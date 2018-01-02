Топ-10 самых ожидаемых трансферов января

Новый год наступил, и «Соккер.ру» лечит трансферную лихорадку! Называем видных футболистов, которые могут сменить клубы в январе.

Ряд крутых трансферов, которые ожидаются в 2018-м, не смогут состояться в январе. Не каждый клуб готов отпускать звезд зимой. И не любой найдет свободные средства посреди сезона, а не по его финансовым итогам. Поэтому сразу отбрасываем Гризманна и компанию – вряд ли решатся на крутой поворот до теплых дней. Но есть другие игроки, которыми тоже интересуется «Барселона», и которые одной ногой в Каталонии!

10 место. Леон Горецка («Шальке»)

Вы знаете этого парня по выступлениям на Кубке Конфедераций, и хуже с лета талантливый Леон не стал. Киллер чужих надежд на победы не подписывает с «Шальке» новый контракт, и хотя он вежливо общается с клубом через своего агента и тот заявил, что пока никакого соглашения с «Баварией» нет, уход Леона из стана «кобальтовых» - одно из самых очевидных решений.

Вероятность трансфера: 90 %, если не подпишет контракт с «Баварией», то есть «Ливерпуль» - там Джан и Коутиньо навострили лыжи, будет место.

9 место. Дэнни Роуз («Тоттенхэм»)

Потеряв крайнего защитника Уокера, «шпоры» параллельно упустили еще одного флангового футболиста. Но по вине и глупости самого Роуза. Дэнни выступил против собственной команды, раскритиковав трансферную политику. Такие заявления делаются внутри клуба, так что высокомерие Роуза завело его в запас – надо продавать, пока есть покупатели. Например, в МЮ может не помешать крайний защитник.

Вероятность трансфера: 90 %, в составе «шпор» у Дэнни вряд ли есть будущее.

8 место. Сергей Милинкович-Савич («Лацио»)

Тут не было бы никакого разговора, если бы не два человека. Одного зовут Жозе, второго – Хосеп. Говорят, оба без ума от длинного прогрессирующего серба. Сережа – молодец, отметился дежурными словами, что ему плевать на скаутов разных клубов на трибунах, его интересует игра за «Лацио». Но это не ответ на вопрос, перейдет ли он куда-то зимой? Новости, что за хавбека готовы заплатить много денег МС и МЮ, не говоря о ПСЖ, заставят «орлов» задуматься.

Вероятность трансфера: 50 %, поскольку еще 50 % отходят на вариант «продать летом после ЧМ-18, еще дороже».

7 место. Юлиан Дракслер (ПСЖ)

Помните, что счетчик тикает? В УЕФА сто раз предупреждали ПСЖ, что необходимо продавать игроков, чтобы не прилетело отлучение от Лиги чемпионов. И Юлиан Дракслер как одна из явных жертв больших покупок в группу атаки должен стать одним из первых заинтересованных в уходе. Например, в АПЛ, где ему найдется место в составе сразу нескольких клубов.

Вероятность трансфера: 90 %, 40 млн евро за молодого чемпиона мира – копейки, «Арсенал» на низком старте.

6 место. Давид Луис («Челси»)

Тут трансфер не состоится, только если Антонио Конте дал себе новогоднее обещание не быть собой. На счету молодого тренера много таких историй. Вы же знаете Руса? Ой, Красича. Да и не только Милоша на самом деле. Давид Луис нашел повод сцепиться с Конте. А это значит, что не играет из-за «травмы колена», и у него будет трансферный выбор. «Барселона», «Арсенал» и даже «Бавария» мелькают на горизонте.

Вероятность трансфера: 60 %. Давид вспыльчивый, как Конте, но может быть отходчивым – Абрамович может помирить драчунов.

5 место. Генрих Мхитарян («МЮ»)

Игрок вечности и года в Армении не задержится в МЮ? Слова Моуриньо, что у каждого футболиста своя цена, а он никого не держит, явно адресовались полиглоту и умнице Мхитаряну, который умудрился рассориться с Жозе. В этом случае вероятна аренда с правом выкупа в «Интер», но лучше уточнить у главного инсайдера России, который общается с Генрихом. Впрочем, это детали, Мхитаряну нужна игровая практика – вот факт.

Вероятность трансфера: 95 %, Генрих не сидит на лавке, а «Интер» ждет.

4 место. Алексис Санчес («Арсенал»)

Часть игроков «Арсенала» отказывается праздновать голы Санчеса? Это только догадки, подкрепленные видео, а вот факты налицо. Контракт заканчивается, новое соглашение чилийский нападающий не подпишет. «Арсенал» - клуб деловитых людей, поэтому им выгода важнее, чем какой-то Алексис на пару месяцев на поле. Особенно играющий время от времени. Выгоднее продать, чтобы летом не ушел бесплатно.

Вероятность трансфера: 80 %, 20 % можно отдать на то, что его выгоднее взять совсем бесплатно летом.

3 место. Мауро Икарди («Интер»)

Если «Реал» собирается ударно отыграть весной, ему нужен форвард, не заигранный в Лиге чемпионов. Им может стать Икарди, ведь всегда опасны разговоры о «верности» в футболе. Обычно после них следует трансфер. Например, комплимент Почеттино в адрес Кейна – что он ему напоминает Тотти по отношению к своему клубу, не значит, что Харри не уйдет. Но если англичанин вправду уперся, то у «Реала» есть шанс подписать лидера «Интера». Икарди не хуже Бензема – абсолютно точно!

Вероятность трансфера: 60 %. Человек нужен «Реалу», но Перес мечтает о Кейне, а «Интер» упрется.

2 место. Месут Озил («Арсенал»)

Жозе Фелишович подыскивает замену Мхитаряну. В наличии у МЮ Мата – замечательный и умный игрок, который приносит больше пользы многих хавбеков МЮ, если вдуматься. Но для Моуриньо испанский Иван не становится идеальным игроком основы. Озил тоже не всегда радовал португальца, но чемпион мира за копейки – подарок судьбы. Особенно если Моуриньо уверен, что в этот раз Месут не будет ходить полем, а побежит накануне ЧМ-18.

Вероятность трансфера: 95 %, поскольку Жозе не упустит уколоть Венгера за слова, что Озил останется.

1 место. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»)

До недавнего времени этот переход был делом решенным, а потом возникли временные трудности. Ошибка технаря, который мог даже не знать в своей Америке, кто такой Коутиньо, едва не стоила «Барселоне» новичка. Компания «Nike» объявила о трансфере до официального оглашения. Теперь «Ливерпуль» пойдет в суд, требуя компенсацию за разглашение закрытой информации третьим лицам, а его представители обещали взвинтить цену Коутиньо до «астрономической».

Вероятность трансфера: 99 %. «Барселона» дает от 150 до 175 млн евро по информации разных источников, поэтому ждем Коутиньо в «сине-гранатовой» футболке на этой неделе.

Как обычно бывает с зимними трансферами – опасными и непредсказуемыми, не всем сделкам суждено быть заключенными. Но ожидать чего-то в стиле фокуса «Ливерпуля» по ван Дейку мы вправе. Причина простая – после ЧМ-18 цены могут взлететь, зачем тянуть до лета?