13 знаковых футбольных событий 2017 года

«Соккер.ру» не боится суеверий, поэтому вниманию читателей – чертова дюжина знаковых событий из мира футбола, по которым мы будем вспоминать 2017 год.

Прощание с Императором

Многие легендарные футболисты повесили бутсы на гвоздь в 2017 году, набралось на целую сборную. Но главное прощание с футболом состоялось в Риме, где Франческо Тотти четверть века верой и правдой служил столичной «Роме». «Волков» без ее главного символа и Императора Вечного Города было просто невозможно представить, но это должно было свершиться рано или поздно. Франческо провел славную карьеру, был обладателем Скудетто и победителем чемпионата мира, а главное — сохранил верность одному клубу.

Открытие «Лужников», «Фишта» и стадиона «Санкт-Петербург»

Чемпионат мира уже на носу, и в 2017-м в списке действующих российских арен произошло пополнение. Включились два «тяжеловеса» - «Лужники» и «Санкт-Петербург». В марте сочинская арена «Фишт», где после Олимпиады состоялась реконструкция, впервые приняла международный футбольный матч: Россия принимала Бельгию. «Фишт», как и «Санкт-Петербург», был задействован во время Кубка Конфедераций, а «Лужники» открылись осенью товарищеской игрой сборных России и Аргентины. Везде были проблемы – поле, организация выхода болельщиков с трибун, конструкции, попавшие под бан ФИФА, но все исправимо, а сам факт появления в нашей стране новых стадионов не может не радовать.

Завершение кошмара Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов

На протяжении 11 лет Игорь Акинфеев неизменно пропускал в каждом матче Лиги чемпионов, что сделало его объектом насмешек и троллинга. Теперь все это позади. Вратарь ЦСКА летом прервал серию в ЛЧ с учетом матчей квалификационного раунда, а во время группового этапа отстоял на ноль в домашней игре с «Бенфикой». Обе серии завершились на отметке «43 матча». 2017 год положил конец теме, которая обсуждалась во время каждого матча ЦСКА в Лиге чемпионов…

5:1 и 0:7 «Спартака» в Лиге чемпионов

... и подарил новый объект для издевательств. Проиграв со счетом 0:7 в Ливерпуле, «Спартак» потерпел самое тяжелое поражение за всю историю выступления российских клубов в еврокубках. До этого «достижение» принадлежало ЦСКА (0:6 от «Марселя»). Не сам факт поражения, а именно счет сделали выезд «красно-белых» на «Энфилд» одним из самых памятных матчей года. Впрочем, о лигочемпионской кампании «Спартака» есть не только негативное воспоминание: победа 5:1 над «Севильей» - возможно, «матч года» для российского футбола. «Спартак» - это такой Джекил и Хайд, и вот вам яркое подтверждение.

Пятый «Золотой мяч» Криштиану Роналду

Вручение «Золотых мячей» потеряло в блеске и роскоши из-за отсутствия интриги, но все же это был знаковый индивидуальный трофей для Роналду, который позволил ему сравняться с Лионелем Месси по числу признаний лучшим футболистом планеты. Это уже довольно избитый спор, от которого устали, в первую очередь, спорщики, вяло подбирающие аргументы в пользу своих фаворитов. Однозначно лишь то, что эти двое вот уже 10 лет на Олимпе, и им нет равных.

Роналду – Месси – 5:5 по «Золотым мячам»!

Приключения Леонида Слуцкого в Англии

Одной из главных тем 2017 года стала работа российского тренера Слуцкого в английском клубе «Халл Сити», который выступает в Чемпионшипе. Леонид Викторович сумел расположить к себе болельщиков и футболистов, но что-то постоянно мешало добиваться ему удовлетворительных результатов. Получив несколько шансов на исправление ситуации, Слуцкий все-таки отправился в отставку в начале декабря после полугода работы в «Халле».

Видеоповторы (VAR)

2017 год должен положить начало «эпохе справедливости» в футболе. Кубок Конфедераций в России стал первым соревнованием такого уровня, где была применена система видеоповторов. Каждый день появляются новости о том, что тот или иной чемпионат собирается обзавестись своим «Всевидящим оком», и этот процесс, кажется, уже не остановить. О необходимости изменений говорили давно, а теперь футбольная революция с разрешения официальной власти – ФИФА, вершится на наших глазах.

Непопадание сборной Италии на чемпионат мира 2018

Главной темой прошедшей осени в футбольном мире стало завершение отборочного цикла ЧМ-2018, по итогам которого определились участники мундиаля. И неудачники. На этапе отбора чемпионат мира потерял голландцев, чьего фиаско можно было ожидать, и итальянцев – это стало настоящим шоком. Обе видные сборные «похоронили» шведы, переигравшие «Скуадру Адзурру» в стыковых матчах. Буффон в Россию будущим летом не приедет.

«Реал» и защита титула в Лиге чемпионов

Здесь тоже мог быть Буффон со своим первым и вожделенным Кубком чемпионов, однако Джиджи пропустил в финале четыре мяча, и его «Ювентус» проиграл «Реалу», который взял «ушастого» в 12-й раз в своей славной истории и во второй раз подряд. Ни одному клубу с момента основания Лиги чемпионов в 1992 году не удавалось защитить свой титул в этом турнире, «сливочные» под руководством Зинедина Зидана выступили первопроходцами. «Реал» завоевал и другие трофеи в 2017-м, этот год вообще получился самым успешным для мадридского клуба за все время его существования, но главная победа – именно в Лиге чемпионов.

Трансфер Неймара

Летом 2016-го, когда Поль Погба, перейдя из «Ювентуса» в МЮ, побил на несколько миллионов трансферный рекорд Гарета Бэйла, мы спорили только о том, стоит ли француз таких денег? Кто бы мог подумать, что спустя всего год грянет трансфер, который перевернет, казалось бы, устоявшийся взгляд на положение вещей в футбольном мире. 222 миллиона евро получила «Барселона» от ПСЖ за переход бразильца Неймара. И да, в это до сих пор сложно поверить.

Кубок России и лидерство «Локомотива»

«Локомотиву» не прочили ничего хорошего после четвертого возвращения Юрия Семина к рулю железнодорожников, его даже презрительно называли «тренером из XIX века». Между тем, Юрий Палыч сходу завоевал Кубок России, а после 20 туров текущего чемпионата его «Локомотив» ушел на зимние каникулы с восьмиочковым отрывом от ближайших преследователей – «Зенита» и «Спартака». Судьба чемпионства целиком и полностью в руках железнодорожников.

Чемпионство «Спартака»

Но если «Локомотив» пока только мечтает о титуле, то для «Спартака» - это свершившееся дело. 2017 год прервал 16-летнее ожидание верных болельщиков «красно-белых», их любимая команда под руководством Мессии, счастливым образом свалившегося на «Спартак», стала сильнейшей в России. Москвичи под руководством Массимо Карреры пережили ренессанс, завоевали чемпионство и Суперкубок заодно, потом праздновали чуть дольше, чем требуют приличия, а в конце года снова выглядели мощно, переигрывая всех прямых конкурентов в РФПЛ.

Лучшая команда календарного года в России

Кубок Конфедераций в России

Турнир-предтеча чемпионата мира, причем, возможно, последний в истории, ведь в ФИФА задумываются о реформировании Кубка Конфедераций. Четыре российских города и четыре стадиона приняли матчи этого турнира – Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи, победителем стала сборная Германии, которая оказалась сильнее всех даже без своих сильнейших футболистов.