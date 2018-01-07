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Топ-10 подешевевших игроков в РФПЛ за 2017 год

сегодня, 11:05

Мы показали тех, кто смог прибавить в цене за год в Российской Премьер-Лиге, но есть и обратные примеры. О футболистах РФПЛ на спаде расскажет «Соккер.ру».

10 место. Игорь Акинфеев (ЦСКА; Россия; 31 год)
Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро
Снижение за 2017 год: - 2 миллиона евро (16.7%)

В данном случае не приходится называть в качестве причины спада некие откровения или указывать на ухудшения в игре Игоря, хотя очередная ошибка на крупном международном турнире – вспомните кунг-фу прием во время матча с Мексикой на Кубке Конфедераций, наверняка зачтена. В общем и целом Акинфеев просто держится на своем уровне, при этом становится старше. 

9 место. Максим Лестьенн («Рубин»; Бельгия; 25 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 3 миллиона евро
Снижение за 2017 год: - 2 миллиона евро (40%)

А вот такими трансферами клубы РФПЛ пробивают дно. Агенты и посредники прописывают в договорах с клубами бонусы за успешное выступление привезенных футболистов, но это пряник без кнута: в ответ нужно обозначать штрафы, если игрок становится обузой и заставляет владельца контракта нести убытки. Может быть, Лестьенн и способный футболист, но семейные проблемы и фактор адаптации не дали ему раскрыться в Казани. А ведь «Рубин» заплатил за бельгийца 10 миллионов евро катарскому клубу, сейчас Максим оценивается в три раза дешевле, а даст ли за него кто-нибудь 3 миллиона – еще вопрос.

8 место. Ивелин Попов («Спартак»; Болгария; 30 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 3.5 миллиона евро
Снижение за 2017 год: - 2.5 миллиона евро (41.7%)

«Болгарский перчик» из «Спартака» сыграл свою роль в чемпионстве «красно-белых», болельщики будут помнить две его результативных передачи в апрельском дерби с ЦСКА, которое открыло команде Карреры дорогу к «золоту». Однако в новой кампании у Ивелина стало меньше игровой практики, ведь Мельгарехо прибавил, появился Роша, а конкурировать с Зе Луишем, Адриано и Промесом – гиблое дело. А когда Попов все-таки появлялся на поле, качество его игры удручало, впрочем, болгарин всегда был средним игроком, в котором на пике кондиций и эмоций могла загореться искра. Сейчас этот пик далеко, и возраст уже не мальчишеский – 30 лет. 

7 место. Кристиан Нобоа («Зенит»; Эквадор; 32 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 2.5 миллиона евро
Снижение за 2017 год: - 2.5 миллиона евро (50%)

В случае с Нобоа и его удешевлением в два раза все элементарно и на поверхности: во-первых, хавбеку уже 32 года, что само по себе фактор. Во-вторых, после перехода в «Зенит» Кристиан обосновался на скамейке запасных, откуда практически не вылезает. И чего еще ожидать в подобной ситуации? Все логично.

6 место. Иван Новосельцев («Зенит»; Россия; 26 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 1 миллион евро
Снижение за 2017 год: - 2.5 миллиона евро (71.4%)

Нобоа мог представлять, на что шел, хотя эквадорец, скорее всего, искренне надеялся, что сможет побороться за место в основе «Зенита» или хотя бы будет в ротации, но пал жертвой аргентинских обстоятельств, из-за которых Манчини задвинул его даже не на дальнюю полку, а в кладовку. Новосельцев же, который годом ранее прошел по тому же маршруту Ростов – Санкт-Петербург, похоже, полностью удовлетворен своей гламурной жизнью и цветастой страничкой в Инстаграме. Футболист, которому не нужен футбол, не должен стоить вообще ничего, а Ивана пока в целый миллион оценивают. Еще не все потеряно!
Топ-11 подорожавших игроков РФПЛ за 2017 год

5 место. Ведран Чорлука («Локомотив»; Хорватия; 31 год)
Ориентировочная трансферная стоимость: 4.2 миллиона евро
Снижение за 2017 год: - 2.8 миллиона евро (40%)

Не в пользу Чорлуки сыграли объективные факторы: возраст – через месяц хорвату стукнет 32 года, и травма, которая выбила его из игры на восемь месяцев. Согласитесь, есть риск, что уже немолодой футболист с толстой историей болезни после такого простоя вообще не сможет вернуться на свой уровень. Но это всего лишь циничный анализ, а Ведрану мы желаем полнейшего выздоровления и многих матчей в карьере. 

