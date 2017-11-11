«Никто не боится Месси». Аргентина в «Лужниках»

Комбаров сказал за всех – футболисты сборной России не боятся Лионеля. «Соккер.ру» допускает, что кривят душой, хотя у Аргентины опасен не только Месси.

Тактика Аргентины. «3-3-1-3»

Аргентина не обязательно соберет трофеи, но точно станет тактически интересней. Сампаоли ведь как Сарри из «Наполи», только с татуировками. Расчетливый сумасшедший. Вероника Брунати – «мама, журналист, редактор», которую игроки и тренер сборной Аргентины уважают и часто с ней общаются, выдала на днях план тренера Хорхе. А зачем скрывать? Месси ведь тоже не боится Комбарова. Против России Хорхе хочет сыграть «3-3-1-3». Это смелее, чем в официальной игре против Бразилии – там схема была скорее «3-4-1-2».

Но не настолько дико, как против команды Сингапура – там сыграли с двумя защитниками по схеме «2-3-5». Против Черчесова логично опробовать среднюю по остроте схему – три нападающих и Месси в качестве плеймейкера. Ведь это отчасти как против Сингапура (можно атаковать в пять человек), но не настолько дерзко. А использование тройки защитников, как у соперника, открывает Сампаоли варианты на флангах – Комбаров не случайно выделил вертикальные передачи и работу в атаке латералей аргентинцев. Кроме того, тройка в центре поля призвана вылечить часть тактических слабостей Аргентины.

Ведь у троих хавбеков двойная функция – прикрывать полуфланги в обороне и страховать Месси за счет физики. За Лионелем правильно расположить цепких ребят, ведь перед ним сразу три форварда. Синьоре Брунати нашептали, что в старте, если буду здоровыми, выйдут Энцо Перес, Краневиттер и Ло Чельсо. Молодого хавбека ПСЖ добавили в последний момент? Именно так, но выпустить Джованни в основе – ход в духе Сампаоли. Также понятно, почему в тройку атаки выбирают Сальвио и Ди Марию – действующий и бывший вингеры «Бенфики» могут закрыть фланги по всей длине.

На острие тогда будет Агуэро, раз Икарди отпросился из-за проблем со здоровьем, а Месси окружат заботой со всех сторон. Фактически получается цветок, где все вокруг Лионеля – лепестки, а он – в центре композиции. Впрочем, есть и запасной вариант, например, на второй тайм, приличных игроков для перестроений у Сампаоли хватает:

Слабости Аргентины. Реакция на контратаки

Как видите, Сампаоли считает защитников сборной Аргентины сильными ребятами, раз использует только троих и даже не переживает, когда формальные латерали не возвращаются «домой». У Хорхе крайками становятся номинальные вингеры. Он так и с чилийской сборной поступал. Анхель Ди Мария и Эдуардо Сильвио плохо держат удар в защите, но против сборной России аргентинцы, видать, собираются только атаковать. Не случайно тренер Хорхе с лета акцентирует внимание на ударах – позволяют бить каждому, моменты создают легко.

Если бы не хромающая реализация и дисбаланс по флангам – пока Ди Мария явно выделяется в сравнении с коллегами из второго края поля, то можно было бы сказать, что у Аргентины как проекта явных слабых мест нет. Но они есть, и заключаются в реакции на быстрые атаки соперника. Виноваты не только защитники, но и медлительные опорники. Месси порой упирался в опекунов (с Уругваем их было пятеро сразу), ему рядом не хватает Бускетса и Иньесты для взвинчивания темпа. Поэтому, когда Лионель терял мяч в сборной, то видел за спиной пустые зоны и даже сам бегал за тактическими фолами. Алексею Миранчуку – на заметку. Или синяк от Месси поймает, или атаку создаст, отобрав у форварда мяч.

Сила Аргентины. Месси, Месси, Месси и еще раз Месси!

Вальверде и Сампаоли – дальние родственники. Ну, примерно как Кркич и Месси, ведь одно издание опубликовало какое-то «исследование», где нашло родных братьев из девятнадцатого века и связало их с Бояном и Лионелем - прапрадедушки. Сейчас, правда, статью удалили, зато по всему миру написали, что испанец и аргентинец - дальние родственники. Но у братьев-тренеров «Барселоны» и Аргентины связь даже сильнее – им нужно сделать Месси командным игроком.

