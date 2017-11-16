Итог авантюры – без чемпионата мира и Вентуры

Паника и смятение сейчас царят в итальянском футболе. Непопадание сборной Италии на мундиаль – событие нерядовое. «Соккер.ру» ищет нового тренера для «Скуадра Адзурры».

Только ленивый не пнул Джампьеро Вентуру, который пулей вылетел с поста главного тренера сборной Италии, не сумев вывести ее на чемпионат мира впервые с 1958 года. И тут стали припоминать все-все-все наставнику и Федерации футбола Италии. Специалисты и болельщики задаются вопросом о том, зачем вообще на пост наставника главной команды страны был выбран ветеран тренерского цеха, который ничем выдающимся за свою карьеру не отметился. Понятно, что призовые места в Серии В это тоже очень круто, но согласитесь: работа в одной из самых статусных сборных мира подразумевает определенный бэкграунд и послужной список, в котором есть не только работа с «Бари», «Венецией», «Лечче» и с «Торино» как пик карьеры. И в 69 лет ты вряд ли совершишь в тренерской работе большой прорыв, если не сделал его ранее и не показывал к нему предпосылок.

Путь в тупик

Однако президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио почему-то поверил в Вентуру, отдав ему предпочтение после Евро-2016, когда ушел Антонио Конте. И ведь заранее знали, что Конте уйдет. Было много времени подыскать кандидатуру, значит, Вентуру выбрали, взвесив все обстоятельства, что делает его выбор еще более странным. Остается догадываться, что было в голове у Тавеккио, который свое решение и обосновывать толком не стал, сказав, что у Вентуры есть «все нужные качества». Диплом что ли и все? Так что сваливать всю вину за непопадание Италии на чемпионат мира только лишь на тренера было бы неправильно. Он-то, наверное, работал так, как умеет, а вот кто его назначил на этот пост и зачем – другой вопрос. Это откровенно авантюрное решение Тавеккио. А кто бы отказался от такого предложения?

Кстати, больших предпосылок к грядущему провалу на большей части цикла не было. Ничьи с Испанией и Германией, пусть последняя и в товарищеском матче, обнадеживали. На ровном месте очки итальянцы не теряли, понимая, что ведется гонка с могучими испанцами ноздря в ноздрю. При этом нельзя было сказать, что Италия показывала какой-то стабильный футбол, обладала четким стилевым содержанием. Но результат был, игру ждали. Пока не случился разгром от Испании во втором матче, и уже тогда стало ясно, что стыковых матчей не избежать. Вот где-то там на игровые трудности итальянцев стали накладываться психологические. Совершенно очевидно, что Вентура, не обладающий нужным опытом – не путать с богатым – не знал, как вырулить.

Опыт у него большой, но не в работе со сборными. Об этом косвенно говорят и его слова оправдания. Наставник заявил, что при нем итальянцы проиграли только дважды, и это один из лучших показателей за 40 лет. Да, возможно, но тренер сборной должен понимать, что у национальных команд игр в принципе мало, и важно выигрывать самые значимые – здесь не будет шанса исправить ошибку на дистанции, как это бывает у клуба. Просто у Вентуры нет психологии чемпиона и победителя, который должен работать с топ-сборной, в которой даже два поражения, даже одно поражение может привести к катастрофе национального масштаба. Человеку невдомек. А откуда в голове 69-летнего специалиста возьмутся ментальные нотки победителя, если в командах, которые он возглавлял ранее, было принято радоваться невылету из элиты или финишу в первой десятке. Не тот уровень притязаний.

Поиск спасителя

Какой вывод в Федерации футбола Италии сделают наверняка, так это то, что топ-сборной нужен топ-тренер, который сделал себе имя и способен управлять звездной сборной, а не ссориться с игроками и истерично шантажировать их накануне самого важного матча в цикле. Чемпионы так себя не ведут. Теперь руководство сборной судорожно ищет нового главного тренера, которому предстоит расчищать авгиевы конюшни и погашать пылающее общественное мнение. Он с одной стороны сразу же окажется под колоссальным давлением, поскольку публика жаждет перемен. А с другой, у него будет больше времени спокойно подготовиться к следующему циклу, если, конечно, Тавеккио и компания не затянут переговоры и решение до последнего.

