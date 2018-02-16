«Зенит» не выстоял в Глазго

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд ЮнФонбет1.54.156.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиФонбет1.26.613.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.923.44.15
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.873.24.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет1.285.69.7
  • Главные новости
  • Все новости
00:55
«Зенит» минимально уступил «Селтику»216
00:57
«Лейпциг» переиграл «Наполи»16
22:56
Батшуайи добыл для «Боруссии» чудесную победу над «Аталантой»19
22:56
«Спартак» повержен в Москве335
22:54
«Локомотив» вырвал победу у «Ниццы» в первом матче 1/16 финала ЛЕ143
02:11
Игнатьев: «Что было сказано в раздевалке? Очевидно, что тренер нашёл нужные слова»0
01:56
Манчини: «Исход сегодняшнего матча – не проблема. Мы можем отыграться»0
01:20
Фернандеш: «Не простил бы себе, если бы не реализовал пенальти»2
01:00
Киевское «Динамо» не удержало победу в Афинах5
00:56
Черышев не помог «Вильярреалу» увезти из Лиона хотя бы ничью2
00:55
«Атлетико» положил «Копенгаген» на лопатки3
00:41
Малком, которым интересуются в АПЛ, подтвердил, что уйдет из «Бордо» летом1
00:59
«Лацио» проиграл «Стяуа»13
00:32
Каррера: «Я хотел изменить игру, потому и заменил Глушакова»8
00:56
«Партизан» сыграл вничью с «Викторией»0
00:09
Семин: «Игроки „Локомотива“ делают чудеса»5
00:06
Каррера: «Выбрал Реброва, потому что вижу, что происходит на тренировках»13
00:01
Главный тренер «Ниццы»: «Я знал, что „Локомотив“ надо опасаться»1
23:58
Глушаков: «Не забиваешь ты – забивают тебе»10
23:52
«Уфа» подписала центрбека бухарестского «Динамо»0
23:43
Фернандеш — лучший игрок матча «Ницца» - «Локомотив»10
23:35
Наставник «Атлетика»: «Мы ожидали быстрого натиска со стороны „Спартака“»3
22:57
«Марсель» разгромил «Брагу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы4
22:51
«Милан» на выезде разгромил «Лудогорец»7
22:49
ПСЖ намерен обжаловать «горчичник» Рабьо в матче с «Реалом»4

«Зенит» не выстоял в Глазго

сегодня, 01:48

Не порадовав игрой, «Зенит» поставил себя в сложное положение. «Соккер.ру» разбирает матч, в котором «Селтик» был сильнее петербуржцев во всем.

Основные штрихи

Натиск «Селтика»

Суть первой части противостояния определяло колоссальное давление, которое оказывали на «Зенит» шотландские футболисты. Превосходство их в тонусе можно было бы легко объяснить не только тем, что британский футбол в целом более силовой и атлетичный, но и лучшей сиюминутной готовностью «Селтика» к старту, поскольку у него чемпионат в разгаре, а «Зенит» не проводил официальные матчи два месяца, развлекаясь на китайских и словенских соперниках. Поэтому важной задачей петербуржцев на старте было не прогнуться под давлением «Селтика», который понимал свое превосходство в компоненте свежести и бросался вперед яростно.

Фланговая работа

Можно отметить пару-тройку вылазок «Зенита», например, с ударом Заболотного с прострела Кришито на 14-й минуте. Но в целом фланги остались за «Селтиком», причем с большим перевесом. Один только Тирни на левой своей бровке измочалил петербуржцев как следует. Во второй части тайма к нему с другой стороны присоединились партнеры, так что обороне «Зенита» пришлось крутить головой, а несколько раз прострелы оказывались критически опасными и чудом не приводили к голам.

Несогласованность «Зенита»

Неоптимальное состояние российских игроков отражалось не только в посредственном движении, хотя старались они от души – просто «Селтик» задавал уж очень большой темп, но и в некоторых ошибках, совершаемых под прессингом в обороне. Чуть ли не половину острых моментов в тайме «Селтик» создал после невнятных передач-«тычков» самих зенитовцев или неудачного приема мяча, невыверенной передачи. Нехватка концентрации создавала лишнюю тревогу и нервозность.

