Они приедут в Россию! Легенды мундиалей в новых ролях на ЧМ-2018

Блогер «Соккер.ру» Duran Duran ждет на чемпионате мира в России не только Месси с Роналду, но и легендарных в прошлом игроков, которые играли на мундиалях, а теперь будут тренировать.

Ча Ду Ри (Южная Корея) – тренер сборной Южной Кореи

Ча Ду Ри – сын культового корейского футболиста Бум Кун Ча, признанного лучшим игроком Азии в XX веке. У отца не было причин стыдиться из-за отпрыска: в 22 года Ча Ду Ри выиграл «бронзу» чемпионата мира в составе команды Гуса Хиддинка, после чего отправился покорять Европу, где провел 11 сезонов (преимущественно – в Бундеслиге). Правый защитник играл и на ЧМ-2010, всего на его счету 75 матчей за сборную Южной Кореи, в тренерский штаб которой он входит прямо сейчас – отвечает за работу обороны в штабе Син Тхэ Ёна.

Оскар Рамирес (Коста-Рика) – главный тренер сборной Коста-Рики

Те же 75 встреч за свою национальную команду провел костариканец Оскар Рамирес. Он был основным игроком на дебютном для «Лос Тикос» чемпионате мира 1990 года, где Коста-Рика сумела опередить Шотландию и Швецию в группе и пробилась в 1/8 финала. В 2015 году Оскар Рамирес возглавил главную команду своей страны (до этого работал ассистентом в штабе Паоло Ванчопе) и успешно вывел ее в финальную часть ЧМ-2018.

Вахид Халилходжич (Югославия/Босния и Герцеговина) – главный тренер сборной Японии

В прошлом – форвард сборной Югославии, в составе которой принимал участие в мундиале 1982 года. Впрочем, Халид уже и в качестве тренера – вполне себе заметная персона на чемпионатах мира. Халилходжич трижды выводил разные команды в финальную часть ЧМ: Кот-д’Ивуар в 2010 (в финальной части «слонами» руководил другой тренер), Алжир в 2014, о который сломала зубы сборная России, а теперь Японию.

Адам Навалка (Польша) – главный тренер сборной Польши

Навалка дебютировал в сборной Польши в 19 лет и забил гол в дебютном матче в ворота сборной Венгрии, а уже через год он отыграл пять встреч без замен на ЧМ-1978 в Аргентине, где поляки выступили успешно, заняв пятое место. К сожалению, карьеру талантливого полузащитника разрушили травмы, но через 30 лет Навалка вернулся в сборную Польши уже в качестве главного тренера. Адам возглавляет «Белых орлов» с 2012 года, его команда дошла до четвертьфинала Евро-2016, а теперь он будет править сборной Польши на чемпионате мира.

Младен Крстаич (Югославия/Сербия и Черногория/Сербия) – главный тренер сборной Сербии

Приезд Младена Крстаича на ЧМ-2018 в любом случае планировался, но в роли ассистента Славолюба Муслина, а не главного тренера. Однако опытного тренера свергли, а его помощника утвердили в ответственной должности. Младена отлично знают поклонники Бундеслиги со стажем, ведь он на протяжении девяти лет защищал цвета «Вердера» и «Шальке», а на мундиале отметился в 2006 году, все в той же Германии. Правда, выступление получилось разочаровывающим: 0 очков в группе с Аргентиной, Нидерландами и Кот-д’Ивуаром, 10 пропущенных голов, шесть из которых пришлись на матч с аргентинцами. В той игре Лионель Месси забил первый официальный мяч за сборную.

Хуан Антонио Пицци (Испания) – главный тренер сборной Саудовской Аравии

Урожденный аргентинец Пицци лучшую часть карьеры провел в Испании и принял предложение этой национальной сборной в 1994 году, а через четыре года сыграл за «Красную Фурию» на ЧМ-1998. Правда, всего в одном матче – против Парагвая (0:0), после которого решил завершить международную карьеру. Забавно, что Хуан Антонио Пицци провалил отборочный цикл ЧМ-2018 со сборной Чили, но, в отличие от своих бывших подопечных, поедет на мундиаль – такую возможность ему предоставила сборная Саудовской Аравии. Впрочем, в этой команде такая чехарда тренеров, что до чемпионата мира и матча открытия со сборной России еще нужно продержаться.

