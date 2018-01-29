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Самые пасующие команды Европы

сегодня, 15:07

Центр спортивных исследований CIES составил рейтинг самых пасующих команд Европы. «Соккер.ру» приветствует «Краснодар» и составляет прогнозы на плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

Аналитики CIES составили рейтинг самых пасующих команд Европы. Если отбросить несколько условностей, то речь о самых играющих командах Старого Света, ведь чем больше правильных и эффективных игровых действий совершает команда – тем содержательнее ее игра. Впрочем, не все согласятся, а кто-то даже расскажет несколько историй об усыпляющей «тики-таке».

В первую сотню рейтинга вошли все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов, но разрыв между командами с лучшим и худшим показателями колоссальный. «Манчестер Сити», идущий на первом месте в европейском рейтинге, пасует в среднем 685 раз за игру, в то время как «Базель» (94-я позиция) выполняет только 437 передач. По иронии судьбы, «горожане» сразятся в 1/8 финала именно с «ротблау». Швейцарские аналитики из центра спортивных исследований в этой паре ставят на «Манчестер Сити».

«Удивили!» - скажете вы с нескрываемым сарказмом. Однако это не единственная пара Лиги чемпионов, исход которой прогнозируется на основе рейтинга передач. В CIES посчитали, опершись на статистику предыдущих розыгрышей, что в плей-офф Лиги чемпионов преимущество зачастую на стороне команд, которые лучше работают с мячом. На основании этого сделан прогноз на все матчи 1/8 финала главного клубного турнира. Давайте взглянем на список предполагаемых четвертьфиналистов.

Прогноз на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с помощью рейтинга передач

В скобках указано среднее количество пасов за игру для каждой команды. У кого больше – тот фаворит пары.

«Базель» (427) - «Манчестер Сити» (685)

Разрыв: 258 пасов. Выйдет в четвертьфинал: «Манчестер Сити».

«Ювентус» (543) - «Тоттенхэм» (522)

Разрыв: 21 пас. Выйдет в четвертьфинал: «Ювентус».

«Порту» (434) - «Ливерпуль» (531)

Разрыв: 97 пасов. Выйдет в четвертьфинал: «Ливерпуль».

ПСЖ (622) - «Реал» (539)

Разрыв: 83 паса. Выйдет в четвертьфинал: ПСЖ.

«Бавария» (610) - «Бешикташ» (472)

Разрыв: 138 пасов. Выйдет в четвертьфинал: «Бавария».

«Челси» (514) - «Барселона» (590)

Разрыв: 76 пасов. Выйдет в четвертьфинал: «Барселона».

«Севилья» (456) - «Манчестер Юнайтед» (459)

Разрыв: 3 паса. Выйдет в четвертьфинал: «Манчестер Юнайтед».

«Шахтёр» (597) - «Рома» (486)

Разрыв: 111 пасов. Выйдет в четвертьфинал: «Шахтер».

Прогнозируемые четвертьфиналисты: «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», ПСЖ, «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер».

Согласитесь, такой прогноз можно запросто дать в здравом уме и без рейтинга передач перед глазами. Да, могут быть сомнения в паре ПСЖ – «Реал», да и «Челси» с «Тоттенхэмом» не сбрасываем со счетов, но выбор в пользу их соперников полностью адекватен и может быть аргументирован. Нужно сказать о «Шахтере», чье преимущество по числу передач над «Ромой» выглядит внушительным, однако здесь нужна расшифровка: «горняки» выступают в среде с очень низкой конкуренцией по сравнению с Серией A, где играет их противник.

Прогноз на матчи 1/16 финала Лиги Европы с помощью рейтинга передач

Раз уж соорудили прогноз на Лигу чемпионов, то почему бы не полюбопытствовать: какие шансы у российских клубов в первом раунде плей-офф Лиги Европы на основании рейтинга передач? Стоит сказать, что в топ-100 самых пасующих команд Европы вошли шесть представителей РФПЛ: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и неожиданно «Урал».

