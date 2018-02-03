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10 вратарей, мечтающих повторить подвиги Буффона

вчера, 20:16

У Нойера травма, Джанлуиджи много лет, и на первый план выходят другие вратари. «Соккер.ру» собирает тех, кто показывает шикарный футбол в новом сезоне. 

Льорис, Сиригу, Щесны, Рейна, Ханданович или Нойер с Буффоном – опытные голкиперы, многое умеют. Но хочется поговорить о людях до тридцати, даже скорее в районе двадцати пяти, ведь в этом возрасте становится понятно, речь о стабильном голкипере или о калифе на час? Интересно, кто способен прибавить и замахнуться на рекорды Буффона, в том числе трансферный. 

10 место. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Открывает список парень, который чаще выяснял отношения с фанатами «Милана» и пытался убедить, что не продался Райоле с потрохами, чем показывал, за что его хватили совсем недавно. При этом Доннарумме так мало лет, что любые перепады не перечеркнут наличие данных и таланта. Конечно же, столь юный вратарь, попав в успешную команду и к сильному тренеру, имеет основания помечтать занять место Буффона в сборной Италии и на вратарском небосводе. 

9 место. Томас Стракоша («Лацио»)

10 вратарей, мечтающих повторить подвиги БуффонаУ Томаса поломанная техника, что странно, ведь речь о сыне известного албанского голкипера. Стракоша родился в Греции, воспитывался в «Лацио», но играет на инстинктах, чем напоминает молодого Муслеру. Зато интуиция и реакция часто не подводят. Изучение манеры игры соперников позволяет даже пенальти отбивать, как от Дибалы. Албанцу всего двадцать два года, может заметно вырасти в ближайшие несколько сезонов. Особенно если окажется выносливым психологически и способным стабильно прибавлять. 

8 место. Коэн Кастелс («Вольфсбург»)

Нечеловеческая реакция у бельгийца, и хотя впечатляющий футбол также показывает Павленка из «Вердера» и есть знакомые не первый год вратари из Бундеслиги, хочется отметить именно голкипера «волков». «Вольфсбург» полагается на стабильность Коэна, и бельгийский голкипер, играющий надежнее, чем вратари того же «Ливерпуля», собирает по 3.9 сэйва за игру в среднем, причем очень хорош при ударах с близкого расстояния – уверен в себе и правильно выбирает позицию. Научились бельгийцы воспитывать приличных игроков, на три сборные хватит. 

7 место. Ник Поуп («Бернли»)

10 вратарей, мечтающих повторить подвиги БуффонаАнглийская вратарская школа редко радует по-настоящему качественными голкиперами, стойкими психологически и совершенными технически. Поэтому Ник Поуп не обязательно останется в подобном списке в будущем. Но поскольку у вратаря много работы – по воротам «Бернли» бьют чаще, чем остальных клубов АПЛ, то количество сэйвов и правильно выбранных решений просто заставляет не игнорировать одного из героев английского сезона. У Ника 3.3 сэйва за игру. Демонстрировал умение складываться на линии, хорошо работал с дальними ударами – аккуратный вратарь, предпочитающий сыграть двумя руками. Если так пойдет дальше, то в «Бернли» проводит последний сезон. 

6 место. Эдерсон («Манчестер Сити»)

Многие думали, что Эдерсон не справится – не все выпускники школы «Бенфики» легко переходят на более высокий уровень. Но практика показала, что единичные ошибки не мешают татуированному бразильцу быть человеком, который может выручить «горожан» в подходящий момент. Конечно же, по его воротам бьют реже всех в АПЛ, он мало пропускает, редко видит мяч. Но не теряет концентрацию, даже голевой удар от «Бернли» пытался отразить, а до этого разок выручил команду Гвардиолы в последнем матче. Сильный и перспективный вратарь. 

5 место. Тибо Куртуа («Челси»)

Если бы бельгиец меньше думал об уходе из «Челси» и чаще концентрировался на работе – мог бы проводить сезон успешнее. Но даже с учетом, что сейчас «аристократы» играют в защите не так, как сезоном ранее, Куртуа остается голкипером, для которого удачный матч – не проблема. Поскольку схема Конте не заставляет бельгийца вступать в игру чаще, чем работают голкиперы «Арсенала» или «Челси», то количеством сэйвов Тибо не может козырять – примерно столько же спасений за игру в среднем, как у Миньоле. Но Куртуа сильный вратарь и у него будет возможность вернуться к стабильным подвигам. 

4 место. Алиссон («Рома»)

10 вратарей, мечтающих повторить подвиги БуффонаСенсация нового сезона. Алиссон хорош в игре ногами – неудивительно, ведь бразильская кровь дает о себе знать. Он молодой, очень мощный и при этом прыгучий. Бородатый страж ворот «Ромы» в чемпионате Италии много раз помогал Ди Франческо уйти от неприятных разговоров с журналистами и фанатами «Ромы». И поскольку Алиссон отличается зверской техничностью – у него самые подвижные руки в списке, то стиль «руки-мельницы» позволяет «Роме» просить за Бекера у «Ливерпуля» и ПСЖ целых 50 млн. евро. А если Бразилия удачно сыграет в России, цена подскочит. 

3 место. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

К немцу редко подходят на близкое расстояние, «Барселона» легко и уверенно лидирует в чемпионате Испании. Но даже сила полевых игроков не отменит работу Марка-Андре на линии и над собой. Немецкий голкипер на двадцать шестом году жизни заиграл зрело, чего от него ждали давно. На кураже выступал еще в Германии, но в «Барселоне» пропускал смешные голы и делал странные ошибки. Но не сейчас – в 21-м матче пропустил всего 10 мячей, совершив 61 сэйв. Немало для голкипера «Барселоны»! 

2 место. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

На всех континентах во всех профессиональных лигах только пять голкиперов, у которых больше «сухих» матчей, но их фамилии вам ничего не скажут. Если не учитывать Нойера и Буффона, которые уже суперзвезды и все, что могли, выиграли, именно Де Хеа – вратарская звезда номер один в мире. Ведь испанец известнее коллег в первой тройке. Но поскольку учитываем то, как играют голкиперы в новом сезоне, Давида выше ставить нельзя. Не потому, что плохо работает на «Манчестер Юнайтед», за который сыграл триста матчей, а по причине, что первый номер не хуже. 

1 место. Ян Облак («Атлетико»)

Словенец не отличается феноменальной игрой ногами – наверное, именно поэтому не перешел в «Манчестер Сити» летом, но Ян в очередной раз доказывает, что входит в список сильнейших голкиперов планеты, быть может, даже под номером один. «Атлетико» многое потеряет, отдав Облака другому клубу, хотя уход не исключен – засиделся в Мадриде словенский мастер. А поскольку ему всего двадцать пять лет, то скромные девять пропущенных мячей и шесть десятков сэйвов напоминают, почему Ян так высоко в рейтинге. Во-первых, Облак – собиратель «сухих матчей», ему хватило 86 поединков, чтобы взять юбилейный пятидесятый «сухарь» в «Атлетико» прошлой осенью. Во-вторых, и в новом сезоне с чистыми матчами полный порядок – 14 игр без пропущенных. В-третьих, Ян остается в тени, что несправедливо, ведь играет феноменально чисто. Здесь и сейчас Облак – лучший голкипер мира. 

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Saang
Saang
вчера в 22:40
А что Облак делает перед тер Штегеном и Де Хеа? О_О
barcelonistas
barcelonistas
вчера в 21:28
Есть такая традиция старая - переоценивать вратарей Атлетико.
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