Неадекватный арбитр

Судья сделал подсечку футболисту и удалил его за то, что сам перебежал дорогу. «Соккер.ру» считает, что Тони Шапрону светит дисквалификация, и вспоминает другие судейские курьезы.

Очень часто, говоря об эмоциональной составляющей тех или иных судейских решений, мы имеем в виду бурную реакцию футболистов, которые хватают рефери, цепляют его и ругают, извергая фонтан страстей. Но порой бывает, что эмоции перехлестывают самих блюстителей порядка, которые должны быть предельно хладнокровны и беспристрастны. Вопиющий инцидент случился с одним из наиболее опытных и авторитетных французских арбитров. Видимо, работа на матчах ПСЖ сильно нервирует всех арбитров.

45-летний Тони Шапрон в конце поединка так спешил за контратакой парижан, что не обратил внимания на мчавшегося в оборону на всех парах Диего Карлоса. Шапрон «подрезал» бразильца, который логичным образом влетел в судью – ведь не ждешь, что арбитр пьяной чайкой метнется тебе под ноги. Рефери кубарем полетел на газон, и это можно было бы считать забавным эпизодом, который быстро сошел бы с лент новостей. Но Шапрон сгоряча сам попытался сделать подсечку Карлосу – уже интересно! – а потом показал тому вторую желтую карточку, изгнав с поля. Споры игроков «Нанта» ничего не дали. Очень ярко по этому поводу высказались многие футболисты «канареек», но четче всех был президент «Нанта» Вальдемар Кита, который и в обычных-то условиях за словом в карман не лезет и привык к ярким действиям и выражениям.

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP — globoesportecom (@globoesportecom) 14 января 2018 г.

Вальдемар Кита, президент «Нанта»: «Я сразу после игры получил более 20 сообщений со всего мира, где арбитра называли пародией на судью. Это же смешно! Но если я скажу больше, если я начну говорить, то меня тут же вызовут на комиссию по этике и накажут. Мы не можем говорить о судействе. Но эта карточка не имеет ничего общего с сутью удаления. Шапрону следует расслабиться, отдохнуть, так работать нельзя. Это непрофессионализм. Не хочется верить, что он поступил так специально. Но Шапрону следовало бы извиниться, а не удалять игрока. Это нечто невиданное. Арбитр должен быть отстранен от работы».

Некоторые футболисты «Нанта» в послематчевых интервью предлагали проверить, не играл ли в прошлом Шапрон за ПСЖ. А если серьезно, то Федерация футбола Франции отреагировала мгновенно. Она начала расследование, а пока оно идет, Шапрон отстранен от работы, удаление Диего Карлоса отменено Но, к сожалению, подобные инциденты случались и будут случаться. Аргумент традиционный, стандартный, который используется во всех случаях, когда речь идет о судейских ошибках: «Арбитры – тоже люди». В прошлом рефери выбрасывали те еще коленца.

Полузащитник Марко Арнаутович славится своим непростым характером, но во время игры «Вердера» с «Гамбургом» судья Торстен Кинхефер перещеголял его. За стандартный фол в центре поля Арнаутович получил желтую карточку. Когда к нему прилетел мяч, он с досады занес ногу над ним, но бить не стал. Судья же, проходивший мимо, посчитал, что Марко так намеревался ударить по мячу, чтобы попасть в него. Немного раздумий – Арнаутович получает вторую желтую карточку и покидает поле. Слишком уж ранимые судьи пошли.

Вероятно, повышенную ранимость некоторые из них заливают алкоголем. Мы не могли в этой небольшой подборке не вспомнить про белорусского судью Сергея Шмолика, который в 2008 году прославился на весь мир, работая на матче между «Витебском» и «Нафтаном». В состоянии алкогольного опьянения он с трудом передвигался по полю, так что вскоре его «разоблачили». Дисквалифицирован он был пожизненно.

А в Чехии арбитры выходят порой пьяными на матч сразу компанией. В попойке перед игрой «Пршибрама» со «Славией» участвовали как минимум главный судья и четвертый рефери. Первый заметно двигался по полю загадочными маршрутами, а в один из критических моментов просто отошел за линию ворот и помочился. Четвертый же судья зачем-то повторял действия лайнсмена, постоянно спотыкаясь, пока его не увел охранник.

Но все же особые отношения у судей с карточками. Можно вспоминать массу случаев, когда арбитры путались с тем, кому показывать предупреждения. Конечно, самым резонансным стал случай на чемпионате мира в 2006 году во время матча Хорватия – Австралия. Именитый арбитр Грэм Полл показал игроку хорватов Шимуничу аж три желтые карточки, удалив его только после третьего предупреждения. Шимунич схватил горчичники на 62-й, 89-й и 93-й минутах поединка.

Весьма занятный инцидент случился в Бразилии – в одном из матчей чемпионата штата Пиауи арбитр умудрился показать одному футболисту аж пять карточек. Впрочем, тут не обошлось без хитрости нарушавшего правила. Он вполне себе стандартно получил две желтые карточки, за которые увидел перед собой красную. Судья ее показал и отвернулся заниматься дальше своими делами. А игрок с поля не ушел, продолжил играть, на что арбитр внимания не обратил. Заметил его рефери, когда обнаглевший футболист снова нарушил правила на желтую карточку. Судья ее ему показал, добавив еще одну красную, после которой все же футболист с поля удалился.

Известны случаи, когда арбитры не удаляли футболистов за две желтые карточки, а те потом доигрывали поединки. Судьи потом списывали это на забывчивость или иные обстоятельства. Они, например, показывая карточки одновременно нескольким футболистам за потасовку, забывали кого-нибудь из них отмечать в блокноте, после чего тот же игрок мог получить второе предупреждение и доиграть встречу. Бывало, что судья просто путал игроков, особенно если они похожи внешне. Такие случаи характерны для испаноязычных стран почему-то. Видимо, разнообразные Гонсалесы и Мартинесы слишком похожи друг на друга для судей, которые порой забывают все свои решения записывать и отмечать.

Словом, тезис о том, что арбитры тоже люди, как нельзя ярче демонстрируется в подобных ситуациях, когда судьи позволяют себе проявлять излишнюю эмоциональность, вольность или забывчивость. Одно дело, когда ошибки случаются невольно и не влияют на исход поединка, другое – когда можно усмотреть глупый умысел, который сказывается на итоговом результате.