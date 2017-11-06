Кредит без процентов. Бюджеты и долги клубов ФНЛ сезона 2017/18

«Луч-Энергия» в долгах, хотя из бюджета выделяли миллионы рублей. Таких историй много - «Соккер.ру» выяснил, как выживает футбольная провинция.

Девять клубов ФНЛ участвовали в последней стадии Кубка России, четверо прошли в четвертьфинал. Драться умеют, но во втором по счету дивизионе не только у «Луча-Энергии» долги. Хотя именно у их игроков сдали нервы – много месяцев играют без зарплаты.

В клубе нет средств даже на чай, футболистов давно не кормят на базе! Стоп. А сколько тогда миллионов рублей крутится в ФНЛ, если щеглы пухнут с голоду и их из съемных квартир выгоняют? Найдем ответ для всех клубов, кроме «Спартака-2» или «Зенита-2» - вторые составы финансируют из общей клубной казны грандов.

18 место. «Тюмень»

Бюджет: 120 млн. рублей.*

Спонсоры: Тюменская область, «Сибур» (генеральный спонсор), «Ютэйр» (транспортная поддержка).

Состояние главы «Сибура» Михельсона оценивали в 18.4 млрд. долларов. У нефтехимического холдинга чистая прибыль свыше 100 млрд. рублей в год. Но два года назад бюджет «Тюмени» был сокращен почти в два раза. 120 млн. рублей – озвученная официально цифра, подозрительно заниженная. Зато деньги выдают стабильно. Хотя у того же Погребняка сердце остановится, если перевести Павла на зарплату 250 тысяч рублей в месяц, еще и играть заставить (самый высокий оклад в «Тюмени»).

* - здесь и далее указаны суммы, основанные на информации представителей или спонсоров клубов, в случае редких дремуче-закрытых команд ФНЛ - внешних оценщиков.

17 место. «Луч-Энергия» (Владивосток)

Бюджет: 150 млн. рублей (в лучшем случае).

Спонсор: Приморский край.

Почему у «Луча-Энергии» есть долги, если из бюджета якобы выделяют 150 млн. рублей? Ответ может быть простым – расходы в раза два выше. Сами чиновники говорят, что нужен частный спонсор с 150-200 млн. рублей вложений. Пока долги перед бывшими и нынешними футболистами растут, кредиторы ходят в суды – там 54 млн. рублей всплывет, тут 40 млн. затребуют. В результате во Владивостоке футболу приходит конец. Если клуб прекращает кормить игроков, а они добираются на стадион за свой счет – пора отпевать.

16 место. «Химки»

Бюджет: 150 млн. рублей.

Спонсоры: мэрия города Химки. Также чайные, поставщики воды, химчистки, доставщики пиццы.

Весной министр спорта Подмосковья заявил, что даже в теории незачем тратить по 500 млн. рублей на содержание команды, которая болтается в середине таблицы РФПЛ. Говоря коротко, держитесь там! Деньги «Химкам» со скрипом дает лишь город, хотя и там были попытки сократить статью бюджета с налоговыми тратами на спорт – есть сферы важнее. Зато дела в клубе ведут, как говорят знатоки лиги, аккуратно и грамотно. Может, и выживут как клуб ФНЛ.

15 место. «Балтика» (Калининград)

Бюджет: 200 млн. рублей.

Спонсоры: Калининградская область, группа компаний «Содружество» (агропромышленный комплекс), RBPI Group (свиноводство).

Бюджет - 200 млн. рублей. Хвастаются, что планируют снять нагрузку с областной казны (со 100 до 50 млн. рублей). А продать клуб чиновники готовы даже за 1 рубль. У кого есть 200 млн. рублей в год – покупайте убыточное предприятие. А пока «Балтику» спонсирует не «Газпромбанк» (как мечтали), а аграрии, судя по списку партнеров. Свиноводы и агропромышленная группа с офисом в Люксембурге. Как видите, первая леди, которая влияет на политику области, к футболу относится прохладно, а стадион на 35 тысяч к ЧМ-18 пока построили чисто для красоты и самого мундиаля.

14 место. «Енисей» (Красноярск)

Бюджет: 180-220 млн. рублей

Спонсор: Красноярский край.

