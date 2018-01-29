«Манчестер Сити» дразнит УЕФА

Лидер чемпионата Англии демонстративно вбивает очередной гвоздь в крышку гроба финансового фейр-плей. «Соккер.ру» считает, что механизм регулирования не работает.

Финансовый фейр-плей задумывался как своеобразная защита для клубов в нескольких аспектах. Во-первых, многие клубы лишены соблазна залезть в неоплачиваемые долги и совершить необдуманные дорогие трансферы, несоразмерные с бюджетами. Из-за плохого менеджмента бездумные траты часто приводили к проблемам в виде задержек зарплат в клубах и даже в виде банкротства. С этой задачей во многом фейр-плей справился.

Очень многие клубы средней руки выправили свои финансовые дела. Во-вторых, УЕФА этим правилом старался сдержать ценовую конкуренцию и отрыв сверхбогатых клубов от просто богатых и средних по достатку. Вот с этой задачей фейр-плей точно не справляется, и главные богачи европейского футбола насмехаются над регламентирующими нормами, действуя открыто перед носом УЕФА, который ничего не может поделать.

29 января защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт разорвал контракт с баскским клубом. Казалось бы, что в этом нет ничего особенного – всякие расставания бывали в мировом футболе. Однако есть один нюанс, который не назовешь небольшим. Это сумма отступных в размере 65 миллионов евро. 23-летний француз разорвал контракт с «Атлетиком», просто заплатив эту сумму клубу. Из своего кармана, как гласит официальная формулировка.

Футболисты, конечно, люди богатые, однако есть большие сомнения в том, что Ляпорт к своим 23 годам, играя в Стране Басков, накопил 65 миллионов евро и оторвал эту круглую сумму от сердца, чтобы разорвать узы с командой, которой еще год назад признавался в безграничной любви. «Манчестер Сити», кстати, был готов купить Ляпорта еще в 2016 году, но тогда сделка сорвалась.

Сам игрок уверял, что отказался от предложения «горожан», взвесив все аргументы в пользу перехода и против него. Молодой человек рассудил вроде как очень зрело, решив набираться опыта в «Атлетике», где играет регулярно и стабильно. Впрочем, британские СМИ уверены, что сам «Сити» тогда притормозил сделку, поскольку Ляпорт получил тяжелую травму и выбыл на четыре месяца. Не каждый молодой игрок после такого простоя возвращается на высокий уровень и продолжает прогрессировать.

Поэтому вполне правдоподобной кажется версия о том, что «Манчестер» не стал брать тогда игрока, рассчитывая дождаться, как тот оправится. Периодически «горожан» дергали за хвост слухи об интересе к Ляпорту то со стороны одного топ-клуба, то со стороны другого. Вполне себе конкретные рассуждения велись о «Барселоне», «Реале», «Ливерпуле», «Челси». Эмерик оставался на радарах ведущих клубов, так что возвращение «Сити» с предложением было делом времени.

Если верить поступавшей информации, которая обычно сопровождает переходы такого уровня, «Манчестер» особо и не пытался договориться с «Атлетиком» по трансферу Ляпорта. Рынок защитников был перегрет самими «горожанами», которые собрали рекордно дорогую оборону за всю историю мирового футбола. Так что скинуть сумму ниже отступных «Сити» вряд ли мог бы рассчитывать, особенно на фоне интереса к Ляпорту со стороны других клубов.

Да и нужды не было – еще одна большая трата могла бы поставить «Сити» под удар УЕФА из-за финансового фейр-плей. Поэтому был найден очевидный выход, который пока никак не находит противодействия со стороны регулирующего органа. «Горожане» спокойно провели переговоры с игроком напрямую, дали ему эти 65 миллионов евро, так что он сам откупился. Юридически все выглядит очень просто: футболист ни с того, ни с сего выкупил свой контракт у клуба и ушел свободным агентом.

А потом подпишет контракт с «Сити». Так же точно – свободно. А кроме юридических УЕФА не имеет инструментов, чтобы как-то привлечь за такие действия участников сделки. Схема до безобразия простая и в то же время эффективная. Эта ее простота и кажется унизительной для УЕФА и всей его громоздкой структуры, которая призвана проводить проверки клубов на соответствие финансовому фейр-плей.

Какое будет доверие к системе, которая штрафует клубы третьего эшелона, но в то же время у нее под носом у всех на виду проворачиваются откровенно подпольные сделки, не имеющие последствий для участников? Это по меньшей мере делает всю систему финансового фейр-плей нелепой. Стоило так много думать над ее созданием юристам УЕФА, чтобы система обходилась столько легко? А с каким пафосом ее преподносили, обещая «дивный новый мир».

В самом УЕФА, очевидно, тоже в замешательстве. С одной стороны, от преподнесенного с такой помпой детища тяжело отказываться – репутационные потери. С другой, оставлять все так, как есть сейчас, просто непозволительно. На новенького «Сити» и ПСЖ еще попадали на штрафы, но теперь быстро нашли обходные пути, к которым не придерешься. Отсюда и красноречивое молчание и несвязное мычание УЕФА по поводу расследования в отношении ПСЖ, который завалил деньгами рынок в прошлом году.

Схема с переходом Килиана Мбаппе из «Монако» в аренду с последующим выкупом за баснословные деньги – из той же оперы обманных механизмов для юристов УЕФА, которые и перед такой схемой бессильны. Чиновникам УЕФА нужно все-таки решить, продолжат ли они гнуть линию борьбы за финансовое здоровье рынка или бросят это безнадежное дело, объявив, что на рынке должны господствовать только правила рыночной экономики, и отпустив и без того хлипкие поводья.