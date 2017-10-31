Не стать тыквой. ЦСКА и пересдача против «Базеля»

Армейцы - слабейшая команда своего квартета ЛЧ даже после победы над «Бенфикой». Но «Соккер.ру» уверен, что в Базеле футболисты ЦСКА могут побороться за победу.

Зачем ЦСКА победа в Швейцарии?

Проще снова проиграть и в итоге занять последнее место в группе. Также можно сегодня проиграть, но остаться на третьем месте. Если МЮ обыграет «Бенфику», то у «орлов» будет четыре поражения в четырех матчах, у армейцев появятся шансы после домашней ничьей с португальцами пройти в плей-офф Лиги Европы. Но сегодня против «Базеля» нужна именно победа.

Ведь ЦСКА в плохой форме, но не потерял шансы на второе место. И даже если не опередит «Базель» в итоге, победа в гостях подарит возможность. Против «Манчестер Юнайтед» Ганчаренко будет играть в гостях. Но в шестом туре англичане должны работать не основным составом. Скорее всего, Моуриньо успеет выйти в плей-офф с первого места. А вот если сегодня ЦСКА соглашается на ничью или проигрывает – доказывает, что слабее всех в группе.

Ведь даже победа над «Бенфикой» была противоречивой. Португальцев защита Акинфеева не остановила, а что судья поставил пенальти в ворота «орлов», или Васин сыграл форварда перед голом Жамалетдинова – не показательно. У «Бенфики» игра не слабее, а три поражения в ЛЧ их разозлили. В Москве армейцам будет сложно не проиграть португальцам, если уступят сегодня. Причем важно не уступить не только в счете, но и по игре.

Кто подводит и что делать?

Игровой спад у Понтуса Вернблума

Понтус ужасно играет в футбол. Стал терять позиции, все чаще играет не жестко, а глупо и опасно для здоровья соперников, не успевает. Цифры подтверждают мнение. С 2.3 перехватов скатился до 1.7, аналогично упали отборы. Фолов не стало больше, но они глупее. Вроде бы пошел в атаку? На выходе реже создает моменты. Кроме того, швед настолько медленный, что на нем даже перестали фолить, хотя раньше подобное происходило частенько.

Что делать? Использовать двух центральных хавбеков в опорной зоне, не одного. Травмы Дзагоева, а затем использование Алана выше по схеме здорово подставили Вернблума.

Слабая игра Фернандеса в обороне

Василий Березуцкий медленнее только Алексея Березуцкого. Или Сергея Игнашевича? Эта тройка вместе с Васиным в ЛЧ на одно лицо. Каждый мощный. Каждый не первый год в футболе. И, независимо от опыта в Лиге чемпионов, любой – столб у дороги к голам в ворота Акинфеева. Но еще хуже, что сбавил Марио Фернандес. В прошлом сезоне бразилец лучше читал игру, успешнее выносил мяч из штрафной площади, реже терял позицию. Сейчас Марио ужасно защищается, прямо как в дни, когда только-только оказался в ЦСКА и не понимал правил европейской обороны. Теперь он с российским паспортом и защищается, как Дмитрий Комбаров.

Что делать? Страховать Марио не правым центральным по имени Виктор, а хавбеком – если Понтус будет прикрывать только правый край центральной оси, а не попробует сыграть за двоих, то успеет, как раньше.

Отсутствие напарника для Головина

Одна из главных проблем ЦСКА, ведь Александр – хороший футболист, демонстрирующий приличный уровень мастерства. По сравнению с прошлым сезоном он заметно прибавил в атаке – чаще бьет по чужим воротам, лучше понимает, когда поделиться мячом перед ударом напарника, намного успешнее в дриблинге – в два с половиной раза больше удачных обводок. Вот только в защите Головин проваливается куда чаще, чем раньше. А поскольку у него не всегда есть адресат в атаке – когда Дзагоев не играет, то и стеночку не с кем соорудить, толку от сильных сторон Головина мало.

Что делать? Выпускать на поле Дзагоева, раз Алан готов сыграть. Он столько раз травмировался на ровном месте, что нет смысла беречь. А вот если сегодня влететь «Базелю» - можно стать четвертой командой группы и провалить еще один евросезон. Удача любит смелых, надо рисковать.

Форварды без заходов во вратарскую

Позиционные ляпы Вернблума, который играет слишком высоко, нежелание Фернандеса вернуться в оборону, а затем и невозможность разыграть комбинацию через Головина – из всех напарников на его уровне думает один Дзагоев, мешают ЦСКА. Но добивает отсутствие нападающих, которые четко работают на линии офсайда и могут вбежать в штрафную так, как делал в матчах против «Бенфики» и ЦСКА нападающий «Базеля» Оберлин. Например, у Витиньо, хотя у него больше всех ударов в РФПЛ – 62, в сезоне ни одного удара из вратарской. Пусть он второй форвард, но у центральных Оланаре и Чалова в сумме лишь шесть ударов из вратарской, причем три стали голами. Нужен форвард, иначе будет вот так – десятки ударов из-за штрафной площади, а голов мало.

