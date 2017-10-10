Добро пожаловать! Сборная Сербии – на ЧМ-2018

Сборная Сербии под руководством знакомого нам тренера выиграла свою отборочную группу и пробилась на чемпионат мира. «Соккер.ру» - об успехе команды Славолюба Муслина.

Провальные отборы

В Сербии не переводились игроки высокого класса, что подтверждается наличием футболистов из этой страны в ведущих лигах Европы и победами на молодежном и юношеском уровне: за последние пять лет команда U17 была первой в Европе, а U20 становилась сильнейшей в мире. Тем не менее, главная национальная дружина систематически проваливалась в отборах на крупные турниры. Три последних чемпионата Европы, а также мундиаль в Бразилии прошли без сербских футболистов. Апофеозом неудач стала квалификация Евро-2016, которую «Белые орлы» начинали под руководством Адвоката. Голландец стартовал матчами против Армении, Албании и Дании, набрал в них одно очков и заявил, что выйти на чемпионат Европы уже нереально. Отставка Адвоката ничего не изменила: четвертое место в группе, болезненный финиш ниже Албании и полный разброд в команде. Футболисты конфликтовали с тренером, Неманья Матич «наезжал» на партнеров за нерадивое отношение к матчам в футболке национальной команде, фанаты создавали атмосферу ненависти на трибунах. И казалось, что нет просвета в плачевном существовании классных игроков, не объединенных общей идеей.

И пришёл спаситель

Человеком, «который изменил всё», стал наш хороший знакомый Слаболюб Муслин, работавший в России с «Локомотивом», «Химками», «Краснодаром» и «Амкаром». Первое, что должен был сделать тренер, вставший у руля проблемной команды, - устранить раскол, сплотить коллектив. Муслин понимал, на что шел, и сразу обозначил свою главную задачу: «Игроки должны чувствовать ответственность за неудачи в трех отборочных циклах кряду. Им нужно понять, что мы или побеждаем вместе, или проигрываем поодиночке. Я хочу привнести страсть, и не сомневаюсь, что те, кто любит свою страну, отдадут все силы на благо сборной. Только такая мотивация поможет нам пробиться на ЧМ-2018».

У балканских спортсменов часто непростой характер, но национальные чувства, воспитанные историческими передрягами, тоже традиционно сильны, поэтому удивительно, что никто до Муслина не сумел сыграть на любви футболистов к Сербии. Славолюб психологию команды поменял, заставил подопечных биться за свою страну. Это уже была победа. Параллельно тренер работал над тактикой, он изменил схему на 3-4-3, которая помогла с максимальной эффективностью использовать сильные качества ведущих футболистов. Иванович взял на себя роль лидера обороны, Матич заправлял в центре поля, креативный Тадич получил свободу, а Митрович оказался наконечником команды. Центральная ось сформировалась, «нарастить мясо» - дело времени. Муслин грамотно совместил роль регулятора атмосферы и генератора командного духа с тактическим деспотизмом: футболисты признаются, что предыдущие наставники не уделяли столько времени тактике, а Славолюб всем угодил, раздавая позиции, однако оставил за собой право требовать прилежного соблюдения установок.

Сборная Сербии в отборе ЧМ-2018

Начав в отборе с домашней ничьи против Ирландии, сербы продолжили победами над Молдавией и Австрией, которая тогда считалась прямым конкурентом. Дальше были две одинаковые ничьи 1:1 с Уэльсом, разделенные выездной победой над Грузией, а решающий рывок к чемпионату мира команда Славолюба Муслина сделала в сентябре, разгромив Молдавию, а затем минимально переиграв Ирландию на выезде. Таким образом, сербам достаточно было выиграть один из октябрьских матчей, чтобы гарантировать себе первое место в группе и прямую путевку в дружественную Россию. И вот тут ответственность придавила сборную Сербии основательно, последние шаги в квалификации оказались самыми сложными.

Во-первых, «Белые орлы» проиграли австрийцам, у которых оставались сугубо теоретические шансы на второе место, во-вторых, домашний матч против Грузии не стал легкой прогулкой. Александар Прийович забил единственный мяч только на 74 минуте, а концовку встречи сербы провели в обороне. Главное, что обошлось без большого разочарования, а Неманья Матич после игры дал исчерпывающий комментарий: «Мы находились под сумасшедшим давлением перед матчем с Грузией. Возможно, мы продемонстрировали не самый красивый футбол, зато показали, как мы готовы биться за Сербию и почему должны отправиться в Россию».

Пять героев сборной Сербии

Славолюб Муслин. Поработал над психологическим и тактическим обликом команды, превратил разобщенных неудачников в сплоченных патриотов и параллельно поделился с ними футбольными премудростями. Говорит, что с самого начала верил в успех.

Бранислав Иванович. Капитан и единственный футболист сборной Сербии, отыгравший без замен во всех десяти отборочных матчах. Бранислав помогал тренеру в психологической настройке коллектива и подавал личный пример на поле, где бился, не щадя себя и соперников. Особенно важную роль сыграл в сентябрьской победе над Ирландией в Дублине, которая, по сути, открыла сербам дорогу на мундиаль. Половину второго тайма сборная Сербии играла в меньшинстве и находилась под сумасшедшим давлением хозяев, но выстояла во многом благодаря вдохновенной игре своего капитана.

Неманья Матич. Как и Иванович, лидер не только по духу, но и по игре. Два года назад неравнодушный Неманья выносил на публику свое недовольство отношением партнеров к играм за национальную сборную и даже грозился уйти из команды, но сейчас Матич счастлив, как и вся его страна. Неманья практически в каждом интервью подмечает, что сейчас никаких претензий к товарищам не имеет, напротив, гордится тем, как все бьются за честь Сербии.

Душан Тадич. Креативный полузащитник уходил из сборной из-за конфликта с предыдущим наставником – Радованом Чурчичем, но Муслин вернул изобретательного футболиста в команду, приготовил для него идеальную позицию и предоставил ему свободу творчества. Душан признается, что оценил такое внимание со стороны тренера и готов пахать не только за Сербию, но и за него лично. Деяния не разошлись со словами: Тадич стал главным креативным мотором «Белых орлов» в отборе, он забил 4 мяча и записал на свой счет 7 «ассистов», то есть принял непосредственное участие больше чем в половине всех голов сборной Сербии в квалификации.

Александар Митрович. Даже потеря Митровичем места в основе «Ньюкасла» не изменила отношения Муслина к нападающему. Несмотря на превратности клубной жизни, в сборной Александар неизменно занимал место на острие атаки и забил 6 голов, став лучшим снайпером Сербии в отборе. Муслин говорит, что рецепт «приготовления» ударного форварда прост: доверие, удобная позиция на поле, комфортная обстановка в сборной.

На что рассчитывает сборная Сербии на ЧМ-2018?

Точный прогноз дать сложно, ведь сборная Сербии по-прежнему – неопределенная величина. Им очень важно сохранить «химию» в коллективе и не испортить фон внутри и вокруг команды какой-нибудь истории вроде дележки премиальных. При удачной жеребьевке и стечении обстоятельств могут сыграть даже в четвертьфинале – потенциал позволяет, но могут и не выйти из группы, если жеребьевка подведет, или командный дух даст сбой.

