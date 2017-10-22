Небесная сборная. Яшин и легенды, которых не хватает футболу

«Соккер.ру» в день рождения Льва Ивановича вспоминает звезд, которые и сегодня могли бы делиться ценным мнением о МЮ, «Спартаке» и «Реале», но не судьба…

Вратарь

Лев Яшин (СССР, ушел в 60)

Сегодня Яшину могло исполниться 88 лет. И пример Льва Ивановича учит мужчин обходить стороной табак. В пятьдесят лет у молодого и крепкого мужчины развилась гангрена левой ноги, и врачи связали проблему с невероятной тягой к сигаретам. Конечность в итоге ампутировали, и прожил легендарный вратарь лишь до шестидесяти. Но Яшина надо помнить, ведь это голкипер, заметно опередивший время. Вовсе не из-за «Золотого мяча», а из-за мастерства. Мог бы Лев Иванович и сегодня принимать поздравления, как старший на три года вице-президент РФС Никита Симонян с девяностолетием недавно!

Защитники

Дункан Эдвардс (Англия, ушел в 21)

Англичанин умел играть на разных позициях – от защитника до инсайда, хотя предпочитал работать в полузащите. Но не брезговал оборонительной работой и прекрасно вбрасывал ауты. Росла легенда, ведь «Большой Данк» был настоящим танком – огромный, крепкий, но при этом думающий футболист. И стал бы именитым. Через восемь лет после гибели таланта из МЮ в результате страшной Мюнхенской авиакатастрофы Англия выиграла чемпионат мира, но Дункан чемпионом мира стать не успел… А ведь он ровесник сэра Бобби Чарльтона – мог прожить до нынешнего дня, как еще один великий из МЮ.

Бобби Мур (Англия, ушел в 53)

Хотя центральный защитник «Вест Хэма» как раз был в составе той сборной Англии, что победила на чемпионате мира, хотя играл долго – заканчивал в Дании в тридцать семь лет, ушел из жизни очень рано. Серия коварных болезней сбила с ног того, кто справлялся с самим Пеле. И кого уважали все легенды футбола его поры. Огромную бронзовую статую капитана Мура открыли у нового «Уэмбли», а в год двадцатилетия со дня его смерти фонд его имени собрал аж 19 млн. фунтов пожертвований – уважают Бобби в Великобритании до сих пор.

Хосе Андраде (Уругвай, ушел в 59)

Когда Хосе родился, то его отцу было 98 лет! Папа был африканским магом, который убежал от рабства из Бразилии в Уругвай, где встретил аргентинку – мать Андраде. Парня, правда, воспитывала тетя, он прилично танцевал и неплохо пел, играл на различных инструментах. А потом попал в футбол. Хосе стал дико популярным в Европе, ведь Уругвай дважды брал золото Олимпиад. Потом Андраде был чемпионом мира, а в 1950-м его племянник тоже выиграл мундиаль. Но через шесть лет Хосе умер в приюте для бездомных от туберкулеза – спился «Музыкант».

Джачинто Факкетти (Италия, ушел в 64)

Это был высоченный и статный реформатор обороны «Интера» и сборной Италии. Великий защитник, который изменил отношение к работе оборонца на бровке. Один из создателей легенды о «катеначчо», которую до сих пор неправильно понимают, ведь «Интер» Эленио Эрреры атаковал много и со знанием дела, но также надежно держал оборону. Воспитанник великих тренеров Джачинто (то есть Гиацинт) хорошо понимал футбол, а сейчас ему был бы всего 71 год – одногодок Капелло, крепкого Фабио здоровья.

Полузащитники

Джордж Бест (Северная Ирландия, ушел в 59)

Криштиану Роналду будет обходить алкоголь стороной, поскольку эта зависимость сгубила его отца. А вот бывшая «семерка» МЮ не совладала с вредными привычками. Бест был пятым из «Битлз» в свое время, у него в жизни было много женщин, вечеринок, веселья. Но североирландец вправду шикарно играл в футбол и делал это с легкостью, успевая одновременно не пропускать юбки и рюмки. Вот только Бест довольно быстро успел испортить себе печень. Не повторяйте за Джорджем, ведь его даже пересадка от злоупотреблений не остановила!

