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Остроконечная «Звезда». ЦСКА против друзей «Спартака»

вчера, 17:25

Нулевая ничья в Белграде может обернуться в пользу ЦСКА только в случае домашней победы. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов ищет пути к воротам «Црвены Звезды» и к победе армейцев.

Сыграть на ноль. В выездной встрече ЦСКА владел игровым и территориальным преимуществом, но Акинфееву пришлось в паре случаев выручить свою команду прекрасными сэйвами. Нет никаких сомнений, что «Црвена Звезда», отыгравшая в контратакующем ключе на «Маракане», продолжит гнуть свою линию в Москве. Опытный вратарь высокого уровня, каким является Акинфеев, сможет сохранять концентрацию ради редких, но важных моментов у своих ворот, но могут возникнуть ситуации, когда Игорь физически окажется бессилен. Вертикальный выход сербов из обороны вряд ли стал сюрпризом для Виктора Ганчаренко, но его подопечные не сумели идеально справиться с заданием.

В Белграде качественно поработали в отборе только Кучаев – левый латераль, и Вернблум, работавший в центре защиты, 11 из 18 отборов всей команды совершили эти два футболиста. Наверняка армейцы перед ответной игрой отрабатывали ситуации при потерях мяча, ведь «Црвена Звезда» контратакует малыми силами, которые можно связать коллективными усилиями. Цель ЦСКА в домашнем матче – перекрыть гостям возможность для быстрых атак и заставить их идти в атаку большими силами. Пропускать от «звездашей» крайне нежелательно, ведь гол в Москве позволит команде Владана Милойевича играть на ничью.

Сделать ставку на агрессивный старт. В этом нет какого-то откровения, ведь ЦСКА и в чемпионате России домашние матчи часто начинает по-молодецки, стремится сразу взять соперника в клещи и выбить из психологического равновесия. Сейчас такая стратегия выглядит наиболее логичной и подходящей для начала второго акта двухматчевой дуэли. Упертый соперник отыграл на ничью в домашней встрече и надеется на гол в контратаке на выезде, ЦСКА же нужно забить как можно быстрее, чтобы мотивировать «Црвену Звезду» на походы в атаку большими силами. Это позволит самим армейцам чуть свободнее вздохнуть на чужой половине поля, где в первом матче сербы им очень скупо выделяли пространство. По большому счету, все, как всегда в матчах, где класс играет против порядка: ранний гол ЦСКА может вскрыть игру и положить начало даже крупной победе, а вот отсутствие взятий ворот или успех «Црвены» заставит гостей все плотнее смыкать ряды.

Заменить Головина Вернблумом в средней линии. Молодой полузащитник получил в Белграде желтую карточку, из-за которой пропустит домашнюю игру. Для ЦСКА это серьезная потеря, а для Виктора Ганчаренко – головная боль. Вижу два варианта, которыми можно компенсировать отсутствие Головина в стартовом составе. Первый – замена по позиции. В обойме есть Георги Миланов и молодой Астемир Гордюшенко, обоим по силам сыграть на позиции Александра. Правда, их появление на поле, пожалуй, сделает полузащиту армейцев еще более легковесной. Может быть, пора дяде Понтусу вернуться в родную обитель?

Вернблум заканчивал осеннюю часть сезона в нападении, а в первой игре с «Црвеной Звездой» составлял тройку центральных защитников с Виктором Васиным и Василием Березуцким. В обороне может сыграть Сергей Игнашевич, тогда швед отправится в опорную зону. Во-первых, появление выраженного разрушителя – это отличное противоядие от контратак «Црвены Звезды». Во-вторых, Понтус развяжет ноги Дзагоеву и Натхо. Лично мне такое решение кажется более предпочтительным, чем замена Головина по позиции на Гордюшенко или Миланова.

Использовать преимущества схемы 3-5-2. Между двумя матчами с ЦСКА «звездаши» провели матч в чемпионате Сербии и победили 3:0, причем Милойевич провел ротацию состава, особенно много изменений было в средней линии. «Црвена Звезда» всегда играет по схеме 4-2-3-1, но защищаться команда умеет по разному – или 4-4-2 с двумя строгими линиями по четыре футболиста, или 4-1-4-1, где между двумя оборонительными редутами находится место для «чистильщика». Один из полузащитников мешает креативным игрокам соперника орудовать в пространстве между линиями, это своего рода свободный защитник, который не должен допускать возникновения численного превосходства противников на локальных участках поля.

Благодаря этому в центре у «Црвены Звезды» всегда очень тесно, зато чаще появляются возможности пролезть флангами, тем более у ЦСКА при схеме 3-5-2 латерали в большей степени освобождены от оборонительной работы, то есть могут постоянно «тянуть» бровки. В Белграде отлично сработал в первом тайме Кучаев, а вот от Марио Фернандеса фирменных включений мы не дождались – это тот самый ресурс армейцев, который необходимо включать сегодня. Без качественной фланговой работы вскрыть «Црвену Звезду» будет гораздо сложнее – потребуется или ошибка сербов, или какое-то гениальное действие.

