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Лучшая команда календарного года в России

20 декабря 2017, 23:00
Лучшая команда календарного года в России

Многие награды выдают за год – например, приз лучшему футболисту. Поэтому «Соккер.ру» отправляется на поиски самого стабильного клуба-2017.

Поскольку «Локомотив» Семина так рванул сейчас, а у «Спартака» после чемпионства бывало всякое, то многие эксперты найдут повод поспорить, кто ценнее за весь год. Можно ли назвать Карреру лучшим тренером двенадцати месяцев и наставником абсолютно точно самой сильной команды? И стоит ли считать «Спартак» безоговорочным чемпионом за календарный год, а не по итогам прошлого сезона?

Давайте выясним, ведь не так давно в России титул выдавали за сезон по системе «весна-осень», то есть данный разговор имел прямое отношение к традиционному укладу, который изменили в чемпионате, но не меняли, раздавая призы, вроде «Тренер года», «Вратарь года» или «Игрок года». И так во всем мире, хотя понятно, что пора обдумать концепцию по сезонам, привязанную к свежести успехов…

Чемпион топ-5 за 2017 календарный год

Сначала определим чемпиона России в пределах первой пятерки. Она по итогам прошлого сезона включала в себя «Терек», но клуба с таким названием больше нет. А вот «Ахмат» выступил осенью хуже «Локомотива». Не говоря о Кубке России, победа в котором позволяет команде Семина к концу года вернуться в топ-5.

Москвичи точно заслужили право сравнить себя бумажными фаворитами не только из-за столичной прописки и большого количества дерби, но и строго по игре и нынешнему результату. Дерби в чемпионате нет у «Зенита» (пока нет) и «Краснодара» (уже нет), но они тоже гранды РФПЛ по возможностям. Но кто был сильнее, стабильнее и успешнее прямых конкурентов?

Лучшая команда календарного года в России«Спартак» - лучше всех. Причем у него еще есть победа в овертайме над «Локомотивом» в двенадцатом для Карреры матче против прямых конкурентов за год. Но этот результат не учитывали, поскольку речь о Суперкубке России, а подсчет в пределах двух чемпионатов за календарный год.

Также сразу видно, как плачевно смотрятся результаты Шалимова – проваливает все центральные матчи. Если главный аргумент Галицкого – владелец хочет, чтобы тренер рос вместе с командой, то пока логика хромает. Поскольку если наставник не развивается и не тащит на себе все, то он тормозит команду, ничего более.

Еще одно замечание по мини-чемпионату лидеров - не блещет эффективностью осторожная тактика Ганчаренко. ЦСКА предлагал игру на ничьи «Зениту», но соперник в итоге собрал больше побед в пределах топ-5, чем «армейцы». С другой стороны, разница между «Зенитом» и ЦСКА по показателю «очки за игру» меньше, чем между «Зенитом» и «Спартаком». Победа 5:1 не спасает, «красно-белые» - самая успешная команда из лидеров.

Причем забили в два раза больше мячей другим лидерам, чем «Зенит» и ЦСКА. И в три раза больше, чем «Краснодар», пропустив столько же, как «быки». Если бы не поражение 3:4 от «Локомотива» в дерби, когда «Спартак» вел изначально – лидерство было бы даже прочнее. Но и так не получается поставить команду Семина выше коллектива Карреры за год. Даже в пяти последних матчах накануне зимы в РФПЛ у «Спартака» пять побед, а у «Локомотива» - четыре успеха и ничья. Как «красно-белые» начали сезон, обыгрывая ЦСКА и «Зенит», так и закончили – серией успехов.

Чемпион 2017 года по системе «весна-осень»

Представим, что учитываются матчи весны, лета и осени, как раньше. И по сумме определяют чемпиона. Конечно, идеально точно посчитать не получится – матчей команды провели одинаковое количество, но менялся состав аутсайдеров РФПЛ от сезона к сезону.

