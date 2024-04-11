Месси постарел, заметно сбавил и проигрывает. Не только у Роналду слабая команда

Не помогает даже неугомонный Суарес.
Лионель не сможет вернуться на пик формы
Великий футболист закончился, остался опасный ветеран. Может ходить полем 89 минут, а в остальное время пытается с места – штрафные, разрезающие передачи и дальние удары, придумал гол, чтобы потешить владельца «Интера Майами», где ему платят всей МЛС, ведь скидываются спонсоры. Понятно, что Месси это ходячая реклама лиги, во Флориде теперь полно фанатов аргентинца, ведь большое количество выходцев из стран латинской Америки.
Но если говорим об эффективности, то у Месси сейчас больше травм, чем выдающихся матчей. Мотивация падает также из-за невысокого класса его команды. «Интер Майами» и близко не фаворит сезона в МЛС. Понятно, что рано или поздно будет отрезок с соперниками, которых аргентинец разорвет, как делал в прошлом году в дебютных поединках. Но эффект неожиданности остался позади, соперники начали тактически лучше закрывать плеймейкера.
Месси по-прежнему опасен перед воротами. Например, против мексиканского «Монтеррея» в Кубке КОНКАКАФ аргентинец выдал классный пас на Суареса, а Луис реализовал выход один на один. Вот только уругваец тоже постарел – форвард одногодок Месси, поэтому залез в офсайд. Бускетс и Альба на борту, но легенды «Барселоны» не могут играючи побеждать молодых соперников, те намного лучше готовы физически и их хватает на полный матч.
Поэтому после 8 туров нового сезона в МЛС «Интер Майами» на третьей позиции, а не на первой, хотя сыграл больше матчей, чем «Филадельфия» и «Ред Буллс» из Нью-Йорка. В обновленном составе клуб совладельца Бекхэма выберется в плей-офф, но Месси разве что в сериях пенальти сможет добраться до решающего финала. Но это вряд ли, ведь «Интеру» плохо даются удачные серии. Например, в пяти последних турах МЛС у команды всего одна победа.
«Интер Майами» проиграл «Монтеррею»
Клуб МЛС не продолжит борьбу за международный трофей – Кубок чемпионов КОНКАКАФ. В первом поединке «Интер Майами» дома уступил 1:2. Месси сидел на трибуне в белой футболке, Альба много ошибался, а Суарес не мог найти напарника для толковой стеночки в атаке. По командному движению команда из Майами смотрелась лучше, чем с Месси, он тормозит игру в последнее время. Вот только класс у коллектива низкий, невзирая на наличие легендарных игроков на поле.
Мексиканцы пропустили первыми, но примерно с шестидесятой минуты давили, создавали моменты и добились своего. Помогли также напарники Лионеля. Сначала был удар по своим воротам, который голкипер отразил, а затем защитник не закрыл добивание на стандарте. Победный гостевой гол случился после дальнего удара – страж ворот не выручил, а бьющему игроку позволили подработать мяч. Даже в РПЛ не дают столько времени на принятия решений, низкий уровень игры.
В ответном поединке «Интер Майами» проиграл 3:1, хотя на поле уже был Месси. Но вместе с Суаресом и напарниками добились одного жалкого удара в створ чужих ворот. Забил Диего Гомес, а вот Альба провалился. Бывший левый защитник «Барселоны» потерял скорость, поэтому часто ругается с арбитрами после фолов. В Мексике Жорди, имея в пассиве желтую карточку, зачем-то наступил на ногу сопернику, который уходил от ворот. Глупый фол, после которого судья удалил Альбу.
«Интер Майами» допустил 9 ударов по своим воротам, а первый гол соперника создал их вратарь. Просто отдал пас на соперника в четырех метрах от себя в ситуации, где ошибиться было сложнее, чем сыграть правильно. У Месси слабая команда, поэтому зимой названивал знакомым, чтобы приезжали в Майами. Но Неймар собрался домой, Рохо остался в «Бока Хуниорс», а Ди Мария выбрал «Бенфику» вместо МЛС. Также не удалось заманить перспективных голкипера и защитников.
Чемпионам сложно привыкнуть к неудачам
Роналду агрессивнее по темпераменту, чем Месси, поэтому видим его приключения в Саудовской Аравии с желтыми и красными карточками. Криштиану толкнул соперника-провокатора – этот футболист саудовской сборной хватал за волосы южнокорейца Сона, донимал Левандовски и провоцировал Месси, а не только ругался с Роналду. Но мерзкое поведение соперника не отменяет факт толчка локтем в грудь. Арбитр выдал Криштиану красную карточку, а форвард замахнулся кулаком на рефери.
Криштиану дисквалифицируют на несколько матчей, а его «Аль-Наср» теперь на 12 пунктов отстает от мировых рекордсменов по длительности победной серии – «Аль-Хиляля» с Малкомом и Милинковичем-Савичем. И хотя Месси проще, ведь ехал в Майами с пониманием, что местный «Интер» близко не фаворит, а Роналду надеется на титулы, частые поражения будут злить двух легенд. Поэтому невеста Криштиану проговорилась, что в ближайшие годы португалец может завязать с футболом.
Месси тоже всегда имеет в кармане вариант с возвращением в Росарио, где после победы на чемпионате мира его не тронет ни один местный бандит, угрожавший семье Лионеля в прошлом. Вот только фактор детей в центре внимания. Из Барселоны семья Месси переехала в Париж, а затем в США. Там хороший уровень образования для наследников миллиардера, поэтому вместе с женой могут задержаться. Тепло, вокруг испаноязычные люди и персональный охранник. А вот на поле придется «глотать пыль».
«Интер Майами» сложно сделать чемпионом МЛС. Слишком низкий уровень местные игроков и легионеров, не связанных с «Барселоной». Голкипер вообще дворовой, а многих ценных ветеранов перехватывают саудовские шейхи, Салах не переедет помогать Месси. Вылет из международного кубка это только начало непростого пути. Лионель привыкает к поражениям. И хотя это неприятно для фанатов его клуба, после неудач Месси станет легче смириться с тем, что его карьера завершается.
Месси: 21 игр, 17 голов, 8 голевых передач (1,19 голевое действие за матч), 1 трофей.
Роналду: 62 игр, 56 голов, 14 голевых передач (1,13 голевое действие за матч), 1 товарищеский турнир.
Как видно, Месси эффективнее. И это с учетом того, что у Роналду я посчитал статистику в товарищеском турнире, у него 15 голов с пенальти (у Месси 0 голов с пенальти).
Месси: 21 игр, 17 голов, 8 голевых передач (1,19 голевое действие за матч), 1 трофей.
Роналду: 62 игр, 56 голов, 14 голевых передач (1,13 голевое действие за матч), 1 товарищеский турнир.
Как видно, Месси эффективнее. И это с учетом того, что у Роналду я посчитал статистику в товарищеском турнире, у него 15 голов с пенальти (у Месси 0 голов с пенальти).