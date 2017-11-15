Сборная России победила себя!

Достойно сражались и смогли озадачить Испанию, невзирая на арбитра Рокки. «Соккер.ру» хвалит футболистов за характер, ведь только законного судейства не хватило!

Надежды сборной. Алексей Миранчук и Федор Смолов

Они же – герои матча. Алексей Миранчук оставил приятное впечатление, поскольку является редким игроком сборной России последних двух лет, который делает и думает на одной приличной скорости. Есть суетливые ребята, которые работают быстро, но спешат – принять тонкое решение и точно отдать пас не могут, бегунки.

Также много медлительных. Но такие футболисты берут большую паузу. В результате соперник успевает разгадать ход. У Миранчука все синхронно, Алексей показательно опередил испанских защитников, когда забил, он же уместно развернул атаку с голом Смолова в первом тайме. Ну, а когда Федор сделал дубль – стало понятно, что и форвард не случайно вышел на острие и сразу сделал дубль.

Арбитр Рокки сработал еще хуже Италии?

Однозначно. Зато подталкивает рассмотреть вопрос игры плечами. В футболе нельзя играть рукой сознательно и двигая в направлении мяча, нельзя менять траекторию, в этом суть. Другими словами, если бы Кузяев сыграл плечом так же явно после игры ногой или головой от испанца, то судья оказался бы прав с пенальти.

Синьор Пьерлуиджи Коллина, который с января является председателем судейского комитета ФИФА, вместе с коллегами не раз напоминал арбитрам – рука идет от пальцев до плеча включительно. Любая сознательная попытка – умысел очень важен, сыграть именно рукой (кистью, предплечьем, плечом) в пользу своей команды является нарушением правил.

Вот только до Кузяева так же плечом сыграл Родриго! Получается, испанец первым нарушил правила, Рокки надо было остановить игру до нарушения от Кузяева, которое не имело смысла после свистка. Вот такой непростой эпизод. Причем важно уточнить – плечом можно забить, как и рукой! Но только если конечность в естественном положении и не двигается, а мяч рикошетом от нее влетает в сетку.

Ну, а второй пенальти в ворота России можно не разбирать – ересь, судья Рокки допустил две грубейшие ошибки. Коллина ему выпишет по первое число.

Почему Испания сыграла вяло?

Во-первых, завелась сборная России, во-вторых, Испания все-таки была не в основном составе. Кто видел их матчи в отборе, тот не только знает, что Давид Сильва и Иско захватили в сборной Лопетеги важные роли, но и понимает, что эта команда с ними намного лучше. Хавбеки создали 16 голов ударами и передачами. А 14 мячей забили Мората, Диего Коста и Витоло – еще три человека, которых не было в старте.

Сказались кадровые эксперименты, но в целом и отношение Испании немного разочаровало. Их пеший ход до перерыва смазал впечатления от удачной сборной России. С другой стороны, когда хозяева отыгрались в Санкт-Петербурге, то Испания хотела включиться и не смогла. В результате сыграл не один фактор. Испанцы отбегали ниже пикового уровня, но помешала им команда России, не только отсутствие на поле ряда лидеров атаки.

Насколько лучше сыграли с Испанией, чем раньше?

Возьмем, чтобы было показательно и интересно, матчи с Португалией, Аргентиной и Испанией – тремя элитными сборными из топ-10 в рейтинге ФИФА. И сравним, как команда Черчесова в этом году вела себя против сборных Роналду, Месси и Рамоса.

Владение мячом. 42 % - 34 % - 37 %

Разница между Португалией, Аргентиной и Испанией понятная – три соперника по возрастанию желания и умения владеть мячом. При этом с командой Месси видели мяч реже, чем против подопечных Лопетеги, получается, сейчас сыграли лучше. Все три цифры указывают на работу вторым номером, но настолько разными получились матчи. По-прежнему поражает брак в передачах, но 37 % игрового времени с мячом против Испании намного важнее, чем 42 % против Португалии. Ведь смотрите дальше!

Нанесенные удары (точные). 10 (0) – 4 (1) - 8 (5)

Было десять ударов против обороны чемпионов Европы, стало четыре против вице-чемпионов Южной Америки, а когда встретили бывших чемпионов всего на свете, то нанесли целых пять точных ударов против одного за два матча до этого! Разница видна четко и сразу. В завершающей стадии атак прервали «стабильность» - было 0 ударов по воротам Патрисиу, нашли один по воротам Ромеро (не момент, просто разок попали в створ), а сегодня Де Хеа трижды вынул мяч из сетки ворот стадиона «Санкт-Петербург». Прорвало!

