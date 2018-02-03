Мечта «Зенита» и «Спартака»: топ-5 в РФПЛ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2.053.63.4
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияФонбет1.474.357
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаФонбет6.84.71.44
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоФонбет1.22614.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет177.51.16
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет2.353.552.85
  • Главные новости
  • Все новости
00:35
«Реал» сыграл вничью с «Леванте»2
22:20
«Арсенал» отправил пять мячей в ворота «Эвертона»47
20:51
ПСЖ разгромил «Лилль»9
19:52
«Спартак» проиграл китайскому клубу в контрольном поединке715
19:51
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Хаддерсфилд»19
23:55
Вагнер: «„Манчестер Юнайтед“ победил заслуженно»0
23:54
Левандовски в седьмой раз подряд стал игроком года в Польше2
23:17
Эллардайс: «Мой план на игру с „Арсеналом“ не сработал»3
23:10
Венгер - об игре Обамеянга и Мхитаряна: «Пока рано делать какие-то выводы»2
23:02
Мхитарян: «„Арсенал“ одержал заслуженную победу»1
22:45
Обамеянг: «Я счастлив, ведь мы победили»3
22:36
Рэмзи: «Обамеянг и Мхитарян были великолепны»3
22:20
«Интер» - «Кротоне»: стартовые составы1
22:06
Чичарито о «Реале» и МЮ: «У меня в футболе только одна любовь»0
21:53
«Леванте» - «Реал»: стартовые составы3
21:46
Дуглас Коста не поможет «Ювентусу» в матче с «Сассуоло»2
21:28
Обамеянг забил в дебютном матче за «Арсенал» с передачи Мхитаряна11
21:22
«Ривер Плейт» мечтает о возвращении Фалькао0
20:27
Моуриньо: «Мы полностью контролировали ход поединка»2
20:19
«Рубин» пожалуется на Сонга в ФИФА23
20:11
Матич: «Мы должны бороться до конца»1
19:38
«Арсенал» - «Эвертон»: стартовые составы10
19:33
Немецкий футболист получил перелом черепа9
19:23
«Шальке» в драматичном матче уступил «Вердеру»8
19:21
«Байер» поделил очки с «Фрайбургом»0

Мечта «Зенита» и «Спартака»: топ-5 в РФПЛ

вчера, 17:37

В Англии была «большая четверка», а «Соккер.ру» отмечает, как растет отрыв между пятью клубами в России и всеми остальными.

За топ-5. Денежный разрыв

Даже у ЦСКА недурственный годовой бюджет. Но отдают кредиты за стадион, который оказался менее прибыльным сооружением, чем планировали изначально. Но Гинер не стал бедняком, да и бизнес его партнеров помаленьку отживает, судя по новостям. Поэтому армейцы не принимают участие в гонке вооружений, как соседи по таблице, но опережают по возможностям всех остальных. Достаточно взглянуть за цифры. Если учесть, что заявленный бюджет «Рубина» не подтверждается по сезону, то получается, что пять первых мест занимают сейчас пять самых богатых клубов РФПЛ. «Уфа» идет на шестом месте в таблице, но ее бюджет более чем в 4 раза ниже, чем у ЦСКА, в 5 раз, чем у «Краснодара» и «Локомотива», в 8 и 11 – чем у «Спартака и „Зенита“ соответственно. И какая тут конкуренция? 
Бюджеты клубов РФПЛ 2017/18. На чьи деньги живёт российский футбол

Против. Игровая нестабильность

В России даже самый богатый из фаворитов „Зенит“ - крайне нестабильная команда, меняющая тренеров, как когда-то „Терек“. А лидер „Локомотив“ в прошлом году после двадцатого тура был на десятом месте. „Спартак“ сезон накануне чемпионского завершил на пятом месте. Опередили шестую команду не по очкам, а по количеству побед. ЦСКА, хотя в России успешен, очень долго ждал плей-офф еврокубка. „Спартак“ не показывал стабильный футбол так давно, что на полтора десятилетия забыл о чемпионстве. А „Краснодар“ выиграл за последние годы меньше трофеев, чем „Ростов“ со своим Кубком России, то есть ни одного. Так что топ-5 в таблице есть, а на деле слабых звеньев в этой золотой цепочке немало. 

