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Война за статус. Сколько в Европе топ-клубов?

сегодня, 17:50

Некоторых читателей оскорбляет, когда «Арсенал» или «Милан» в сегодняшнем виде называют топ-клубами. «Соккер.ру» решил разобраться, кто достоин этого высокого звания.

Что такое топ-клуб?

Прежде чем приступать к такому ответственному заданию, не лишним будет разобраться с формулировками, потому что дьявол, как обычно, скрывается в мелочах. Хотя на самом деле все очевидно. Скажем, тот же «Арсенал», который больше десяти лет не становился сильнейшим в Англии, по-прежнему ближе к статусу топ-клуба, нежели недавний чемпион «Лестер», который оказался удачливой выскочкой. У «канониров», как у тех же «Милана» и «Интера», есть основа. Историческая значимость, популярность в мировом масштабе, коммерческие возможности, инфраструктура гранда, известные игроки. Невозможно стать топ-клубом без этого фундамента, но можно и не являться им, имея все это, чему немало примеров. Потому что условия соответствия должны соблюдаться здесь и сейчас: требуется иметь топ-команду, которая добивается мощных результатов, то есть постоянно претендует на чемпионство в своей лиге и не теряет контакта с поздними стадиями Лиги чемпионов. И это уже серьезно сужает список «топов». 

Таким образом, на сегодняшний день логично разделить все клубы, претендующие на статус «топ» (обладающих тем самым «фундаментом») на три категории: несомненные гранды, претенденты и клубы с неопределенным/приостановленным статусом. Представители последней категории отбросили себя от вершины стабильно неудачными выступлениями в последних сезонах, кадровой нестабильностью и неудачным менеджментом. Им только предстоит вернуться в число претендентов, а снова (или впервые) стать топ-клубом по европейским меркам стать в одночасье не получится. В то же время, единичные промахи не лишают команды статуса автоматически – это футбол, всякое бывает. Другое дело, когда неудачи превращаются в систему, а общая обстановка вокруг круга намекает, что излечение состоится не скоро. Если вообще состоится.

Несомненные топ-клубы

«Реал». Победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов и действующий чемпион Испании. К статусу «Реала» невозможно придраться. У мадридцев был трудный период в «нулевых», когда «сливочные» постоянно вылетали из ЛЧ после первого же раунда плей-офф и ставили под сомнение статус топ-клуба, но с 2010 года «Мадрид» борется за победы во всех турнирах и часто побеждает. 

«Барселона». Предыдущий перед двумя успехами «Реала» клуб, становившийся сильнейшим в Европе, а уж на внутренней арене каталонцы успешнее «сливочных» в последние годы. В их составе один из двух лучших игроков современности, «Барса» - очевидный гранд.

«Бавария». Третий клуб из сформировавшейся во второе десятилетие XXI века «большой европейской тройки». Мюнхенцы только в предыдущем сезоне не смогли войти в четверку сильнейших команд Старого Света, нарвавшись на «Реал» в четвертьфинале, а до этого «Бавария» на многие годы установила минимальную планку на уровне полуфинала, есть и победа в 2013 году. Доминирование на внутренней арене – в кассу.

«Ювентус». Считаю, что пришло время сделать из трио квартет. «Ювентус» мне видится сегодня уже не претендентом, а полноценным топ-клубом. Потому что a) гегемония в Серии A и b) два финала Лиги чемпионов за три розыгрыша. То есть «Ювентус» претендует на корону во всех турнирах, где принимает участие. Претендует реально, а не виртуально. 

Претенденты 

Представьте этот список в виде турнирной таблицы. «Реал», «Барса», «Бавария» и «Ювентус» - это «зона Лиги чемпионов», потом идет середина табели о рангах, где не все команды равны. Кто-то ближе к пьедесталу, а кто-то – к подвалу. Они в одной категории, но разные. 