Впрочем, разница по классу соперников не может быть большой. В прошлом году ушли на перерыв после 18-го тура, весной играли чаще всего с одинаковыми соперниками. Поэтому представленная таблица вполне отражает форму клубов за такой длительный и сложный период - календарный год:

Турнирная таблица 2017 (с учетом всех матчей чемпионата за год)

1

Спартак

32

19

8

5

54

35

70

2

ЦСКА

32

19

7

6

54

21

64

3

Зенит

32

18

8

6

48

19

62

4

Локомотив

32

18

7

7

47

29

61

5

Краснодар

32

16

8

8

46

29

56

А вот здесь совсем другая картина. Хотя «Спартак» по-прежнему чемпион за целый год, если учитывать 12 туров весны и 20 туров лета и осени, но на втором месте оказывается Ганчаренко. То есть ЦСКА за календарный год набрал больше пунктов, чем Луческу и Манчини. Такой неожиданный вывод подразумевает неутешительный выбор для фанатов «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга тратит в разы больше, чем «армейцы», а эффективность в РФПЛ сомнительная. Ведь даже «Локомотив», который прошлый сезон завершил в середине таблицы, почти отыгрался до конца года – 61 пункт против 62. Также обратите внимание, что «Краснодар» сильно отстает даже от команды Семина, хотя состав у Шалимова точно не слабее, чем у «Локомотива».

Все дело в итоге оказывается в тренерской работе и личной подготовке. Как в матчах между прямыми конкурентами – когда «Локомотив» утирает нос «Зениту», одерживая на одну победу больше и обыгрывая фаворита 3:0 в очном матче. Так и при оценке всех матчей за год в рамках национального первенства. Здесь сказывается ударная весна ЦСКА и умение Ганчаренко выжимать результат, даже когда у «армейцев» меньше аргументов в рамках топ-5, чем у «Спартака» - чемпиона по двум категориям. По второй получилось даже убедительнее – отрыв от «Зенита» и «Локомотива» больше.

Рейтинг читателей. Кого можно назвать командой года?

Показательные таблицы, пресекают лишние разговоры о «случайности» или «везении». Но переходим от объективных чисел к субъективным оценкам. Какой рейтинг получился бы у вас? Кто первый, а кто пятый? Вполне вероятно, найдутся люди, для которых «Зенит» не заслуживает даже места в пятерке. Или же команду Манчини стоит отправить на последнее место, учитывая соотношение возможностей и результатов. Но на кого «Зенит» тогда заменить в топ-5? Возможно, на «Ростов», но сомнительно – в 2017 подвигов мало, они герои 2016. Даже «Краснодар» метит в список лучших, но и близко не опережает остальных. А что будет, если отнять усилия Смолова

А вот «Локомотив» - претендент на звание команды года. Выиграли Кубок России и лидируют сейчас в РФПЛ. Также спорно проиграли «красно-белым» в финале Суперкубка России, обыграли их в чемпионате в ярчайшем матче. Но при этом сложно спорить с тем, что чемпионство «Спартака» - событие историческое, учитывая годы ожидания. А лидерство «Локомотива» - заявка на будущее, на 2018. Получается, надо выбирать между командами Семина и Карреры – вероятно, тренерами года? По цифрам уверенно выиграл «Спартак», за вторую строчку ведут борьбу ЦСКА и «Локомотив». Но решать вам – у каждого своя пятерка лучших команд года в России.

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Все комментарии
mat73
mat73
23 декабря 2017 в 17:26
А вот эта табличка мне нравится! По системе "весна-осень" это мы чемпионами были бы!
Турнирная таблица 2017 (с учетом всех матчей чемпионата за год)
1. Спартак.... 32=19-8-5 54:35 65.
2. ЦСКА........ 32=19-7-6 54:21 64.
3. Зенит........ 32=18-8-6 48:19 62.
4. Локомотив 32=18-7-7 47:29 61.
5. Краснодар 32=16-8-8 46:29 56.
ФК_БОГОТОЛ
ФК_БОГОТОЛ ответил oFANATo
22 декабря 2017 в 17:21
oFANATo:
Конечно лучший! https://www.youtube.com/watch?v=ZcuR7Z78MX0
Проиграли 0:7 и что? Да хоть 0:100! Это всего лишь один матч и в нем разыгрывалось всего 3 очка!. Лучше раз проиграть 0:7, чем семь раз подряд по 0:1. В итоге как не крути, Спартак действующий чемпион! И вот это факт! В любом случае до конца чемпионата, а он еще не закончен. Если кто и станет чемпионом, то или Локомотив или Спартак! Но ни как не зенит! Это команда без будущего!!! ЦСКА в этом сезоне точно не станет чемпионом. Хотя у ЦСКА есть традиции и характер, но один Акинфеев не вытянет команду ( Хоть он и очень классный вратарь, но не волшебник).
Аденн
Аденн
21 декабря 2017 в 20:15
    СПАРТАК_SPARTAK
    СПАРТАК_SPARTAK ответил Армейская душа
    21 декабря 2017 в 14:24
    Армейская душа:
    У вас слюни текут
    Армейская душа Сегодня 11:51 ответ пользователю СПАРТАК_SPARTAK
    У вас слюни текут
    ____________________________________________________________________________

    Да нет.. это просто у тебя СОПЛИ повылАзили от прочитанного из обеих ноздрей и повисли аж до самых коленок!

