Они приедут в Россию! Легенды мундиалей в новых ролях на ЧМ-2018

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.7 3.1 2.7
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол Фонбет 2.65 3 2.8
  • Главные новости
  • Все новости
19:54
Марез является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля»1
17:01
Свет увидел рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 первенств Европы45
16:44
В «Зальцбурге» озвучили сумму, за которую клуб отпустит своего форварда в «Локомотив» 24
14:37
Коутиньо рискует не сыграть за «Барселону» в январе45
13:12
РУСАДА начала проверку игроков сборной России на допинг123
20:03
«Ювентус» не собирается никого продавать этой зимой0
19:55
Коутиньо: «Неймар сказал, что в „Барселоне“ потрясающие раздевалки»3
19:44
«Интер» заинтересован в трансфере защитника «Милана»1
19:42
Вице-президент «Барселоны»: «Стоимость трансфера Коутиньо значительно снизилась»2
19:38
«Эвертону» нужен форвард «Милана»0
19:32
«Милан»: «Бонуччи не продается»2
19:28
Экс-хавбек «Спартака» проходит просмотр в «Ингольштадте»2
19:16
«Уотфорд» продлил контракт с 33-летним защитником0
19:07
Симеоне: «Трансфер Коутиньо усилит Ла Лигу»3
18:53
Экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру во второй лиге Бразилии1
18:53
Заза Джанашия купил клуб, в котором начинал карьеру5
18:43
Кондратьев возглавил «Белшину»2
18:25
Агент Алиссона: «Никто из „Ливерпуля“ со мной не связывался»1
18:18
Бородюк покинет должность наставника сборной Казахстана во вторник1
18:10
Жена Аршавина устроила дебош в самолете, представившись агентом ФСБ35
18:05
Веремко подписал соглашение с «Минском»0
17:55
Берлускони исключил возвращение в «Милан»1
17:49
Коутиньо в «Барселоне» будет играть под номером Кройфа12
17:46
Кассано: «Я должен был заменить в „Реале“ Фигу»2
17:37
«Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова10

Они приедут в Россию! Легенды мундиалей в новых ролях на ЧМ-2018

сегодня, 14:28

Блогер «Соккер.ру» Duran Duran ждет на чемпионате мира в России не только Месси с Роналду, но и легендарных в прошлом игроков, которые играли на мундиалях, а теперь будут тренировать.

Ча Ду Ри (Южная Корея) – тренер сборной Южной Кореи

Ча Ду Ри – сын культового корейского футболиста Бум Кун Ча, признанного лучшим игроком Азии в XX веке. У отца не было причин стыдиться из-за отпрыска: в 22 года Ча Ду Ри выиграл «бронзу» чемпионата мира в составе команды Гуса Хиддинка, после чего отправился покорять Европу, где провел 11 сезонов (преимущественно – в Бундеслиге). Правый защитник играл и на ЧМ-2010, всего на его счету 75 матчей за сборную Южной Кореи, в тренерский штаб которой он входит прямо сейчас – отвечает за работу обороны в штабе Син Тхэ Ёна.

Оскар Рамирес (Коста-Рика) – главный тренер сборной Коста-Рики

Те же 75 встреч за свою национальную команду провел костариканец Оскар Рамирес. Он был основным игроком на дебютном для «Лос Тикос» чемпионате мира 1990 года, где Коста-Рика сумела опередить Шотландию и Швецию в группе и пробилась в 1/8 финала. В 2015 году Оскар Рамирес возглавил главную команду своей страны (до этого работал ассистентом в штабе Паоло Ванчопе) и успешно вывел ее в финальную часть ЧМ-2018.

Вахид Халилходжич (Югославия/Босния и Герцеговина) – главный тренер сборной Японии

В прошлом – форвард сборной Югославии, в составе которой принимал участие в мундиале 1982 года. Впрочем, Халид уже и в качестве тренера – вполне себе заметная персона на чемпионатах мира. Халилходжич трижды выводил разные команды в финальную часть ЧМ: Кот-д’Ивуар в 2010 (в финальной части «слонами» руководил другой тренер), Алжир в 2014, о который сломала зубы сборная России, а теперь Японию.

Адам Навалка (Польша) – главный тренер сборной Польши

Навалка дебютировал в сборной Польши в 19 лет и забил гол в дебютном матче в ворота сборной Венгрии, а уже через год он отыграл пять встреч без замен на ЧМ-1978 в Аргентине, где поляки выступили успешно, заняв пятое место. К сожалению, карьеру талантливого полузащитника разрушили травмы, но через 30 лет Навалка вернулся в сборную Польши уже в качестве главного тренера. Адам возглавляет «Белых орлов» с 2012 года, его команда дошла до четвертьфинала Евро-2016, а теперь он будет править сборной Польши на чемпионате мира.

Младен Крстаич (Югославия/Сербия и Черногория/Сербия) – главный тренер сборной Сербии

Приезд Младена Крстаича на ЧМ-2018 в любом случае планировался, но в роли ассистента Славолюба Муслина, а не главного тренера. Однако опытного тренера свергли, а его помощника утвердили в ответственной должности. Младена отлично знают поклонники Бундеслиги со стажем, ведь он на протяжении девяти лет защищал цвета «Вердера» и «Шальке», а на мундиале отметился в 2006 году, все в той же Германии. Правда, выступление получилось разочаровывающим: 0 очков в группе с Аргентиной, Нидерландами и Кот-д’Ивуаром, 10 пропущенных голов, шесть из которых пришлись на матч с аргентинцами. В той игре Лионель Месси забил первый официальный мяч за сборную.

Хуан Антонио Пицци (Испания) – главный тренер сборной Саудовской Аравии

Урожденный аргентинец Пицци лучшую часть карьеры провел в Испании и принял предложение этой национальной сборной в 1994 году, а через четыре года сыграл за «Красную Фурию» на ЧМ-1998. Правда, всего в одном матче – против Парагвая (0:0), после которого решил завершить международную карьеру. Забавно, что Хуан Антонио Пицци провалил отборочный цикл ЧМ-2018 со сборной Чили, но, в отличие от своих бывших подопечных, поедет на мундиаль – такую возможность ему предоставила сборная Саудовской Аравии. Впрочем, в этой команде такая чехарда тренеров, что до чемпионата мира и матча открытия со сборной России еще нужно продержаться.

Станислав Черчесов (СССР/Россия) – главный тренер сборной Россия

Таким образом, в матче открытия друг другу будут противостоять команды под руководством тренеров, которые играли на чемпионате мира. В активе Черчесова две поездки на мундиали (1994 и 2002), но всего один матч. Зато какой! Станислав Саламович защищал ворота сборной России в матче с Камеруном на ЧМ-1994, в котором был зафиксирован счет 6:1 и исторический пента-трик Олега Саленко. А еще Черчесов тогда пропустил от 42-летнего Роже Милла – самого возрастного игрока, забивавшего на чемпионатах мира. Один матч – зато сколько событий. А как будет в роли тренера?

Алиу Сиссе (Сенегал) – главный тренер сборной Сенегала

ЧМ-2018 станет всего лишь вторым для сборной Сенегала, а дебютный мундиаль – в 2002-м, получился весьма успешным. «Львы Теранги» обыграли в матче открытия действующих на тот момент чемпионов мира французов, а потом добрались до четвертьфинала. Алиу Сиссе был капитаном и одним из ключевых игроков той команды. С 2015 года он возглавляет сборную Сенегала, которую вывел на второй чемпионат мира в ее истории.

Гарет Саутгейт (Англия) – главный тренер сборной Англии

Нынешний главный тренер сборной Англии входил в топ английских защитников 90-х и начала «нулевых», на его счету 57 матчей за сборную Англии. На ЧМ-1998 он принял участие в трех матчах, четыре года спустя был в заявке, но не играл. ЧМ-2018 – третий для Гарета и первый в статусе главного тренера. Случайность помогла ему взобраться в главное кресло «Трех Львов»: после скандальной отставки Сэма Эллардайса Саутгейт сначала был назначен временным наставником, а после хороших результатов в четырех матчах ФА утвердила его в должности главного тренера.

Йон-Даль Томассон (Дания) – тренер сборной Дании

Томассон – легенда сборной Дании, один из двух лучших бомбардиров в истории, входит в тройку главных гвардейцев. Форвард играл на чемпионатах мира 2002 и 2010 годов, в общей сложности забил 5 голов – рекорд среди датчан. У Йон-Даля уже есть опыт самостоятельной работы в голландской «Роде», но в 2016 году он принял предложение Оге Харейде и вошел в тренерский штаб сборной Дании. Вероятно, Томассона готовят в главные тренеры.

Ивица Олич (Хорватия) – тренер сборной Хорватии

В качестве футболиста выступал на трех чемпионатах мира – 2002, 2006 и 2014, забил два гола с разницей в 12 лет. Особенно памятным является его первый гол в ворота Италии, а на бразильском мундиале Ивица огорчил Камерун. По окончании прошлого сезона Олич принял решение повесить бутсы на гвоздь, а через несколько месяцев вошел в тренерский штаб Златко Далича в сборной Хорватии.

Клаудио Таффарел (Бразилия) – тренер вратарей сборной Бразилии

Чемпион мира 1994 года и вице-чемпион 1998-го, Таффарел 101 раз появлялся на поле во вратарском свитере сборной Бразилии. Сейчас легендарный вратарь работает с молодыми коллегами в «селесао», причем остается при деле с 2014 года, даже несмотря на смены главных тренеров.

Дидье Дешам (Франция) – главный тренер сборной Франции

Капитан сборной Франции на триумфальном домашнем ЧМ-1998, Дешам был близок к тому, чтобы привести «трехцветных» к победе на еще одном крупном турнире в родных стенах, но на Евро-2016 французы довольствовались «серебром» после поражения от Португалии в финале. Это второй чемпионат мира для Дидье в качестве главного тренера, на полях Бразилии его команда добралась до четвертьфинала, где уступила будущим чемпионам мира немцам.

Тьерри Анри (Франция) – тренер сборной Бельгии

Один из лучших нападающих в истории выиграл ЧМ-1998, а потом принял участие еще в трех мундиалях, в 2006-м проиграл в финале итальянцам. Сейчас Анри помогает Роберто Мартинесу в сборной Бельгии, логично, что бывший форвард отвечает за работу с футболистами-созидателями.

Тьерри Анри. Идол, король, легенда

Мирослав Клозе (Германия) – тренер сборной Германии

Лучший бомбардир финальных турниров чемпионата мира (16 голов), действующий чемпион мира, одна из главных легенд мундиалей. В 2016 году Мирослав Клозе завершил футбольную карьеру и сразу же присоединился к тренерскому штабу Йоахима Лева в Бундесманшафт. Таким образом, ЧМ-2018 станет пятым подряд мировым первенством с участием Мирослава: четыре в качестве футболиста, пятый – уже в роли тренера. То ли еще будет! Кстати, сборная Германии при Клозе ни разу не оставалась без медалей на чемпионатах мира: «серебро», две «бронзы» и долгожданное «золото». Продолжится ли традиция в России?

Поделиться
Другие материалы по теме
Сегодня Бородюк должен подать в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана
Сегодня, 10:19 6
Фанаты «Ромы» хотят, чтобы клуб возглавил Анчелотти
Вчера, 18:01 6
«Сток Сити» уволит Хьюза в эти выходные
06 января 2
БАТЭ назначил нового главного тренера
05 января 9
Венгер дисквалифицирован на 3 игры
05 января 16
В МЮ опасаются, что Моуриньо летом уйдет из клуба
04 января 56
Обсудить
Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 19:12
Статья не понравилась, не зацепила, было тяжело читать, внимание рассеивалось, в итоге после прочтения ничего не запомнилось.
zim289
zim289 ответил d_fincher
сегодня в 18:30
d_fincher:
Я когда вижу упоминание чемпионата мира и фразу "французы тогда проиграли итальянцам" - хочется ржать как конь. Зизу возил итальяшек как провинившихся двоечников весь матч. пока Матерацци его не спровоцировал и вот тогда, в большинстве, итальяшки сумели выиграть. Тот позорный чемпионат им никогда не забуду - одно из самых позорных соревнований, что я видел. Позорнее только фигурное катание на Олимпиаде, когда канадцам второй комплект медалей вручали.
Да, такой бред иногда пишут
А если по факту, то всё, что смогли французы в том матче - забить 1 пенальти.
А Матерацци забил гол на 19й минуте (в равных составах)

Зидан проявил верх непрофессионализма, нарушил правила и был удалён. На 110й минуте. На 110й ! То есть на игру в большинстве у Италии было 10 минут в дополнительное время.
cska.78
cska.78 ответил d_fincher
сегодня в 17:34
d_fincher:
Я когда вижу упоминание чемпионата мира и фразу "французы тогда проиграли итальянцам" - хочется ржать как конь. Зизу возил итальяшек как провинившихся двоечников весь матч. пока Матерацци его не спровоцировал и вот тогда, в большинстве, итальяшки сумели выиграть. Тот позорный чемпионат им никогда не забуду - одно из самых позорных соревнований, что я видел. Позорнее только фигурное катание на Олимпиаде, когда канадцам второй комплект медалей вручали.
Зидану надо было втащить ему после матча, а не оставлять свою команду в меньшинстве в финале ЧМ! А грешки у всех есть, и рука Марадоны и рука француза Анри, из-за которой Ирландия не попала в финальную часть!
Saang
Saang ответил d_fincher
сегодня в 15:38
d_fincher:
Я когда вижу упоминание чемпионата мира и фразу "французы тогда проиграли итальянцам" - хочется ржать как конь. Зизу возил итальяшек как провинившихся двоечников весь матч. пока Матерацци его не спровоцировал и вот тогда, в большинстве, итальяшки сумели выиграть. Тот позорный чемпионат им никогда не забуду - одно из самых позорных соревнований, что я видел. Позорнее только фигурное катание на Олимпиаде, когда канадцам второй комплект медалей вручали.
Да забей ты - ну да, итальяшки тогда получили это золото, но... Анри сейчас в тренерском штабе сборной, Зидан тренирует Реал, а где сейчас сборная Италии и Матерацци?
d_fincher
d_fincher
сегодня в 14:51
Я когда вижу упоминание чемпионата мира и фразу "французы тогда проиграли итальянцам" - хочется ржать как конь. Зизу возил итальяшек как провинившихся двоечников весь матч. пока Матерацци его не спровоцировал и вот тогда, в большинстве, итальяшки сумели выиграть. Тот позорный чемпионат им никогда не забуду - одно из самых позорных соревнований, что я видел. Позорнее только фигурное катание на Олимпиаде, когда канадцам второй комплект медалей вручали.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100