Футболисты-трикстеры в чемпионате России

Люди на вес золота, живущие по своим правилам, становятся героями на «Соккер.ру» - заслужили, чтобы вы их выделяли и хвалили.

Вагнер Лав, Роман Широков, Мигель Данни, Роман Еременко, Халк были в разные годы атакующими трикстерами в российском футболе, по аналогии с литературой и мифологией. Трикстер - персонаж, который в комичной сказке (никаких намеков на РФПЛ, все совпадения случайны) идет на обаятельные, но не обязательно законные ходы.

В мифологии это Локи – популярный благодаря блокбастерам. В литературе - бравый солдат Йозеф Швейк или комбинатор Остап Бендер. Впрочем, можно взять шире и трактовать понятие иначе. Трикстер – яркий персонаж, способный сломать общие правила легко и красиво. Такие футболисты есть в РПФЛ, но их встретишь не часто. Быстро только кошки родятся, как говаривал Бендер, а особый путь должен вызреть.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Дзагоеву мешают травмы, но любое его появление объясняет, почему ЦСКА отпустил «Локомотив» на семь пунктов и проиграл в дерби Семину в первом круге. Нет Алана – нет жизни на его планете. А когда выходит, то улучшает кровообращение командного мозга, дополняет Вернблума в центре поля – важный для шведа человек, служит примером Головину. Редкий российский футболист, овладевший техникой ударов через себя, выиграл матч в Базеле после выхода на замену, помог обыграть «Тосно», «Амкар» и «Ростов». Шикарный игрок, но невезучий – травмы мешают всегда быть собой.

Гекдениз Карадениз («Рубин»)

В жизни - солидный мужчина на неприлично дорогих эксклюзивных авто, но на поле – дух стремления к победе. Выскочить, убежать, выиграть борьбу, впечатлить Карадениз умеет и в 37 лет, Профессионал с большой буквы. Аргументы, почему Гекдениз здесь: 2 гола, 5 ассистов. Пусть четыре действия собрал против «Анжи», но даже в свежем пятнадцатом туре только турок смог забить за «Рубин». Учись, Лестьенн – бельгийский Максим тоже мог бы превратиться в мага и чародея.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Алексей сегодня – один из самых тонких футболистов РФПЛ, шикарно видит поле, неплохо двигается, принимает неординарные решения легко и непринужденно. На его счету скальпы «Краснодара» и «Зенита». Всего шесть мячей и четыре голевые передачи во всех турнирах. Возможно, так хорошо переламывать игру, как более опытные коллеги, пока не умеет, но не случайно хочет присмотреться к игре Месси, Алькантары и Иско в поединках сборной России – мечтает учиться и развиваться.

Тимофей Калачев («Ростов»)

«Ростов» проиграл «СКА-Хабаровску» и «Рубину», когда Калачев не смог долго находиться на поле. 36 лет Тимофею, но белорус в этом сезоне уничтожил «Уфу», забил победный мяч «Динамо», не позволил «Арсеналу» обыграть «Ростов». Без семи пунктов, набранных при прямом участии Калачева, команда Кучука шла бы на последнем месте! Крепкого здоровья Тимофею, без его характера и мастерства «Ростов» не такой, как любят болельщики. Прозвище «мужики» заслужили строго из-за таких игроков, как Калачев.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Смог то, что не получилось в этом сезоне у клубов Смолова и Промеса по разным причинам – превзойти ожидания со своей командой. «Урал» Тарханова временно четвертый, но постоянно всей командой ждут именно от Эрика нестандартных действий. Румынский хавбек забивал «Зениту», «Арсеналу», «Рубину», «Тосно» и «Анжи». Приличные команды, даже махачкалинцы после смены тренера. Бикфалви умеет играть красиво, работать неожиданно. Без пунктов, завоеванных с помощью короля Эрика, «Урал» шел бы в районе зоны вылета.

Федор Смолов («Краснодар»)

Значимых центральных нападающих в РФПЛ все меньше, результативность учится нырять глубоко и держаться у дна долго. У самих ЦСКА и «Зенита» центральные форварды радуют редко, привет Оланаре и Артему Сергеевичу Дзюбе. А у «Краснодара» Федор Михайлович доказал стабильность, и мешают ему только негармоничная игра «быков» в атаке и травмы. Но на прошлой неделе Смолов вернулся к голам – два мяча и ассист против «СКА-Хабаровска» напомнили, кто два года выручал и был самым результативным в РФПЛ.

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

В пробе форварда сборной Перу Пауло Герреро обнаружили то же вещество, что в анализах Романа Еременко – бывшего главного трикстера ЦСКА. Теперь Пауло, если не сможет оправдаться, тоже дисквалифицируют, а Фарфану придется спасать «Локомотив» и сборную против Новой Зеландии в стыках за право сыграть в России. И Джефферсон готов! Например, растерзал «Зенит». Пытался выручить «Локомотив» против «Шерифа», пусть и неудачно. Перуанец точно умеет ломать стереотипы, на латераля в 33 года переучивается – фантастика.

Александр Кокорин («Зенит»)

Пусть только в этом сезоне, пусть благодаря рекордной удачной серии, но Кокорин уверенно ворвался в элитную компанию людей, которые могут изменить результат матча за секунду. Что там, на неделе сдал экзамен – прошел «Русенборг» и подарил «Зениту» путевку в еврокубковую весну. С показателем 5 голов после 10 ударов! Это вообще законно? В РФПЛ тоже полный порядок – главный снайпер сезона. Без важных пасов и голов Кокорина «Зенит» заработал бы на один пункт меньше, чем тульский «Арсенал», Манчини без Кокорина шел бы восьмым.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

У Семина многие могут выскочить к чужим воротам и перевернуть игру. Поэтому «железнодорожники» и на первом месте после первого круга. Но Мануэл, пусть в новом сезоне позволяет себе больше пауз в игре, чем раньше, в составе Юрия Павловича – главный трикстер, пока лечится Ари. Миранчук у них в учениках, Фарфан по ходу карьеры не отличался стабильностью, а португалец изменился в России. Сейчас забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в РФПЛ. Плюс хет-трик в Лиге Европы – редкий подвиг футболистов российских клубов.

Еврокубковые хет-трики и рекорды клубов РФПЛ

Квинси Промес («Спартак»)

Получается у голландца – получается у «Спартака». Как против «Севильи», где у главного трикстера РФПЛ последних лет (69 голов создал ударами и передачами) сразу 2 гола и 2 ассиста. Не получается – «Спартаку» намного сложнее. Ответная игра с «Севильей», матч в Ростове-на-Дону или против «Амкара» дома доказывают, что окончательно зависимость от неординарных решений Промеса после чемпионского сезона не прошла. И чем хуже «Спартак» готов как команда – тем важнее, играет Квинси здорово или выпадает из игры.

Ведь у персон, которые ставят все с ног на голову, есть не только плюсы, но минусы для команды. Если вдруг все перечисленные не с той ноги встали на поле – выиграть ой как сложно, все оглядываются на спасителей. Фаворитам обычно проще, у них может быть не один трикстер в заявке. Но аутсайдерам сложно, неудача лидера часто приравнивается к поражению. Поэтому надо ценить редких футболистов, способных часто выручать. Также интересно находить среди них любимчиков. Интересно, кого стоит назвать самым ярким трикстером в российском футболе в 2017 году?