    *************************************************************************************************************

    Армейская душа Сегодня 01:25
    Зря что ли Федун Краснодар покупал и с судьями так заморачивался?
    ____________________________________________________________________________

    А твой ЦСКА мало того, что купил у "Краснодара" победу 1:0, так ещё и только зря это сделал! Всё равно не помогло!
    Про судей тебе лучше помолчать! За весь нынешний чемпионат "Спартак" пробил всего 2 (!) пенальти. Это аж за 20 туров!! ЦСКА только в одной игре с "ТОСНО" пробил больше!!!
    Прям как раз первые два гола забил с пенальти и "Тосно" посыпался! ...В домашней игре с "Уфой" ЦСКА никак не мог забить и судья придумал в самой концовке одиннадцатиметровый!! Хорошо - Бибрас Натхо не забил! А то была бы ЕЩЁ одна купленная победа ЦСКА! Эти ваши такие победы уже с давних пор вызывают отвращение! Если ворота соперника на крепком замке и гол никак не предвидится, частенько начинается вот такая помощь со стороны судей! А "Спартак" даже и почти НЕ БЬЁТ пенальти! За редким исключением - все голы всегда забивает чисто и "с игры"! Даже в Лиге ЧЕМПИОНОВ "Спартак" не пробил ни одного пенальти! А у вас был подарочный одиннадцатиметровый в Лиссабоне! Не будь его - и не было бы победы!
    "Зенит" в 2017-ом сыграл со "Спартаком" - 1:2, 5:1 и 1:3! А ЦСКА - 1:2, 2:1 и 0:3!! "Спартак" за 2017-ый год выиграл у ЦСКА и "Зенита" по 2 матча из 3-ёх! И все свои 10 мячей в 4-ёх выигранных матчах забил "с игры"!! Даже ни одного гола со штрафного или после углового!!!
    В марте исполнится ровно 4 года, как ЦСКА не может обыграть "Зенит"! Что ЕЩЁ тебе надо, чтобы признать "Спартак" полноценным и настоящим чемпионом?!? Или ты считаешь, что он и над Ц.С.К.А. с "Зенитом" за 2 неполных сезона одержал целых 5 (!) побед нечестно?!??
    Учитесь у "СПАРТАКА" тому, как надо побеждать своих конкурентов!! Красиво и чисто!! "Спартак" дважды обыграл "Зенит", и трижды (за 14 месяцев) выиграл у ЦСКА - 3:1, 2:1 и 3:0!!!

    *************************************************************************************************************

    В турнирной таблице 2017 (с учётом всех матчей двух чемпионатов за год) имеется неточность: команды сыграли не по 32, а по 33 матча! У "Спартака" - 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений. А всего "Спартак" в 2017-ом году - провёл 42 официальных матча: 33 - в двух чемпионатах России, 6 - в Лиге чемпионов, 2 - в Кубке России, и один - в Суперкубке... Их итог: 23 победы, 12 ничьих и 7 поражений.
    При том, в 20-ти играх на своём стадионе (включая 3 матча в Лиге чемпионов) "Спартак" одержал 15 побед (из них - 8 подряд!), 4 раза сыграл вничью, и потерпел всего лишь одно поражение! 3:4 от "Локомотива".
    Для сравнения: "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" проиграли за 2017-ый год на своих стадионах по 5, 6 и 7 матчей!!

    *************************************************************************************************************

    swift stream Сегодня 02:21 ответ пользователю СПАРТАК_SPARTAK
    Свои таблички отправь в Ливерпуль, наш хрюкатый друг.
    ____________________________________________________________________________

    А ты отправь в Ливерпуль напоминание о наших двух ПОБЕДАХ над ним в 1992-ом году!
    И в "Спартаке" никакой хрюкатости нет! Это великая СКАЗКА, придуманная вами! Ни к каким мясокомбинатам и свинофермам "Спартак" никакого отношения никогда не имел!! И мясом, а также свиньями, можно с не меньшим основанием называть и любой ДРУГОЙ клуб! Например - ЦСКА!