4 место. Артём Дзюба («Зенит»; Россия; 29 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 6 миллионов евро
Снижение за 2017 год: - 3 миллиона евро (33.3%)

Нападающих кормят голы, и ценность форварда в тот или иной момент времени целиком и полностью зависит от его результативности. Вот Александр Кокорин вернулся к голам, что сразу же отразилось на его цене, а Дзюба за полгода забил «Вардару» и «Тосно», потерял место в сборной и полноценную игровую практику. 

3 место. Алекс Сонг («Рубин»; Камерун; 30 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 1.5 миллиона евро
Снижение за 2017 год: - 3.5 миллиона евро (70%)

А разве «Рубин» не предупреждали, что Алекс Сонг едет в Казань «с ярмарки»? Но нет, подписали камерунца, от которого осталось только имя и «Арсенал» с «Барселоной» в послужном списке, а Сонг и при Грасии ерундой маялся, и Бердыева не смог впечатлить, хотя начинал при Курбане Бекиевиче в основе и даже гол «Арсеналу» сумел забить. Такая же обуза для команды, как и Лестьенн. Неудивительно, что обоих Бердыев решил отрезать от «Рубина» и не взял на зимние сборы.  

2 место. Сердар Азмун («Рубин»; Иран; 23 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 9 миллионов евро
Снижение за 2017 год: - 4 миллиона евро (30.8%)

По итогам 2016 года Азмун был в другом списке – среди подорожавших игроков, чей прогресс отобразился на стоимости. Более того, Сердар тогда обошел Федора Смолова и Квинси Промеса, скакнул с 2.5 млн евро до 13 благодаря серебряному походу «Ростова» в РФПЛ и голам в Лиге чемпионов. Нынешний Азмун, чья серия без голов включила в себя четырехзначное число минут, далек от собственной успешности годичной давности. Но в него Бердыев продолжает верить, а это позволяет надеяться на возвращение Сердара в ближайшем будущем. Он ведь все еще молод, потому и нестабилен.

1 место. Бранислав Иванович («Зенит»; Сербия; 33 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 4 миллиона евро
Снижение за 2017 год: - 6 миллионов евро (60%)

Конечно же, «Зенит» приглашал возрастного серба с выдающейся карьерой за плечами не для того, чтобы его выгодно перепродать, так что снижение стоимости в данном случае не играет никакой роли, но оно говорит о закате карьеры Бранислава. Иванович переехал из АПЛ в менее статусный чемпионат, через полтора месяца ему стукнет 34, а в «Зените» он не выглядит безупречным защитником, поэтому «похудел» сразу на 6 миллионов вполне по делу. 
Топ-10 подешевевших игроков РФПЛ за 2016 год 

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Все комментарии
-Pluto-
-Pluto- ответил Евгений Сибель
сегодня в 18:58
Евгений Сибель:
Если я стану главой РФС первым делом уничтожу Зенит. Не дам никого подписывать,наложу санкции. . Клуб уничтожает рынок,абсолютно никакой стратегии.
Ты только по клавиатуре стучать можешь))))
Фата лист
Фата лист ответил сергей яковлев
сегодня в 18:16
Немецкое издание трансфермаркет самое авторитетное в этом плане, им собственно и конкурентов нет.
Nutiidebil
Nutiidebil ответил Евгений Сибель
сегодня в 16:47
Евгений Сибель:
Если я стану главой РФС первым делом уничтожу Зенит. Не дам никого подписывать,наложу санкции. . Клуб уничтожает рынок,абсолютно никакой стратегии.
    сергей яковлев
    сергей яковлев
    сегодня в 16:27
    А кто им такие ценники выставляет? Все они по мячу не всегда попадают. А это их работа...............
    амурец
    амурец
    сегодня в 15:36
    реально могут только купить Чорлуку и Акинфеева, остальные так себе, если только для коллекции
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    сегодня в 15:04
    Если я стану главой РФС первым делом уничтожу Зенит. Не дам никого подписывать,наложу санкции. .
    Клуб уничтожает рынок,абсолютно никакой стратегии.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 14:32
    ...во как газпрём деньги в унитаз сливает !
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 13:51
    в основном немытые...
    parallels
    parallels
    сегодня в 12:55
    одни старики, лавочники и азмун. практически всех спартачей в список решили не включать от стыда.
    Saang
    Saang
    сегодня в 11:27
    Треть десятки ослабнувших из Зенита, все верно, все по делу.
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