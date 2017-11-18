Страннейший матч года. «Армейцам» - браво!

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.2 3.7 3.05
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.14 3.5 3.25
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 60’ Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
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Страннейший матч года. «Армейцам» - браво!

сегодня, 15:00

Форвард Вернблум круче Дзюбы? «Соккер.ру» предлагает обсудить самый удивительный поединок РФПЛ последних лет – живо сыграли на диком морозе!

«Армейцы» - мужики!

Если вы не социопаты, как некоторые руководители РФПЛ и глава судейского корпуса, который не понимает, почему в минус 17 в футбол играть опасно для здоровья, то должны возмущаться календарю лиги и издевательству над фанатами «СКА-Хабаровска», ЦСКА и футболистами.

Но когда мы говорим о реакции «армейских» клубов накануне матча и о самой игре, то надо отдать должное – сыграли без жалоб, со всех сил. Жаль, что минимум три футболиста получили травмы на сложном газоне в лютый для футбола мороз. Плохо, что в РФПЛ нет денег на манежи для таких случаев. Но две «армейских» команды не ныли – им плюс.

А погода сказалась

Стихия проиграла организаторам матча, повезло, что не шел снег, был только мороз. Футбол получился душевным, голами быстро обменялись, мороз заставил бегать, ведь стоя в такую погоду не поиграешь. Хотя матч получился ярким, качество игры все-таки пострадало из-за погоды, влиявшей на характеристики мяча и заставившей подстраиваться под холодное искусственное поле, подогретое изнутри до 12-17 градусов:   

Видно было, что футболисты удивлялись «недолетам». Брак даже в простых передачах был заметным, особенно до перерыва. Хозяева ошибались на каждой третьей передаче, московские «армейцы» теряли мяч реже, но все-таки 15 % брака набрали. А вот удары готовили четко – 9 в створ и 21 всего. Погода сказалась на работе с мячом, но надо отдать должное организаторам матча – поле было подготовлено максимально хорошо.

«СКА-Хабаровск» - авиаторы

Много говорим о том, как фавориты рискуют после длительных перелетов в Хабаровске – могут потерять очки, поскольку надо перестраиваться физически и сильно уставать. Но Щенников правильно сказал до матча – у футболистов «СКА-Хабаровска» перелетов больше. У них каждый выездной матч – за тридевять земель, а потом надо лететь обратно не в теплые края, а в морозные регионы. За сезон в РФПЛ налетают столько, как грандам и не снилось.

При этом у хабаровского клуба годовой бюджет в 11 раз ниже, чем у ЦСКА, в тринадцать раз, чем у «Локомотива», в двадцать раз, чем у «Спартака» (с которым сыграли вничью в Хабаровске), и в 27 раз, чем у «Зенита» (с которым могли сыграть вничью в первом туре, ведь тайм продержались). Так что вылет «СКА-Хабаровска» не будет означать, что они не умеют играть в футбол. Просто они самые бедные и больше всех устают, постоянно летая туда-сюда на матчи с теми, кто готовился к игре такого уровня годами.

Сильнее пострадали зрители

Телезрители получили зрелище, сидя в тепле. Футболистам окажут квалифицированную медицинскую помощь, а вот если кто-то сегодня поймал пневмонию из фанатов – пожалеет, что пришел на футбол. Конечно, в Хабаровске или соседних городах морозом никого не испугать, но даже приспособленный к холоду человек вряд ли может долго находиться на холоде без последствий.

Сегодня кто-то из участников матча обязательно повредил дыхательные пути – особенно люди, которые плохо переносят мороз и глубокие вдохи холодного воздуха. Было холодно даже бывалым игрокам хозяев, которые живут в Хабаровске круглый год. Кроме того, пострадали интересы зрителей. Пусть диктор на стадионе сообщил, что на матче собралось 5 569 человек, в перерыве панорама стадиона выглядела вот так:

Для сравнения напомню, что матч с «Зенитом» на стадионе имени Ильича посмотрело 14 200 зрителей. На «Спартак» собрали даже чуть больше - 14 524 человек. На «Рубин» пришло 11 230 человек. А против ЦСКА собралось несколько тысяч самых стойких, и им нужно пожелать здоровья. В РФПЛ наплевали на интересы десятка тысяч жителей Хабаровска, также не подумали о здоровье футболистов и зрителей. «СКА-Хабаровск» лишился двух третей поддержки, и это ведь тоже сказалось…

Вернблум и ЦСКА – с характером

Класс гостей им помог, плюс Вернблум отлично сыграл в атаке. Понтус, конечно, редкий жук – даже сегодня после фола соперника в верховой борьбе показал судье удар локтем, явно намекая на знаменитый эпизод с Миранчуком, хотя ситуации совершенно разные. Но хитрость шведа не мешает ему быть лидером «армейцев», раз избегает дисквалификаций после удалений. У Ганчаренко нет форвардов, в результате тренер поставил в атаку опорника.

