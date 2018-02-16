«Зенит» не выстоял в Глазго

Не порадовав игрой, «Зенит» поставил себя в сложное положение. «Соккер.ру» разбирает матч, в котором «Селтик» был сильнее петербуржцев во всем.

Основные штрихи

Натиск «Селтика»

Суть первой части противостояния определяло колоссальное давление, которое оказывали на «Зенит» шотландские футболисты. Превосходство их в тонусе можно было бы легко объяснить не только тем, что британский футбол в целом более силовой и атлетичный, но и лучшей сиюминутной готовностью «Селтика» к старту, поскольку у него чемпионат в разгаре, а «Зенит» не проводил официальные матчи два месяца, развлекаясь на китайских и словенских соперниках. Поэтому важной задачей петербуржцев на старте было не прогнуться под давлением «Селтика», который понимал свое превосходство в компоненте свежести и бросался вперед яростно.

Фланговая работа

Можно отметить пару-тройку вылазок «Зенита», например, с ударом Заболотного с прострела Кришито на 14-й минуте. Но в целом фланги остались за «Селтиком», причем с большим перевесом. Один только Тирни на левой своей бровке измочалил петербуржцев как следует. Во второй части тайма к нему с другой стороны присоединились партнеры, так что обороне «Зенита» пришлось крутить головой, а несколько раз прострелы оказывались критически опасными и чудом не приводили к голам.

Несогласованность «Зенита»

Неоптимальное состояние российских игроков отражалось не только в посредственном движении, хотя старались они от души – просто «Селтик» задавал уж очень большой темп, но и в некоторых ошибках, совершаемых под прессингом в обороне. Чуть ли не половину острых моментов в тайме «Селтик» создал после невнятных передач-«тычков» самих зенитовцев или неудачного приема мяча, невыверенной передачи. Нехватка концентрации создавала лишнюю тревогу и нервозность.

Суета против всех

Но нельзя думать, что «Селтик» со своим натиском и могучими фланговыми забегами переигрывал «Зенит» по всем статьям и был невероятно крут. Шотландцы зачастую слишком торопились: с передачами, с ударами, с решениями, поэтому и не доводили даже перспективные выходы до голевых завершений. Более хладнокровные действия один-два прострела или удара минимум переварили бы в голы, но «Селтик» с этим не справлялся. Иногда слишком большая заряженность на борьбу создает ненужный психологический пресс, который порождает это дергание. Но «Зениту» оно было на руку: проще пресекать в обороне поползновения оппонента, но важно было бы использовать контратаки. А для их реализации уже не хватало того самого

Ключевые цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (3) – 5 (2)

Скудные запасы ударов у «Зенита». Матч, как видим, в целом не изобиловал ударами – все из-за того самого сумбура. Но даже в таком режиме «Селтик» более чем в два раза чаще метил по воротам «Зенита», пусть точности шотландцам не хватало.

Владение мячом (точность передач): 59,3% (89%) - 40,7% (79%)

Наверное, в чемпионате Шотландии, где «Селтик», по сути, развлекается в одиночку, такая статистика является чем-то привычным. Но мы ведь говорим про игру с «Зенитом», с амбициозным «Зенитом», который позволяет «Селтику» набивать чуть ли не «барселоновскую» статистику в области контроля мяча.

Отборы (дриблинг): 16 (14) – 23 (5)

Тоже красноречивая статистика, которая показывает, кто чем занимался на поле всю игру. «Зенит» только оборонялся, что порой делал неплохо, а чаще всего все-таки судорожно и неубедительно. Ну, и статистика по дриблингу, конечно, яркая. Почти в три раза чаще игроки «Селтика» успешно проворачивали свои финты. Где там техничные аргентинцы и надежда всея атаки России Кокорин с Заболотным?

Решения по ходу матча

Понятно, что «Селтик» питается эмоциями, поэтому побороть его можно было, заставив снизить градус накала. «Зенит» всячески предпринимал такие попытки, но отсутствие резкости мешало распоряжаться четко подходами к чужим воротам и вовремя возвращаться – так чуть не получили гол в контратаке в начале второго тайма. Пружинистости шотландцев «Зениту» оставалось только завидовать – не в тех кондициях команда Роберто Манчини, хотя прессинговать пыталась и без мяча – надо отдать должное.

В плане замен итальянец работал без души, но по учебнику, обновив по истечении часа встречи двумя заменами зону атаки с помощью Дриусси и Краневиттера. Себастьян сразу пошел вперед, а Матиас сдвинул вперед Паредеса. Решил Манчини добавить как раз пружинистости и реактивности в ответ на тотальный контроль мяча со стороны «Селтика», поддерживаемого громкими болельщиками, которые еще и поют красиво. Сбалансировать игру, подвесить ее в центре поля удалось совсем ненадолго.

Роджерс ответил своими перестановками с акцентом на атаку: Мусонда вышел и сразу посадил дриблингом Смольникова на карточку. Это для начала. А потом организовал с Дембеле и Макгрегором гол. Вот и разница в эффективности замен. Всего несколько минут Мусонда потребовалось, чтобы разобраться с уставшей и не самой торопливой обороной «Зенита», который, к слову, во втором тайме вообще почти забыл, как выглядит вратарь «Селтика».

Усталость, тонус, нагрузки – вот это все будут нам говорить. Как говорили и до перехода на систему «осень – весна», преподнося ее в том числе как спасение вот от такого «весеннего» футбола российских команд в еврокубках. «Селтик» просто был свежее: в идеях, в рывках, в отборе, в передачах, в комбинациях – во всем. Это футбольная такая, боевая свежесть. «Зенит» же не показал, за счет чего собирался выигрывать этот матч. Если у «Селтика» совершенно четко прослеживались идеи и ходы, которыми шотландцы сверлили построения «Зенита», то петербуржцы, к сожалению, слишком много ошибались, слишком медленно и просто все делали на фоне хозяев. Боролись-то много и старались, конечно, но нужно что-то еще – только этим багажом британскую команду не взять. Остается надеяться, что через неделю «Зенит» будет свежее и креативнее.