Сократес (Бразилия, ушел в 57 лет)

Один из самых необычных футболистов в истории. Мало того, что безусловная легенда – и «Коринтианса», и сборной Бразилии, и футбола, так еще и интеллектуально развитый человек. У Сократеса еще по ходу карьеры игрока хватило времени, чтобы получить диплом врача (нет, не купить) в Университете Сан-Паулу, а позже начитанный эрудит защитил степень доктора философии. Жаль, что в 2011 году Сократеса не стало, ведь злоупотреблял алкоголем и сигареты из рук не выпускал. Плохих напарников выбрал за пределами поля.

Йохан Кройф (Нидерланды, ушел в 68)

Кройф прожил почти до семидесяти – в списке единственный такой возрастной, но для Западной Европы 21 века это ведь не показатель. Для футбола уход Йохана - большая потеря. Еще и потому, что Кройф был невероятно талантливым публицистом. Не просто экспертом, который что-то острое скажет, а потом радуется, что его выслушивают из-за игрового прошлого, а именно специалистом – великим игроком, тренером и мастерским рассказчиком. Кройф придумал современную «Барселону» - и за это тоже спасибо.

Манэ Гарринча (Бразилия, ушел в 49)

Говорят, у Манэ дус Сантуса был такой жгучий индейский темперамент, что мог прямо посреди застолья взять очередную жену за руку и под хихиканье друзей уединиться в соседней комнате. О его приключениях в Бразилии ходили легенды, и 14 детей подтверждают, что не все истории были выдуманными. Маленький мужичок с физическими ограничениями – одна нога короче другой, стал великим чемпионом мира. Добился невероятных успехов, заработал денег… И пропил их вместе с печенью. Умер от целого букета болезней в нищете в 49 лет – даже полвека не прожил.

Нападающие

Маттиас Синделар (Австрия, ушел в 35)

Его звали Матей Шинделарж, он был сыном каменщика и родился в чешской деревне. «Бумажный человек», как прозвали Маттиаса за стиль игры, хлебнул горя – отец погиб в Первой мировой, сам парень с юности работал слесарем, но потом его нашел футбол, и жизнь нападающего кардинально изменилась. Синделар оставался в почетных списках живых легенд еще очень долго, но то ли был коварно убит вместе со своей подругой-еврейкой оккупантами из Германии, то ли вправду отравился угарным газом из треснувшего камина…

Шандор Кочиш (Венгрия, ушел в 49)

Невероятно трагичная история, которую хорошо бы помнить не только поклонникам «Барселоны» - венгерский нападающий дважды был чемпионом Испании с каталонцами, стал лучшим бомбардиром ЧМ-54, на котором великая сборная Венгрии сенсационно проиграла в финале немцам. Кочиш – ровесник Яшина, мог бы жить до сих пор. Но попал в автомобильную аварию, а в клинике, где ему поставили смертельный диагноз – вышел в окно, ведь мучили боли и, хотя Шандору было всего сорок девять, более мудрого выхода не нашлось.

Команда, в которую не стремятся

Эту сборную в футбольной истории именуют «командой апостола Петра», который по народным преданиям держит ключи от рая. Поверья переделали метафору из «Библии» в легенду о буквальном ключнике, и желаем всем и каждому из великих легенд футбола, чтобы к этой сборной они присоединились как можно позже. И болеющему Королю Пеле, и балующемуся горячительными напитками хулигану Марадоне, и бодрому юбиляру восьмидесятилетнему сэру Бобби Чарльтону, и всем остальным великим футболистам – крепкого здоровья и долголетия.

Впрочем, не только им. Разговор и для России очень актуальный, где процент мужчин, не доживающих до шестидесяти пяти лет – самый высокий в Европе. Не только ровесники Яшина уходили так рано в девяностых годах, как сам Лев Иванович. Пора с этим бороться и обращать внимание. Парни ведь составляют подавляющее большинство футбольных болельщиков, и важно напоминать соратникам по интересам – берегите себя и свое здоровье.

Не получится загадать и угадать, но очень жаль, когда уходят слишком рано. Было бы интересно услышать мнение технаря Гарринчи о Месси, Роналду и Неймаре, Кройфа – о сборной Голландии, а Льва Ивановича – о вратарях сборной России. Вот кто бы авторитетно рассудил, кто лучше, кто хуже, и кто чего стоит!