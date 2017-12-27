Веа, Газзаев и Каладзе – трибуны вместо стадионов

Футбол вне политики, не устают нам твердить. Но как бы не так! Блогер «Соккер.ру» Джордж Оруэлл вдохновился опытом Джорджа Веа и собрал других видных политиков из футбола.

Очень часто приходится слышать, что профессиональное занятие спортом – это не такая простая штука, как кажется. Век профессионала в спорте недолог. Если в других профессиях ты можешь чаще всего долго выстраивать карьеру, до самой старости прогрессируя, то в том же футболе ты довольно быстро по меркам продолжительности жизни вынужден завершать карьеру. А что дальше? Не у всех есть тренерский талант и вообще желание дальше заниматься футболом, который и так с детства отнимал все время. Кто-то решает радикально изменить жизнь и уйти в политику, сменив футбольный стадион на политическую трибуну.

Джордж Веа (Либерия)

Обладатель «Золотого мяча» 1995 года войдет в историю не только как первый и единственный африканский владелец этого трофея, но и как первый профессиональный футболист, ставший президентом своей страны. После окончания футбольной карьеры экс-игрок «Милана» и ПСЖ не сильно горел желанием развиваться и дальше в спортивной сфере. Он использовал наработанные связи и авторитет, чтобы помогать своей нищей стране, организуя там благотворительные акции, сотрудничая с ООН и ЮНЕСКО. Деятельность в роли филантропа выгодно оттеняла его на фоне диктаторских режимов, которые недавно господствовали в Либерии.

Поэтому Веа быстро перешел к критике властей, за что был подвергнут гонениям и вынужден был перебираться в США. Но там он не отказался от мечты сделать свою страну счастливой единолично. Поэтому поучаствовал в президентских выборах 2005 года, которые проиграл. К нынешним выборам он подготовился лучше и шел на них уже не только как горячий патриот с большим желанием, но без должного опыта. Он отучился в США, заработал политический капитал, что и позволило ему добиться успеха. В первом туре он набрал больше всех голосов, но меньше 50 процентов, поэтому понадобился второй тур. В нем он опередил своего конкурента в 12 округах из 15, став первым футболистом-президентом.

Альберт Сигурдур Гудмундссон (Исландия)

А это пример из более далекого прошлого. Он был почти так же успешен, как Веа. Гудмундссон поиграл за такие клубы, как «Арсенал» и «Милан», а после окончания футбольной карьеры начал заниматься политикой, причем очень плотно. Провел почти 20 лет в парламенте, создал свою партию, с которой также избирался в альтинг. Тоже баллотировался в президенты, но даже выйти во второй тур не получилось. В 1980-е годы занимал министерские посты в правительстве Исландии, а на закате жизни работал во Франции послом своей страны. Политическая карьера Гудмундссона получилась даже более насыщенной, чем футбольная.

Джанни Ривера (Италия)

К слову, Веа не единственный из обладателей «Золотого мяча», который занялся всерьез политикой. Легендарный футболист «Милана» становился чемпионом Европы в 1968 году, а на следующий год взял «Золотой мяч». После окончания карьеры футболиста Ривера еще пытался задержаться в спорте. Он оставался в структуре «Милана», однако вынужден был покинуть клуб из-за конфликта с Сильвио Берлускони как раз на политической почве. К тому моменту Ривера обзавелся полезными знакомствами, вступил в партию и избрался в парламент. Там он проявил хорошую хватку и политическую сноровку, менял партии, активно работал, дошел до должности госсекретаря министерства обороны Италии, потом перебрался в Европарламент и занимается до сих пор различными комитетскими делами, то есть по уши в политической работе.

Каха Каладзе (Грузия)

Двукратный победитель Лиги чемпионов, выступавший в киевском «Динамо» и «Милане» (заметили, что «россонери» - практически школа политиков?), недолго думал, чем заниматься после окончания футбольной карьеры. Он уже будучи футболистом заимел бизнес, активно развивался в разных областях – не только спортивной. Поэтому сразу же в 2012 году вступил в оппозиционную партию и стремительно рванул вверх по карьерной лестнице, мигом пробившись в парламент. Оттуда в том же 2012 году попал в правительство, став вице-премьером и министром энергетики. А уже минувшей осенью выиграл выборы мэра Тбилиси. Очень стремительно и ярко вошел в политическую жизнь Грузии. Будто рожден для этого был.

Ромарио (Бразилия)

Практически все известные бразильские футболисты тоже считают себя большими политиками. Они очень любят высказывать свое мнение по тому или иному политическому вопросу. Но серьезнее других за политику взялся Ромарио. Он долго играл в футбол, до 43 лет. Потом не стал даже пытаться закрепиться в должности менеджера или тренера где-нибудь на родине. Сразу отправился улучшать жизнь простых бразильцев, избравшись в Национальный конгресс.

Там Ромарио вел очень активную работу, много выступал, ездил по стране с политическими и социальными программами. А два с половиной года назад стал сенатором, обрел больше политического веса и продолжает периодически сотрясать общественное пространство яркими критическими заявлениями с высокой трибуны. Как уже говорил, в политике пробовали себя и другие известные бразильцы, те же Пеле и Зико побывали министрами спорта страны, но как-то не сложилось, нет у них нужной хватки и большого желания в этой сфере развиваться.

Валерий Газзаев (Россия)

В российской и украинской политической жизни тоже были и есть футболисты. Пробовал себя в качестве политика нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко («Милан» - помним же) – не сложилось. В Верховную Раду заходил Олег Блохин. В России Дмитрий Аленичев даже был сенатором от Омской области, но очень недолго и неярко. Даже Роман Павлюченко на Ставрополье депутатствовал. Сейчас же самым главным футболистом-политиком в России является Валерий Газзаев, который в 2012 году удачно подкатил к предвыборной кампании Владимира Путина.

Ему это понравилось, и вот он уже депутат Госдумы от «Справедливой России», а также заместитель главы комитета по спорту. Политической гибкостью Газзаев не отличается, пытаясь зачастую нескладно и топорно следовать генеральной линии президента, правительства и «Единой России». А его ответ на вопрос Путина о судьбе сборной России по футболу должен войти в анналы истории: «У меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович». Видимо, политическая жизнь лишила Валерия Георгиевича любого собственного мнения.

Пожалуй, это наиболее яркие и эффектные заходы в политику со стороны видных футболистов и тренеров. Были, конечно, и другие попытки. В одной только Южной Америке каждый второй футболист, получивший приличную известность, так или иначе старается влезть в политику или высказать свое ценное мнение. Тут можно вспомнить Диего Марадону, Хосе Луиса Чилаверта, а Карлос Вальдеррама и вовсе баллотировался в президенты Колумбии. Но проиграл и закончил эти игры – не хватило у него терпения и настойчивости, которую проявил после своего поражения избранный президент Либерии Джордж Веа.