Карло Анчелотти (свободный)

Кандидатура Анчелотти называется одной из первых, когда говорят о возможном новом наставнике сборной. И приглашение Карло кажется вполне обоснованным. Это авторитетный специалист, успешно поработавший во многих клубах, который к тому же сейчас не имеет контракта ни с кем, отдыхает, набирается сил. С ним можно обстоятельно переговорить, итальянская публика наверняка к его назначению отнесется с уважением и не будет давить сверх меры сразу же. Авторитет Анчелотти задавит общественное мнение, к тому же он устойчив к разного рода прессингу. Настораживает лишь то, что с «Баварией» Анчелотти не справился, последнее место работы немного подпортило имидж именитого наставника. Но приглашение тренера, введенного в Зал славы итальянского футбола и до сих пор не работавшего главным в сборной, просто напрашивается.

Антонио Конте («Челси»)

Этот вариант наверняка будет воспринят болельщиками сборной Италии и большинством игроков наиболее радужно. Ведь с его именем связан последний успешный отрезок игры «Скуадра Адзурры». Конте со своим крепким характером и тренерскими принципами вправил мозг в итальянскую игру, уверенно вывел команду на Евро-2016, там она была одной из лучших по содержанию футбола и уступила только в серии пенальти немцам. А Конте уже заранее условился, что пойдет в «Челси», очень уж ему хотелось поработать в клубе снова. Вот это стремление специалиста к каждодневной клубной работе может помешать его возвращению в сборную. С другой стороны, в «Челси» он уже наработался, если верить прессе. Существуют напряженные отношения внутри команды, с руководством. То и дело разносятся слухи о желании Конте вернутся на Апеннины. Но в сборную Италии ли?

Роберто Манчини («Зенит»)

Непотопляемый Манчини не скрывает своего желания поработать со сборной Италии. В нескольких интервью он подчеркивал, что готов к этой должности и для него такая работа была бы честью. Можно считать это досрочным согласием на еще не поступившее предложение федерации. Конечно, «Зенит» создает для Манчини тепличные условия, холит и лелеет его, Сергей Фурсенко давно хотел видеть Роберто у руля петербургской команды, поэтому так просто не отпустит. Однако тут важно само желание Манчини и то, что в России у него все не так гладко, как хотелось бы, несмотря на выполнение требований зенитовским руководством. Нет сомнений в том, что Манчини посматривает в сторону Италии и всерьез рассмотрит предложение.

Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

Цикл работы Аллегри с «Ювентусом», как кажется, подходит к концу. Периодически появляются слухи о том, что специалист может покинуть команду, отправиться в Англию, например, или сменить клуб в Серии А. Тут появился вариант и со сборной Италии. В Турине Аллегри вышел на новый уровень, обрел статус элитного специалиста, который называется в списке других именитых итальянских тренеров. Логичным продолжением такого карьерного роста стала бы работа с национальной сборной.

Луиджи Ди Бьяджо (молодежная сборная Италии)

Всегда есть и более прямой и экономный вариант – назначение на пост главного в основной команде наставника молодежки. Это нечасто дает результат и воспринимается как очевидный резервный ход, когда невозможно договориться с теми, кого рассматриваешь в первую очередь. Как пожарная возможность или как авантюрный вариант в стиле непредсказуемого нынешнего руководства федерации – сойдет. Сюда же можно отнести и специалистов наподобие Фабио Гроссо, чье имя тоже фигурирует в списках.

Говоря о возможном новом наставнике сборной Италии, стоит помнить, что назначать его может уже вовсе не Карло Тавеккио. Ведь итальянцы не глупцы и прекрасно понимают, что к провалу причастен не только тренер, но и вся федерация, поэтому требуют реформ всей системы. Такая неопределенность с будущим самой федерации, разумеется, накладывает отпечаток и на выбор тренера. Вряд ли в этой турбулентной обстановке кто-то готов уверенно вести переговоры. От нового тренера будет требоваться очень многое – строить новую сборную Италии без многих звезд и лидеров, но с прежними высочайшими амбициями.