Допущенные удары (точные). 12 (6) – 20 (8) – 7 (7)

Как видите, впервые за долгое время Россия переиграла соперника по общему количеству ударов. Обстреливать ворота Акинфеева было не трудно, ведь у португальцев была меткость на уровне 50 % (и 33 % - заблокированных) и 1 забитый мяч, а вот аргентинцы били не так точно (40 %). Зато в «Лужниках» футболисты Черчесова не смогли ни разу заблокировать удар, что привело к работе Акинфеева и пропущенному мячу.

Если против Португалии защита смотрелась неплохо, против Аргентины допускала ошибки, то с Испанией картину испортил скорее Рокки, чем защитники. Не было жестких привозов, все мячи пропускали «на ровном месте», но при этом Лунев семь раз встречал мяч после семи ударов в сторону его ворот. Над обороной надо работать, но с 20 ударов перешли до 7 – уже прогресс. Причем два удара – пенальти, а еще три – не самые сложные для Андрея, которому можно припомнить лишь неуверенность при первом голе.

Сэйвы голкиперов. 5 – 7 – 4

Бедняга Акинфеев. Если бы великого Буффона так охраняли защитники, как Игоря в ЦСКА и сборной, то Джанлуиджи плакал бы чаще. Вратарь сборной России против Португалии потащил парочку непростых ударов. Против Аргентины играл, как демон – по словам коллеги Лунева, а пропустил после атаки с офсайдом. Но Андрею не повезло еще сильнее. Мало того, что отбил 4 удара из 5 законных, так еще и два выдуманных пенальти Рамосу подарил судья.

Свинство вечера. Грубая игра Родриго против Лунева

Кузен Алькантары, конечно, удивительной угловатости форвард. Играет нескладно, с техникой есть проблемы, но полез коленом в голову Луневу, разбил Андрею лоб. Вот зачем? Когда Веллитон врезался в Акинфеева, бразилец мог как-то оправдываться – момент на большой скорости, не такой простой, как сегодня, официальный матч. Но в товарищеской игре влететь коленом в голову голкипера может только футболист, умеющий «затормозить».

Сборная России сыграла круто?

Безусловно, ведь не надо жить иллюзиями, требовать какой-то идеальной игры. Достаточно сражаться в каждой игре – и против Аргентины, и против Ирана, и в будущем, как против Испании. Впрочем, сегодня и арбитр повлиял, испортил шанс на редкую победу над «Красной Фурией». Лучше бы проиграли такой сборной, чем пропускали после первого выпада соперника в матче, а потом дважды с незаконных пенальти?

Если бы по делу – да, лучше проиграть, но ведь могли по делу выиграть! Вывод после такого дикого матча напрашивается многогранный. Арбитр – антигерой, начудил. Сборная Испании сыграла плохо, умеет лучше. Но это не важно, поскольку Россия сама по себе давно с таким настроем не рубилась и так в атаку не выходила. Команда Черчесова правильно поменяла тактику на «4-2-3-1». Не испугались соперника, пошли вперед, уступая 0:2. Должны были выиграть 2:1 или даже 3:1.

Но и так неплохо, поскольку видеть сборную России, которая дерется и атакует, приятнее – появилась мысль впереди. Смолов в качестве центрального форварда и плеймейкер Миранчук изменили картину. А если у Лунева все будет в порядке со здоровьем – хорошо бы небольшим сотрясением и рассечением обойтись, то сможем смело назвать последний матч года в исполнении сборной России главным и самым успешным.

Утопией является требование играть совсем без ошибок. А вот за матч, в котором показали характер, нужно хвалить. Против Испании сыграли как мужчины, еще парочка таких сражений – к матчу-открытию ЧМ-18 нагуляют необходимую удачу и сыгранность. Достойный матч, в котором сборная Черчесова заслуживала победу. Но получила яркую ничью с двойным камбэком. Ход игры здесь на первом месте, ведь можем изменить подход – сработала тактика тренера с одним нападающим и Миранчуком в основе. Нужно двигаться в этом направлении, нащупали выход из атакующего тупика!