    *************************************************************************************************************

    swift stream Сегодня 02:20
    В топ нужно включить Анжи, спартак его дюже боится.
    ____________________________________________________________________________

    СМЕШНО читать подобную чушь! В прошлом чемпионате (ЗОЛОТОМ для "Спартака") грозненский "Терек" и махачкалинский "Анжи" были обыграны "Спартаком" во всех 4-ёх матчах с общим счётом 7:0! А в 2016-ом году "Спартак" выиграл у "Анжи" и "Терека" все 4 матча с общим счётом 10:0!! В последнее время НИКТО не играет так успешно с этими двумя клубами, как это делает "Спартак"!! В гостях "Спартак" сыграл последние 2 матча с "Анжи" - 4:0 и 2:0!! А "Зенит" последние 4 матча с "Анжи" сыграл - 2:2, 0:4 (в Кубке), 1:1 и 2:2! Ни одной победы!! И дважды проиграл в прошлом чемпионате "Тереку"!
    Отправь в Ливерпуль табличку с результатами российских клубов в играх со "Спартаком", у которого "Ливерпуль" выиграл 7:0!
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
    21 декабря 2017 в 11:52
    Тролль-статья года Горина, как можно писать такую тупость?
    Армейская душа
    Армейская душа ответил СПАРТАК_SPARTAK
    21 декабря 2017 в 11:51
    СПАРТАК_SPARTAK:
    Армейская душа Сегодня 01:25 Зря что ли Федун Краснодар покупал и с судьями так заморачивался? ____________________________________________________________________________ А твой ЦСКА мало того, что купил у "Краснодара" победу 1:0, так ещё и только зря это сделал! Всё равно не помогло! Про судей тебе лучше помолчать! За весь нынешний чемпионат "Спартак" пробил всего 2 (!) пенальти. Это аж за 20 туров!! ЦСКА только в одной игре с "ТОСНО" пробил больше!!! Прям как раз первые два гола забил с пенальти и "Тосно" посыпался! ...В домашней игре с "Уфой" ЦСКА никак не мог забить и судья придумал в самой концовке одиннадцатиметровый!! Хорошо - Бибрас Натхо не забил! А то была бы ЕЩЁ одна купленная победа ЦСКА! Эти ваши такие победы уже с давних пор вызывают отвращение! Если ворота соперника на крепком замке и гол никак не предвидится, частенько начинается вот такая помощь со стороны судей! А "Спартак" даже и почти НЕ БЬЁТ пенальти! За редким исключением - все голы всегда забивает чисто и "с игры"! Даже в Лиге ЧЕМПИОНОВ "Спартак" не пробил ни одного пенальти! А у вас был подарочный одиннадцатиметровый в Лиссабоне! Не будь его - и не было бы победы! "Зенит" в 2017-ом сыграл со "Спартаком" - 1:2, 5:1 и 1:3! А ЦСКА - 1:2, 2:1 и 0:3!! "Спартак" за 2017-ый год выиграл у ЦСКА и "Зенита" по 2 матча из 3-ёх! И все свои 10 мячей в 4-ёх выигранных матчах забил "с игры"!! Даже ни одного гола со штрафного или после углового!!! В марте исполнится ровно 4 года, как ЦСКА не может обыграть "Зенит"! Что ЕЩЁ тебе надо, чтобы признать "Спартак" полноценным и настоящим чемпионом?!? Или ты считаешь, что он и над Ц.С.К.А. с "Зенитом" за 2 неполных сезона одержал целых 5 (!) побед нечестно?!?? Учитесь у "СПАРТАКА" тому, как надо побеждать своих конкурентов!! Красиво и чисто!! "Спартак" дважды обыграл "Зенит", и трижды (за 14 месяцев) выиграл у ЦСКА - 3:1, 2:1 и 3:0!!!
    У вас слюни текут
    Александр Северный
    Александр Северный
    21 декабря 2017 в 11:34
    Самая позорная статейка Горина за все годы.
    Roger Young
    Roger Young
    21 декабря 2017 в 10:54
    команда года в РФПЛ:
    Геркус, Миллер, Федун, Гиннер
    legendsofsails
    legendsofsails
    21 декабря 2017 в 10:49
    Чего стесняешься Горин?? Прилепи уж сразу своему любимому СПАМу 5-ю звезду!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    21 декабря 2017 в 10:48
    опозорились и лучшие - вот смеху то!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    21 декабря 2017 в 10:27
    ЛОКО НЕОЖИДАННО ДЛЯ МНОГИХ РВЕТСЯ К ЧЕМПИОНСТВУ!
    Footbolista
    Footbolista ответил maldalik
    21 декабря 2017 в 10:25
    maldalik:
    А давайте еще год-два добавим. Правда результат не угодный автору получится, поэтому только за год...