«Црвена Звезда» (445) - ЦСКА (487)

Разрыв: 42 паса. Выйдет в 1/8 финала: ЦСКА.

«Спартак» (453) – «Атлетик Бильбао» (400)

Разрыв: 53 паса. Выйдет в 1/8 финала: «Спартак».

«Селтик» (607) – «Зенит» (488)

Разрыв: 119 пасов. Выйдет в 1/8 финала: «Селтик».

«Ницца» (543) – «Локомотив» (471)

Разрыв: 72 паса. Выйдет в 1/8 финала: «Ницца».

На основании рейтинга передач получается, что в следующий раунд плей-офф выйдут ЦСКА и «Спартак», причем соперник «красно-белых» - «Атлетик» из Бильбао, даже не входит в первую сотню. Зато «Локомотиву» и «Зениту» попались команды из топ-10, а это очень серьезное испытание.

Топ-10 самых пасующих команд Европы

Настал момент огласить весь список. В первой десятке представители девяти разных чемпионатов, только Англия делегировала двоих. А от России – «Краснодар»!

Клуб

Среднее число точных передач

Процент точных передач

Число точных передач в минуту

1

«Манчестер Сити»

685

89.4%

17.2

2

«Наполи»

665

88.3%

18.8

3

ПСЖ

622

89.1%

16.5

4

«Бавария»

610

87.9%

16.4

5

«Селтик»

607

88.5%

15.8

6

«Шахтёр»

597

88.7%

16

7

«Барселона»

590

88.6%

16.4

8

«Арсенал»

574

86.2%

16.6

9

«Краснодар»

548

86.3%

16.5

10

«Ницца»*

543

89%

17.1

* По 543 передачи также у дортмундской «Боруссии» и «Ювентуса», но у «Ниццы» выше точность и частота пасов. Именно соперник «Локомотива» в топ-10 по дополнительным показателям.

Среднее число передач – это объем, процент точности – качество, а число пасов в минут – интенсивность. Последний столбец дает ключ к пониманию того, почему Хосеп Гвардиола так восхищен работой Маурицио Сарри. Все дело в том, что тренер «Наполи» сумел добиться серьезного увеличения интенсивности по сравнению со стандартными показателями команд, которые ставят на контроль мяча. Даже у «Манчестер Сити» только 17.2 паса в минуту, в то время как у «Наполи» - 18.8. Да, увеличение частоты передач сказалось не в лучшую сторону на качестве, но ведь у Сарри и игроки не сплошь звездного уровня, как у Гвардиолы в «Сити». Впрочем, если Пеп расшифрует механику коллеги из Неаполи и сумеет при нынешних показателях объема и качества поднять интенсивность хотя бы на одну передачу в минуту, то это сделает «горожан» неуязвимыми. Хотя, наверное, вам сейчас кажется, что это не столь значительная прибавка, а ее последствия преувеличены для красного словца.

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 17:59
В скобках указано среднее количество пасов за игру для каждой команды. У кого больше – тот фаворит пары.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1034148
Вот бредятина...
dankoff1986
dankoff1986
сегодня в 17:08
Настал момент огласить весь список. В первой десятке представители девяти разных чемпионатов, только Англия делегировала двоих. А какая из команд не французкая ПСЖ или Ницца?)))
Киренск
Киренск
сегодня в 17:01
Интересно, а есть разница между 50 пасами защитников между собой, и 50 обостряющими, думаю колосальная,
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил barcelonistas
сегодня в 16:21
barcelonistas:
ЛИГИ ЕВРОПЫ 2019
Только вот МЮ в ЛЕ не будет,как и Реала
barcelonistas
barcelonistas ответил bexxx
сегодня в 16:09
ЛИГИ ЕВРОПЫ 2019
bexxx
bexxx
сегодня в 15:25
МЮ РЕАЛ ФИНАЛ
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