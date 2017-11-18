Страннейший матч года. «Армейцам» - браво!

Форвард Вернблум круче Дзюбы? «Соккер.ру» предлагает обсудить самый удивительный поединок РФПЛ последних лет – живо сыграли на диком морозе!

«Армейцы» - мужики!

Если вы не социопаты, как некоторые руководители РФПЛ и глава судейского корпуса, который не понимает, почему в минус 17 в футбол играть опасно для здоровья, то должны возмущаться календарю лиги и издевательству над фанатами «СКА-Хабаровска», ЦСКА и футболистами.

Но когда мы говорим о реакции «армейских» клубов накануне матча и о самой игре, то надо отдать должное – сыграли без жалоб, со всех сил. Жаль, что минимум три футболиста получили травмы на сложном газоне в лютый для футбола мороз. Плохо, что в РФПЛ нет денег на манежи для таких случаев. Но две «армейских» команды не ныли – им плюс.

А погода сказалась

Стихия проиграла организаторам матча, повезло, что не шел снег, был только мороз. Футбол получился душевным, голами быстро обменялись, мороз заставил бегать, ведь стоя в такую погоду не поиграешь. Хотя матч получился ярким, качество игры все-таки пострадало из-за погоды, влиявшей на характеристики мяча и заставившей подстраиваться под холодное искусственное поле, подогретое изнутри до 12-17 градусов:

Публикация от ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) Ноя 18 2017 в 12:25 PST

Видно было, что футболисты удивлялись «недолетам». Брак даже в простых передачах был заметным, особенно до перерыва. Хозяева ошибались на каждой третьей передаче, московские «армейцы» теряли мяч реже, но все-таки 15 % брака набрали. А вот удары готовили четко – 9 в створ и 21 всего. Погода сказалась на работе с мячом, но надо отдать должное организаторам матча – поле было подготовлено максимально хорошо.

«СКА-Хабаровск» - авиаторы

Много говорим о том, как фавориты рискуют после длительных перелетов в Хабаровске – могут потерять очки, поскольку надо перестраиваться физически и сильно уставать. Но Щенников правильно сказал до матча – у футболистов «СКА-Хабаровска» перелетов больше. У них каждый выездной матч – за тридевять земель, а потом надо лететь обратно не в теплые края, а в морозные регионы. За сезон в РФПЛ налетают столько, как грандам и не снилось.

При этом у хабаровского клуба годовой бюджет в 11 раз ниже, чем у ЦСКА, в тринадцать раз, чем у «Локомотива», в двадцать раз, чем у «Спартака» (с которым сыграли вничью в Хабаровске), и в 27 раз, чем у «Зенита» (с которым могли сыграть вничью в первом туре, ведь тайм продержались). Так что вылет «СКА-Хабаровска» не будет означать, что они не умеют играть в футбол. Просто они самые бедные и больше всех устают, постоянно летая туда-сюда на матчи с теми, кто готовился к игре такого уровня годами.

Сильнее пострадали зрители

Телезрители получили зрелище, сидя в тепле. Футболистам окажут квалифицированную медицинскую помощь, а вот если кто-то сегодня поймал пневмонию из фанатов – пожалеет, что пришел на футбол. Конечно, в Хабаровске или соседних городах морозом никого не испугать, но даже приспособленный к холоду человек вряд ли может долго находиться на холоде без последствий.

Сегодня кто-то из участников матча обязательно повредил дыхательные пути – особенно люди, которые плохо переносят мороз и глубокие вдохи холодного воздуха. Было холодно даже бывалым игрокам хозяев, которые живут в Хабаровске круглый год. Кроме того, пострадали интересы зрителей. Пусть диктор на стадионе сообщил, что на матче собралось 5 569 человек, в перерыве панорама стадиона выглядела вот так:

Для сравнения напомню, что матч с «Зенитом» на стадионе имени Ильича посмотрело 14 200 зрителей. На «Спартак» собрали даже чуть больше - 14 524 человек. На «Рубин» пришло 11 230 человек. А против ЦСКА собралось несколько тысяч самых стойких, и им нужно пожелать здоровья. В РФПЛ наплевали на интересы десятка тысяч жителей Хабаровска, также не подумали о здоровье футболистов и зрителей. «СКА-Хабаровск» лишился двух третей поддержки, и это ведь тоже сказалось…

Вернблум и ЦСКА – с характером

Класс гостей им помог, плюс Вернблум отлично сыграл в атаке. Понтус, конечно, редкий жук – даже сегодня после фола соперника в верховой борьбе показал судье удар локтем, явно намекая на знаменитый эпизод с Миранчуком, хотя ситуации совершенно разные. Но хитрость шведа не мешает ему быть лидером «армейцев», раз избегает дисквалификаций после удалений. У Ганчаренко нет форвардов, в результате тренер поставил в атаку опорника.

И Понтус забил за одиннадцать минут больше, чем Дзюба за первый круг. Так что «армейцы» и из Хабаровска, и из Москвы показали себя с положительной стороны. Обе команды дрались. И «СКА-Хабаровск» после такого поражения со счетом 2:4 жаль. Они не раз старательно отбивались и огрызались, но мастерства не хватает, чтобы заморозить ничейный счет или вырвать победу. Так что неудивительно, что ЦСКА выжал победу в страннейшей битве последних лет, но их надо хвалить за характер в такую погоду.

Впрочем, последствия двух перелетов и игры на морозе увидим скорее против «Бенфики» в Лиге чемпионов, чем можем предсказать сейчас. Радоваться яркому матчу можно было бы, сыграй так в Хабаровске в октябре или апреле. Теперь же эмоциональная победа может навредить. Ведь если Игорь Акинфеев пропустил дважды от «СКА-Хабаровска», то сколько мячей ему забьют разозленные после неудач португальские «орлы»?