    А давай лет 60 добавим....
    Evilhuman
    Evilhuman
    21 декабря 2017 в 10:25
    Паровозы первые с отрывом,но лучшие все равно мясо,мда, все как обычно,ну пусть еще звезду пришьют....
    Footbolista
    Footbolista ответил oFANATo
    21 декабря 2017 в 10:23
    oFANATo:
    Конечно лучший! https://www.youtube.com/watch?v=ZcuR7Z78MX0
    Спартак лучший...а Ливерпуль не играет в РФПЛ...или ты "с детства за Ливерпуль"?....))
    Footbolista
    Footbolista ответил FROLL 001
    21 декабря 2017 в 10:21
    FROLL 001:
    Спартачи любят табличками махать на полпути в чемпионской гонке!
    Да нет ты забыл, это ваши скринить начали как мне помнится...Семак если не ошибаюсь...
    Великолепный
    Великолепный
    21 декабря 2017 в 10:20
    stavr74
    stavr74
    21 декабря 2017 в 10:17
      FROLL 001
      FROLL 001
      21 декабря 2017 в 10:11
      Спартачи любят табличками махать на полпути в чемпионской гонке!
      nikot
      nikot
      21 декабря 2017 в 10:08
      зенит,даже в Питере никому не интересен!!! Если бы не дармовые билеты,то Аммиак-арена пустая бы стояла!!!
      mikysss
      mikysss ответил Colonist
      21 декабря 2017 в 10:02
      Colonist:
      Сборная Бразилии - топ команда! Поигрывала 0:6!
        mikysss
        mikysss
        21 декабря 2017 в 09:54
        Некоторые глупые животные не отличают еврокубок от РПЛ - для особо одаренных - 0-7 было в ЛЧ - ЛЧ - это Лига Чемпионов - расшифровываю для тупых, а данный топик про Российский чемпионат, и тут выбирают лучшую (а это Спартак) команду этого турнира. Блин откуда вы только беретесь, хоть бы капля интеллекта...
        Рожден в СССР
        Рожден в СССР
        21 декабря 2017 в 09:54
        Понятно что аффтор отрабатывает свой хлеб статья заказная, видно по таблице Локо и Палыч на сегодня лучшие в России
        Colonist
        Colonist
        21 декабря 2017 в 09:39
        Можно было просто скромно озаглавить: «лучшая команда всех времен в России!»
        protest70
        protest70
        21 декабря 2017 в 09:25
          makkie
          makkie
          21 декабря 2017 в 09:18
          Даже провалив старт чемпионата, Спартак выправил ситуацию и утёр нос некоторым "экспертам". Концовку ударно провели, если не считать матч в Ливерпуле.
          Зимой должно усиление подъехать!
          Кирилл Сергеев
          Кирилл Сергеев
          21 декабря 2017 в 09:06
            agidel2012
            agidel2012
            21 декабря 2017 в 08:52
            На конец сезона РПФЛ Спартак самый сильный клуб России, как по игре, так и по результатам.
            denmig
            denmig ответил Александр Северный
            21 декабря 2017 в 08:49
            Александр Северный:
            Горин придумал какую-то табличку, которая вновь высмеивает спартак с его семью шарами за пазухой.
            Зато табличку "Игарян - 43" никто не придумывал! он ее сам нарисовал!!!
            agidel2012
            agidel2012 ответил Lazurny
            21 декабря 2017 в 08:44
            Lazurny:
            Таблица топ-5 не действительна, ибо ТОП-команды никогда 7-0 не проигрывают.
            В России нет Топ команд, здесь пишется о лидерах турнира согласно статистики проведенных игр. Со статистикой не поспоришь. Спартак последнее время чаще выигрывает у команд из 1-й пятерки. Или кто-то не согласен. Не согласными могут быть только те, у кого мозги переклинило от цифр 0-7 и они эти цифры только и видят и о них только и говорят. Мне уже смешно становиться. Лучше порадуйтесь красивой и результативной игре Спартака в первых пяти турах второго круга (5 побед при 14-ти забитых и 3-х пропущенных). При этом повержены три команды из первой пятерки.
            Colonist
            Colonist
            21 декабря 2017 в 08:31
            Удивляют бомжекони! Вот постят ничего не решающий счет 0:7! Очнитесь! Ваши то команды где?:)))
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