Лучше, чем Месси. Идеальный создатель голов

По ассистам они с Лионелем равны, но «Соккер.ру» подмечает разницу между игрой двух футбольных плеймейкеров с разным подходом.

Единственный, кто угнался за Месси

Вчера Де Брюйне сделал хет-трик голевыми передачами в матче против «Лестера» - претендента на седьмое место в АПЛ. Это был не единственный подвиг вечера, ведь Агуэро сделал покер не без помощи Де Брюйне, а Варди забил всем фаворитам АПЛ за один сезон, что тоже сказочно круто. Но ни один другой игрок в топ-5, если брать последние шесть сезонов, не смог угнаться за Месси в плане ассистов. Ни один до Де Брюйне. На счету у бельгийца 77 голевых передач, а на счету у Лионеля – 76 штук. Месси, догоняй!

Де Брюйне готов побить рекорд Анри

14 ассистов за сезон – это много, ведь рекорд АПЛ – 20 результативных передач. Поставил его лучший игрок в истории «Арсенала» Тьерри Анри в далеком 2003-м году. Прошло пятнадцать лет, пора или повторить, или обновить это достижение. Озил был близок два года назад, но не хватило одного паса. Учитывая стиль игры «Манчестер Сити», Де Брюйне может пойти дальше. Обратите внимание не только на успех Кевина. Второе место по голевым пасам в АПЛ занимает его напарник Сане – 10 передач, четвертое – Давид Силва с 8 пасами, а ведь оба пропускали матчи.

Кевин вынес абсолютно всех в АПЛ

Еще одно важнейшее цифровое наблюдение – Де Брюйне не только участвует в создании голов непосредственными последними передачами под удар, он еще и предпоследние пасы часто отдает. То есть человек не просто организовывает десятки голов, он еще и подготавливает их. Эриксен, Сеск или Озил нервно стоят в сторонке, когда им приходится сравнивать свои параметры с показателями Де Брюйне – у Кевина 84 передачи под удары напарникам, 16.7% из них стали голами. Впечатляет, ведь 10-12% - уже сильный показатель. Просто оцените картинку, где одна ось – ассисты, вторая – предпоследние передачи. Видите, настолько далеко Де Брюйне оторвался ото всех остальных?

Ассистент Кевин успешнее Лионеля

Давайте посчитаем. С момента дебютной игры за «Вердер» он успел сыграть 176 поединков в топ-5, отдал при этом 77 голевых передач. Эффективность впечатляет – 43.7%. У Лионеля Месси с первого сезона Кевина на солидном уровне 190 поединков в составе команды, где ему всегда доверяли, на него всегда играли. Де Брюйне в составе «Челси» был запасным, в «Манчестер Сити» адаптировался, потом выдал сезон с 18 голевыми, а сейчас собрал 14, хотя до конца чемпионата еще полно матчей, а если отдавать по три ассиста за игру, как с «Лестером», то можно пройти отметку в 20 пасов. А по счету за все сезоны Де Брюйне впереди Месси на 3.7%, но когда борешься с Лионелем, это уже много.

Де Брюйне опережает Месси во всем

Во всем, что касается работы на команду и партнеров. Конечно же, по голам с Лионелем им нечего тягаться – совершенно разные амплуа, Месси остается снайпером, даже если играет по всему фронту атаки, ищет для себя моменты. По xG – качеству полученных моментов, Лионель опережает Кевина в четыре раза! Понятно, что он забивает чаще, Де Брюйне намного дальше от чужих ворот. Но по передачам под удар, общему количеству пасов, их точности, количеству навесов и удачных дальних передач - Кевин первый, а Лионель второй. В АПЛ прессинг на ближней от своих ворот трети поля плотнее, чем в Примере. Но даже в таких условиях Де Брюйне конвертирует 16.7% пасов в голы, а у Лионеля показатель 16.9% - равенство при общей победе Кевина в остальных категориях. Гвардиола растит монстров!

Кевин может стать лучшим игроком в мире?

Де Брюйне подводит отсутствие пиара, когда говорим о сборе индивидуальных наград, железяк и пластика. Есть Неймар и остальные принцы, никуда не ушли два старика из «Реала» и «Барселоны». Но Кевин хорошо рванул, а теперь многое зависит от результатов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, а также матчей Бельгии и Бразилии в России, если придется сравнивать Кевина и Неймара. Ведь Роналду очевидно перешел в режим точечной стрельбы – готовился к конкретным матчам, а если получается – впечатляет. У Месси пока со стабильностью полный порядок, Лионель рубится в сказочном темпе, но Де Брюйне намного моложе, выполняет больший объем черновой работы, хотя тоже является изначальным атакующим хавбеком, вингером, которого Гвардиола разместил глубже по схеме, в места обитания Месси последних двух лет.

У Лионеля получилось изменить подход к собственной игре, но аргентинец не будет агрессивно отбирать мячи у соперников, начиная атаки, как это делает Де Брюйне. За Месси в этой заочной схватке говорит инопланетный класс и опыт, а также преимущество «Барселоны» над аутсайдерами Ла Лиги. Но и «Манчестер Сити» оторвался ото всех, готов к погромам. Рост футболиста Де Брюйне должен впечатлять даже сильнее, чем стабильность Месси, ведь ко второму привыкли. Не обладая данными Лионеля, не собирая «Золотые мячи» пачками, не играя в составе команды, где вокруг были Хави и Иньеста, Кевин организовал столько голов, что его футбольным подходом остается только восхищаться.

Сам Месси вряд ли будет спорить, что как плеймейкер Де Брюйне изобретательнее, поскольку ему приходится принимать решения намного дальше от чужих ворот. Если посмотрите ассисты Лионеля – в основном там короткие пасы при массированных атаках «Барселоны». Лионель отдает мяч ближнему партнеру перед штрафной площадью, обыгрывает на фланге – простреливает на пустые ворота. А когда оцените голевые передачи Кевина, то увидите длинные разрезающие пасы низом, отрезающие толпы соперников, как вчера против «Лестера», или в матче со «Сток Сити» ранее. Месси на свой волне, но Де Брюйне выбирает небанальные и сложные решения, а его фокусы проходят. Бельгиец - великолепный ассистент, лучший в Европе на данный момент.