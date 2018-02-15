Роналду разогнался до сотни в Лиге чемпионов

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив МФонбет1.93.354.3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет2.43.32.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаФонбет1.733.854.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбургФонбет1.753.854.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрагаФонбет1.54.356.3
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигФонбет2.053.53.5
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет23.453.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
  • Главные новости
  • Все новости
00:37
«Реал» одержал волевую победу над ПСЖ289
00:35
«Ливерпуль» отправил пять безответных мячей в ворота «Порту»109
23:49
Роналду забил 100 голов за «Реал» в Лиге чемпионов40
20:06
Арустамян: «„Зенит“ близок к тому, чтобы приобрести защитника из Серии А»47
18:56
Адурис: «„Спартак“ - великая команда»309
01:50
Эмери: «Итоговый счёт матча не отражает того, что происходило на поле»3
01:35
Верратти: «По второму тайму ПСЖ заслуживал победы»11
01:21
Теллес: «Знали, что будем играть с большой командой, но не ожидали такого результата»3
00:57
Рабьо: «У ПСЖ есть моменты, но нет реализации»7
00:20
Шкриньяр: «Никогда не говорил, что хочу покинуть „Интер“»1
00:08
«Рейнджерс» продлил контракт с основным защитником0
23:41
Тренер «Уигана»: «Попросим FA, чтобы нам разрешили выставить 14 игроков против „Ман Сити“»1
23:27
Англия может провести товарищеский матч с Катаром перед ЧМ-20220
23:11
«Амкар» заявил воспитанника ЦСКА Суслова под 13-м номером5
23:02
Полузащитник сборной Нигерии Атулома интересен российским клубам1
22:42
Эмери: «Кимпембе вместо Тиаго Силвы - тактическое решение»0
22:32
Уилшир, Косьельни и Чех не сыграют с «Эстерсундом»2
22:21
Гаттузо: «В последнее время у „Лудогорца“ больше еврокубкового опыта, чем у „Милана“»2
22:07
Барбоса: «В „Интере“ и „Бенфике“ мне не дали шанса»1
21:52
Манчини: «Если победим „Селтик“, это будет отличным результатом»13
21:44
«Порту» - «Ливерпуль»: стартовые составы7
21:32
Митроглу пропустит 3 недели1
21:31
«Реал» - ПСЖ: стартовые составы78
21:21
Наставник «Марселя»: «Сегодня буду болеть за „Реал“»6
21:10
Иванович присоединился к «Зениту» в Глазго8

Роналду разогнался до сотни в Лиге чемпионов

сегодня, 01:13

Криштиану снова улыбается удача в еврокубках – нападающий помог «Реалу», а «Соккер.ру» интересно, понравился ли вам центральный матч дня?

«Реал» не рассчитал высоту прессинга

В первом тайме парижане правильно выбрали схему, хотя ошиблись с составом. Ставка на высокую линию защиты сработала, поскольку «Реал» не смог хозяйничать у чужих ворот так, как после перерыва, когда Эмери начал менять модель игры и начудил. До перерыва у «Мадрида» было территориальное преимущество, но небольшое.

ПСЖ не позволил «Реалу» разбежаться. Дали Иско и Кроосу спокойно расставаться с мячом – было по сто процентов точных передач за тайм, что встретишь редко. Но как только мяч оказывался на опасной для гостей позиции – парижане реагировали. Сами не грешили браком, при этом играли техничнее, а выигрывали сложную борьбу реже. Зидан часто стонал на бровке, ведь каждый раз, когда мяча касался Бензема, риск потери рос.

Кавани и Мбаппе тоже чаще работали без мяча. А в борьбе хавбеков поочередно выигрывали одни и другие. Сначала ход сделал Рабьо – хавбек ПСЖ забил после неудачного случайного выноса Начо от ворот себе за спину. Испанец пошел за Неймаром в центр штрафной и просчитался. Также у парижан иногда проходили вертикальные забросы вперед, ведь их главной звезде нужно всего несколько метров свободы для рывка и прострела.

Но акцентов не было, разве что у «Реала» нашлось больше подходов к воротам Ареоля даже до перерыва, и одна из таких вылазок завершилась персональной ошибкой Ло Чельсо, Кроос хитро вбежал в штрафную, вряд ли успевал пробить по воротам, но почувствовал руку на плече и упал. Пенальти чистый, ведь аргентинец ошибся, чего и ждал Роналду – реализовал приговор.

Статистика говорит

Удары по воротам (в створ): 17 (8) – 12 (4)

В первом тайме «Реал» чаще бил по воротам и нередко попадал. Но некоторые удары были прямо в Ареоля, а поскольку половина второго тайма прошла без интересных моментов – количество ударов долго не увеличивалось. ПСЖ тоже не мог найти путь к чужим воротам, причем настолько явно, что Эмери снял с игры Кавани – посчитал, что Эдинсон выпал и нет смысла играть с большим форвардом в матче «без ворот». Зидан это тоже понял, ведь его замены и перестроения сработали лучше, заметно лучше.

Владение мячом (точность передач): 50,4 % (89 %) - 49,6 % (87 %)

Почему такие высокие проценты? Потому что борьбы особой не было, как и грубых фолов. Отборы были чистыми, их хватало, но перехватов не видели – футболисты редко бегали в такие контратаки, как Алвес и Мбаппе после перерыва. Чаще атаки были вялыми, поэтому у «Реала» показатель точных передач держался выше 90 %, а у ПСЖ поднимался во втором тайме и стремился к 87 %. Класс подтвердили, но было скучновато, пока в концовке «Реал» не рванул.

