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«Спартак» проиграл последней команде РПЛ. Клуб оскорбляет фанатов, оставив Абаскаля

сегодня, 09:56
Абаскаль Гильермо

У «красно-белых» фундаментальные проблемы.

Нет яркого игрового вкуса

Весенние туры подарили «красно-белым» подходы к воротам. Если суммировать xG, то соберется 5.2, вроде бы неплохой результат. Но и не выдающийся балл. «Балтика» в одной шокирующей игре против «Ахмата» создала моментов на 3.4 гола. «Спартак» после этого тура будет восьмым в РПЛ по качеству подходов весной. А по реализации останется последним, поскольку у «красно-белых» нет голов собственного производства в сыгранных в новом году турах. Показательная история о том, как потратили зиму впустую.

Два мяча в ворота «Динамо» стали продуктами грубейших ошибок Лещука. Дважды Игнатов бил в голкипера, дважды Игорь не зафиксировал мяч. Достаточно было стандартных действий вратаря, чтобы «Спартак» остался единственной командой РПЛ без голов весной. Клуб, который заметно богаче почти всех оппонентов, владеет мячом, но у них вдвое больше пропущенных мячей, чем забитых. Ужасный отрезок, который показывает, что футбольный вкус был только у Промеса. Как он там в тесной арабской тюрьме?

Без него «Спартак» играет на уровне с «Сочи». Конечно, испанский наставник соперника Морено навел порядок за зиму. Но не требовал столько времени на постройку проекта, как Абаскаль. Также «Спартак» не настолько веселая и яркая команда, как «Ростов» Карпина, хотя на юге у Валерия Георгиевича нет ресурсов столичного клуба. Москвичи давно стали набором футболистов. Иногда у них бывают озарения – Игнатов создал два гола в ворота «Динамо» за два удара. Но нет стабильности, джокер Михаил не спас с «Сочи». Лидеров нет, стабильного рисунка игры, чтобы обходиться без четверной замены нет, развития ключевых футболистов нет. Ещё и с покупками не заладилось.

Нет трансферного вкуса

Возвращение Квинси стало случайностью, основанной на его криминальных приключениях – бежал из Нидерландов. Остальные трансферы «Спартака» последних лет — это провал на провале. Иногда масса вопросов возникает уже в момент подписания соглашения. Ярким примером стал Медина. Причина оценки не связана с действиями Хесуса против «Сочи», хотя сыграл ужасно. Парагваец не был нужен «Спартаку», а ЦСКА получил за парня слишком много денег – 6 миллионов, хотя «армейцам» он достался как свободный агент.

Вингеру почти 27 лет, а у него девять жалких матчей за среднюю сборную Парагвая, нет класса. Бонгонда – ещё один вингер, тоже постоянно переключается из режима «всех разорву» в более привычную для него фазу «выпаду из игры». Мастерства жестко не хватает, поэтому в текущем сезоне вместо подписания центрального защитника, опорника и плеймейкера – люди этих позиций могли бы сбалансировать игру «Спартака», 32 миллиона евро потратили на изначально спорных Угальде, Бонгонду, Медину и Рябчука.

В истории РПЛ есть команды, которые становились вторыми в таблице, потратив на всю основу меньше денег. Конечно, у опытного тренера тот же Угальде может показать больше. Но это точно футболист для «Спартака», где уже есть рослый Соболев? Абаскаль не нашел буквальную замену Промесу за 13 млн евро, а взял коста-риканского Глушенкова, второго форварда. Вкуса на новичков нет. Даже Бабич яркий, но с ошибками в защите. Прошлогодние подписания – Дуарте, Зиньковский и Тавареш, тоже не сделали «Спартак» чемпионом. А будет ли клуб первым в РПЛ в ближайшие лет десять с таким подходом к трансферам? Деньги ведь не делают автоматически чемпионом, пусть москвичи посмотрят на МЮ или «Челси».