В разные годы на «Енисей» выделяли 125, 150, 180 млн. рублей, а теперь с учетом лидерства в ФНЛ можно смело считать, что бюджет будут планомерно увеличивать с нового года. Это подтверждает и руководство Красноярского края – в случае выхода в РФПЛ подкинут денежек в печку. Как может не самая богатая команда лиги лидировать? Кроме багажа Аленичева, можно допустить также влияние факта «исчезновения» средств в иных клубах. В Красноярске «пилу по капусте» оставили в стороне, хотя уже было заявлено, что для работы в РФПЛ надо к нынешним тратам добавить добрый миллиард.

13 место. «Волгарь» (Астрахань)

Бюджет: 220 млн. рублей.

Спонсоры: «Газпром добыча Астрахань», «Газпромбанк».

Летом пугали, что «Газпром» отвернется от «Волгаря», уволят тренера Юрия Газзаева, который получает немалые для ФНЛ деньги, разгонят состав и прикроют футбольный проект. Но пока ничего подобного не случилось, «Волгарь» в середине таблицы, публичных жалоб на финансовое состояние не было. Конечно, генеральный спонсор всегда может передумать, ведь у него свои проблемы, но пока в Астрахани есть клуб ФНЛ.

12 место. «Авангард» (Курск)

Бюджет: 230 млн. рублей.

Спонсоры: Курская область, город Курск.

Уже из названия «Некоммерческое партнерство „ФК „Авангард““ понятно, что спонсирует клуб не свой Галицкий, а государство. Говорливые тренеры соперников Курска по дивизиону проболтались, что бюджет у них для ФНЛ большой – в районе 230 млн. рублей, и зарплаты хорошие. В Курске на финансовые вопросы прямо не отвечают. Хотя говорят, что бюджет сверстали „впритык“, а много денег пойдет на логистику – перелеты в ФНЛ дорогие. Точные числа не озвучивают, возможно, из-за дефицитного бюджета области на 2018 год – чтобы местный народ не возмущался.

11 место. „Ротор-Волгоград“

Бюджет: 240 млн. рублей.

Спонсоры: Волгоградская область, торговая сеть „Радеж“, строительные материалы „Волма“.

Здесь есть официальные цифры „субсидии“, но чиновники не в курсе, что в футбол играют по системе осень-весна, поэтому деньги по годам выделили. 161 млн. рублей в 2017 и 275 млн. рублей в будущем. Значит, надо вычесть траты на полсезона в низшей лиге, и оставить запас на кусок сезона 2018/19. В результате получаем примерно 237-240 млн. рублей, причем траты на обслуживание новой арены будут идти уже с бюджета будущего сезона. Проще говоря, денег не так мало, а результаты нового обличия легендарного „Ротора“ - печальные, идут последними.

10 место. „Тамбов“

Бюджет: 230-250 млн. рублей.

Спонсоры: Тамбовская область, ЭПФ (торговля сельхозтехникой).

Традиционный случай. На словах из бюджета дают только половину денег. Но даже 230 млн. рублей необязательно точное число. Бюджет в России больше, чем бюджет. А вот частные спонсоры, которые вроде бы должны выделять половину денег, даже на официальном сайте клуба „Тамбов“, где сейчас крутятся Ярцев и Талалаев, не указаны. Кроме ООО „ЭПФ“ - торгуют сельхозтехникой. Но вряд ли для такой компании 100 млн. рублей – копейки. Тем более, Академию футбола в Тамбове отгрохали. Из казны региона выделяют немало денег на спорт, посмотрим, что получится.

9 место. „Факел“ (Воронеж)

Бюджет: 250 млн. рублей.

Спонсоры: Воронежская область, „ТНС Энерго Воронеж“ (энергетическая компания).

Еще шесть лет назад на „Факел“ списывали 150-170 млн. рублей, примерно 60 млн. рублей из бюджета. Но траты росли, в прошлом сезоне бюджет оценивали в 300 млн. рублей, а порой и выше. При этом главный негосударственный спонсор „ТНС“ подумывал брать кредит недавно, фиксировал падение выручки. В результате в мае месяце „Факелу“ не выдали лицензию РФС на новый сезон с первого раза. Ни о каких 500 млн. рублей в год и выходе в РФПЛ не мечтают – идут на вылет из ФНЛ.

