила фаворита домой без набранных очков.

Видеообзор матча