За топ-5. Возможности середняков

То, что в РФПЛ возможен неожиданный результат, а фаворит легко горит против середняка или аутсайдера, не значит, что разовые унижения повлияют на итоговую таблицу. Если кто-то врывался в топ-5, как „Анжи“, „Кубань“, „Рубин“, „Динамо“ или „Ростов“, то эти клубы в итоге уничтожались по одной общей причине – денежной. У „Ахмата“ дела идут лучше, но денег у них меньше, чем у „Локомотива“, например. Конкурировать на длительной дистанции с топ-5 любому из крепких середняков сложно. Таблица не врет, ЦСКА до вершины 10 пунктов, а до следующей в таблице „Уфы“ - 7 очков. До восьмого места те же 10 пунктов, по возможностям „Арсенал“ и компания клубам из топ-5 не соперники. 

Против. Класс топ-менеджеров

Конкретный пример. Геркус из „Локомотива“ говорит, что давно предлагал играть летом. Вроде бы отличная идея. Вот только менеджер „железнодорожников“ забывает о крупных турнирах УЕФА и ФИФА, которые запрещают всегда использовать летние месяцы. И не понимает, что смещение туров на лето сделает паузу зимой еще длиннее. Получается два чемпионата в рамках одного, разрыв длиннее, чем сейчас. Даже на гипотетические вопросы о развитии РФПЛ внятного ответа от любого из руководителей топ-5 клубов нет. Идеи Федуна или Гинера не лучше. Класса хватает для борьбы между собой, но на новый уровень по стабильности сложно выйти и „Спартаку“, и „Зениту“, и всем остальным. Они пробовали, у них не получается. 

За топ-5. Показатели ведущих клубов

Первая пятерка и по игре выделяется, и по отдельным параметрам не отстает. Даже веселая команда из Махачкалы отпустила ЦСКА – пятый клуб по результативности, на шесть голов. А „Спартак“ опережает „Анжи“ уже в полтора раза. Удары в створ? Тут „Локомотив“ уступает немного „Тосно“, позволяя команде Парфенова занять пятую строчку, но первая четверка стандартная. Фавориты также лидируют по владению, точности паса и ударах в створ. Только из-за особенностей стиля „Локомотива“ соперники, вроде „Динамо“ или „Тосно“, могут по отдельным показателям быть выше лидера. Но в целом понятно, кто герой первой части сезона – команда Семина и ее преследователи. 

Против. Ключевая проблема РФПЛ

Как бизнес-проект российский высший дивизион пока несостоятельный. Его не развивают, даже не пытаются. Менять ничего в ближайшие годы не планируют, никаких реформ не будет. Главный телевизионный покупатель прав принадлежит спонсору одного из клубов, не думает о прибыли, которой поделится с конкурентами „Зенита“. На новых аренах будет прирост зрителей, но пока на „Локомотив“ и ЦСКА не ходят в столице – не будет аншлагов почти всюду в провинции. Если убрать деньги мощных корпораций, то даже клубы, о которых идет речь, не выживут. Быть может, только армейцы выкрутятся, но этого будет мало. Не умеют зарабатывать и тратить – двуглавая беда не позволяет выделять только пятерку, ведь ошибки и „Спартака“, и „Рубина“ часто одинаковые. Просто от первых их спонсоры, завязанные на государственных мощностях, пока не устали. 

Мнение читателей. РФПЛ станет лигой пяти фаворитов?

Судя по историческому опыту – вряд ли. Но, исходя из реальной финансовой ситуации, нельзя исключать, что в ближайшие годы у пяти клубов будут возможности развиваться и опережать остальных, а вот поставить на ноги „Динамо“, „Рубин“ или „Ростов“ - денег не хватит. Правильно ведь говорят, что стратегия фаворитов во всем футбольном мире изменилась. 