Нет вкуса на менеджеров

Люди, которые принимают сейчас решения в «Спартаке», не обладают навыками создания «золотого» проекта. Многие не имели отношения к футболу ранее. Поскольку больше нет Федуна, то вмешиваются со стороны, как в случае с лоббированием Черчесова на пост главного тренера. Но зачем тогда в клубе молодой скаут «Бенфики» Амарал, которому доверили пост спортивного директора? Вряд ли дерзкий специалист сработается с авторитарным Черчесовым. Если у Абаскаля полно конфликтов с футболистами, то разве у Станислава Саламовича их будет меньше? У Гильермо ужасная манера общения с болельщиками, не умеет давать интервью, хотя разговоры с футбольными людьми существуют для зрителей, а не для журналистов.

«Спартак» без особого уважения относится к публике. Это Федун в меру сил пытался многое объяснять, хотя тоже совершенно не имел вкуса в футболе. И это коренная проблема клуба. Боятся показать волю – Абаскаля давно стоило уволить. Но теперь «Спартак» стал классической корпорацией. Все косятся на коллег и стараются переложить ответственность за провалы на других. Также ни у кого нет смелости уволить Гильермо немедленно после очередного звонкого поражения. Победа «Спартака» над «Динамо» не только навредила чемпионской интриге в РПЛ, но также самим «красно-белым». Заглянули за кулисы, где везучие и успешные, а по факту пропустили от «Сочи» и за оставшиеся 20 минут нанесли один удар по чужим воротам.

Московскому клубу давно стоило уволить Абаскаля, найти временного наставника до конца сезона и спокойно искать крутого главного тренера, которого не бросят под поезд ответного матча против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Слова Абаскаля, что состав ему подбирает бог, а потом уточнение, что это особый бог, не христианский – очень странные. Рыжий испанец оказался наставником без вкуса, но с оголтелыми экспериментами. И неумением реагировать на чужие фокусы, ведь «Спартак» не выжал максимум из ошибочной схемы «Зенита» в Кубке. А потом поплыл, когда Семак вернул стартовые настройки. Куда ни глянь – у «Спартака» проблемы. Даже трибуны, которые помогали, опустели. На домашних матчах стадион заполнен на треть.

