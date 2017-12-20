Лучшая команда календарного года в России

Многие награды выдают за год – например, приз лучшему футболисту. Поэтому «Соккер.ру» отправляется на поиски самого стабильного клуба-2017.

Поскольку «Локомотив» Семина так рванул сейчас, а у «Спартака» после чемпионства бывало всякое, то многие эксперты найдут повод поспорить, кто ценнее за весь год. Можно ли назвать Карреру лучшим тренером двенадцати месяцев и наставником абсолютно точно самой сильной команды? И стоит ли считать «Спартак» безоговорочным чемпионом за календарный год, а не по итогам прошлого сезона?

Давайте выясним, ведь не так давно в России титул выдавали за сезон по системе «весна-осень», то есть данный разговор имел прямое отношение к традиционному укладу, который изменили в чемпионате, но не меняли, раздавая призы, вроде «Тренер года», «Вратарь года» или «Игрок года». И так во всем мире, хотя понятно, что пора обдумать концепцию по сезонам, привязанную к свежести успехов…

Чемпион топ-5 за 2017 календарный год

Сначала определим чемпиона России в пределах первой пятерки. Она по итогам прошлого сезона включала в себя «Терек», но клуба с таким названием больше нет. А вот «Ахмат» выступил осенью хуже «Локомотива». Не говоря о Кубке России, победа в котором позволяет команде Семина к концу года вернуться в топ-5.

Москвичи точно заслужили право сравнить себя бумажными фаворитами не только из-за столичной прописки и большого количества дерби, но и строго по игре и нынешнему результату. Дерби в чемпионате нет у «Зенита» (пока нет) и «Краснодара» (уже нет), но они тоже гранды РФПЛ по возможностям. Но кто был сильнее, стабильнее и успешнее прямых конкурентов?

«Спартак» - лучше всех. Причем у него еще есть победа в овертайме над «Локомотивом» в двенадцатом для Карреры матче против прямых конкурентов за год. Но этот результат не учитывали, поскольку речь о Суперкубке России, а подсчет в пределах двух чемпионатов за календарный год.

Также сразу видно, как плачевно смотрятся результаты Шалимова – проваливает все центральные матчи. Если главный аргумент Галицкого – владелец хочет, чтобы тренер рос вместе с командой, то пока логика хромает. Поскольку если наставник не развивается и не тащит на себе все, то он тормозит команду, ничего более.

Еще одно замечание по мини-чемпионату лидеров - не блещет эффективностью осторожная тактика Ганчаренко. ЦСКА предлагал игру на ничьи «Зениту», но соперник в итоге собрал больше побед в пределах топ-5, чем «армейцы». С другой стороны, разница между «Зенитом» и ЦСКА по показателю «очки за игру» меньше, чем между «Зенитом» и «Спартаком». Победа 5:1 не спасает, «красно-белые» - самая успешная команда из лидеров.

Причем забили в два раза больше мячей другим лидерам, чем «Зенит» и ЦСКА. И в три раза больше, чем «Краснодар», пропустив столько же, как «быки». Если бы не поражение 3:4 от «Локомотива» в дерби, когда «Спартак» вел изначально – лидерство было бы даже прочнее. Но и так не получается поставить команду Семина выше коллектива Карреры за год. Даже в пяти последних матчах накануне зимы в РФПЛ у «Спартака» пять побед, а у «Локомотива» - четыре успеха и ничья. Как «красно-белые» начали сезон, обыгрывая ЦСКА и «Зенит», так и закончили – серией успехов.

Чемпион 2017 года по системе «весна-осень»

Представим, что учитываются матчи весны, лета и осени, как раньше. И по сумме определяют чемпиона. Конечно, идеально точно посчитать не получится – матчей команды провели одинаковое количество, но менялся состав аутсайдеров РФПЛ от сезона к сезону.

Впрочем, разница по классу соперников не может быть большой. В прошлом году ушли на перерыв после 18-го тура, весной играли чаще всего с одинаковыми соперниками. Поэтому представленная таблица вполне отражает форму клубов за такой длительный и сложный период - календарный год:

Турнирная таблица 2017 (с учетом всех матчей чемпионата за год) 1 Спартак 32 19 8 5 54 35 70 2 ЦСКА 32 19 7 6 54 21 64 3 Зенит 32 18 8 6 48 19 62 4 Локомотив 32 18 7 7 47 29 61 5 Краснодар 32 16 8 8 46 29 56

А вот здесь совсем другая картина. Хотя «Спартак» по-прежнему чемпион за целый год, если учитывать 12 туров весны и 20 туров лета и осени, но на втором месте оказывается Ганчаренко. То есть ЦСКА за календарный год набрал больше пунктов, чем Луческу и Манчини. Такой неожиданный вывод подразумевает неутешительный выбор для фанатов «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга тратит в разы больше, чем «армейцы», а эффективность в РФПЛ сомнительная. Ведь даже «Локомотив», который прошлый сезон завершил в середине таблицы, почти отыгрался до конца года – 61 пункт против 62. Также обратите внимание, что «Краснодар» сильно отстает даже от команды Семина, хотя состав у Шалимова точно не слабее, чем у «Локомотива».

Все дело в итоге оказывается в тренерской работе и личной подготовке. Как в матчах между прямыми конкурентами – когда «Локомотив» утирает нос «Зениту», одерживая на одну победу больше и обыгрывая фаворита 3:0 в очном матче. Так и при оценке всех матчей за год в рамках национального первенства. Здесь сказывается ударная весна ЦСКА и умение Ганчаренко выжимать результат, даже когда у «армейцев» меньше аргументов в рамках топ-5, чем у «Спартака» - чемпиона по двум категориям. По второй получилось даже убедительнее – отрыв от «Зенита» и «Локомотива» больше.

Рейтинг читателей. Кого можно назвать командой года?

Показательные таблицы, пресекают лишние разговоры о «случайности» или «везении». Но переходим от объективных чисел к субъективным оценкам. Какой рейтинг получился бы у вас? Кто первый, а кто пятый? Вполне вероятно, найдутся люди, для которых «Зенит» не заслуживает даже места в пятерке. Или же команду Манчини стоит отправить на последнее место, учитывая соотношение возможностей и результатов. Но на кого «Зенит» тогда заменить в топ-5? Возможно, на «Ростов», но сомнительно – в 2017 подвигов мало, они герои 2016. Даже «Краснодар» метит в список лучших, но и близко не опережает остальных. А что будет, если отнять усилия Смолова?

А вот «Локомотив» - претендент на звание команды года. Выиграли Кубок России и лидируют сейчас в РФПЛ. Также спорно проиграли «красно-белым» в финале Суперкубка России, обыграли их в чемпионате в ярчайшем матче. Но при этом сложно спорить с тем, что чемпионство «Спартака» - событие историческое, учитывая годы ожидания. А лидерство «Локомотива» - заявка на будущее, на 2018. Получается, надо выбирать между командами Семина и Карреры – вероятно, тренерами года? По цифрам уверенно выиграл «Спартак», за вторую строчку ведут борьбу ЦСКА и «Локомотив». Но решать вам – у каждого своя пятерка лучших команд года в России.