Нет больше ставки на воспитанников. И хотя траты сами по себе мало что гарантируют – „Зенит“ как первый пример в России, лидируют в итоге самые богатые. Если „Локомотив“ не вытянет стабильную борьбу с остальным через пару лет, то ЦСКА, „Зенит“, „Спартак“ и „Краснодар“ должны остаться фаворитами каждого из будущих сезонов. Но с учетом, что в топ-5 Европы много традиционных чемпионов – „Барселона“, ПСЖ, „Ювентус“ и „Бавария“, то в России дела идут веселее. 

За борьбой в топ-4 или топ-5 в РФПЛ  наблюдать интереснее, ведь есть и хороший вывод – одного фаворита нет, постоянный чемпион не пришел. Пусть по причине несовершенства подхода каждого из пятерки. Но именно благодаря осечкам конкурентов Семин получил прямую дорогу для разбега вверх. Конечно, для поклонников остальных одиннадцати клубов это будет плохой новостью. Но все идет к топ-5 в РФПЛ – ни один из лидеров заметно сдавать позиции не намерен. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Черчесов: «Мне понравилось, как выглядели игроки „Ростова“ после победы над „Дуклой“»
Вчера, 18:25 13
Генеральный директор «Тосно»: «Завтра ребята выходят на тренировку, долги будут погашены»
Вчера, 17:49 5
Божович: «Новосельцев – усиление для нашей команды»
Вчера, 16:07 11
Мартынович: «„Краснодару“ будет не хватать Гранквиста»
Вчера, 15:46 5
Ковтун: «„Спартак“ найдет, кем заменить Джикию»
Вчера, 13:41 23
Широков: «Буду просто помогать руководству „Химок“»
Вчера, 13:14 5
Обсудить
Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:00
В этом году один топ-5 в следующем другой, каждый год меняются, где автор увидел закономерность?
andre_can
andre_can ответил salaga
вчера в 20:58
salaga:
Но Гинер не стал бедняком, да и бизнес его партнеров помаленьку отживает, судя по новостям. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Отживает или оживает?
Отжимает ;)
salaga
salaga
вчера в 20:31
Но Гинер не стал бедняком, да и бизнес его партнеров помаленьку отживает, судя по новостям.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отживает или оживает?
Mirajj
Mirajj
вчера в 19:34
Кроме Краснодара тут нет команд соответствующей европейским стандартам развития футбольного клуба,всем понятно что как только изменится руководство региона,города,госкрпорраций,на новое,незаитересованное в поддержке футбола,клуб рухнет,пример Динамо,Анжи,Рубина показателен
Saang
Saang
вчера в 18:47
РФПЛ и Топ - вещи несовместимые.
Dominators
Dominators
вчера в 18:44
Где автор увидел класс российских менеджеров . Одни бездари , думающие не об интересах клуба , а о своих интересах и набивающие свой карман . И сидят они в клубах годами , присосавшись к кормушке . Многое зависит от позиции РФС , но и там такие же бездари ... Вопросов по теме много , ответа нет . И главное не обязательно входить в ТОР 5 , что бы взойти на пьедестал и попасть в ЕК , что бы к клубу пришла известность и слава . Нужно просто бороться в каждом матче и играть для зрителей ,
Jum13
Jum13
вчера в 18:25
Да - быть в пятерке это старая федунская мечта )))
RDeanW
RDeanW
вчера в 17:54
и еще кремлевский проект в лице цска тоже бы. тогда честная сильная лига получится
RDeanW
RDeanW
вчера в 17:53
"Зенит“ как первый пример в России, лидируют в итоге самые богатые"

да расформировать их и нормальный футбол в стране будет.
denmig
denmig
вчера в 17:48
И Спартака! При чем здесь опять Спартака!??? - уже ересь!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100