Станислав Черчесов (СССР/Россия) – главный тренер сборной Россия

Таким образом, в матче открытия друг другу будут противостоять команды под руководством тренеров, которые играли на чемпионате мира. В активе Черчесова две поездки на мундиали (1994 и 2002), но всего один матч. Зато какой! Станислав Саламович защищал ворота сборной России в матче с Камеруном на ЧМ-1994, в котором был зафиксирован счет 6:1 и исторический пента-трик Олега Саленко. А еще Черчесов тогда пропустил от 42-летнего Роже Милла – самого возрастного игрока, забивавшего на чемпионатах мира. Один матч – зато сколько событий. А как будет в роли тренера?

Алиу Сиссе (Сенегал) – главный тренер сборной Сенегала

ЧМ-2018 станет всего лишь вторым для сборной Сенегала, а дебютный мундиаль – в 2002-м, получился весьма успешным. «Львы Теранги» обыграли в матче открытия действующих на тот момент чемпионов мира французов, а потом добрались до четвертьфинала. Алиу Сиссе был капитаном и одним из ключевых игроков той команды. С 2015 года он возглавляет сборную Сенегала, которую вывел на второй чемпионат мира в ее истории.

Гарет Саутгейт (Англия) – главный тренер сборной Англии

Нынешний главный тренер сборной Англии входил в топ английских защитников 90-х и начала «нулевых», на его счету 57 матчей за сборную Англии. На ЧМ-1998 он принял участие в трех матчах, четыре года спустя был в заявке, но не играл. ЧМ-2018 – третий для Гарета и первый в статусе главного тренера. Случайность помогла ему взобраться в главное кресло «Трех Львов»: после скандальной отставки Сэма Эллардайса Саутгейт сначала был назначен временным наставником, а после хороших результатов в четырех матчах ФА утвердила его в должности главного тренера.

Йон-Даль Томассон (Дания) – тренер сборной Дании

Томассон – легенда сборной Дании, один из двух лучших бомбардиров в истории, входит в тройку главных гвардейцев. Форвард играл на чемпионатах мира 2002 и 2010 годов, в общей сложности забил 5 голов – рекорд среди датчан. У Йон-Даля уже есть опыт самостоятельной работы в голландской «Роде», но в 2016 году он принял предложение Оге Харейде и вошел в тренерский штаб сборной Дании. Вероятно, Томассона готовят в главные тренеры.

Ивица Олич (Хорватия) – тренер сборной Хорватии

В качестве футболиста выступал на трех чемпионатах мира – 2002, 2006 и 2014, забил два гола с разницей в 12 лет. Особенно памятным является его первый гол в ворота Италии, а на бразильском мундиале Ивица огорчил Камерун. По окончании прошлого сезона Олич принял решение повесить бутсы на гвоздь, а через несколько месяцев вошел в тренерский штаб Златко Далича в сборной Хорватии.

Клаудио Таффарел (Бразилия) – тренер вратарей сборной Бразилии

Чемпион мира 1994 года и вице-чемпион 1998-го, Таффарел 101 раз появлялся на поле во вратарском свитере сборной Бразилии. Сейчас легендарный вратарь работает с молодыми коллегами в «селесао», причем остается при деле с 2014 года, даже несмотря на смены главных тренеров.

Дидье Дешам (Франция) – главный тренер сборной Франции

Капитан сборной Франции на триумфальном домашнем ЧМ-1998, Дешам был близок к тому, чтобы привести «трехцветных» к победе на еще одном крупном турнире в родных стенах, но на Евро-2016 французы довольствовались «серебром» после поражения от Португалии в финале. Это второй чемпионат мира для Дидье в качестве главного тренера, на полях Бразилии его команда добралась до четвертьфинала, где уступила будущим чемпионам мира немцам.

Тьерри Анри (Франция) – тренер сборной Бельгии

Один из лучших нападающих в истории выиграл ЧМ-1998, а потом принял участие еще в трех мундиалях, в 2006-м проиграл в финале итальянцам. Сейчас Анри помогает Роберто Мартинесу в сборной Бельгии, логично, что бывший форвард отвечает за работу с футболистами-созидателями.

Тьерри Анри. Идол, король, легенда

Мирослав Клозе (Германия) – тренер сборной Германии

Лучший бомбардир финальных турниров чемпионата мира (16 голов), действующий чемпион мира, одна из главных легенд мундиалей. В 2016 году Мирослав Клозе завершил футбольную карьеру и сразу же присоединился к тренерскому штабу Йоахима Лева в Бундесманшафт. Таким образом, ЧМ-2018 станет пятым подряд мировым первенством с участием Мирослава: четыре в качестве футболиста, пятый – уже в роли тренера. То ли еще будет! Кстати, сборная Германии при Клозе ни разу не оставалась без медалей на чемпионатах мира: «серебро», две «бронзы» и долгожданное «золото». Продолжится ли традиция в России?