8 место. „Шинник“ (Ярославль)

Бюджет: 250-260 млн. рублей (но из суммы закрывают долги).

Спонсоры: Ярославская область, НПО „Сатурн“, Ярославский радиозавод, „Ярославльводоканал“, „Балтика“.

Деньги могут мыть, мыть могут деньги? В разные годы долги „Шинника“ поражали. От 370 до 100 млн. рублей. Случай темный, семь лет назад в Москве убили свидетеля по делу о мошенничестве в клубе. А знаете, сколько дают за хищение в футболе в крупных размерах? 5.5 лет, потом сокращают до 5 лет после апелляции, а в результате выпускают через два года за хорошее поведение. А долги клуб до сих пор раздает. Но тренер Побегалов, у которого на плече татуировка с эмблемой „Шинника“, старается, помогают чиновники – выдают налоговые льготы предприятиям после того, как те скидываются на футбол.

7 место. „Олимпиец“ (Нижний Новгород)

Бюджет: 300 млн. рублей.

Спонсоры: Нижегородская область и куча компаний („Госаптека“, „Ингосстрах“, НДБ Банк, „Нижфарм“).

После выхода в ФНЛ финансирование увеличили до 300 млн. рублей. Метод для второго дивизиона стандартный. Заксобрание голосует, что спонсоры „Олимпийца“ и других „спортивных клубов высоких достижений“ (высоких, 16-е место в ФНЛ) области получат налоговые льготы. В этот раз это 1.1 млрд. рублей, какие-то „копейки“. А компании скидываются – 300 млн. рублей в год только на „Олимпиец“. Фактически получается, что бюджет финансирует спорт, раз дает компаниям льготы на сумму их помощи? Интересная схема.

6 место. „Динамо“ (Санкт-Петербург)

Бюджет: 300 млн. рублей.

Спонсоры: компании Бориса Ротенберга (состояние оценивают в 1 млрд. евро, состояние семьи – намного больше).

„Зенит“ из Кубка России выбила команда, где главный меценат - Борис Ротенберг, вице-президент федерации дзюдо РФ, отец тезки-сына из „Локомотива“. Бюджет раньше был 100 млн. рублей, но теперь генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко может рассчитывать на большую сумму. Разумеется, 300 млн. рублей – небольшие деньги для РФПЛ, но любой клуб со стабильным финансированием – гроза ФНЛ. У „Динамо“ достаточный бюджет для солидной игры, за стыки могут зацепиться.

5 место. „Сибирь“ (Новосибирск)

Бюджет: 300-320 млн. рублей.

Спонсоры: Новосибирская область, мэрия Новосибирска, „Вира Строй“, банк „Открытие“, холдинг РАТМ.

Знакомая схема – скидываются все. Холдинг РАТМ включает в себя девять предприятий по всей России. Собирают свыше ста миллионов. А еще футболисты получают „субсидии“ из казны. В последний день октября в областной бюджет внесли поправки, клубу дали еще 50 миллионов, всего получится 200 млн. рублей. Мутко почему-то не любит, когда спортсменов в Новосибирске не балуют деньгами. Так что „Сибирь“ раздала долги и является богачом в ФНЛ.

4 место. „Томь“

Бюджет: 500 млн. рублей (но из этой суммы погашали долги).

Спонсоры: Томская область, „Газпром нефть“ (250 млн. рублей помощи), „Промсвязьбанк“, „Ярче!“ (ритейл).

Как там „Томь“ поживает, кровинушка? Замечательно – аресты имущества, поиски денег и помощь от „Газпром нефти“. Зато с подачи „Томи“ выяснили, что в футбольном российском клубе 200 сотрудников, а средняя месячная зарплата на одного - 338 тысяч рублей. Понятно, игроки зарабатывали существенно больше, персонал – копейки.

