Чемпионы мира 2002. Где они сейчас

15 лет прошло с последнего чемпионства сборной Бразилии. Роберто Карлос стал дедушкой в 44 года, Роналдиньо феерит в мини-футболе. «Соккер.ру» вспомнил всех!

Флешбек. Мундиаль-2002 прошел в Японии и Южной Корее, только оправившийся от почти двухлетнего простоя Феномен Роналдо зажег «на все деньги» и восьмью голами подтащил сборную Бразилии к последнему на данный момент или, как говорят суеверные футболисты, крайнему господству в мировом футболе. Это была великая команда, которая выиграла семь из семи матчей на том чемпионате мира. В групповом раунде Бразилия переиграла сборные Турции, Коста-Рики и Китая, в первом раунде плей-офф не поздоровилось Бельгии, затем удалось убрать с турнира Англию, а Роналдиньо забил знаменитый гол за шиворот Симэну. В полуфинале и финале отличался только Роналдо: сначала «пыром» забил единственный мяч в ворота турок, а в финале дважды огорчил Оливера Кана, которого признали лучшим игроком чемпионата мира еще до решающей схватки.

Маркос, 44 года. На ЧМ-2002 = 7 матчей, 4 пропущенных мяча. Основной страж сборной Бразилии, завоевавшей звание пентакампеонов в 2002 году, до 38 лет играл в футбол за единственный клуб в своей карьере – «Палмейрас», в основном составе которого провел 20 лет. Повесив перчатки на гвоздь, стал послом «зелено-белых» и принял участие в создании автобиографического фильма о себе любимом – «Сан Маркос» («Святой Маркос»).

Дида, 44 года. На ЧМ-2002 = 0 матчей. Проиграл Маркосу конкуренцию в 2002-м, зато построил классную карьеру в Европе, став частью легендарного «Милана», с которым выиграл кучу титулов, в том числе дважды поднимал над головой Кубок чемпионов. Всего два года назад завершил футбольную карьеру и решил стать тренером. Успел недолго поработать помощником Кларенса Зеедорфа в китайском клубе «Шэньчжэнь», а сейчас прочит великую карьеру Джанлуиджи Доннарумме и мечтает однажды встать у руля «Милана».

Рожерио Сени, 44 года. На ЧМ-2002 = 0 матчей. Легенда «Сан-Паулу» и вратарь, забивший в своей карьере больше 100 голов, объявил о завершении карьеры в декабре 2015-го. А в начале этого года Рожерио стал главным тренером «Сан-Паулу», правда, продержался на своем посту всего полгода: в начале июля, после поражения от «Фламенго» 0:2 Сени был отправлен в отставку.

Кафу, 47 лет. На ЧМ-2002 = 7 матчей. Капитан триумфальной сборной Бразилии стал экспертом и футбольным «селебрити», в марте этого года посещал нашу страну в рамках мероприятия «100 дней до Кубка Конфедераций». Великий бразилец 8 марта дарил женщинам цветы на улицах Санкт-Петербурга и не жалел комплиментов для сборной России.

Роке Жуниор, 41 год. На ЧМ-2002 = 6 матчей. Был техническим наблюдателем сборной Бразилии на домашнем ЧМ-2014, но в основном занят реализацией тренерских амбиций. На протяжении целых шести матчей продержался у руля клуба «15 ноября», потом был принят на работу с молодежью «Лацио», а с марта по июнь этого года возглавлял бразильский клуб «Итуано».

Лусио, 39 лет. На ЧМ-2002 = 7 матчей. После победного мундиаля успешно выступал за «Баварию» и «Интер», а до недавнего времени доигрывал в индийском клубе «Гоа». Впрочем, официального заявления об уходе из футбола пока не было.

Эдмилсон, 41 год. На ЧМ-2002 = 6 матчей, 1 гол. Автор красивейшего гола в ворота Коста-Рики на том самом мундиале стал успешным бизнесменом и работает в Конфедерации футбола Бразилии, где возглавляет комитет реформ.

Роберто Карлос, 44 года. На ЧМ-2002 = 6 матчей, 1 гол. Успел потренировать в Турции, Катаре и Индии, является послом мадридского «Реала», а буквально вчера стал дедушкой в 44 года. Поздравляем!

Беллетти, 41 год. На ЧМ-2002 = 1 матч. В 2011 году устал от постоянных травм и повесил бутсы на гвоздь, а год назад стал исполнительным директором по международным связям футбольного клуба «Коритиба».

