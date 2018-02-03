Мечта «Зенита» и «Спартака»: топ-5 в РФПЛ

В Англии была «большая четверка», а «Соккер.ру» отмечает, как растет отрыв между пятью клубами в России и всеми остальными.

За топ-5. Денежный разрыв

Даже у ЦСКА недурственный годовой бюджет. Но отдают кредиты за стадион, который оказался менее прибыльным сооружением, чем планировали изначально. Но Гинер не стал бедняком, да и бизнес его партнеров помаленьку отживает, судя по новостям. Поэтому армейцы не принимают участие в гонке вооружений, как соседи по таблице, но опережают по возможностям всех остальных. Достаточно взглянуть за цифры. Если учесть, что заявленный бюджет «Рубина» не подтверждается по сезону, то получается, что пять первых мест занимают сейчас пять самых богатых клубов РФПЛ. «Уфа» идет на шестом месте в таблице, но ее бюджет более чем в 4 раза ниже, чем у ЦСКА, в 5 раз, чем у «Краснодара» и «Локомотива», в 8 и 11 – чем у «Спартака и „Зенита“ соответственно. И какая тут конкуренция?

Бюджеты клубов РФПЛ 2017/18. На чьи деньги живёт российский футбол

Против. Игровая нестабильность

В России даже самый богатый из фаворитов „Зенит“ - крайне нестабильная команда, меняющая тренеров, как когда-то „Терек“. А лидер „Локомотив“ в прошлом году после двадцатого тура был на десятом месте. „Спартак“ сезон накануне чемпионского завершил на пятом месте. Опередили шестую команду не по очкам, а по количеству побед. ЦСКА, хотя в России успешен, очень долго ждал плей-офф еврокубка. „Спартак“ не показывал стабильный футбол так давно, что на полтора десятилетия забыл о чемпионстве. А „Краснодар“ выиграл за последние годы меньше трофеев, чем „Ростов“ со своим Кубком России, то есть ни одного. Так что топ-5 в таблице есть, а на деле слабых звеньев в этой золотой цепочке немало.

За топ-5. Возможности середняков

То, что в РФПЛ возможен неожиданный результат, а фаворит легко горит против середняка или аутсайдера, не значит, что разовые унижения повлияют на итоговую таблицу. Если кто-то врывался в топ-5, как „Анжи“, „Кубань“, „Рубин“, „Динамо“ или „Ростов“, то эти клубы в итоге уничтожались по одной общей причине – денежной. У „Ахмата“ дела идут лучше, но денег у них меньше, чем у „Локомотива“, например. Конкурировать на длительной дистанции с топ-5 любому из крепких середняков сложно. Таблица не врет, ЦСКА до вершины 10 пунктов, а до следующей в таблице „Уфы“ - 7 очков. До восьмого места те же 10 пунктов, по возможностям „Арсенал“ и компания клубам из топ-5 не соперники.

Против. Класс топ-менеджеров

Конкретный пример. Геркус из „Локомотива“ говорит, что давно предлагал играть летом. Вроде бы отличная идея. Вот только менеджер „железнодорожников“ забывает о крупных турнирах УЕФА и ФИФА, которые запрещают всегда использовать летние месяцы. И не понимает, что смещение туров на лето сделает паузу зимой еще длиннее. Получается два чемпионата в рамках одного, разрыв длиннее, чем сейчас. Даже на гипотетические вопросы о развитии РФПЛ внятного ответа от любого из руководителей топ-5 клубов нет. Идеи Федуна или Гинера не лучше. Класса хватает для борьбы между собой, но на новый уровень по стабильности сложно выйти и „Спартаку“, и „Зениту“, и всем остальным. Они пробовали, у них не получается.

За топ-5. Показатели ведущих клубов

Первая пятерка и по игре выделяется, и по отдельным параметрам не отстает. Даже веселая команда из Махачкалы отпустила ЦСКА – пятый клуб по результативности, на шесть голов. А „Спартак“ опережает „Анжи“ уже в полтора раза. Удары в створ? Тут „Локомотив“ уступает немного „Тосно“, позволяя команде Парфенова занять пятую строчку, но первая четверка стандартная. Фавориты также лидируют по владению, точности паса и ударах в створ. Только из-за особенностей стиля „Локомотива“ соперники, вроде „Динамо“ или „Тосно“, могут по отдельным показателям быть выше лидера. Но в целом понятно, кто герой первой части сезона – команда Семина и ее преследователи.

Против. Ключевая проблема РФПЛ

Как бизнес-проект российский высший дивизион пока несостоятельный. Его не развивают, даже не пытаются. Менять ничего в ближайшие годы не планируют, никаких реформ не будет. Главный телевизионный покупатель прав принадлежит спонсору одного из клубов, не думает о прибыли, которой поделится с конкурентами „Зенита“. На новых аренах будет прирост зрителей, но пока на „Локомотив“ и ЦСКА не ходят в столице – не будет аншлагов почти всюду в провинции. Если убрать деньги мощных корпораций, то даже клубы, о которых идет речь, не выживут. Быть может, только армейцы выкрутятся, но этого будет мало. Не умеют зарабатывать и тратить – двуглавая беда не позволяет выделять только пятерку, ведь ошибки и „Спартака“, и „Рубина“ часто одинаковые. Просто от первых их спонсоры, завязанные на государственных мощностях, пока не устали.

Мнение читателей. РФПЛ станет лигой пяти фаворитов?

Судя по историческому опыту – вряд ли. Но, исходя из реальной финансовой ситуации, нельзя исключать, что в ближайшие годы у пяти клубов будут возможности развиваться и опережать остальных, а вот поставить на ноги „Динамо“, „Рубин“ или „Ростов“ - денег не хватит. Правильно ведь говорят, что стратегия фаворитов во всем футбольном мире изменилась.

Нет больше ставки на воспитанников. И хотя траты сами по себе мало что гарантируют – „Зенит“ как первый пример в России, лидируют в итоге самые богатые. Если „Локомотив“ не вытянет стабильную борьбу с остальным через пару лет, то ЦСКА, „Зенит“, „Спартак“ и „Краснодар“ должны остаться фаворитами каждого из будущих сезонов. Но с учетом, что в топ-5 Европы много традиционных чемпионов – „Барселона“, ПСЖ, „Ювентус“ и „Бавария“, то в России дела идут веселее.

За борьбой в топ-4 или топ-5 в РФПЛ наблюдать интереснее, ведь есть и хороший вывод – одного фаворита нет, постоянный чемпион не пришел. Пусть по причине несовершенства подхода каждого из пятерки. Но именно благодаря осечкам конкурентов Семин получил прямую дорогу для разбега вверх. Конечно, для поклонников остальных одиннадцати клубов это будет плохой новостью. Но все идет к топ-5 в РФПЛ – ни один из лидеров заметно сдавать позиции не намерен.