Роналду разогнался до сотни в Лиге чемпионов

Криштиану снова улыбается удача в еврокубках – нападающий помог «Реалу», а «Соккер.ру» интересно, понравился ли вам центральный матч дня?

«Реал» не рассчитал высоту прессинга

В первом тайме парижане правильно выбрали схему, хотя ошиблись с составом. Ставка на высокую линию защиты сработала, поскольку «Реал» не смог хозяйничать у чужих ворот так, как после перерыва, когда Эмери начал менять модель игры и начудил. До перерыва у «Мадрида» было территориальное преимущество, но небольшое.

ПСЖ не позволил «Реалу» разбежаться. Дали Иско и Кроосу спокойно расставаться с мячом – было по сто процентов точных передач за тайм, что встретишь редко. Но как только мяч оказывался на опасной для гостей позиции – парижане реагировали. Сами не грешили браком, при этом играли техничнее, а выигрывали сложную борьбу реже. Зидан часто стонал на бровке, ведь каждый раз, когда мяча касался Бензема, риск потери рос.

Кавани и Мбаппе тоже чаще работали без мяча. А в борьбе хавбеков поочередно выигрывали одни и другие. Сначала ход сделал Рабьо – хавбек ПСЖ забил после неудачного случайного выноса Начо от ворот себе за спину. Испанец пошел за Неймаром в центр штрафной и просчитался. Также у парижан иногда проходили вертикальные забросы вперед, ведь их главной звезде нужно всего несколько метров свободы для рывка и прострела.

Но акцентов не было, разве что у «Реала» нашлось больше подходов к воротам Ареоля даже до перерыва, и одна из таких вылазок завершилась персональной ошибкой Ло Чельсо, Кроос хитро вбежал в штрафную, вряд ли успевал пробить по воротам, но почувствовал руку на плече и упал. Пенальти чистый, ведь аргентинец ошибся, чего и ждал Роналду – реализовал приговор.

Статистика говорит

Удары по воротам (в створ): 17 (8) – 12 (4)

В первом тайме «Реал» чаще бил по воротам и нередко попадал. Но некоторые удары были прямо в Ареоля, а поскольку половина второго тайма прошла без интересных моментов – количество ударов долго не увеличивалось. ПСЖ тоже не мог найти путь к чужим воротам, причем настолько явно, что Эмери снял с игры Кавани – посчитал, что Эдинсон выпал и нет смысла играть с большим форвардом в матче «без ворот». Зидан это тоже понял, ведь его замены и перестроения сработали лучше, заметно лучше.

Владение мячом (точность передач): 50,4 % (89 %) - 49,6 % (87 %)

Почему такие высокие проценты? Потому что борьбы особой не было, как и грубых фолов. Отборы были чистыми, их хватало, но перехватов не видели – футболисты редко бегали в такие контратаки, как Алвес и Мбаппе после перерыва. Чаще атаки были вялыми, поэтому у «Реала» показатель точных передач держался выше 90 %, а у ПСЖ поднимался во втором тайме и стремился к 87 %. Класс подтвердили, но было скучновато, пока в концовке «Реал» не рванул.

Отборы (выигранные верховые единоборства): 30 (13) – 16 (6)

До матча многие говорили, что опытная тройка в центре поля «Реала» может переиграть конкурентов из ПСЖ – так и вышло. Где был Верратти, что полезного для игры сделал Ло Чельсо? Рабьо забил, но из него хороший разрушитель? Все видели своими глазами, а цифры лишь подтверждают, что «Реал» оказался успешнее в отборе – перевес двукратный.

Неймара стоило удалить за симуляцию?

Арбитр испугался дать «горчичник» бразильцу за симуляцию во втором тайме. Пришлось бы показать Неймару красную карточку после второго предупреждения. Но удаление не входило в планы судьи, поэтому поступил либерально. Имел ли на это право? Да, ведь судья в первом тайме Ло Чельсо тоже не наказал за реальный фол в штрафной площади. Получили бы двойное наказание – удаление плюс пенальти, за негрубый фол.

Так что Неймара формально можно было удалить, но духу игры такое наказание не соответствовало. Впрочем, иногда арбитр ставил штрафные в сторону ворот ПСЖ, судья Рокки испугался выйти на первый план. Вроде бы ошибки средние по масштабу, но жаль, что рефери такие помарки допускали. Например, интересно понять, стоило ли назначать пенальти после встречи мяча и Рамоса в штрафной площади?

Идеальным арбитраж не назвать, но если бы удалили Неймара, вряд ли бы избежали скандала. И раз откровенно грубых ляпов не было – Рокки легко отделался, только в ухо мячом от Неймара получил. Хочется верить, что случайно…

Юбиляр вечера. Криштиану Роналду

Первый в истории Лиги чемпионов футболист, который отличился во всех семи матчах со старта сезона. 10-й гол Роналду в розыгрыше стал также сотым для него в Лиге чемпионов. Невероятно круто, ведь португалец стал первым в истории футбола, кто в Лиге чемпионов (или Кубке чемпионов) добрался до второй сотни голов.

Не сказать, что Роналду провел образцовый матч. Но двигался, а когда его попробовали заслепить с трибун лазерной указкой – закрыл глаза, выдохнул, разбежался, ударил, и Ареоля, хотя Альфонс технично сиганул в угол, не совладал со скоростью мяча. Классика жанра – «Реал» не потерял шансы на защиту титула, поскольку Роналду снова забил в ЛЧ, причем дважды. 11-ть голов в сезоне – старина впечатляет!

Унаи Эмери перемудрил?

Обратили внимание, то все четыре удара в створ ПСЖ нанес в зону по центру ворот? Забил, когда мяч прошел повыше, в остальных случаях били в место, где и стоял Навас. С таким подходом сложно претендовать на победу, слишком слабо ПСЖ сыграл в завершающей фазе атак. Он как рабона Мбаппе – задумка хорошая, но не удалась.

Эмери сегодня заработал увольнение из ПСЖ (еще раз), поскольку шейхи не поймут, зачем было снимать Кавани, если параллельно Зидан при помощи своих коллег из штаба перестраивается на «4-3-1-2», чтобы взять победу с неплохим преимуществом в счете. И хотя не Бэйл был в центре композиции, удачливые друзья Роналду и Марсело (1 удар – 1 гол) свое слово сказали. Плюс Асенсио ассистом напомнил, почему от него без ума тренеры со всего мира.

А идеи Эмери совершенно не сработали. Кимпембе точно лучше Тиаго Силвы подходил для такой игры с борьбой и подстраховкой? Испанец перемудрил. Да, Зидан тоже не оригинальничал. Снова ставка была на то, что Роналду спрячется в чужой штрафной и дождется момента. И ведь португалец дождался! Игрой на одном дыхании возня «Реала» и ПСЖ не была, но спасибо за яркие вспышки и концовку.

Футболисты «Реала» немножко разбавили голами довольно заурядную игру, если помнить, что вместе собрались команды из списка фаворитов Лиги чемпионов. Зато результат прекрасный для «Реала» и его поклонников – одержали волевую победу, увидели еще одно превращение Роналду в монстра в еврокубках, сыграли лучше, чем многие ждали. Также выяснили, что если Зидан захочет тренировать ПСЖ в следующем сезоне – получит эту работу.

Разве что Эмери настроит ПСЖ на камбэк. Вы верите в преображение парижан на домашнем поле? Показалось, что они не предоставили все, на что способны. А вот «Реалу» пришлось попотеть и умолять удачу об удачных рикошетах и своевременных чистых пенальти, чтобы одержать еще одну грамотную победу в их стиле.