Подарили праздник. «Спартак» грохнул «Севилью»!

Открыв счет по голам, «Спартак» не смог порадовать Селихова «сухарем», но затем лишь праздновали – «Соккер.ру» поздравляет футболистов Карреры с великолепной игрой!

Почему «Спартак» так озадачил неудобного соперника?

Идеально выбранный план на игру – очевидная, но верная причина. При этом даже «Ливерпуль», который мнит себя королем давления и прессинга, «Спартаку» был удобнее как соперник, чем команда в стиле «Сельты» Бериссо, но с еврокубковым опытом. Поэтому разговоры, что «Севилья» - простой соперник, оставим в стороне. Тем, кто не догадывается, как много сил отдали «красно-белые» сегодня.

Качественно сдерживать испанцев непросто, поэтому было важно плотно работать против «танкиста» Нолито и его коллег. Левый вингер играл сегодня в защитном шлеме, а «Спартак» - без него, поскольку оборона ошибалась. Поначалу, ведь дальше солировала атака – Промес сыграл блестящий матч, но тут суть в тактике. Пять голов «Севилье» дома в ЛЧ? Подарили праздник для российского футбола и отдельно для миллионов поклонников чемпионов России.

О чем говорит статистика поединка?

Удары (точные): 13 (8) – 16 (7)

Показательные цифры – победа «Севильи» по общему количеству объясняет, почему по владению у них был солидный перевес, а вот процент точности – в пользу «Спартака». Из 8 ударов реализовали 5 – узнаем подопечных Массимо, которым в прошлом сезоне хватало одного удара для двух голов.

Количество передач (точность): 371 (80 %) – 590 (85 %)

И этот показатель подтверждает правильность выбранной на игру стратегии – Каррера не перегружал своих подопечных работой, но у «Спартака» очень высокий процент точности передач для команды, сыгравшей вторым номером. Проще говоря, циферки говорят – после перерыва «Спартак» сделал десять шагов вперед к чужим воротам, стал ближе к контрвыпадам. Плюс по передачам под удар счет 9:10, командная игра была, пускай и заключалась в комбинациях в три передачи.

Отборы и перехваты: 15 – 20; 24 – 13

Очень важно, что «Спартак» проигрывал борьбу один в один чаще, но перехватывал мяч успешнее, чем соперник. Контратака – результат прессинга, и как видите по почти двукратному преимуществу российских «красно-белых» над испанскими – Каррера настроил свою команду грамотно. Пусть «Севилья» атаковала, но забивал – «Спартак». В результате перехватов и резких выпадов. Все получилось, как по нотам.

Топ-5 тактических нюансов после игры «Спартака» и «Севильи»

1. Каррера выбрал схему «4-4-1-1», но временами перестраивались на «4-2-3-1», а иногда и вовсе работали «0-9-1», то есть оборона поднималась довольно высоко, Глушаков и Фернандо наоборот держались низко, а с флангов их прикрывали по флангам Самедов (до травмы), Промес и Попов. Не сказать, что игра вторым номером поначалу помогала спокойно работать и готовить контратаки, но в результате ставка сыграла. Еще как сыграла!

2. «Севилья» очень часто использовала насыщение на своем левом фланге атаки – порой там оказывалось полкоманды, поскольку Йеддер или Писарро помогали Нолито, Банеге и Эскудеро. Не удивительно, что Ещенко было сложно в обороне, хотя Андрей ходил вперед даже после того, как с поля вынужден был уйти Самедов. В результате центральным защитникам «Спартака» - и Таски, и Джикии приходилось подстраховывать по правому краю. Но как только Ещенко дали свободу – он себя показал!

3. Проблемой «Спартака» изначально был выход в атаку по центру – за матч Фернандо отдал всего одну передачу под удар, а Глушаков – ни одной. Усугублял ситуацию Попов, Ивелину привычно не хватало скорости, чтобы по ходу быстрых атак грамотно занимать позицию. Так что не удивительно, что первое же подключение Мельгарехо в переднюю линию позволило Промесу стать плеймейкером, а «Спартаку» - забить. И вот тут игру перевернули, вернее, перевернул – Квинси отдал 5 из 9 пасов под удар в игре!

4. Поначалу сильно огорчала дистрофия в игре по левому флангу – Комбарову не создавали проблем в обороне, но Дмитрий не спешил включаться. Но когда оказалось, что справа у «Севильи» некому устроить такое же давление на защитника «Спартака», как слева – левофланговый игрок хозяев напомнил о себе. Помог не пропустить, помог забить. В результате успешная игра флангами компенсировала недочеты в созидании по центру.

5. «Спартак» перестроился по ходу матча, причем естественно – стали прессинговать выше и наглее. Пашалича не хватало с первых минут. Как не хватало и Мельгарехо с его нестандартным мышлением в атаке. Но поскольку обстоятельства сложились в пользу хозяев поля, то по ходу матча «красно-белые» нащупали правильную схему, сработали замены, проснулся Адриано, не засыпал и не уснет сегодня автор двух голов и двух голевых передач Промес.

Герои матча. Футболисты «Спартака» и Каррера

Нет, не только Промес, хотя он и монстр. Но в такой уникальный день не стоит выбирать, поскольку команда, которая обожает атаковать и делает это часто без оглядки – отсюда огромное количество ударов и созданных моментов в РФПЛ, в этот раз грамотно начала матч в обороне и постепенно перешла ближе к центру поля, откуда проще было контратаковать. А так и Селихов отлично заменил Реброва – не ошибался. Джикия, невзирая на повреждение, остался на поле – с характером парень!

Ещенко провел отличный поединок, у Глушакова не было провалов опорной зоне, как и у Фернандо. Замены Карреры тоже сыграли, пусть первая и была вынужденной, но выбрали именно атакующего игрока, а не укрепляли защиту. Плюс Пашалич хорошо вошел, а про Промеса и говорить не нужно – человек прошел один из важных для карьеры тестов в Лиге чемпионов. «Севилье» не дали сыграть, «Спартак» связал соперника и выжал по капле. Это шикарный пример правильной работы от соперника.

«Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Теперь шансы выросли. Хотя понятно, что для счастливой жизни надо было брать три очка в Мариборе, где сегодня «Ливерпуль» поиздевался над одноименной командой. Но время не вернуть, а в будущее надо смотреть со сдержанным оптимизмом. И «Ливерпуль» может не обыграть даже того, кто весь матч отбивается. И испанский соперник «Спартака» - не «Реал». Зато «красно-белые» сегодня показали нечто новенькое, ведь грамотно организовали оборону и при этом на первом забитом мяче не остановились.

«Севилья» не впечатлила? Эта команда обыграла дома «Марибор» 3:0. Она еще попробует взять реванш у «Спартака». Не нужно их и хоронить, и недооценивать, и бояться. Подопечные Карреры собрались, стиснули зубы, отбивались, не паниковали, пропустили обидный мяч, но гол не смутил. Второй тайм «Спартак» провел лучше, чем первый – еще меньше нервов и больше контратак. А что однозначно должно радовать: чемпион России после непростого старта сезона не проиграл «Ливерпулю» и обыграл дома приличную команду из Испании со счетом 5:1. «Спартак» - жив, а это значит, что погоня за мечтой продолжается.