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Семин – первый, Шалимову – пора

сегодня, 22:36

«Локомотив» в снежной Москве деловито разобрался с «Краснодаром», и «Соккер.ру» интересно, будут ли в России болеть за лидерство Юрия Павловича?

Чем Семин не чемпион?

«Зенит» собрал состав быстро и за большие деньги, они пока не поставили себе игру, о которой посетители «Крестовского» будут рассказывать внукам, и это объективная оценка, ведь в трети матчей первого круга у них ничьи. Нельзя сказать, что команда Манчини – готовый чемпион России, на голову сильнее всех остальных. «Спартак» в таблице ниже «Урала». Получается, команда Карреры в этот раз тоже не главный претендент, заслуживший еще один комплект «золота».

А поскольку за «Локомотивом» и «Зенитом» идет ЦСКА – под любым соусом не чемпион России по первому кругу, то остается именно команда Семина. Пусть отчасти методом отсеивания, но «железнодорожники» в конце октября также претендуют на чемпионство, как «Зенит» или любой другой клуб в первой шестерке, кроме «Урала». В победу команды Тарханова, конечно, не верится. Но в чемпионате, где «Ростов» был выше «Зенита», «Локомотив» должен верить в собственные силы.

Ничем кандидат в чемпионы Семин не хуже чемпиона Карреры или потенциального чемпиона Манчини. Вообще ничем не хуже, только зрителей на трибунах хочется видеть в будущем больше – «Локомотив» заслужил ту же поддержку, что есть у «Краснодара» или «Зенита» на их новеньких аренах.  

О чем говорят цифры матча?

Удары (точные): 12 (4) – 12 (3)

У «Локомотива», как обычно, неплохая реализация – половину точных ударов сделали голами, а треть ото всех прошли в цель. У «Краснодара» - тоже привычно, было все плохо с меткостью, ведь лишь каждый четвертый выстрел дошел до Гильерме, но ни разу не стал голевым. Причем удручает отсутствие попаданий в цель от форвардов – от Смолова, Вандерсона и Классона опасных попыток не дождались. Тогда как у «Локомотива», разменявшего Фарфана на внимание защитников и свободные зоны, били по воротам три представителя группы поддержки – Миранчуки и Фернандеш. Семин грамотнее, чем Шалимов, о чем и до матча говорили.

Владение (точность передач): 39 % (73 %) – 61 % (84 %)

«Краснодар» сыграл первым номером, но полностью под контролем «Локомотива». Примерно как учишь ребенка плавать – вроде бы даешь самому чувствовать тело и грести, но на самом деле постоянно подстраховываешь и присматриваешь. Семин позволил команде Шалимова возиться с мячом, гости отдали в полтора раза больше передач, чем «Локомотив». И что на выходе получили? Всегда на один командный момент больше, ведь по передачам под удар счет 10:11. А поскольку реализация у «Локомотива» лучше – смотрите предыдущий  пункт, то и вывод понятен. Хозяева сознательно отдали сопернику мяч, как сделал и «Зенит» во втором тайме в Краснодаре. Только Лунев работал, а Гильерме сделал два не самых крутых сэйва.  

Отборы и верховые дуэли: 31 и 17 – 12 и 11

Шалимов вообще в курсе, что в футболе надо готовить команду к борьбе? Странно было видеть, как «Локомотив» постоянно отбирает и отбирает мяч, готовит новые и новые контратаки, а футболисты «Краснодара» на них смотрят как «бык» на красные ворота. Вроде бы надо атаковать, но для этого нужен мяч. А что делать с командой, которая чаще тебя выигрывает борьбу на втором этаже и постоянно при этом один в один побеждает? 31 пример удачного отбора против жалких 12 – невероятный перевес для команд из группы лидеров. «Краснодар» вообще не готовили к мужской борьбе, команда просто работает на чистых мячах и проигрывает всю борьбу. Сегодня даже по перехватам, которые делать умеют, проиграли – 18:17. Это провал.

Герой матча. Юрий Семин («Локомотив»)

Поскольку Юрий Павлович возглавил таблицу чемпионата России впервые за много-много лет, а в прошлый раз шел первым, когда господин Лоськов активно играл в большой футбол, то выделить хочется именно главного тренера. Разумеется, сегодня привычно прилично сыграл Фернандеш – плюс красивый удар со штрафного, нет вопросов к Алексею Миранчуку – вовремя подсуетился в важной голевой атаке, Кверквелия хорошо держался. Но всех их настроил и построил Семин. Ах, если бы еще середняков обыгрывали вовремя – лидировали бы с солидным отрывом.  

Почему Шалимову пора?

Конечно, не обойдем вниманием и тех, кто растерялся. «Краснодар» снова проиграл и без вопросов безвольно. Так что если вы не знаете ответ на вопрос по Шалимову, то упустили его прошлые провалы. Небезупречный Манчини у «Зенита» в сложный вечер обычно стоит с умным видом на бровке и даже что-то порой пытается сделать, то Шалимов сегодня был хуже - бездействовал. В столице смотрел, как его команду по делу убирают из числа претендентов на тройку после первого круга.

И прекрасную, народную литературную метафору к матчу подобрал наш читатель alchmk: «„Краснодар“, конечно, симпатичная команда... Но сегодня быки были, как та корова из рассказа Платонова, которая пыталась убежать от поезда по рельсам, пока не попала под него». Именно так и было сегодня! Но напомним, что корова из рассказа Андрея Платоновича на рельсы пошла после того, как ее теленка продали на мясо, и словно не слышала звонков машиниста – там явный намек на судьбу-злодейку полезного животного.

А тут краснодарцы сами бесполезно бежали на поезд Юрия Павловича как мазохисты. Проиграли в пятый раз подряд – антирекорд в истории молодого клуба. При этом явно могли раньше исправить плачевную ситуацию, ведь согласитесь, что по Шалимову их многие предупреждали, причем упорно и постоянно. Но отмотать время назад нельзя, а это значит, что «Локомотив» - лидер чемпионата России. В воскресенье Семин сыграет против «Зенита» Манчини. Первый клуб после стартового круга определится в матче конкурентов – красота.

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Все комментарии
Parovoznic
сегодня в 23:22
Обидно за Краснодар. Хороший был клуб, жаль сдох при Шалимове.
Впрочем, тем лучше для Локомотива.
KnowSoccer
сегодня в 23:21
Самое интересное конечно будет в матче Зенита и Локо, не все, но многие точки над " i " будут расставлены...мне как болельщику ЦСКА наверное хочется ничью между лидерами, а самим победить)
Мечтать невредно! А Шалимову не поверил еще в день его назначения, что ж Галицкий терпит!!!
valt134
сегодня в 23:15
Галицкий, али ты ослеп и оглох одновременно? Али во времени потерялся? Мабуть голова твоя,дотоле светлая,кумекать перестала? ГОНИ шалимова,да не просто гони, а метлой поганной да взашей!!!
Evgeny Moreman
сегодня в 23:02
Про корову это конечно смешно ,но не смешно нам ,болельщикам, на Кубани.
DinamoMaxx
сегодня в 23:01
Рад за алкаша
sashasokol
сегодня в 22:51
Верю в команду и надеюсь, что Локо останется в тройке до конца чемпионата. Также, что с каждой игрой Локо только будет прогрессировать и соответственно побеждать. Удачи Семину и Локо.
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