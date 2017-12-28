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75 миллионов фунтов – сумасшествие или норма?

сегодня, 13:10

«Ливерпуль» сделал ван Дейка самым дорогим защитником в истории футбола. «Соккер.ру» добавляет к сумме 75 000 000 фунтов систему ориентиров, чтобы понять истинную цену Вирджила. 

В других валютах

В мире десятков валют и меняющихся курсов легко запутаться. Что такое 75 миллионов фунтов? По сути, всего лишь условное обозначение ценности в условной системе счисления. Возможно, в других денежных единицах вам будет проще представить эту гору денег. Приводим округленные значения, чтобы ваше внимание не рассеивалось.

75 000 000 (75 миллионов) фунтов =
84 500 000 (84.5 миллиона) евро =
100 000 000 (100 миллионов) долларов =
5 820 000 000 (5.82 миллиарда) рублей = 
244 500 000 000 (244.5 миллиарда) монгольских тугриков = 
7195 биткоинов

В недвижимости

Квартиры в Москве и не только. Стоимость квадратного метра жилья в центре Москвы – от 5000 до 5500 тысяч евро. А сколько это в ван Дейках? Давайте-ка посчитаем! Получается, за одного Вирджила можно скупить 15 400 квадратных метров жилья в центре российской столицы. Если брать однокомнатными квартирами по 40 метров, то получится 385 отдельных гнездышек. И это центр Москвы, а если мы пойдем гулять по не столь отдаленным городам и регионам России, то сможем обменивать на ван Дейка целые районы. Сумасшествие!

Самые дорогие дома в мире. Сейчас вам понадобится немного абстрактного мышления. Представьте, что ван Дейк – вовсе не футболист какой-то, а дом. Представили? А теперь ловите факт: ван Дейк входит в десятку самых дорогих домов планеты! Да, всего лишь в конце десятки, но это достойный результат. Чтобы вы понимали, в одной ценовой категории с Вирджилом находится, к примеру, усадьба владельца ФК «Монако» Дмитрия Рыболовлева в Палм-Бич, Флорида. Этот домишко под названием Maison De L'Amitie («Дом Дружбы») российский предприниматель купил у нынешнего президента США Дональда Трампа за 100 миллионов долларов. Имение включает в себя 3000 квадратных метров земли на берегу океана, 18 спален и 22 ванные комнаты. Один ван Дейк – и выдающаяся вилла ваша.

Стадионы. В первую очередь, напрашивается сравнение со стадионом, стоимость которого в 2017 году обсуждали постоянно – речь об арене «Санкт-Петербург». Так вот, трансферная стоимость ван Дейка покрывает всего лишь 12% затрат на возведение стадиона в Северной столице, «Крестовский» дороже защитника в 8 раз.

А вот, к примеру, ультрасовременный стадион «Краснодара», стоивший порядка 20 миллиардов рублей, в четыре раза дороже одного голландского защитника. Но «за один ван Дейк» вполне можно построить многофункциональный стадион без роскошеств на 10-12 тысяч зрителей в региональном центре. При условии, что от ван Дейка ничего не «отпилят» проектировщики, строители и распорядители бюджета.
Ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола 

Движимое имущество  

Речь, конечно же, пойдет об автомобилях. Самая популярная и продаваемая модель 2017 года в России - LADA Granta, детище отечественного автоконцерна ВАЗ. В стандартной комплектации «Гранта» обойдется примерно в 400 000 рублей. Ван Дейк – это 14 550 таких автомобилей. По статистике в России на 1000 человек приходится 293 автомобиля. Если бы у вас в багажнике завалялся защитник, за которого «Ливерпуль» заплатил 75 миллионов фунтов, то вы могли бы полностью обеспечить автотранспортом город в России с населением в 50 000 человек. 

Окей, не «Грантой» единой. Давайте поговорим о дорогих автомобилях, которые гораздо дешевле новоиспеченного защитника «Ливерпуля». Эксклюзивный «Роллс-Ройс» и винтажная «Феррари» уходили за 13 миллионов долларов и считались чуть ли не самыми дорогими автомобилями в истории (там, где стоимость сделки раскрывалась). Ван Дейк может покрыть стоимость семи таких машинок и еще на гараж для них останется. Но это, конечно, настоящие жемчужины, а сколько автомобилей из списка топ-10 самых популярных среди футболистов АПЛ можно приобрести за одного Вирджила ван Дейка.

