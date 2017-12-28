В бой идут одни старики

Век футболистов недолог – не секрет. Но в некоторых странах игроки могут «протянуть подольше». Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы вычисляет, где ценят ветеранов и как на этом фоне выглядит РФПЛ.

Говорят, что молодым везде дорога, а старикам – почет. А знаете ли вы, в каком из ведущих европейских чемпионатов стариков так чтут, что дают им играть долго, доверяя место в составе. Где обитает больше всего футбольных долгожителей. Сегодня Хоакин продлил контракт с «Бетисом» аж до 2020 года. Многие помнят, как хавбек блистал еще в «Валенсии». Но кажется, что это было так давно, что ему сейчас должно быть за сорок лет. А он умудряется быть лидером «Бетиса», который его воспитал. И не думает заканчивать карьеру. Вот этот подвиг Хоакина и заставил проанализировать ситуацию с ветеранами в топ-пяти европейских лигах. Конечно, каждый сам решает для себя, кого считать ветераном. Мы решили, что будем ориентироваться на игроков старше 34 лет. И обязательно имеем в виду только тех, кто выходил на поле в нынешнем сезоне, а не просто числится в заявке и вовсе не играет.

Германия

Игроков старше 34 лет: 7.

Самые возрастные: Клаудио Писарро («Кельн», 39 лет 1 месяц); Роман Вайденфеллер («Боруссия» Д, 37 лет 3 месяца); Том Штарке («Бавария», 36 лет 8 месяцев).

В Германии самая плачевная ситуация с ветеранами. Всего семь игроков старше 34 лет. В принципе, это не очень удивляет. Бундеслига все же очень динамичный, подвижный чемпионат, где большое внимание уделяется атаке, команды много двигаются, меньше этих неторопливых итальянских тактических стояний, больше суеты, требующей молодецкой удали и большого количества физических сил. Видим, что в тройке самых возрастных – два вратаря, которые, по сути, вообще запасные в своих командах. А в семерке можно отметить Франка Рибери, который не сдается и бодается с молодыми, превозмогая травмы. Также могучего защитника «Шальке» Налдо стоит выделить. Немецкий футбол традиционно не считается таким, который удобен для игроков, доигрывающих карьеру. Здесь молодежи доверяют, она тут настырная, подпирает и вытесняет мигом – не засидишься.

Испания

Игроков старше 34 лет: 14.

Самые возрастные: Серхио Мора («Хетафе», 38 лет 3 месяца); Ариц Адурис («Атлетик», 36 лет 10 месяцев); Горка Ирайсос («Жирона», 36 лет 7 месяцев).

В испанской лиге в два раза больше возрастных игроков, чем в немецкой. Тут даже если выйти за пределы первых 14 игроков, стоит отметить несколько тенденций. Во-первых, возрастных игроков больше всего в клубах-традиционалистах наподобие команд из Страны Басков, того же «Бетиса». Там очень сильны традиции, привязанность к клубу, игра до последнего. Во-вторых, многие игроки, которые когда-то начинали в Испании, возвращаются сюда доигрывать. В-третьих, из топ-клубов футболисты с возрастом опускаются пониже. Разве что «Атлетико» из этой категории продолжает рассчитывать на опыт и ценить возраст. Есть отдельные примеры и в других командах, конечно, типа того же Иньесты в «Барселоне». А так, даже наш Хоакин, с которого все началось, не входит в тройку самых возрастных. Хотя ему 36 лет. Он замыкает пятерку. Кстати, в Испании большинство возрастных игроков выходит на поле довольно регулярно, для решения конкретных задач на поле, а не оседает совсем безнадежно на скамейку, чтобы выходить для затычки места, для галочки на последних минутах.

Англия

Игроков старше 34 лет: 22.

Самые возрастные: Юлиан Сперони («Кристал Пэлас», 38 лет 7 месяцев); Гарет МакОли («Вест Бромвич», 37 лет 11 месяцев); Бруно («Брайтон», 37 лет 2 месяца).

Чемпионат Англии держится в золотой середине. Тут довольно много ветеранов, при этом не просто каких-то доигрывающих в середняках и аутсайдерах. Есть ребята с большим именем. Тот же Питер Крауч, который пылит в «Сток Сити» в свои 36 с гаком. Столько же и Гарету Бэрри, Эурелио Гомесу, Златану Ибрагимовичу. Недалеко ушли Петр Чех, Джермейн Дефо – и так далее. Английский футбол суров, тяжел, но если ты выдерживаешь темп и приносишь результат, в паспорт тебе смотреть не станут. Однако стоит отметить, что высокий игровой ритм зачастую приводит к травмам. А с возрастом восстановление все сложнее. Пожалуй, в Англии чуть ли не каждый из нынешних ветеранов не так давно имел травмы или восстанавливался продолжительное время – это единственный признак возраста, который ощутимо влияет на игру в Премьер-Лиге. Все же организмы уже не той свежести, а нагрузки велики для всех.