И Понтус забил за одиннадцать минут больше, чем Дзюба за первый круг. Так что «армейцы» и из Хабаровска, и из Москвы показали себя с положительной стороны. Обе команды дрались. И «СКА-Хабаровск» после такого поражения со счетом 2:4 жаль. Они не раз старательно отбивались и огрызались, но мастерства не хватает, чтобы заморозить ничейный счет или вырвать победу. Так что неудивительно, что ЦСКА выжал победу в страннейшей битве последних лет, но их надо хвалить за характер в такую погоду.

Впрочем, последствия двух перелетов и игры на морозе увидим скорее против «Бенфики» в Лиге чемпионов, чем можем предсказать сейчас. Радоваться яркому матчу можно было бы, сыграй так в Хабаровске в октябре или апреле. Теперь же эмоциональная победа может навредить. Ведь если Игорь Акинфеев пропустил дважды от «СКА-Хабаровска», то сколько мячей ему забьют разозленные после неудач португальские «орлы»?   

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Все комментарии
Petr Makovenko ответил mat73
сегодня в 16:21
mat73:
1. РФСу давно наплевать на болельщиков и на клубы! Главное решается в кабинетах. 2. Согласен с автором - страннейший матч. От себя добавлю - договорняк стопудовый! 3. Если бы в прошлом туре Верблума удалили (как положено за содеянное там, в любом нормальном чемпионате с нормальным судейством) или потом хотя бы КДК дисквалифицировали его - то не ходил бы он в "героях" нынче. Несправедливо.. 4. P.S. Но пришедшим болельщикам, и игравшим футболистам - уважуха, и молодцы)))
а вот добавлять не надо было! Испортили о себе впечатление...
Petr Makovenko
сегодня в 16:20
Спасибо за Игру! За характер и бойцовские качества!
ЦСКА Чемпион!!!
mat73
сегодня в 16:10
1. РФСу давно наплевать на болельщиков и на клубы! Главное решается в кабинетах.
2. Согласен с автором - страннейший матч. От себя добавлю - договорняк стопудовый!
3. Если бы в прошлом туре Верблума удалили (как положено за содеянное там, в любом нормальном чемпионате с нормальным судейством) или потом хотя бы КДК дисквалифицировали его - то не ходил бы он в "героях" нынче. Несправедливо..

4. P.S. Но пришедшим болельщикам, и игравшим футболистам - уважуха, и молодцы)))
ОлегаТэ
сегодня в 16:10
Обеим командам - УВАЖУХА! Бились всерьёз, но при этом порадовали отсутствием грубости, даже все "горчичники" были чисто игровыми. Кстати, на мой взгляд, Алану карточку можно было и не выписывать - в ногу соперника он всё-таки уткнулся. Мог перескочить? Возможно. Но на артистичный "нырок" это не тянет, скорее на "дадут пеналь - нормально, нет - да и Бог с ним...". Это даже по его поведению было видно - просто глянул на арбитра и встал, без всяких апелляций. Таких падений в каждом матче по два-три бывает и ничего...
ОЛЛС
сегодня в 16:01
Достойная статья и объективная и справедливая!
fanatcska94
сегодня в 15:34
футболистам действительно большое уважение. Но, чинуш, этих обнаглевших бюрократов, надо гнать не просто палками, а добивать молотками. Как же бесят эти жирные рожи в своих теплых сиденьях.
Ерден ответил жменя семечек
сегодня в 15:31
жменя семечек:
считаю что это матч - маленький подвиг! чиновникам минус, командам плюс
справедливости ради - этот матч должны были играть в августе, а сегодня в Москве
Ерден
сегодня в 15:31
хм, кто-то будет разочарован разницей между заголовком и самим текстом))
жменя семечек
сегодня в 15:16
считаю что это матч - маленький подвиг! чиновникам минус, командам плюс
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