«Манчестер Сити». У «горожан» есть все для вхождения в пантеон небожителей, кроме конвейера трофеев. Допустим, АПЛ сложнее Ла Лиги, Серии A и Бундеслиги, поэтому от одного клуба титулов каждый год и не требуем, но гранд обязан попадать в тройку-четверку. «Сити» делает это стабильно, а в этом году, кажется, и чемпионство от них никуда не денется. Но нужен европейский успех или хотя бы его осязаемая близость, чтобы забраться еще выше. 

ПСЖ. Парижане проиграли прошлогоднюю Лигу 1 «Монако» и диким образом вылетели из Лиги чемпионов, но теперь у них есть Неймар, Мбаппе и неограниченные амбиции. Успехи в Лиге чемпионов сделают топ-клуб Франции грандом по континентальным меркам.

«Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» есть свежий успех в турнире УЕФА, правда, это всего лишь Лига Европы. Перестройка МЮ после ухода Фергюсона затянулась, даже при Моуриньо манкунианцы пока не могут рвануть ввысь, но сейчас хоть в Лиге чемпионов играют и даже вышли в плей-офф. Сэр Алекс больше десяти лет держал «Манчестер Юнайтед» в числе неоспоримых топ-клубов Старого Света, сейчас этого положения только предстоит добиться. 

«Челси». «Синие» последними из английских клубов становились сильнейшими в Европе, но это было шесть лет назад. За это время «Челси» выиграл два титула в АПЛ, но между ними был провальный год с 10 строчкой в таблице. Это не исключает лондонцев из числа претендентов, как мы и договорились, но отдаляет их от вершины. 

«Атлетико». Мадридцы за последние годы даже успели побывать на месте «Ювентуса», ведь тоже дважды проигрывали в финалах Лиги чемпионов, а еще разок сумели оттеснить «Реал» и «Барсу» от трона в Испании. И сейчас бы поставил «матрасников» выше, но у них явно наметился спад, низшей точкой которого стали две ничьи с «Карабахом» и прекращение борьбы в ЛЧ уже после группового этапа. 

«Тоттенхэм». «Шпоры» должны гордиться своим нынешним положением, ведь еще несколько лет назад их статус и вовсе было сложно определить. Сейчас это клуб из топ-6 АПЛ с лучшим английским бомбардиром в составе. «Тоттенхэму» категорически не хватает титулов, но даже это позволяет сейчас вписать лондонцев в число претендентов. 

«Ливерпуль». У «Ливерпуля» хоть отбавляй трофеев в музее, но свежих успехов – кот наплакал. Тем не менее, «красные» играют в Лиге чемпионов и умеют удивлять своих конкурентов. Могут забраться выше, если проявят кубковый характер в главном турнире Европы или, наконец, научатся эффективно играть против середняков-аутсайдеров в Премьер-Лиге.

«Арсенал». Может быть, главная интрига всей затеи? Где же окажется «Арсенал»? Не будем проявлять жестокость к «канонирам». Да, они промахнулись мимо первой четверки в АПЛ и не играют в Лиге чемпионов – но с кем из английских грандов такого не случалось, хотя ситуацию усугубляет тот факт, что «Арсенал» давно не претендовал на титул, а до этого вообще девять лет оставался без единого трофея. Зато и в Лиге чемпионов играл 20 лет подряд, поэтому пока «пушкари» имеют возможность начать движение вверх не с самых низов, но если осечки в АПЛ будут продолжаться, то они рухнут. 

Статус приостановлен/не определен

«Наполи». Одна из лучших команд Италии последних лет, если не брать в расчет «Ювентус», но нужно что-то более весомое, чем кубок, для перехода в следующую категорию. Например, завоевание Скудетто.

«Боруссия Дортмунд». Дортмундцы не понаслышке знают о больших победах, при Клоппе и вовсе входили в пятерку сильнейших команд Европы, но сейчас у них не все ладно: «Бавария» перекрывает кислород в Бундеслиге, а добиться чего-то значимого в ЛЧ не получается.