Что делать? Больше передач на нападающих, больше контратак, меньше попыток сделать вид, что ЦСКА может себе позволить высокий прессинг и игру первым номером. В конце концов, из вратарской площади можно пробить и после навеса с угла поля – стандарты тоже учитываем, о чем – чуть дальше.

Как переиграть «Базель»?

1. Отдать швейцарцам мяч во владение. Если «Базель» сегодня дома попробует отдать ЦСКА мяч – не надо попадать в капкан швейцарского хипстера Рафаэля Вики, не стоит. Его команда переиграла «Бенфику» 5:0, владея мячом 42 % времени. С армейцами поступили так же – 39 % времени с мячом, но при этом столько контратак, что счет тоже мог быть 0:5. «Базель» плохо играет с мячом позиционно, чем похож на «Зенит». Но швейцарцы блистательно контратакуют – тут уже сходство с «Локомотивом».

2. Не ставить высокую линию обороны. Вера Ганчаренко, что от Березуцких и Васина нельзя убежать, какая-то наивно-маниакальная. От них даже на костылях приличный форвард убежит. Надо держать их ниже, плотнее, без разрыва с опорной зоной. И в атаку латерали пусть ходят по очереди – то Щенников, то Фернандес, никак иначе, ЦСКА не настолько свеж, чтобы корчить из себя «Реал» Карвахаля и Марсело. Вернблум тоже никакой не плеймейкер, пусть швед разрушает. Проще говоря, надо вернуться в прошлое, к лучшим матчам весны.

3. Бить только наверняка и после контратак. Какой смысл в коллекционировании ударов, если они слабые, неточные или скороспелые? ЦСКА загубил немало атак в этом сезоне, когда Витиньо и компания спешили ударить из неудачной позиции ради статистики. Если игра поставлена, то надо каждую атаку завершать ударом. А если с рисунком в атаке проблемы – необходимо научиться выжидать, чтобы удары созрели. Ну, и контратаки пора бы применить. Футболисты ЦСКА вообще умеют бегать?

4. Гасить скорость швейцарских атак. Не прессингуя высоко – это футбольной смерти подобно, ЦСКА может остановить «Базель» только в одном случае. Если получится снизить скорость игры команды Вики так, как это обычно делают соперники «Базеля» по чемпионату Швейцарии. Победив дважды в ЛЧ, соперник армейцев ведь не мог забить «Грассхоперу» и «Цюриху». ЦСКА надо брать с них пример, тем более, репетировали скучный футбол с «Зенитом».

5. Использовать стандартные положения. Единственный шанс выиграть – долго рубиться без пропущенного гола, а потом забить. Проще говоря, сегодня надо прервать серию Акинфеева в группах ЛЧ, что приравнивается к подвигу. А потом нужна такая концовка, как против «Бенфики». Но пока надежд на стандарты мало – хотя «Базель» как раз плох при стандартах, поскольку сам ЦСКА не может собраться морально и физически, чтобы удачно подать с угла поля, как в квалификации к ЛЧ.

Суммируя все факты, получаем, что армейцы – аутсайдер квартета. «Бенфика» - сильная команда в ужасной форме, по составу лучше, чем ЦСКА Ганчаренко. «Базель» - средняя команда в изумительном настроении, когда надо играть в Лиге чемпионов. Вот и получается, что армейцы объективно слабейшие. Их оборона не остановит даже тульский «Арсенал». Команду симпатичную, но явно не уровня Лиги чемпионов. Так что сегодня в канун дня всех святых – знаменитого на весь мир праздника издевательств над суевериями и «нечистой силой», надо не стать тыквой.

ЦСКА очень важно не сгнить на поле – нельзя, чтобы «Базель» еще раз размазал клуб из РФПЛ. А вот Ганчаренко принципиально побыть принцем и подготовить команду к первому за долгое время достойному матчу. Ведь если сегодня у армейцев отобрать их знаменитый фарт – как в Лиссабоне и Краснодаре недавно, то от некогда чемпионской команды останется пустое место и парочка антирекордов. Если не хватает мастерства и класса – нужно показать характер. Но не буквально так, как против «Зенита», поскольку нулевая ничья в Лиге чемпионов ничего не изменит.

Нужен невероятный исход – не пропускать, забить и победить. «Базель» не так хорош, как можно подумать по провалам «Бенфики» и ЦСКА, ведь МЮ показал, как с ними можно и нужно играть, когда выиграл 3:0.