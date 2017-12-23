Лучший игрок в истории

Подвернулся идеальный повод доказать, что лучший футболист в истории существует. Забудьте о самозванцах – лучшим необязательно себя выпячивать.

Отличается от остальных

Можно обойтись без определения королей, но тогда и спорт не нужен – в нем меряются достижениями, считают очки, ставят баллы, замеряются секунды. Но смею разочаровать всех, кто серьезно, без иронии ввязывался в споры о Месси и Роналду – их нельзя сопоставлять без доли юмора и желания развлечься. Нет никакого Криштиану, когда оцениваем на длинной дистанции. Можно и без него обсуждать масштаб футбольной личности Месси.

Но неплохо бы сразу уяснить, что «лучшему игроку в истории» надо чем-то отличаться от всех. Например, Марадона всегда был психом. Кройф – практикующим анархистом. А вот Пеле – чистокровным спортсменом, поэтому сильнее похож на Роналду, чем многие думают. Просто бразилец царствовал во времена, когда надо было вести себя скромнее на людях, а Криштиану – собиратель голов другой эпохи. Но той самой, где есть Месси, отличающийся от всех названных.

Имеет свой личный стиль

Взрывной и легкий на обводку. Таким был всегда. И немного ленивый на поле, при этом одновременно любящий работу с мячом. Парадоксов друг. Лионель в тридцать лет пешеход, который при этом принимает мяч на любом участке поля. Но его спортивную ходьбу часто используют как аргумент в пользу его несовершенства. А если подумать? Предположим, Месси начинает чаще вступать в игру и тратить больше сил. В итоге получаем медленные проходы на фоне усталости, травмы, пропуск важных матчей, скомканные сезоны.

Дозирование сил – его способ приспосабливаться и выживать на вершине, где воздух другой. Вы видели пляжные фото Лионеля? Обычный, на первый взгляд, мужик лет тридцати. Если начнет погибать, чтобы угодить критикам, то не сможет в добавленное время пойти в подкат за мячом, который идет в аут. И не создаст третий гол в ворота «Реала», потеряв по дороге бутсу. Есть два вида пешеходов. Первый как Аршавин в «Арсенале» - потому что запустил себя и бросил играть, хотя умел. Второй – расчетливые футболисты, как Месси.

Отличается физиологически

Необязательно быть инопланетянином при кастинге в лучшие. Но желательно. Например, у Марадоны особенное строение тела – по нему даже писали научные работы, идеальный шар для слаломных проходов, природа защитила Диего от лишних падений. Кто помнит и видел – аргентинец вправду бежал особо, косолапо, покачиваясь, с широким шагом и при этом идеально для футбола.

А у Месси, как утверждают испанские офтальмологи, имевшие доступ к футболисту, особое периферическое зрение. Угол обзора шире, чем у других людей. Видит соперника быстрее на долю секунды, оценивает эпизод иначе, резче переводит взгляд с мяча на соперника. Запрограммирован природой садить на пятую точку чемпионов мира? Как видите, в мелочах Месси как Марадона. У него тоже может быть низкий центр тяжести – фигура располагает.

Не называет себя лучшим

Вряд ли Месси всегда скромный и кроткий. Судя по тому, как его отец после разрешения сына поступил с «Барселоной» на переговорах по новому контракту – Лионель в душе остается маленьким диктатором. Говорят, часто успехи являются отражением комплексов. И у Месси, особенно в юности, хватало зажатости. Хотя это снова отсылка к физиологии – вполне возможно, что разговоры об аутизме не случайны.

Не все хорошие футболисты гении или с определенными отклонениями от общепринятой «нормы», но Лионель рос особенным и остался таковым. Возможно, в идеальной истории он должен сочетать в себе остроту ума Кантона и Кройфа с его собственной игрой, но и так неплохо, правда? Роналду замечательно смотрится, когда готов идеально, а Месси не нужна идеальная подготовка, чтобы доказать – лучший, даже когда такие конкуренты рядом. 91 гол за год не забивал даже Пеле, а Лионель смог.