«Валенсия». Несколько лет назад – третья сила испанской Ла Лиги, а в начале века – европейский топ-клуб, но сейчас статус «Лос Чес» расплывчат, хотя в этом сезоне подают признаки жизни и пробуждаются после спячки. Может быть, снова заявят о себе?

«Интер». То же самое можно сказать об «Интере», который совсем недавно становился сильнейшим в Европе при Моуриньо и пачками выигрывал чемпионаты Италии. Сейчас вроде бы пахнет возрождением, но спешить не будем. 

«Милан». А вот здесь даже возрождением пока, к сожалению, не пахнет. «Милан» пребывает в наиболее плачевном состоянии из всех больших клубов, которые в теории могут претендовать на статус европейского (не национального!) «топа». Возможности у них есть, у них ума маловато. Или характера. Или чего-то еще.

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Все комментарии
Saang
Saang
сегодня в 19:59
Какой к гребеням Тоттенхем?!
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 19:42
Если историю в оборот не брать (а в основном в разговорах о топ клубах ее не берут), то Атлетико, ПСЖ, МС, МЮ и Челси конечно нужно смело в топ клубы.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 19:18
Автор ты очем какой тоттенхэм ?как будто ты со вчерашнего дня начал смотреть футбол
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 19:09
Отличная статья. Именно так все и обсоит по статусам в европе. Немного сомневаюсь по тоттенхему, все таки у них вообще нет побед никаких, но тогда и арсенал тоже под вопросом. Вечные претенденты на что то но никогда не победители.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 19:05
Полнейшая бредятина!
Глор ПСЖ
Глор ПСЖ
сегодня в 18:58
Мы живём в эпоху денег, а деньги зло, они подорвали все устои. Реал, Барселона, Ювентус, Милан, Бавария, МЮ, Челси, Аякс, Ливерпуль - это топ-клубы и они в этом ранге ещё долго будут.
Сити и ПСЖ чтобы стать топами (а у них возможен только путь Челси), нужно на протяжении нескольких лет показывать свою состоятельность в ЛЧ и становиться чемпионами стран, пока они не являются топ-клубами.
Ну а симпатичные сейчас Атлетико, Боруссия, Наполи, Тоттенхэм просто хорошие клубы, не более.

П.С. По Арсеналу не смог написать - не знаю куда его причислить. По мне, это не топ-клуб.
Глор ПСЖ
Глор ПСЖ
сегодня в 18:45
Если Ювентус реальный претендент, то почему Атлетико виртуальный? За последнее время у обоих по два захода в финал ЛЧ. Да, у Атлетико меньше чемпионств, но так не факт, что у Ювентуса их было бы больше в компании с Реалом и Барселоной.
Вообще статья на троечку. Наполи никогда в жизни не был топ-клубом, даже во времена Марадоны, и не будет. Как и Валенсия. А вот МЮ и Челси вряд ли перестали быть топ-клубами из-за неудач последний пары-тройки лет. Насмешил статус Тоттенхэма - ему до топ-клуба как до чемпионства в Англии.
Топ-клуб - это не сиюминутные успехи, а совокупность всего. Барселона только десять последних лет в Европе что-то показывает, а до этого сто лет была в тени всех и вся, - это что, Барселона была середняком всю свою историю? Ну, по логике статьи именно так и есть.

П.С. Автор, а Аякс к какой категории относится?
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
сегодня в 18:40
вся статья просто бред. ставлю единицу. писать это не ваше
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 18:37
МЮ - и есть Топ-клуб,а не какой-то там претендент,равно как и Челси, Арсенал, Ливерпуль, Милан, Интер, Атлетико,Боруссия Д, МС и ПСЖ - мешки,это отдельная категория,когда уйдут шейхи вернутся в привычный статус середняков, Наполи,Рома,Тоттенхэм,Валенсия - клубы чуть выше середняков, но им Никогда не стать топами
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