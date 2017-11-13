Скандальный и перспективный. Затмил Неймара

Спровоцировать тысячи болельщиков, сымитировать Лионеля Месси, попасть в сферу интересов «Реала» и «Барселоны» одновременно. «Соккер.ру» рассказывает о человеке, затмившем Неймара.

Казалось, что во Франции тем, кроме Неймара и ПСЖ, в ближайшие годы не будет. Но слезы бразильца, его интриги и недовольство Унаи Эмери – слишком однообразно для французской взыскательной публики. И ей принесли горячего – воспитанника «Лиона» Набиля Фекира. Следующий футболист, который за много-много денег переберется в «Барселону», «Реал» или клуб, который их опередит, это как раз Фекир. О его больших перспективах говорили несколько лет назад, когда полузащитник-полунападающий только проявил себя в «Лионе». Первым, как обычно, подсуетился «Арсенал», чьи скауты обхаживали талантливого атакующего универсала. Однако клуб Арсена Венгера порой медлителен там, где нужно пошевелиться, и тороплив там, где необходимо все обдумать. Момент был упущен, и теперь уже сам Фекир вряд ли купится на плюшки «канониров». Когда о тебе думают и говорят в «Реале» и «Барселоне», не нужно делать поспешных движений и мчаться в первый же зарубежный клуб, даже если там любят французов и тренер выглядит добрым дедушкой.

Так что же замечательного в Фекире? Ответ прост – он умеет в атаке все, то есть способен сыграть на любой позиции в нападении и полузащите в атакующей линии. Топ-клубам подобные характеристики очень нужны. Особенно когда речь об Испании, в любви которой признавался сам Фекир, понимая, откуда ветер дует, откуда скауты сидят. «Барселона» рассматривает Фекира как возможную альтернативу Филиппе Коутиньо, если того все же не удастся выманить из «Ливерпуля». В «Лионе» босс не такой принципиальный, за адекватную цену готов расставаться даже с лидерами. «Реалу» тоже нужен игрок в атаку, поскольку у Флорентино Переса давно чешутся руки, Гарета Бэйла пора продавать, а Килиана Мбаппе из «Монако» перехватил ПСЖ. Нельзя допускать, чтобы и еще один французский талант умыкнули, причем прямые конкуренты из Каталонии, например.

Скандалист

Что же касается медийности Фекира, то он с удовольствием плеснул бензина в костер разгорающегося интереса со стороны. Случилось это в матче чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Лионом» на поле заклятых врагов лионцев. Гости поиздевались над «Сент-Этьеном», победив со счетом 5:0. Дубль оформил Фекир. Причем он забивал пятый гол. В приподнятом расположении духа Набиль рванул к трибунам соперников и показал свою футболку – так делал Месси. Безусловно, так делал кто-то еще наверняка, но запомнился жест у Лионеля. Разозленные самим фактом разгрома от заклятого врага фанаты «Сент-Этьена» просто бросились на поле, вынудив футболистов спасаться бегством. Матч доиграли только через полчаса, а на французских экспертных, журналистских и болельщицких полях развернулась широкая дискуссия о том, кто виноват. Провоцировал ли Фекир своим празднованием фанатов? Или это «Сент-Этьен» не смог обеспечить должную безопасность? Так или иначе, этот инцидент заставил забыть о страданиях юного Неймара – все бросились обсуждать Фекира, а интерес топ-клубов и игра самого Набиля только разогревали обстановку.

Кризис

У Фекира было два всплеска интереса со стороны. Первый – несколько лет назад. Тогда все ограничилось вполне предметным интересом «Арсенала», но помешала всему тяжелая травма, которая выбила Набиля из строя надолго. А там уже и Александр Ляказетт заблистал со всех сторон, затмив Фекира. Почему другие клубы, кроме «Арсенала», не были активны уже тогда? Потому что характер француза оставлял желать лучшего. В какой-то мере он напоминал Карима Бензема своим порой ленивым поведением на поле, умением запороть невероятно выгодный момент. Ощущалось, что в какой-то момент Фекир просто недорабатывает, недобегает, не выкладывается на все сто процентов. Особенно ярко это заметно в моменты кризиса, когда тот же Ляказетт в одиночку на себе тащил, а Фекир сливался с серой массой и с кислой миной вызывал ненависть болельщиков «Лиона». В предыдущих двух сезонах наш герой сбавил обороты и практически лишь отбывал номер. Травма, а также не самые приветственные слова в адрес Фекира заставили его пересмотреть отношение к делу. У него было много времени подумать над своим поведением и тем, кем он хочет стать – капризным Атемом Бен Арфа, который то ли блеснул, то ли нет, а карьера закончилась, или старательным Бензема, который хоть и продолжает транжирить моменты, но остается форвардом топ-клуба и свое забивает, много работая.

Выгодный товар

Нынешний сезон показывает, что Фекир свой выбор сделал. Набиль в 11 матчах чемпионата Франции забил 11 мячей, сделал четыре голевых передачи и уступает только Радамелю Фалькао и Эдинсону Кавани в гонке бомбардиров по два мяча. К слову, это всего на те же два гола меньше, чем в лучшем сезоне в карьере Фекира – 2014/15. По показателю «гол+пас» Фекир занимает четвертое место в пятерке топ-лиг, уступая лишь Эдинсону Кавани, Лионелю Месси и Чиро Иммобиле. А по количеству обводок – третий, проигрывает только тому же Месси и Неймару. Он результативен, эффективен и универсален. А что еще нужно от хорошего игрока атаки, который способен закрыть сразу несколько позиций? Тут вам и поддержка из глубины, и работа на острие. И пока – что самое главное – Фекир не поддался накатам лени и хандры. А слухи про «Реал» и «Барселону» только подстегнут его. Даже Месси предлагает якобы «Барселоне» присмотреться к Фекиру. Конечно, сложно сказать, откуда у Лионеля время на работу скаута, но, видимо, следит за трендами и открытиями.

Вряд ли «Лион» прогадает с моментом продажи Фекира. Француз сейчас оценивается в 20 миллионов евро. Но лионцы наверняка постараются выжать за его продажу раза в два больше, и это вполне справедливо. Особенно с учетом раздуваемых трансферных цен слухами о конкуренции топ-клубов. Можно им верить или не верить, но когда условная «Барселона» заполучит Фекира, «Реалу» останется кусать локти. Это справедливо и ровно в обратном случае. Контракт Набиля с «Лионом» рассчитан до 2020 года, так что шантажа руководство французского клуба, несмотря на непростой характер Фекира, может не ожидать. В течение одного-двух трансферных окон француз найдет себе новый клуб из разряда «топ», если не сбавит оборотов и спрос на него не сделает очередной вираж вниз, как это было после кризиса лени и травмы.