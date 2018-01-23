Рейтинг тренерской репутации. Гвардиола – лидер! 

«Соккер.ру» не впервые обращает внимание на проект, который хвалили видные тренеры, ведь рейтинг учитывает основные сферы их деятельности и выводит коэффициент репутации.

Что такое рейтинг тренерской репутации? Любопытный проект coachreputationranking.com в 2016 году запустили испанские журналисты. Основной их посыл состоит в том, что тренер элитного клуба или сборной в нынешний век является главным лицом огромного проекта, поэтому должен соответствовать ряду параметров, чтобы достойно представлять свой клуб или страну. Важны не только мастерство и результаты, но также умение себя подать и «продать» (речь о брендированных вещах и рекламе), отношения со СМИ, активность в социальных сетях и даже опрятность и симпатичность – всего 10 пунктов. Вот они все:

1. Карьера. Сугубо футбольные достижения: голы, очки, трофеи, продолжительность контрактов и их выполнение.

2. Руководство. Умение влиять на футболистов и выстраивать отношения с другими службами клуба.

3. Активность в соцсетях. Количество аккаунтов, подписчиков, сообщений, охват аудитории, содержательность постов.

4. Социальная ответственность перед спортом. Участие во всякого рода благотворительных акциях и мастер-классах, популяризация футбола.

5. Сообщения (интервью, пресс-конференции). Влияние на общественное мнение, умение доносить свою позицию до общественности, не нарушая интересов клуба.

6. Отношения со СМИ. Цитируемость и частота общения со СМИ. Влияет даже количество изученных языков.

7. Невербальная коммуникация. Раз уж договорились, что тренер – главное лицо клуба, то он должен располагать к себе и вызывать симпатию.

8. Вебсайт. Считается, что каждый уважающий себя большой тренер современности должен иметь личную площадку в Интернете, которая, по сути, является его резюме.

9. Спонсоры. Готовы ли тренеру предлагать личные контракты за использование имиджа в рекламных целях?

10. Брендированный контент. Все, что выходит под именем этого тренера. Это могут быть книги или новые системы тренировок, или какой-либо другой полезный контент.

Как начисляются очки? Есть десять категорий оценивания, по каждой из которых можно заработать максимум 10 баллов. Рейтинг обновляется трижды в год, и за время существования проекта на вершине удалось побывать только трем специалистам – Антонио Конте, Зинедину Зидану и Хосепу Гвардиоле. Предыдущим победителем был как раз Зидан, но у него начались трудности в «Реале», поэтому по состоянию на начало 2018 года самая высокая тренерская репутация у другого специалиста. Но мы посмотрим не только на уже объявленного лидера.

20 место. Хорхе Сампаоли (Аргентина; сборная Аргентины) = 36.5 из 100

19 место. Фернанду Сантуш (Португалия; сборная Португалии) = 40.5 из 100

18 место. Дидье Дешам (Франция; сборная Франции) = 42.5 из 100

17 место. Арсен Венгер (Франция; «Арсенал») = 43.8 из 100

16 место. Роберто Мартинес (Испания; сборная Бельгии) = 44.8 из 100

15 место. Леонарду Жардим (Португалия; «Монако») = 50.8 из 100

14 место. Юпп Хайнкес (Германия; «Бавария») = 51.3 из 100

13 место. Тите (Бразилия; сборная Бразилии) = 54.7 из 100

12 место. Йоахим Лев (Германия; сборная Германии) = 59. 8 из 100

11 место. Юрген Клопп (Германия; «Ливерпуль») = 60.5 из 100

Во второй десятке поровну тренеров клубов и сборных, да и национальный состав не такой уж пестрый: три немца, два француза, два португальца, аргентинец и бразилец. Обращает не себя внимание Юпп Хайнкес, вернувшийся к тренерской работе после четырех лет на пенсии и сразу ворвавшийся в рейтинг тренерской репутации. У старины Юппа прекрасная карьера и отличные навыки управления командой, в случае Хайнкеса даже к дополнительным параметрам обращаться не требуется, чтобы сказать: у этого тренера замечательная репутация! Еще один новичок рейтинга – Роберто Мартинес. Сборная Бельгии под его руководством стала первой европейской командой, отобравшейся на ЧМ-2018.