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rebtgrme83v6
rebtgrme83v6
сегодня в 14:19
В клубе уже давно нет руководства! Собрались случайные люди, в футболе не понимают ничего! Время течет, бабла течет и это всех устраивает.
Неуважение в болельщикам стало нормой. Забыты и братья Старостины, забыты и честь, и совесть, и долг СПАРТАКА.
112910415
112910415
сегодня в 14:10
мы, как обычно, ждём перемен
альсато
альсато
сегодня в 13:00
Задача ФК Спартак-(его руководства) в том, что им не нужно бороться за чемпионство!...они больше зарабатывают на пиаре!..-Спартак-самый популярный клуб в стране!)))))...в этом его и весь футбол!)))...но времена то меняются)))
Valentinych
Valentinych ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
сегодня в 12:54
Старые песни о главном. В каждом обсуждении найдутся те, кто будет плакаться, что отечественных футболистов нет, смотреть нечего.
Во-первых, кто мешает смотреть Первую лигу или U21. Там почти сплошь наши.
Во-вторых, если бы кто-то мог составить конкуренцию по мотивации, технике и физподготовке бразильцам, уже давно бы были в стартовом составе. А пока мы только видим как Мостовой упускает 100% момент.
альсато
альсато ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
сегодня в 12:48
а как же РОБСОН в составе Спартака времен Романцева?)))))
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 12:36
В чемпионате легионеров борьба за золото закончена, бразильская диаспора оказалась сильнее других, остальные игры для любителей. Жаль что мы в России не увидим чемпионат Россиян! С ностальгией вспомним Спартак Романцева с 11 россиянами в составе.
K_TS16_
K_TS16_
сегодня в 12:15
Просто не любят москвичей в России. Так было и есть.
Bad Listener
Bad Listener ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:05, ред.
Так почему Ростов сильнее Спартака? У Ростова больше денег? Ростов народная команда за которую переживают во всех городах страны? В чём логика того что Ростов сильнее? Я не переживаю из-за конкретного поражения от Сочи, я вообще ему рад, а переживаю я из-за того факта что я, будучи болельщиком великого клуба у которого куча денег, вынужден радоваться поражению от Сочи в надежде что это вразумит руководство наконец. Вот в чём Ростов сильнее - в адекватности начальства. Впрочем в адекватности руководства мне кажется сильнее любой клуб на этой планете)
True Story
True Story
сегодня в 11:52
Абаскалю можно только посочувствовать, удерживает Спартак в верхней половине таблицы, пропустили всего лишь один мяч от Сочи - и столько хейта. Между прочим, ЦСКА, Локо и Ростов пропустили от них аж по 2 мяча! И это при том, что единственный человек в команде, который умел играть в футбол, оказался уголовником и посреди сезона арестован. Не зря Абаскаль советуется с Богом кого выпускать на поле, это придает ему терпения и новых сил.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:49
поражение Спартака многие восприняли так, словно случилось что то невообразимое. Да нет, бывает и такое. Тем более Спартак давно не лидер чемпионата, и у команды кризис в игре и хуже всего, кризис в идеи. это как и 0:7, которые получил на Энфилде. Даже странно что чуть ли не борьбу за выживание не идут москвичи при таком тренере и деградирующими игроками. Принято считать, что у Спартака очень сильный состав, так по инерции считают даже те, кто пропустил трансфер Промеса в тюремную команду в ОАЭ. А без него мысли на поле не видно, о голах с игры все давно забыли, и впереди - только боль и страдания. Ни у одного другого топ-клуба нет столько проблемных зон. Кроме Ахмата. Но о глобальном как нибудь потом. Сперва убрать Абаскаля. Можно назначить Мостового. Никто не любит играть с командой, у которой только что сменился тренерский штаб. А тут сразу горячий поединок между Мостового и Карпина намечается. Возможно, игра будет прямолинейной, но на бровке точно станет жарко))) Болельщикам шоу не мешает. А так Ростов сильней Спартака. И после осознания этого факта можно заглянуть в турнирную таблицу.
Ziller
Ziller
сегодня в 11:36
Клуб оскорбляет фанатов, фанаты оскорбляют клуб, так и живут почти четверть века.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:29, ред.
Вообще самое страшное в этом во всём что ещё прошлым летом всем всё было понятно и очевидно. Что Медина не заиграет в Спартаке, что Рябчук это не усиление, что команда деградирует. А эти наивные фантазёры до сих пор ничего не поняли и мечтают что "Абаскаль исправит ситуацию". Я вообще не понимаю как эти люди занимают такие должности. Если бы я был каким то крупным аферистом то я бы после этого присмотрелся и к Лукойлу и к ФК Спартак Москва. Впрочем один рыжий аферист уже поработал там неплохо. Но таких надо раздевать до последней нитки
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:09
Не умное , не спортивное руководства Спартака довело команду к краю пропасти. Здесь дело даже не в деньгах , которые они выкладывают на трансферы , это их бабло, но с каким не профессиолизмом они это делают покупая и подбирая всякий шлак. И посмотреть как это делают другие команды ...я не беру зенит там все в десятку , другие команды... Они же приобретая игроков явно усиливаються . Взять те же Сочи . И тренер и игроки усилили команду.
А спартак сейчас напоминает ЦК КПСС, когда все принимают решение , но ни кто не ответственный за его принятие
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:42, ред.
Бабич хороший трансфер, остальное по делу. Бангонда с Мединой это какое то просто сверхнедоразумение. А ещё я вчера в очередной раз заметил что игры командной нет просто, и поэтому все то и дело бросаются в дриблинг, потому что передачу отдать некому и это уже от отчаяния. И ощущение такое что это не по позиции некому отдать, а они друг другу не доверяют прост, каждый думает что этот точно потеряет не буду отдавать лучше сам потеряю пойду. У Соболева например 100% дриблинга равно потеря, но он до сих пор этим занимается. Где тренер, или он ждёт когда ему журналисты подскажут опять?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:09
Спартак и Ахмат как два сапога пара.
Гость
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