Отборы (выигранные верховые единоборства): 30 (13) – 16 (6)

До матча многие говорили, что опытная тройка в центре поля «Реала» может переиграть конкурентов из ПСЖ – так и вышло. Где был Верратти, что полезного для игры сделал Ло Чельсо? Рабьо забил, но из него хороший разрушитель? Все видели своими глазами, а цифры лишь подтверждают, что «Реал» оказался успешнее в отборе – перевес двукратный.

Неймара стоило удалить за симуляцию?

Арбитр испугался дать «горчичник» бразильцу за симуляцию во втором тайме. Пришлось бы показать Неймару красную карточку после второго предупреждения. Но удаление не входило в планы судьи, поэтому поступил либерально. Имел ли на это право? Да, ведь судья в первом тайме Ло Чельсо тоже не наказал за реальный фол в штрафной площади. Получили бы двойное наказание – удаление плюс пенальти, за негрубый фол.

Так что Неймара формально можно было удалить, но духу игры такое наказание не соответствовало. Впрочем, иногда арбитр ставил штрафные в сторону ворот ПСЖ, судья Рокки испугался выйти на первый план. Вроде бы ошибки средние по масштабу, но жаль, что рефери такие помарки допускали. Например, интересно понять, стоило ли назначать пенальти после встречи мяча и Рамоса в штрафной площади?

Идеальным арбитраж не назвать, но если бы удалили Неймара, вряд ли бы избежали скандала. И раз откровенно грубых ляпов не было – Рокки легко отделался, только в ухо мячом от Неймара получил. Хочется верить, что случайно…

Юбиляр вечера. Криштиану Роналду

Первый в истории Лиги чемпионов футболист, который отличился во всех семи матчах со старта сезона. 10-й гол Роналду в розыгрыше стал также сотым для него в Лиге чемпионов. Невероятно круто, ведь португалец стал первым в истории футбола, кто в Лиге чемпионов (или Кубке чемпионов) добрался до второй сотни голов.

Не сказать, что Роналду провел образцовый матч. Но двигался, а когда его попробовали заслепить с трибун лазерной указкой – закрыл глаза, выдохнул, разбежался, ударил, и Ареоля, хотя Альфонс технично сиганул в угол, не совладал со скоростью мяча. Классика жанра – «Реал» не потерял шансы на защиту титула, поскольку Роналду снова забил в ЛЧ, причем дважды. 11-ть голов в сезоне – старина впечатляет!

Унаи Эмери перемудрил?

Обратили внимание, то все четыре удара в створ ПСЖ нанес в зону по центру ворот? Забил, когда мяч прошел повыше, в остальных случаях били в место, где и стоял Навас. С таким подходом сложно претендовать на победу, слишком слабо ПСЖ сыграл в завершающей фазе атак. Он как рабона Мбаппе – задумка хорошая, но не удалась.

Эмери сегодня заработал увольнение из ПСЖ (еще раз), поскольку шейхи не поймут, зачем было снимать Кавани, если параллельно Зидан при помощи своих коллег из штаба перестраивается на «4-3-1-2», чтобы взять победу с неплохим преимуществом в счете. И хотя не Бэйл был в центре композиции, удачливые друзья Роналду и Марсело (1 удар – 1 гол) свое слово сказали. Плюс Асенсио ассистом напомнил, почему от него без ума тренеры со всего мира.

А идеи Эмери совершенно не сработали. Кимпембе точно лучше Тиаго Силвы подходил для такой игры с борьбой и подстраховкой? Испанец перемудрил. Да, Зидан тоже не оригинальничал. Снова ставка была на то, что Роналду спрячется в чужой штрафной и дождется момента. И ведь португалец дождался! Игрой на одном дыхании возня «Реала» и ПСЖ не была, но спасибо за яркие вспышки и концовку.

Футболисты «Реала» немножко разбавили голами довольно заурядную игру, если помнить, что вместе собрались команды из списка фаворитов Лиги чемпионов. Зато результат прекрасный для «Реала» и его поклонников – одержали волевую победу, увидели еще одно превращение Роналду в монстра в еврокубках, сыграли лучше, чем многие ждали. Также выяснили, что если Зидан захочет тренировать ПСЖ в следующем сезоне – получит эту работу.

Разве что Эмери настроит ПСЖ на камбэк. Вы верите в преображение парижан на домашнем поле? Показалось, что они не предоставили все, на что способны. А вот «Реалу» пришлось попотеть и умолять удачу об удачных рикошетах и своевременных чистых пенальти, чтобы одержать еще одну грамотную победу в их стиле.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал» одержал волевую победу над ПСЖ
Сегодня, 00:37 289
«Ливерпуль» отправил пять безответных мячей в ворота «Порту»
Сегодня, 00:35 109
Англия может провести товарищеский матч с Катаром перед ЧМ-2022
Вчера, 23:27 0
У «Реала» нет шансов. Главное свидание вечера
Вчера, 20:00Neomorph в блоге За и против8
Называем победителя Лиги чемпионов!
Вчера, 15:31Александр Чистяков в блоге Магический шар46
Габи и Андер Эррера могут получить 2 года тюремного срока за участие в «договорняке»
Вчера, 15:10 5
Обсудить
Все комментарии
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 01:29
Есть куда расти Реалу,сегодня сказался просто класс и опыт,а игра была равная.Роналду монстр)
Saang
Saang
сегодня в 01:25
Реал сыграл хуже чем мог, им нужно многое обдумать перед второй игрой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100