Но денег задолжали вагон. 333 млн. только за пять месяцев надо было погасить. Сами оценивали все долги в 460 млн. рублей. Как можно при бюджете в высшей лиге 860 млн. рублей столько задолжать? Не к нам вопрос. Но теперь бюджет „Томи“ фактически миллионов 160, хотя обходятся они „Газпрому“ дороже. Поэтому формально – богачи, фактически – аутсайдер ФНЛ.

3 место. „Крылья Советов“ (Самара)

Бюджет: 500 млн. рублей.

Спонсор: Самарская область и ее коммунальные предприятия, БК „Леон“ (титульный спонсор).

В Самаре раз в полгода меняют показания по бюджету. В РФПЛ он был в районе миллиарда, затем снизили до 800 миллионов. Потом председатель совета директоров Дмитрий Шляхтин (Министр спорта области) говорил, что после возвращения в элиту увеличение будет на 20-25 %, а в ФНЛ деньги резко не закончились, невзирая на сообщения в СМИ весной. Сторгуемся на 500 млн. рублей, тут и так половина из бюджета. Впрочем, сомнительно, что столько же средств поступает из других источников…

2 место. „Оренбург“

Бюджет: 900 млн. рублей.

Спонсор: ООО „Газпром добыча Оренбург“ (как обычно, немножко частное общество, немножко государственное).

ООО „Оренбург“! Так могут петь фанаты клуба, ведь мечты сбываются. Миллиард всадили в бытность клубом РФПЛ и вылетели, теперь спонсор „Газпром добыча Оренбург“ выделил почти столько же для возвращения. Причем такие огромные деньги дочка „Газпрома“ официально дарит за возможность размещать рекламу с помощью популярного в России ФК „Оренбург“. Клубу срочно нужно в РФПЛ, чтобы играть „спонсорские дерби“ с „Зенитом“.

1 место. „Кубань“ (Краснодар)

Бюджет: 1 млрд. рублей (плюс долг в 2.5 миллиарда).

Спонсор: Краснодарский край, банк „Кубань Кредит“, „Romex Group“ (недвижимость).

Один из инвесторов отказался от финансирования, когда узнал, что долги то 130 млн. рублей, а то сразу 2.5 млрд. рублей. Также озвучивался дичайший бюджет для ФНЛ в размере 1.5 млрд. рублей, а потом футболисты по семь месяцев без зарплаты. И никакого частного спонсора из Франции. Плюс не до „Кубани“ местным чиновникам после ухода бывшего владельца, потерявшего украинский бизнес.

В крае готовятся к ЧМ-18. На тренировочные площадки перед матчами выделили 134 млн. рублей. На просто тренировочные поля – 143. На реконструкцию стадиона для тренировок – 150. Все суммы, чиновники не скрывают, могут расти. Итого 427 млн. рублей ради приема одной команды-участницы, а „Кубани“ - кукиш с маслом. Адвокаты Петреску и те в арбитражные суды за зарплатой бегали. Такой бардак. Формально „Кубань“ - самый богатый клуб ФНЛ, а реально – банкрот? „Обнуляются“, как говорят.

Сколько стоит весь этот банкет?

В РФПЛ вкладывают почти 50 миллиардов рублей – в районе 20 миллиардов из бюджета, а в ФНЛ крутится шесть миллиардов с еще меньшей долей частного капитала. И когда на выходе у игроков „Луча-Энергии“ нет денег на еду и мази от ушибов, то ключевых вопросов только два.

Где результаты развития многомиллионного проекта под громким названием Футбольная Национальная Лига? Куда подевались бюджетные деньги, если их выделяли столько лет подряд сотнями миллионов? Не только по Ярославлю немой вопрос. Не каждый в этом списке сможет внятно объяснить, откуда взялись долги.

Зато зарплаты от 150 до 500 тысяч рублей в месяц у многих. По-крайней мере, на бумаге. Шесть миллиардов за сезон испаряются, и при этом еще и долги остаются. Клубы ФНЛ получают кредит под ноль процентов, который потом гасит государство. И даже если один раз одного посадили за мошенничество – быстро выпустили.

Пять лет фигурант единственного дела на свободе, а его бывший клуб до сих пор расплачивается по долгам. У „Луча-Энергии“, „Томи“ и „Факела“ ситуация еще хуже, скоро таких клубов может не быть на футбольной карте России.