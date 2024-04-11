Месси постарел, заметно сбавил и проигрывает. Не только у Роналду слабая команда

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сегодня, 18:34

Не помогает даже неугомонный Суарес.

Лионель не сможет вернуться на пик формы

Великий футболист закончился, остался опасный ветеран. Может ходить полем 89 минут, а в остальное время пытается с места – штрафные, разрезающие передачи и дальние удары, придумал гол, чтобы потешить владельца «Интера Майами», где ему платят всей МЛС , ведь скидываются спонсоры. Понятно, что Месси это ходячая реклама лиги, во Флориде теперь полно фанатов аргентинца, ведь большое количество выходцев из стран латинской Америки.

Но если говорим об эффективности, то у Месси сейчас больше травм, чем выдающихся матчей. Мотивация падает также из-за невысокого класса его команды. «Интер Майами» и близко не фаворит сезона в МЛС . Понятно, что рано или поздно будет отрезок с соперниками, которых аргентинец разорвет, как делал в прошлом году в дебютных поединках. Но эффект неожиданности остался позади, соперники начали тактически лучше закрывать плеймейкера.

Месси по-прежнему опасен перед воротами. Например, против мексиканского «Монтеррея» в Кубке КОНКАКАФ аргентинец выдал классный пас на Суареса, а Луис реализовал выход один на один. Вот только уругваец тоже постарел – форвард одногодок Месси, поэтому залез в офсайд. Бускетс и Альба на борту, но легенды «Барселоны» не могут играючи побеждать молодых соперников, те намного лучше готовы физически и их хватает на полный матч.

Поэтому после 8 туров нового сезона в МЛС «Интер Майами» на третьей позиции, а не на первой, хотя сыграл больше матчей, чем «Филадельфия» и «Ред Буллс» из Нью-Йорка. В обновленном составе клуб совладельца Бекхэма выберется в плей-офф, но Месси разве что в сериях пенальти сможет добраться до решающего финала. Но это вряд ли, ведь «Интеру» плохо даются удачные серии. Например, в пяти последних турах МЛС у команды всего одна победа.

«Интер Майами» проиграл «Монтеррею»

Клуб МЛС не продолжит борьбу за международный трофей – Кубок чемпионов КОНКАКАФ . В первом поединке «Интер Майами» дома уступил 1:2. Месси сидел на трибуне в белой футболке, Альба много ошибался, а Суарес не мог найти напарника для толковой стеночки в атаке. По командному движению команда из Майами смотрелась лучше, чем с Месси, он тормозит игру в последнее время. Вот только класс у коллектива низкий, невзирая на наличие легендарных игроков на поле.

Мексиканцы пропустили первыми, но примерно с шестидесятой минуты давили, создавали моменты и добились своего. Помогли также напарники Лионеля. Сначала был удар по своим воротам, который голкипер отразил, а затем защитник не закрыл добивание на стандарте. Победный гостевой гол случился после дальнего удара – страж ворот не выручил, а бьющему игроку позволили подработать мяч. Даже в РПЛ не дают столько времени на принятия решений, низкий уровень игры.

В ответном поединке «Интер Майами» проиграл 3:1, хотя на поле уже был Месси. Но вместе с Суаресом и напарниками добились одного жалкого удара в створ чужих ворот. Забил Диего Гомес, а вот Альба провалился. Бывший левый защитник «Барселоны» потерял скорость, поэтому часто ругается с арбитрами после фолов. В Мексике Жорди, имея в пассиве желтую карточку, зачем-то наступил на ногу сопернику, который уходил от ворот. Глупый фол, после которого судья удалил Альбу.

«Интер Майами» допустил 9 ударов по своим воротам, а первый гол соперника создал их вратарь. Просто отдал пас на соперника в четырех метрах от себя в ситуации, где ошибиться было сложнее, чем сыграть правильно. У Месси слабая команда, поэтому зимой названивал знакомым, чтобы приезжали в Майами. Но Неймар собрался домой, Рохо остался в «Бока Хуниорс», а Ди Мария выбрал «Бенфику» вместо МЛС . Также не удалось заманить перспективных голкипера и защитников.

Чемпионам сложно привыкнуть к неудачам

Роналду агрессивнее по темпераменту, чем Месси, поэтому видим его приключения в Саудовской Аравии с желтыми и красными карточками. Криштиану толкнул соперника-провокатора – этот футболист саудовской сборной хватал за волосы южнокорейца Сона, донимал Левандовски и провоцировал Месси, а не только ругался с Роналду. Но мерзкое поведение соперника не отменяет факт толчка локтем в грудь. Арбитр выдал Криштиану красную карточку, а форвард замахнулся кулаком на рефери.

Криштиану дисквалифицируют на несколько матчей, а его «Аль-Наср» теперь на 12 пунктов отстает от мировых рекордсменов по длительности победной серии – «Аль-Хиляля» с Малкомом и Милинковичем-Савичем. И хотя Месси проще, ведь ехал в Майами с пониманием, что местный «Интер» близко не фаворит, а Роналду надеется на титулы, частые поражения будут злить двух легенд. Поэтому невеста Криштиану проговорилась, что в ближайшие годы португалец может завязать с футболом.

Месси тоже всегда имеет в кармане вариант с возвращением в Росарио, где после победы на чемпионате мира его не тронет ни один местный бандит, угрожавший семье Лионеля в прошлом. Вот только фактор детей в центре внимания. Из Барселоны семья Месси переехала в Париж, а затем в США . Там хороший уровень образования для наследников миллиардера, поэтому вместе с женой могут задержаться. Тепло, вокруг испаноязычные люди и персональный охранник. А вот на поле придется «глотать пыль».