Как бы испанские ребята, занимающиеся продвижением проекта, ни настаивали на важности активности в социальных сетях, большинство тренеров ведут закрытый образ жизни. Впрочем, на мой взгляд, это объясняется элементарной занятостью, а не какими-то иными причинами. Впрочем, сейчас есть достаточно компаний, которые предоставляют услуги по ведению соцсетей и заполнению контентом личного сайта. Из тренеров, вошедших во вторую десятку, официального сайта нет ни у кого, а активность в социальных сетях проявляет только Леонарду Жардим. Правда, его «твиттер» обновляется не то чтобы регулярно, зато есть фото с сэром Алексом Фергюсоном, а это сразу «+5 баллов» в любом рейтинге.

Une légende pour les entraîneurs. Sir Alex Ferguson. pic.twitter.com/XNyBKdQb3K — Leonardo Jardim (@leonardojjardim) 1 сентября 2017 г.

10 место. Хулен Лопетеги (Испания; сборная Испании) = 63.4 из 100

9 место. Эрнесто Вальверде (Испания; «Барселона») = 63.6 из 100

8 место. Маурисио Почеттино (Аргентина; «Тоттенхэм») = 64.3 из 100

7 место. Унаи Эмери (Испания; ПСЖ) = 69.4 из 100

6 место. Жозе Моуриньо (Португалия; «Манчестер Юнайтед») = 70.2 из 100

В первой десятке всего один тренер сборной среди клубных наставников, причем Хулен Лопетеги замыкает эту самую десятку, зато у него, в отличие от большинства коллег, есть и блог, и личный сайт, то есть мнение наставника «Красной фурии» можно узнать из первых рук. С другой стороны, Лопетеги не слишком узнаваем, малоинтересен спонсорам, да и многие из наших читателей, вероятно, не сразу вспомнят, как выглядит этот тренер. Ну да какие его годы. Любопытно, что во второй пятерке сразу три испанца – еще Эмери и Вальверде, а Почеттино и Моуриньо свободно говорят на испанском языке. Унаи с удовольствием доносит различные тонкости тренерского ремесла до широкой публики через социальные сети, сеу Жозе также проявляет определенную активность в этих ваших Интернетах.

5 место. Диего Симеоне (Аргентина; «Атлетико») = 70.6 из 100

4 место. Антонио Конте (Италия; «Челси») = 71.8 из 100

3 место. Зинедин Зидан (Франция; «Реал») = 74.9 из 100

2 место. Массимилиано Аллегри (Италия; «Ювентус») = 77.5 из 100

Симеоне заслуженно держится в первой пятерке, ведь Диего создал и поддерживает свою репутацию в клубе, который он сделал «топом» по европейским меркам, несмотря на разницу в ресурсах с другими грандами. На Антонио Конте сказалось снижение результатов «Челси», неприятная история расставания с Диего Костой, отстранение его от переговоров по трансферам и перебранка с Моуриньо через СМИ. Год назад итальянец шел первым, но сейчас заслуженно скатился. Как и Зидан, хотя в случае Зинедина сказались сугубо игровые трудности «Реала» после больших побед. В любом случае, у Зизу очень мощное тренерское резюме. Аллегри и вовсе опережает легенду футбола, но, строго говоря, разница между ними заключается исключительно в наличии у тренера «Ювентуса» веб-сайта, которого нет у Зидана (что странно, учитывая культ личности Зинедина).

1 место. Хосеп Гвардиола (Испания; «Манчестер Сити») = 78.4 из 100

Лидирует главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, что совсем не удивляет. Испанский специалист ведет «горожан» к чемпионству в АПЛ, и у него полный порядок на всех фронтах: чудесная карьера (оценка 9 из 10, хотя можно и на «десятку» расщедриться), отличное управление коллективом и контакт со СМИ. Полиглот Гвардиола симпатичен публике, как и стиль игры, который он прививает. Идеальный наставник! Поздравления Пепу, но с напоминанием о коварстве тренерской профессии: как бы высоко тебя ни завели успехи, никакой страховки от падения нет.