Коварный план работает в клубе, где Лионель играет за четверых (себя, Дембеле, Суареса и Неймара), и сработал в решающий момент в сборной по дороге в Россию. Месси - единственный автор голов в официальных матчах Аргентины с ноября прошлого года. Но у Сампаоли он играет в Марадону. Диего так же завязывал все на себе, хотя его напарники были физически крепче. Отчасти ставка на лидера - ущербная тактика, ведь если вынуть Месси из схемы, то Аргентина сразу как случайно потерявшийся в торговом центре ребенок – скорее всего, охрана найдет его первой, но всякое в жизни бывает.

Без Месси Аргентина с трудом находила смысл в игре, а с Лионелем получается. Причина простая – капитан настроился. Перед матчем с Эквадором (спасительный хет-трик, подаривший путевку на ЧМ-18) плеймейкер слушал гимн страны, смотря на землю перед собой, был очень напряжен и заряжен. Но в самой игре успел сыграть левым латералем – как Альба, правым латералем – как Дани Алвес, центральным хавбеком (как в клубе в последнее время) и даже в атаке снайпером (опять же, как у Вальверде). Неизвестно, как Месси отнесется к матчу против сборной Черчесова – может и помиловать, но в официальных играх он просто всюду, прямо четыре Месси в одном:

России снова будет сложно против сборной не из Европы?

Катар, Коста-Рика, Южная Корея, Иран – сборная Черчесова умеет найти приключения в матчах против команд из далеких краев. Каждый такой матч подводит к одному выводу. Тренеры не разбираются в стилях незнакомых соперников и плохо готовят команду. А сборную Месси возглавляет неординарный Сампаоли, помешанный на тактике. По умолчанию можно ждать сумасшедших решений и резких перемен по ходу матча.

При этом Аргентина стилистически не относится к самым сложным для российской сборной соперникам. Ведь они отражают тактику команд из Южной Америки – атаковать любят сильнее, чем обороняться. Причем Сампаоли настолько проникнулся идеей играть без защиты, что даже против России, если все сложится для гостей удачно, вполне может использовать Маскерано и Отаменди для выхода в атаку, как делает со своими защитниками Гвардиола в «Манчестер Сити».

Тем более, снова товарищеский матч, не официальный. Даже сборная СССР сыграла с аргентинцами лишь три официальных матча, остальные девять были спаррингами, как и обе игры против россиян – первая и нынешняя. В прошлый раз, восемь лет назад, счет был 3:2 в пользу аргентинцев, играли они тогда без Месси. Сборная Хиддинка открыла счет, но затем включился соперник, а Серхио Агуэро забил один из мячей. Также играли Маскерано и Отаменди, то есть старые знакомые встретят Акинфеева и Дзагоева – только они остались из российского состава из прошлого.

Многое времени прошло, у соперников другая тактика и все надо начинать сначала. Но сегодня важно не только увидеть достойный футбол от сборной России в день открытия «Лужников» после реконструкции, но и заметить в действиях Аргентины серьезный подход – если предложат настоящий футбол высокого класса, то 74 тысячи зрителей и миллионы у экранов станут частью большого праздника. Сборная Аргентины не является завершенным строением. Они не случайно сменили тренера по ходу отборочного турнира. И хотя на поле многое мгновенно изменилось, с ними можно играть, если не злить Месси, внимательно передавать его от футболиста к футболисту, а потом стремительно контратаковать.

В конце концов, каждому – от Акинфеева до Кокорина, интересно порубиться против игроков уровня банды из Аргентины. Правду говорят, команда Сампаоли не относится к сборным с идеально поставленной игрой. Игроки Черчесова правильно не боятся Месси – страх не поможет, но зря российские футболисты так редко используют слово «уважение». Если Лионеля уважить правильным отбором вместе с давлением на его напарников, то дорогой учитель поможет сборной России стать лучше. Совсем недавно самим аргентинцам многие преподавали уроки скучных ничьих, но Сампаоли многое изменил. И останавливаться не хочет, ведь назвал одной из задач на игру с Россией поиски правильной связки нападения.