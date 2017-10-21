«Зенит» мощно начал чемпионат России-2017/18, и многие еще в августе поспешили записать питерцев в досрочные победители турнира.

Однако минуло несколько месяцев сезона, и сейчас картина для поклонников «сине-бело-голубых» уже не столь радужна. Как оказалось, Манчини вовсе не уничтожает всех в РФПЛ, а идет всего лишь по графику Мирчи Луческу, с которым «Зенит» в минувшей кампании пришел к финишу третьим.

Более того, в игре и системе «Зенита» стал заметен ряд проблем, решения которым пока нет. И они же, эти самые проблемы, позволяют говорить о том, что петербуржцам будет очень сложно завоевать в нынешнем сезоне такой вожделенный титул.

Итак, вот вам пять причин, почему «Зениту» не бывать чемпионом России-2017/18.

1. Безрассудные эксперименты Манчини в России.

Тренер в РФПЛ вынужден действовать в рамках жесткого лимита на легионеров, а потому выпускать сильнейший вариант «Зенита», который сейчас из себя представляет формулу 8 иностранцев плюс 3 россиянина, никак не может, даже если очень захочет. Казалось бы, делай тогда минимальные изменения в своей «идеальной основе», запускай еще двух россиян и играй таким набором игроков, но нет. Манчини идет в РФПЛ на куда более смелые эксперименты и тасует состав так, как ему вздумается. Поэтому и Дзюба в основе, и Шатов, поэтому и домашнее поражение от «Арсенала» случилось, а еще ранее вылет из другого турнира - Кубка России, где тренер тоже намудрил с составом, слишком уверовав в силу резервистов «Зенита», которые на самом деле такого себе уровня.

2. Слабость «лимитного состава».

Эта причина взаимосвязана с предыдущей. Манчини не может играть в РФПЛ 8+3, а потому вынужден ставить в основу 5 россиян, но у «Зенита» со скрипом наберется игроков должного уровня с отечественным паспортом. Иными словами, класс российских исполнителей «Зенита» не соответствует чемпионским амбициям команды. Исключение составляют лишь Кокорин, Кузяев и Лунев. «Лимитный „Зенит“» - это не та команда, что выносит всех вперед ногами в Лиге Европы. Это достаточно проблемный коллектив, в стартовом составе которого 2-3 человека обычно проседают по уровню по отношению к другим членам основы.

3. Примитивность атакующей игры и неумение перестраиваться по ходу матчей.

«Зенит» испытывает огромные проблемы, когда соперник упирается рогом, ставит автобус у своей штрафной и вообще занимается на поле откровенным антифутболом. Как играть против таких команд в РФПЛ, Манчини пока так и не понял. А потому и куча потерянных очков в матчах с аутсайдерами. Против них «Зенит» обычно действует очень академично, медленно и предсказуемо в атаке, вальяжно. И как следствие - там потеряли, тут недобрали. А моментов голевых и вовсе - кот наплакал. Пока «Зенит» не научится на классе брать очки против команд уровня «Анжи» и «Арсенала», чемпионство будет для «сине-бело-голубых» недостижимой мечтой.

4. Зависимость от формы Александра Кокорина.

Кокорин был великолепен на старте сезона, он рвал и метал, забивал почти в каждом матче. Но чем дальше в осень, тем менее результативным и ярким становится Александр. Оно и понятно, продержаться весь сезон на том уровне, который он выдал в стартовые два месяца сезона, просто невозможно. А потому сейчас пошел спад, который, возможно, завершится новым подъемом, а возможно, продлится и до конца сезона. И тут фундаментальная проблема «Зенита» в том, что у команды просто нет запасного варианта на случай полного голевого бессилия Кокорина. Ведь Дзюба пока просто никакой, Дриусси нестабильный, да и вообще не центрфорвард по сути, а больше нападающих-то и нет. Да, начал вроде забивать Ригони, но, опять-таки, он не центральный нападающий, вести всю игру в атаке на него одного просто не получится. К тому же легионер, а значит, не во всех матчах РФПЛ Манчини будет удобно вплести его в игру, соблюдая лимит.

5. Недооценка соперников и вера в собственное превосходство.

Это то, о чем мы говорили в самом начале. «Зенит» еще летом записали в чемпионы, и это, наверное, негативно сказалось на правильности настроя футболистов на дальнейший сезон. Они подумали: «Мол, и вправду, кто тут нас догонит? Мы лучшие!» «Спартак»-то вон где отстал, но потом случились «Динамо», «Анжи» и «Арсенал», которые доказали, что проблем у «Зенита» выше крыши. Игрокам с их «чемпионским менталитетом» сложно поверить в то, как же такое возможно - еще в августе 5:1 «Спартак» громили, а сейчас уже горим 0:1 дома «Арсеналу». Так не бывает! Бывает и еще как, если недооценить заведомо более слабого соперника и отнестись к игре спустя рукава. Но тут вопросы не столько к футболистам, сколько к Манчини, который непонятно как настраивает своих игроков на подобные матчи. Ведь «Арсенал» это не разовое происшествие. Были до этого и «Бней-Иегуда», и «Утрехт», и «Анжи», и «Динамо»... И это только октябрь на дворе! Что будет дальше - представить страшно.

Так что не спешите записывать «Зенит» в чемпионы. Еще играть и играть, а эта команда, если присмотреться, оказывается такая же проблемная, как и ее преследователи. А потому никаким досрочным чемпионством «Зенита» пока и не пахнет. Да и вовсе его не будет, если Манчини не возьмется за голову и не начнет устранять все эти проблемы, которые торчат тут и там, как сено из стога.