Бьет извечные рекорды

Сегодня Месси забил 25 голов в Эль Класико, отдал 14 результативных передач (у Роналду 1, если интересно). Теперь нет в топ-5 футболиста, который забил бы больше за один клуб, чем Лионель – пал рекорд Гарда Мюллера из «Баварии». Причем сегодня против «Реала» Месси сыграл по его меркам обычно, хорошо, не идеально. А у человека девять пасов под удар напарникам из двенадцати командных – невероятная цифра, которая намекает - Лионель настолько масштабный игрок, что даже в среднем матче может пешком сделать больше, чем другие делают за три-четыре матча.

В футболе такая разница означает разгром. Месси еще и по голам за год лидер – 54 мяча. По средней результативности Левандовски и компания выше, но аргентинцу не привыкать доказывать, что не случайно ставил рекорд за рекордом. Он первым в истории взял пять «Золотых мячей», Роналду лишь повторил чужое достижение. Впрочем, дело не всегда в цифрах. В списке лучших игроков последних шести десятилетий не найдете ни одного, кто заявит, что играл лучше Месси. А вот те, кто поставят себя выше Роналду, найдутся. В этом разница. Если Криштиану выдвинет Пересу ультиматум – покинет «Реал», а когда Месси поставил условия Бартомеу, «Барселона» сдалась. Как и множество рекордов, которые успел побить Лионель.

Месси лучший игрок в истории?

Представьте, что вы во дворе капитан и выбираете первым из всех-всех футболистов в истории. Кого возьмете? Я бы первым выбрал Месси. Как боевая единица он идеален для футбола. Ему тоже нужна достойная поддержка – позже выбрал бы Яшина, Несту и Кройфа, но персонально именно Месси дошел дальше в этой игре на выживание. Пеле испугался приехать в Европу. Мы никогда не узнаем, был нападающий грозой дворовых бразильских команд и форвардом, который просыпается ради ЧМ, или умел больше всех на свете.

Мы сможем только догадываться, что Пеле справился бы в «Реале» или «Ювентусе». Марадона перелетел океан, но его эгоизм не позволил заиграть в «Барселоне» или клубе того же масштаба. Хотя гениальность помогла стать королем Неаполя. А «мука» и скверный характер помешали остаться профессионалом надолго. Кройф – гений и человек, помогавший придумать современный футбол (причем дважды). Но Йохан всегда был достаточно ленивым, чтобы не рвать жилы так, как Месси. Ему хватало того, что было. Но голландец играл так давно…

Футбол сильно шагнул вперед в плане скоростей, даже бразильца Роналдо некорректно сравнивать с тем же Месси, полагаясь на цифры – «зубастик» проиграет. Опека другая, резкость иная. Игроки поколения Зидана были невероятными, но не могли того, что позволяет себе по голам тот же Роналду. Также есть разряд гениев, которые в силу различных причин просто не претендуют на статус «лучший в истории», вроде Роналдиньо.

И Месси не рвался называть себя лучшим, но по факту, похоже, им является. Лионель – современный лидер для такого рейтинга. Также учтите, что легенды Пеле и Марадоны создавались примерно как книжные герои – с помощью фантазии. Никто в мире не смотрел столько матчей «Сантоса» и «Наполи», как вы видели поединков «Барселоны». Вы знаете о Месси больше плохого, чем ваши дедушки и родители могли знать о Пеле, Марадоне и остальных. У вас есть информация.

Но, даже помня проколы и промахи Лионеля – а они были у всех упомянутых выше, нельзя отказывать Месси в успешности. Достиг большего, чем десятки легенд. Например, чаще всех забивал «Реалу» в Ла Лиге. Если человек не уступает величайшим, но при этом смог собрать больше пунктов в список уникальности, чем другие, то какое должен занимать место в исторической иерархии? Месси такого натворил, что его надо отделять от коллег, что превращает разговор из субъективного в объективный, холодный и расчетливый.

Признавая величие всех легенд футбола, надо отдельно отмечать - так стабильно рвать соперников ни у кого не получалось. Во второй половине года Лионель вернулся и завершил декабрь победой над «Реалом». И это не конец истории, будет ЧМ в России и еще одна попытка Месси удивить мир даже в сборной. Особый парень родился тридцать лет назад, крепкого ему здоровья.