От печали до радости. Как сыграли наши соперники?

«Црвена Звезда» перед матчем с ЦСКА сразилась с «Зенитом», а «Атлетик» в беспорядке, что на руку «Спартаку». Блогер «Соккер.ру» Семенычч рассказывает о состоянии противников по Лиге Европы.

«Црвена Звезда»

Ближайшая игра в Лиге Европы: «Црвена Звезда» - ЦСКА (13 февраля, 20:00 по московскому времени).

Первым в 1/16 финала стартует ЦСКА, армейцам предстоит помериться силами с «Красной Звездой» уже во вторник, матч вынесен на этот день с привычного четверга, потому что в плей-офф Лиги Европы вышли два белградских клуба, причем «Партизан» первый матч тоже проводит дома. В сербском чемпионате, как и в РФПЛ, календарем предусмотрена продолжительная зимняя пауза, возобновится турнир 17 февраля – в конце нынешней недели, но игра против ЦСКА станет для «Црвены Звезды» первым официальным матчем за два месяца. В этом смысле команды в равных условиях.

Последний матч перед ЛЕ: контрольная игра «Зенит» - «Црвена Звезда» - 1:0.

Делать выводы на основании контрольных матчей – занятие неблагодарное, но все-таки последняя игра на сборах перед переходом на недельный цикл выглядит как генеральная репетиция. А тут еще в соперниках у белградцев был «Зенит», с которым «Црвену Звезду» связывают деловые отношения. Питерцы выиграли с минимальным счетом, единственный мяч забил в середине первого тайма Александр Ерохин, но игровое преимущество было полностью на стороне российского клуба. Кажется, подчеркиваю, только кажется, что такую «Црвену Звезду» ЦСКА должен переигрывать без особенных проблем, на классе. Однако важно понимать, что сербские команды отличаются духовитостью, и их образ в контрольных матчах может совершенно не вязаться с прытью, которая вдруг появляется в важных встречах, особенно, если пылкие болельщики рядом и гонят вперед.

«Селтик»

Ближайшая игра в Лиге Европы: «Селтик» - «Зенит» (15 февраля, 23:05 по московскому времени).

Если ЦСКА откроет эту еврокубковую неделю, то «Зенит» сыграет последним из российских клубов, матч «сине-бело-голубых» попал в последний временной кластер четверга. Команде Роберто Манчини будет противостоять бессменный чемпион Шотландии и последних лет и лидер турнирной таблицы ШПЛ нынешнего сезона. В Лигу Европы «Селтик» загремел из Лиги чемпионов, где занял третье место в группе с ПСЖ, «Баварией» и «Андерлехтом».

Последний матч перед ЛЕ: матч Кубка Шотландии «Селтик» - «Партик Тисл» - 3:2.

Ни для кого не секрет, что «Селтик» - гегемон на внутренней арене. В десяти последних официальных встречах клуб из Глазго одержал восемь побед, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Поражением завершился последний матч в Шотландской Премьер-Лиге против «Килмарнока» - на выезде команда Роджерса проиграла 0:1, но непосредственно перед матчем с «Зенитом» «кельты» играли на Кубок Шотландии против «Партик Тисл». К 10-й минуте «Селтик» уже вел 2:0, а потом позволил себе немного поиграть в кошки-мышки с противником, игра закончилась со счетом 3:2. Хет-трик в составе команды Брендана Роджерса оформил Джеймс Форрест. Была его очередь геройствовать, а вообще в «Селтике» в атаке могут ярко выступить и Мусса Дембеле, и Ли Гриффитс, и Нтчам с Макгрегором, и молодой француз Эдуард по прозвищу Ракета. Скорость и отсутствие единого атакующего центра может стать проблемой «Зенита», Роберто Манчини должен внимательно разобрать игру соперника.

«Ницца»

Ближайшая игра в Лиге Европы: «Ницца» - «Локомотив» (15 февраля, 21:00 по московскому времени).

Бронзовый призер прошлого розыгрыша Лиги 1 сейчас далеко не так хорош, как год назад. «Ницца» плетется в середине турнирной таблицы, а непосредственно перед игрой с «Локомотивом» проиграла в трех матчах кряду. Известно, что Юрий Семин несколько раз просматривал соперника по Лиге Европы, и опытный тренер точно увидел уязвимости, ведь «Ницца» сейчас совсем не хороша. И этим надо пользоваться.

Последний матч перед ЛЕ: матч Лиги 1 «Дижон» - «Ницца» - 3:2.

«Ниццу» в этом сезоне бросает из жара в холод: на смену четырем поражениям в августе пришли четыре победы в сентябре, но в октябре и начале ноября команда Люсьен Фавра проиграла шесть матчей подряд. После беспорядочной осени наступила зима, в декабре «Ницца» побеждала в пяти кряду поединках внутренних турниров. И вот подкрался новый кризис. Последняя победа «орлят» датирована 21 января, после этого «Ницца» проиграла трижды – «Метцу» (1:2), «Тулузе» (0:1) и «Дижону» (2:3). В этом последнем матче все голы были забиты в последней трети. «Дижон» открыл счет, однако подопечным Фавра хватило пяти минут, чтобы сравнять счет и выйти вперед, но последняя четверть часа осталась за соперником, забившим с пенальти и с игры. Большое счастье для «Локо» встретить «Ниццу» вот в таком растрепанном состоянии, этим нужно непременно пользоваться. Французская команда сейчас далека и от оптимальных кондиций, да и психологическое состояние не из лучших.

«Атлетик» (Бильбао)

Ближайшая игра в Лиге Европы: «Спартак» - «Атлетик» (15 февраля, 21:00 по московскому времени).

В отличие от других коллег по РФПЛ, «Спартак» стартует в плей-офф Лиги Европы домашним матчем. И нужно сказать, что не так страшны баски, как их имя. Этот сезон складывается тяжело для «Атлетика», в чемпионате Испании клуб из Бильбао занимает только 13-е место. Зимой баски потеряли лидера обороны Эмерика Ляпорта, который отправился в «Манчестер Сити», а приобретенный ему на замену Иньиго Мартинес не может быть заявлен на Лигу Европы. Других кадровых проблем тоже хватает, но о них – ближе к матчу, пока оцениваем общее состояние команды и ее последнее выступление перед игрой со «Спартаком».

Последний матч перед ЛЕ: матч Ла Лиги «Атлетик» - «Лас-Пальмас» - 0:0.

Свой матч календарного тура в Примере «Атлетик» провел в пятницу, то есть к «Спартаку» баски готовятся практически в недельном цикле. Подопечные Хосе Анхеля Сиганды, который возглавил команду после ухода Эрнесто Вальверде в «Барселону», не смогли переиграть одного из аутсайдеров – «Лас-Пальмас». Плох не только результат, но и игра: мало ударов по воротам, плохая точность передач, упрощенная игра в атаке по системе «пни на Адуриса». «Спартаку», как и «Локомотиву», достался в соперники клуб из топового чемпионата, но «Атлетик», как и «Ницца», сейчас не в форме. В частности, баски не выиграли ни разу в последних шести матчах: пять ничьих и одно поражение. Смогут ли москвичи воспользоваться проблемами противников?

Российские клубы в плей-офф Лиги Европы