Суета против всех

Но нельзя думать, что «Селтик» со своим натиском и могучими фланговыми забегами переигрывал «Зенит» по всем статьям и был невероятно крут. Шотландцы зачастую слишком торопились: с передачами, с ударами, с решениями, поэтому и не доводили даже перспективные выходы до голевых завершений. Более хладнокровные действия один-два прострела или удара минимум переварили бы в голы, но «Селтик» с этим не справлялся. Иногда слишком большая заряженность на борьбу создает ненужный психологический пресс, который порождает это дергание. Но «Зениту» оно было на руку: проще пресекать в обороне поползновения оппонента, но важно было бы использовать контратаки. А для их реализации уже не хватало того самого

Ключевые цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (3) – 5 (2)

Скудные запасы ударов у «Зенита». Матч, как видим, в целом не изобиловал ударами – все из-за того самого сумбура. Но даже в таком режиме «Селтик» более чем в два раза чаще метил по воротам «Зенита», пусть точности шотландцам не хватало.

Владение мячом (точность передач): 59,3% (89%) - 40,7% (79%)

Наверное, в чемпионате Шотландии, где «Селтик», по сути, развлекается в одиночку, такая статистика является чем-то привычным. Но мы ведь говорим про игру с «Зенитом», с амбициозным «Зенитом», который позволяет «Селтику» набивать чуть ли не «барселоновскую» статистику в области контроля мяча.

Отборы (дриблинг): 16 (14) – 23 (5)

Тоже красноречивая статистика, которая показывает, кто чем занимался на поле всю игру. «Зенит» только оборонялся, что порой делал неплохо, а чаще всего все-таки судорожно и неубедительно. Ну, и статистика по дриблингу, конечно, яркая. Почти в три раза чаще игроки «Селтика» успешно проворачивали свои финты. Где там техничные аргентинцы и надежда всея атаки России Кокорин с Заболотным?

Решения по ходу матча

Понятно, что «Селтик» питается эмоциями, поэтому побороть его можно было, заставив снизить градус накала. «Зенит» всячески предпринимал такие попытки, но отсутствие резкости мешало распоряжаться четко подходами к чужим воротам и вовремя возвращаться – так чуть не получили гол в контратаке в начале второго тайма. Пружинистости шотландцев «Зениту» оставалось только завидовать – не в тех кондициях команда Роберто Манчини, хотя прессинговать пыталась и без мяча – надо отдать должное.

В плане замен итальянец работал без души, но по учебнику, обновив по истечении часа встречи двумя заменами зону атаки с помощью Дриусси и Краневиттера. Себастьян сразу пошел вперед, а Матиас сдвинул вперед Паредеса. Решил Манчини добавить как раз пружинистости и реактивности в ответ на тотальный контроль мяча со стороны «Селтика», поддерживаемого громкими болельщиками, которые еще и поют красиво. Сбалансировать игру, подвесить ее в центре поля удалось совсем ненадолго.

Роджерс ответил своими перестановками с акцентом на атаку: Мусонда вышел и сразу посадил дриблингом Смольникова на карточку. Это для начала. А потом организовал с Дембеле и Макгрегором гол. Вот и разница в эффективности замен. Всего несколько минут Мусонда потребовалось, чтобы разобраться с уставшей и не самой торопливой обороной «Зенита», который, к слову, во втором тайме вообще почти забыл, как выглядит вратарь «Селтика».

Усталость, тонус, нагрузки – вот это все будут нам говорить. Как говорили и до перехода на систему «осень – весна», преподнося ее в том числе как спасение вот от такого «весеннего» футбола российских команд в еврокубках. «Селтик» просто был свежее: в идеях, в рывках, в отборе, в передачах, в комбинациях – во всем. Это футбольная такая, боевая свежесть. «Зенит» же не показал, за счет чего собирался выигрывать этот матч. Если у «Селтика» совершенно четко прослеживались идеи и ходы, которыми шотландцы сверлили построения «Зенита», то петербуржцы, к сожалению, слишком много ошибались, слишком медленно и просто все делали на фоне хозяев. Боролись-то много и старались, конечно, но нужно что-то еще – только этим багажом британскую команду не взять. Остается надеяться, что через неделю «Зенит» будет свежее и креативнее.

Поделиться
Другие материалы по теме
Превращение 0:2 в 3:2 – рецепт Семина
Вчера, 23:25Сергей Иванов в блоге Командный дух4
Классика жанра. «Спартак» и глупое поражение
Вчера, 23:16Станислав Горин в блоге "Спартаком" единым6
«Спартак» повержен в Москве
Вчера, 22:56 335
«Спартак» против басков, «Зенит» против кельтов
Вчера, 17:59Артем Славнов в блоге Столкновения27
Матч «Спартак» - «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности
Вчера, 12:39 9
«Зенит» прибыл в Глазго
14 февраля 24
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100