Выиграть! Как любят говорить тренеры, и за тем же Виктором Михайловичем это водится: «Можно сыграть правильно, но не добиться нужного результата». Верно и обратное утверждение – порой случаются нелогичные победы. Таков футбол. Вот только ЦСКА сегодня важно и сыграть правильно, и победить. У армейцев изначально были предпочтительные шансы на выход в следующий раунд плей-офф Лиги Европы из четверки российских клубов – все-таки соперник наименее статусный, а с учетом поражений «Спартака» и «Зенита» ЦСКА нужно сыграть и за себя, и за всероссийское представительство в еврокубках. Нужно просто победить при своих болельщиках, другие результаты не устроят. Разве что еще одна нулевая ничья и победа в серии пенальти

У ЦСКА есть все шансы пройти «Црвену Звезду». В Белграде «красно-синие» играли правильно, дисциплинированно, при этом чувствовалось, что команда только входит в сезон. Не лучший матч провели Дзагоев и Фернандес, нападающие Витиньо и Муса вообще выглядели инородными телами. Но именно за счет их преображения и можно прибавить. За неделю команда должна была подтянуть кондиции, движения станут резче, а ум – яснее. Хватит ли этого для победы – узнаем совсем скоро. 

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил Сергей Саныч
сегодня в 01:53
Сергей Саныч:
Гарик сберег, теперь твоя очередь))
Denfard
Denfard
вчера в 23:36
ЦСКА ещё спит следующая жеребьёвка и ЦСКА вылетит игра слабая забивать мячи не могут сонное состояние для России ещё зима но форму надо повышать это же ЛЕ и надо готовиться от матча к матчу и очки набирать для своей страны за первую домашнюю игру оценка четыре молодцы и удачи команде
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 21:59
Друзья спартака опозорились подобно спартаку, как говорится, какой спартак, такие и друзья.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил rubin kazzzan
вчера в 20:54
rubin kazzzan:
Игра до гола!!!
ДЗАГА - ГОЛ!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 20:51
Игра до гола!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Dinamovets1927
вчера в 19:51
Dinamovets1927:
Я такой юмор не понимаю!Ужас!
Надо знать русские народные сказки, ничего ужасного.
Очко это на завтра СпаМу))))
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 19:37
Я такой юмор не понимаю!Ужас!
Dinamovets1927
Dinamovets1927
вчера в 19:35
ЦСКА ПОБЕДИТ!спартак пролетит!
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ НАС!!!
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил Сергей Саныч
вчера в 19:32
Вот это вот к чему,собственно?🤔
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил viv
вчера в 19:30
Сорри.Случайно нажал!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:28
Да поможет коням Мороз.
denmig
denmig
вчера в 19:21
Букмекеры считают, что, если поставить на 0-1 , то все адекватные Россияне станут богатыми!
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 19:12
Букмекеры считают самым вероятным итогом победу ЦСКА 1-0...
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 18:54
Удачи Красно-Синим!
viv
viv
вчера в 18:51
Только ЦСКА!

Только победа!
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Jum13
вчера в 18:45
Jum13:
Ухты - окуляр Семьлихова!
Уел, красава!!!!
😂😂😂👍👍👍
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:44
Удачи ЦСКА, а очко - лихо одноглазому( Сергей Санычу)
ЦСКА только победа.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 18:43
Достойная аналитика, автору - респект!
Ну а "Армии" - только Победы!
Красно-синий - самый сильный! Победа будет за нами!!!
✌✌✌
Винсент Вега
Винсент Вега
вчера в 18:20
Армия - только победа!!!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 18:09
Автор просчитал варианты, кроме проиграть. Сразу видно конь с надеждой писал.
Jum13
Jum13 ответил Сергей Саныч
вчера в 17:46
Сергей Саныч:
Ухты - окуляр Семьлихова!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 17:40
Roger Young
Roger Young ответил Ваня лучший
вчера в 17:37
Ваня лучший:
Этого не знает никто. Желать можно все, что угодно, но футбол игра и в ней много случайностей и неожиданностей.
Причем тут знание? Это мой личный прогноз.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Roger Young
вчера в 17:36
Roger Young:
Будет ничья 1-1.
Этого не знает никто. Желать можно все, что угодно, но футбол игра и в ней много случайностей и неожиданностей.
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 17:32
Я бы на месте Гончаренко оставил Понтуса в защите, а Кучаева поставил бы на место Головина. Слева в обороне Набабкин - так привычнее. Но Михалычу виднее.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:31
Будет ничья 1-1.
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