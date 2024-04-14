«Спартак» проиграл последней команде РПЛ. Клуб оскорбляет фанатов, оставив Абаскаля

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сегодня, 09:56

У «красно-белых» фундаментальные проблемы.

Нет яркого игрового вкуса

Весенние туры подарили «красно-белым» подходы к воротам. Если суммировать xG, то соберется 5.2, вроде бы неплохой результат. Но и не выдающийся балл. «Балтика» в одной шокирующей игре против «Ахмата» создала моментов на 3.4 гола. «Спартак» после этого тура будет восьмым в РПЛ по качеству подходов весной. А по реализации останется последним, поскольку у «красно-белых» нет голов собственного производства в сыгранных в новом году турах. Показательная история о том, как потратили зиму впустую.

Два мяча в ворота «Динамо» стали продуктами грубейших ошибок Лещука. Дважды Игнатов бил в голкипера, дважды Игорь не зафиксировал мяч. Достаточно было стандартных действий вратаря, чтобы «Спартак» остался единственной командой РПЛ без голов весной. Клуб, который заметно богаче почти всех оппонентов, владеет мячом, но у них вдвое больше пропущенных мячей, чем забитых. Ужасный отрезок, который показывает, что футбольный вкус был только у Промеса. Как он там в тесной арабской тюрьме?

Без него «Спартак» играет на уровне с «Сочи». Конечно, испанский наставник соперника Морено навел порядок за зиму. Но не требовал столько времени на постройку проекта, как Абаскаль. Также «Спартак» не настолько веселая и яркая команда, как «Ростов» Карпина, хотя на юге у Валерия Георгиевича нет ресурсов столичного клуба. Москвичи давно стали набором футболистов. Иногда у них бывают озарения – Игнатов создал два гола в ворота «Динамо» за два удара. Но нет стабильности, джокер Михаил не спас с «Сочи». Лидеров нет, стабильного рисунка игры, чтобы обходиться без четверной замены нет, развития ключевых футболистов нет. Ещё и с покупками не заладилось.

Нет трансферного вкуса

Возвращение Квинси стало случайностью, основанной на его криминальных приключениях – бежал из Нидерландов. Остальные трансферы «Спартака» последних лет — это провал на провале. Иногда масса вопросов возникает уже в момент подписания соглашения. Ярким примером стал Медина. Причина оценки не связана с действиями Хесуса против «Сочи», хотя сыграл ужасно. Парагваец не был нужен «Спартаку», а ЦСКА получил за парня слишком много денег – 6 миллионов, хотя «армейцам» он достался как свободный агент.

Вингеру почти 27 лет, а у него девять жалких матчей за среднюю сборную Парагвая, нет класса. Бонгонда – ещё один вингер, тоже постоянно переключается из режима «всех разорву» в более привычную для него фазу «выпаду из игры». Мастерства жестко не хватает, поэтому в текущем сезоне вместо подписания центрального защитника, опорника и плеймейкера – люди этих позиций могли бы сбалансировать игру «Спартака», 32 миллиона евро потратили на изначально спорных Угальде, Бонгонду, Медину и Рябчука.

В истории РПЛ есть команды, которые становились вторыми в таблице, потратив на всю основу меньше денег. Конечно, у опытного тренера тот же Угальде может показать больше. Но это точно футболист для «Спартака», где уже есть рослый Соболев? Абаскаль не нашел буквальную замену Промесу за 13 млн евро, а взял коста-риканского Глушенкова, второго форварда. Вкуса на новичков нет. Даже Бабич яркий, но с ошибками в защите. Прошлогодние подписания – Дуарте, Зиньковский и Тавареш, тоже не сделали «Спартак» чемпионом. А будет ли клуб первым в РПЛ в ближайшие лет десять с таким подходом к трансферам? Деньги ведь не делают автоматически чемпионом, пусть москвичи посмотрят на МЮ или «Челси».

Нет вкуса на менеджеров

Люди, которые принимают сейчас решения в «Спартаке», не обладают навыками создания «золотого» проекта. Многие не имели отношения к футболу ранее. Поскольку больше нет Федуна, то вмешиваются со стороны, как в случае с лоббированием Черчесова на пост главного тренера. Но зачем тогда в клубе молодой скаут «Бенфики» Амарал, которому доверили пост спортивного директора? Вряд ли дерзкий специалист сработается с авторитарным Черчесовым. Если у Абаскаля полно конфликтов с футболистами, то разве у Станислава Саламовича их будет меньше? У Гильермо ужасная манера общения с болельщиками, не умеет давать интервью, хотя разговоры с футбольными людьми существуют для зрителей, а не для журналистов.

«Спартак» без особого уважения относится к публике. Это Федун в меру сил пытался многое объяснять, хотя тоже совершенно не имел вкуса в футболе. И это коренная проблема клуба. Боятся показать волю – Абаскаля давно стоило уволить. Но теперь «Спартак» стал классической корпорацией. Все косятся на коллег и стараются переложить ответственность за провалы на других. Также ни у кого нет смелости уволить Гильермо немедленно после очередного звонкого поражения. Победа «Спартака» над «Динамо» не только навредила чемпионской интриге в РПЛ , но также самим «красно-белым». Заглянули за кулисы, где везучие и успешные, а по факту пропустили от «Сочи» и за оставшиеся 20 минут нанесли один удар по чужим воротам.

Московскому клубу давно стоило уволить Абаскаля, найти временного наставника до конца сезона и спокойно искать крутого главного тренера, которого не бросят под поезд ответного матча против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Слова Абаскаля, что состав ему подбирает бог, а потом уточнение, что это особый бог, не христианский – очень странные. Рыжий испанец оказался наставником без вкуса, но с оголтелыми экспериментами. И неумением реагировать на чужие фокусы, ведь «Спартак» не выжал максимум из ошибочной схемы «Зенита» в Кубке. А потом поплыл, когда Семак вернул стартовые настройки. Куда ни глянь – у «Спартака» проблемы. Даже трибуны, которые помогали, опустели. На домашних матчах стадион заполнен на треть.