Андерсон Полга, 39 лет. На ЧМ-2002 = 2 матча. Девять лет выступал за лиссабонский «Спортинг», а на закате карьеры вернулся в Бразилию, чтобы выиграть Кубок Либертадорес с «Коринтиансом». Сейчас ведет праздную жизнь бывшего футболиста: принимает приглашения от телевидения, участвует в различных «ивентах», поигрывает в мини-футбол.

Жуниор, 44 года. На ЧМ-2002 = 1 матч, 1 гол. Жуниор играл до 2010 года, после чего решил попробовать себя в новых сферах – стал ресторатором. Правда, до сих пор проводит турнир своего имени в родном штате Баия.

Жилберто Силва, 39 лет. На ЧМ-2002 = 7 матчей. Несколько лет назад признавался, что после завершения футбольной карьеры хочет вместе с семьей перебраться на маленькую ферму, чтобы жить уединенной жизнью и ездить на лошади, однако Жилберто уже успел поработать спортивным директором «Панатинаикоса», а в апреле этого года приезжал в Россию открывать Главный билетный центр ФИФА.

Ривалдо, 45 лет. На ЧМ-2002 = 7 матчей, 5 голов. Футбол долго не отпускал Ривалдо, он уходил из футбола и возвращался вновь, играл за «Можи-Мирин» до 43 лет и был президентом этого клуба.

Рикардиньо, 41 год. На ЧМ-2002 = 3 матча. С 2012 года работает главным тренером, успел сменить уже больше полдесятка бразильских команд, по большей части из низших дивизионов.

Роналдиньо, 37 лет. На ЧМ-2002 = 5 матчей, 2 гола. Является послом «Барселоны», круто играет в мини-футбол в Индии и даже может оказаться в футзальной сборной Бразилии, снимается в рекламе и при случае напоминает о существовании футбольной магии. На днях говорили о жизни Роналдиньо подробно.

Клеберсон, 38 лет. На ЧМ-2002 = 5 матчей. До недавнего времени продолжал играть в футбол в США, правда, даже не в МЛС. Его последняя команда – «Форт-Лодердейл Страйкерс» из Флориды.

Вампета, 43 года. На ЧМ-2002 = 1 матч. Баллотировался на пост депутата в штате Сан-Паулу, немного потренировал и работал президентом в клубе четвертого бразильского дивизиона «Гремио Осаско».

Жуниньо Паулиста, 44 года. На ЧМ-2002 = 5 матчей. Известно о том, что работал в системе клуба «Итуано».

Кака, 35 лет. На ЧМ-2002 = 1 матч. На ЧМ-2002 был молод, слава догнала Кака позже, когда он играл за «Милан», «Реал». Стал обладателем «Золотого мяча». Сейчас выступает в МЛС за «Орландо Сити», однако только что заявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце года.

Роналдо, 41 год. На ЧМ-2002 = 7 матчей, 8 голов. Летом 2002-го года миллионы мальчишек по всему миру подстриглись под Роналдо полуфинального образца. После завершения футбольной карьеры Феномен заметно раздался в размерах, возглавлял оргкомитет мундиаля в Бразилии, открыл агентское бюро, стал совладельцем гоночной команды и футбольного клуба, а недавно в шутку пообещал набрать форму и вернуться на поле, если «Реалу» понадобится форвард.

Денилсон, 40 лет. На ЧМ-2002 = 5 матчей. Входит в состав команды покерных профессионалов, комментирует футбольные матчи, регулярно появляется на радио и телевидении в качестве ведущего и эксперта.

Эдилсон, 46 лет. На ЧМ-2002 = 4 матча. После победного чемпионата мира сменил дюжину команд, а в 2010 году повесил бутсы на гвоздь, однако шесть лет спустя возобновил карьеру в клубе четвертого бразильского дивизиона «Тобоан».

Луизао, 41 год. На ЧМ-2002 = 2 матча. Ушел в агентский бизнес и присоединился к империи Жорже Мендеша. Является наместником знаменитого агента в Бразилии.

Луис Фелипе Сколари, 68 лет. Через два года после победы на мундиале мог добиться уникального достижения, выиграв чемпионат Европы со сборной Португалии, однако уступил сенсационным грекам в финале. Работал в «Челси» и Узбекистане, возвращался в сборную Бразилии под домашний чемпионат мира, где проиграл немцам 1:7, сейчас дорабатывает истекающий в конце года щедрый контракт с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд».