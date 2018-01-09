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Обамеянг – в Китае, или Алиэкспресс наоборот

вчера, 22:38

Обамеянг может пропасть с радаров европейского футбола. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко удивится, если Пьер-Эмерик в самом расцвете сил решит завершить карьеру и уехать в Китай.

В зимнем трансферном безумии слухов плодится великое множество, но некоторые обращают на себя особое внимание. Мы привыкли, что рано или поздно звезды самого разного масштаба к закату карьеры уезжают в более денежные и менее напряженные условия, чем те, что дают им европейские чемпионаты. Китай в последние несколько лет стал одним из фаворитов в области «доигрывания». Однако китайские клубы достаточно амбициозны, чтобы довольствоваться не только ветеранами, для которых уготованы теплые турецкие, катарские берега. Китайцам подавай лучших и в самом расцвете сил.

С вводом жестких ограничений правительством Китая степень безумия клубов из Поднебесной снизилась, однако они до сих пор поглядывают жадно на Европу и нет-нет кого-то утаскивают, обедняя европейский рынок звезд. Иногда трансферы кажутся парадоксальными. Из последнего, конечно, поражают вполне серьезные известия о том, что «Гуанчжоу Эвергранд» заинтересован в услугах Обамеянга. Точнее, сам по себе интерес не удивителен, но странно то, что габонец вроде как не против перехода.

Невольно задумаешься о дополнительном смысле слов руководителей «Боруссии» о том, что Обамеянгу психологически тяжело дались многочисленные трансферные предложения. Видимо, совсем впал в уныние и решил в свои 28 лет с еще не остывшими мечтами о «Реале» укатить на задворки мирового футбола. Это и поражает. Менее года назад возможный переход Обамеянга в «Реал» или ПСЖ казался практически неизбежным. Оставалось только решить, кто же в этой битве победит. А выиграли дортмундцы, которые удержали Пьера-Эмерика и тот буквально на глазах  потух, скис.

Глядя на то, как «Реал» обхаживает уже не его, а Икарди и Кейна, Обамеянг вполне мог отчаяться, махнуть рукой и поехать в Китай. И мы потеряем из поля зрения еще одного яркого персонажа. Видеть его получится только в нарезках лучших моментов китайской Суперлиги. А пока давайте посмотрим, кого еще китайцы увели в самом расцвете сил, кто решил скоропостижно закончить набиравшую было обороты карьеру с минимальными шансами совершить камбэк в стиле Паулиньо.

Оскар (Бразилия, 26 лет)

Перешел в январе 2017 года из «Челси» в «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

В Китае сыграл 40 матчей, забил 9 мячей, сделал 17 голевых передач.

Самый дорогой и яркий пример Оскара. В «Челси» на очень талантливого и яркого бразильца в прошлом сезоне внезапно перестали рассчитывать, хотя в целом он провел за лондонцев более 200 матчей. С кем не бывает. Есть примеры Маты, Фабрегаса – да много тех, талантливых и добротных футболистов, которые по определенным обстоятельствам оказывались будто не востребованы. Но они боролись и искали варианты остаться в сильнейших турнирах Европы. Возраст позволял Оскару спокойно перезагрузить карьеру в одном из топ-чемпионатов в Европе и продолжить биться в топ-клубе. Он предпочел самый простой и денежный путь – в Китай. А ведь «Ювентус» был ближе всех к перехвату бразильца.

Обамеянг – в Китае, или Алиэкспресс наоборот

Аксель Витсель (Бельгия, 28 лет)

Перешел в январе 2017 года из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 миллионов евро.

В Китае сыграл 29 матчей, забил 4 мяча, сделал 3 голевые передачи.

Не повезло «Ювентусу» и с приобретением Витселя. Причем туринцы добивались бельгийца очень долго, пытаясь договориться со своенравным футболистом, и с не менее своенравным руководством «Зенита». Когда все договоренности были достигнуты, прискакали китайцы на белых конях и увели Витселя из-под носа «Ювентуса». Аксель потом извинялся перед итальянцами, благодарил смущенно их за старания, но снискал мало понимания у любителей футбола. Тебя за уши тащат на пик карьеры, а ты сознательно сигаешь в сторону, где тебя ждет яма, но с большими деньгами. Никого не осуждаем – выбор личный – просто недоумеваем, если уж говорить об амбициях и вызовах, как это любят делать при случае и без футболисты.

Джексон Мартинес (Колумбия, 31 год)

Перешел в феврале 2016 года из «Атлетико» в «Гуанчжоу Эвергранд» за 42 миллиона евро.

В Китае сыграл 16 матчей, забил четыре мяча, сделал две голевые передачи.

Мартинес показывал изумительную игру в том же «Порту», где в 136 матчах он забил 92 мяча. Ему прочили славу одного из лучших бомбардиров в европейских чемпионатах, продолжение карьеры в топ-клубах. И «Атлетико» даже попытался стать первым на его пути. Но колумбиец столкнулся с проблемами адаптации. Предлагали варианты топ-клубы из Италии, однако Мартинес решительно отказал им, чтобы пойти по простому пути, как ему казалось. В итоге и в Китае ничего не получается. Джексон так стремительно взлетел и не менее стремительно упал, сделав неверный выбор и показав неготовность к борьбе.

Рамирес (Бразилия, 30 лет)

Перешел в январе 2016 года из «Челси» в «Цзянсу Сунин» за 28 миллионов евро.

В Китае сыграл 70 матчей, забил 16 мячей, сделал 11 голевых передач.

Еще один бразильский беглец от трудностей в «Челси». Рамирес не стал искать варианты ухода от сложностей в другом европейском клубе – а были вполне приличные варианты. Он решил отправиться за большими деньгами, посчитав свою миссию в самых конкурентных чемпионатах выполненной – это после 251 матча за «Челси», когда казалось, что Рамирес обосновался всерьез и надолго. Досрочно решил завершить большую футбольную карьеру, но продолжает зарабатывать большие футбольные деньги.

Халк (Бразилия, 31 год)

Перешел в июле 2016 года из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллиона евро.

В Китае сыграл 52 матча, забил 34 мяча, сделал 26 голевых передач.

Обамеянг – в Китае, или Алиэкспресс наоборот

Кто-то посчитает спорным его включение в этот список, все-таки бразильцу уже 31 год, можно считать доигрывающим. Однако здоровье Халка, его мощь, его возможности позволили бы ему уверенно блистать как минимум пару-тройку лет в хорошем европейском клубе. Вместо этого он отправился в Китай. С другой стороны, видимо, Халк никогда не стремился в топовый европейский чемпионат. Путешествовал по Японии, оказался в «Порту», потом в «Зените». Так что в его случае как раз продолжение выглядит более-менее логичным. Такая точка зрения тоже имеет право на жизнь: зачем напрягаться в условной Англии, Испании, Италии, если можно потоптать уверенно противников в более слабых турнирах?

Можно вспоминать еще немало известных футболистов, которые могли бы несколько лет как минимум блистать в далеко не последних клубах Европы на далеко не последних ролях. Но они избрали путь забвения. Это и Эрнанес, и Алекс Тейшейра, и Одион Игало, и Фреди Гуарин, и Грациано Пелле, и многие другие. Почти каждым из них на пике европейской карьеры интересовались топ-клубы, у них были выгодные предложения от них, но футболисты приняли иное решение. И, безусловно, одной из главных, почти наверняка безвозвратных, потерь европейского футбола станет уход в эту восточную тень Обамеянга. Пусть в Китае пытаются сделать вид, что не делали большого предложения по Пьеру-Эмерику, понятно, что дыма без огня не бывает, а настрой футболиста вполне себе такой, чтобы уехать подальше.

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parallels
parallels
сегодня в 06:16
    OzonBoy
    OzonBoy
    сегодня в 04:18
    Не суди и не судим будешь. На их место придут другие, а кормить переломанными семью трудно. Они зарабатывают деньги, там они кумиры. Недооценили , да и плевать. Месси фанат Барсы ?? Я вас умоляю, Рональдо фанат Реала ?? Да просто они китайцам не интересны , китайцы крайне прогматмчны. За такое бабло сколько престарелые звёзды просят они скупят все что хотят. Ещё бы ДЗЮБУ купили
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил RoArt
    сегодня в 00:52
    RoArt:
    А вы бы отказались от легкой, сверх денежной подработки, после которой обеспечив себя на всю оставшуюся жизнь можно делать что угодно ? Не предлагают....? Зато можно накропать статейку о том какие они все фу...забвение..
    Отказывают только те, кто уверенны что заработают столько же, просто не так быстро... впрочем в большинстве люди жадные и $ манипулируют ими как хотят.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 00:09
    Ну уж если Обамеянга в Китай, тогда Ярмолку в тундру, где ему самое место.
    RoArt
    RoArt
    вчера в 23:19
    А вы бы отказались от легкой, сверх денежной подработки, после которой обеспечив себя на всю оставшуюся жизнь можно делать что угодно ?

    Не предлагают....?

    Зато можно накропать статейку о том какие они все фу...забвение..
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