Франция

Игроков старше 34 лет: 25.

Самые возрастные: Бенжамин Ниве («Труа», 40 лет 11 месяцев); Хилтон («Монпелье», 40 лет 3 месяца), Флоран Бальмон («Дижон», 37 лет 10 месяцев).

А во Франции «стариков» любят и уважают. Причем они тут зачастую не в качестве запасных выступают, а становятся лидерами команд, пусть и не топовых, конечно. Как хорошее вино: с возрастом становятся только лучше. Те же Ниве, Хилтон и Бальмон – лидеры своих команд в соответствующих линиях. Или взять Плашила из «Бордо», или Фере из «Кана». То есть практически в каждом клубе за исключением лидеров в Лиге 1 ключевую роль играет какой-нибудь ветеран. Довольно интересная ситуация. Но чаще всего это футболисты обороны, как тот же Хилтон, или же «мыслители», распасовщики, дирижеры, которым уже не требуются былые скоростные характеристики – от них важно получать своевременный, умный и точный пас на любую дистанцию. В качестве примера – Бальмон из первой тройки ветеранов.

Италия

Игроков старше 34 лет: 32.

Самые возрастные: Альбано Биццарри («Удинезе», 40 лет 1 месяц); Джанлуиджи Буффон («Ювентус», 39 лет 10 месяцев); Стефано Соррентино («Кьево», 38 лет 8 месяцев).

Признайтесь, что вы догадывались, где больше всего ветеранов. Итальянский футбол давно славится своими долгожителями. Местный стиль игры, местная школа подготовки позволяют игрокам выступать долгие годы. Это уже добрая итальянская традиция. Неудивительно, что в этой лиге больше всего ветеранов. Причем Серия А, наверное, обладает еще двумя неофициальными титулами. Во-первых, тут, пожалуй, самый известный из возрастных и ныне играющих ветеранов мирового футбола. Речь о Буффоне, конечно же. Во-вторых, тут есть «Кьево», сразу четыре игрока которого входят в первую семерку ветеранов чемпионата Италии вообще. Так что если кто захочет узнать, зеленее ли раньше была трава в Италии, лучше обращаться в «Кьево» - там мудрецов, видавших многое, полно.

Россия

Игроков старше 34 лет: 18.

Самые возрастные: Сергей Игнашевич (ЦСКА, 38 лет 4 месяца); Гекдениз Карадениз («Рубин», 37 лет 10 месяцев); Сесар Навас («Рубин», 37 лет 1 месяц).

А как же дела обстоят в России? По общеевропейским меркам в плане отношения к ветеранам мы где-то в середине. Хотя тут нужно делать скидку еще на то, что в РФПЛ команд меньше, чем в ведущих европейских лигах, то есть в принципе футболистов не так много. Но есть очень интересная особенность. Семь футболистов из первой десятки самых возрастных представляют всего два клуба, а в первой девятке – всего три клуба! Даже по первой тройке нетрудно догадаться, кто эти «ветеранистые» клубы. Это ЦСКА и «Рубин». У армейцев братья Березуцкие и Сергей Игнашевич делают статистику. У «Рубина» - Карадениз, Навас, Рыжиков, Кузьмин ее обеспечивают. Но нужно отметить, что в отличие от той же Франции или Англии ветераны в российских клубах редко играют определяющую роль в своих клубах. Все же чаще они на подхвате. Исключение разве что составляет Калачев в «Ростове», без которого донской клуб никуда.

Как видим, даже простой анализ по ветеранам позволяет судить о разнице в подходе к игре в разных странах, в разных лигах. Игроки могут быть там разных национальностей, но приходя в ту или иную лигу, они поддаются господствующим там тенденциям. Испанцы верны своим клубам, в Англию едут мощные, физически крепкие ветераны, во Франции оказываются те, кто хотят оставаться первыми парнями на деревне, в Италии играют размеренно, ценя свое здоровье и не сгорая преждевременно, делая упор на тактике. А в России эта культура зависит скорее от конкретного клуба, его тренерских, игровых традиций и экономических реалий.