Chevrolet Camaro (65 000 долларов) = 1538 автомобилей
Porsche Cayenne (109 000 долларов) = 917 автомобилей
Audi Q7 (154 000 долларов) = 649 автомобилей
Range Rover SPORT (166 000 долларов) = 602 автомобиля
Audi R8 (184 000 долларов) = 543 автомобиля
Porsche Panamera (199 000 долларов) = 503 автомобиля
Aston Martin DB9 (208 000 долларов) = 478 автомобилей
Bentley Continental (213 000 долларов) = 469 автомобилей
Lamborghini Gallardo (249 000 долларов) = 402 автомобиля
Ferrari 458 (275 000 долларов) = 364 автомобиля

Произведения искусства

Самый дорогой ван Дейк. После перехода Вирджила из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» спортивные СМИ поспешили отметить, что это самый дорогой защитник в истории футбола (побит рекорд Джона Стоунза) и самый дорогой голландец (прежде им был Марк Овермарс). А ведь Вирджил еще претендует на звание самого дорого ван Дейка! Однофамилец и соотечественник футболиста – живописец XVII века Антонис ван Дейк. Восемь лет назад его автопортрет на аукционе «Сотбис» ушел за 8.3 миллиона фунтов, это максимальная стоимость работы фламандского мастера, другие значимые лоты в разные годы уходили за суммы от 2 до 7 миллионов в английской валюте. Вирджил со своими 75 миллионами фунтов ушел далеко вперед, зато работы Антониса в сумме стоят больше.  

«Спаситель мира». И все-таки самому дорогому произведению искусства защитник ван Дейк уступает серьезно – в 4.5 раза. Новый рекорд был установлен всего полтора месяца назад, когда неизвестный покупатель заплатил 450 миллионов долларов за картину Леонардо Да Винчи «Спаситель Мира», которая была выставлена на аукционе в Нью-Йорке. Впрочем, за ван Дейка тоже можно купить что-то стоящее, по крайней мере, что высоко ценится в мире искусства – скажем, что-то из Пикассо или Уорхолла.

Кино. Давайте приведем приземленный пример, перейдем от высших сфер искусства к более понятным материям. На одной чаше весов ван Дейк, который обошелся «Ливерпулю» в 100 миллионов долларов, на другой – свежий эпизод «Звездных войн», «Последние Джедаи» с бюджетом в 250 миллионов американских дензнаков. При этом сборы восьмого фильма франшизы уже более чем втрое перекрывают затраты, сможет ли Вирджил служить «Ливерпулю» с аналогичной отдачей?  

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Все комментарии
plusnindimon
plusnindimon
сегодня в 18:58
222 ляма за Неймара значит нормально) 105 ляма за инвалида Погбу тоже норм)
За Ливерпуль
За Ливерпуль
сегодня в 18:51
Классный защитник.Завистники пусть идут рыжим лесом!
El Dassory
El Dassory
сегодня в 18:36
Наконец то купили центрального защитника, теперь купить вратаря и можно получать удовольствие от игры, 75 не много, 105 стоил Погба, который третьего цз в МЮ играет, я молчу про Фердинанда за которого 40 заплатили 15 лет назад.
Медив
Медив
сегодня в 17:14
Как уже говорилось, для Ливерпуля было бы дешевле поднакопить и за один раз выкупить Саут целиком.
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 17:02
Автор, давно Q7 стала дороже Кайена?😂😂
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 15:46
Капитан Смoллетт:
после покупок кэролла и бентеке, все хотят нагреть ливерный мешок, а ван дейк конечно же не стоит этих денег как бы ливерные не пытались доказать обратное, это не игрок топ-уровня учитывая что он и по мячу попасть не может... https://www.youtube.com/watch?v=5lIaInz8EaE?t=6s
"Ливерный мешок" - сказал болельщик красного манчестерского мегамешка.
Как говорится, чья бы корова мычала...
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 15:41
Удав из советского мультфильма "38 попугаев": " А в попугаях-то я гораздо длиннее!".

Ван Дейк: " А в тугриках-то я гораздо дороже!!!".
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 15:34
после покупок кэролла и бентеке, все хотят нагреть ливерный мешок, а ван дейк конечно же не стоит этих денег как бы ливерные не пытались доказать обратное, это не игрок топ-уровня учитывая что он и по мячу попасть не может...
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 14:39
Это норма он стоит таких денег
DXTK
DXTK
сегодня в 14:28
Одним словом Ливергемптон. ценник в 75 лямов это еще сумма со скидкой постоянным покупателям ....... его оценивали в 100.
Saang
Saang
сегодня в 14:12
Пусть лучше мешком будет клуб с хорошей и богатой историей, который и до вливаний играл хорошо, чем то же [НЕЦЕНЗУРНО] в проруби, вроде ПСЖ.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 13:54
Ливерпуль - это мешок,как он есть ,но сейчас прибегут глоры и будут оскорблять и брюзжать пеной
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