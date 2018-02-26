Гордые островитяне Джерси - кто хотел вступить в УЕФА

26 февраля УЕФА на своем очередном конгрессе мог принять историческое решение и увеличить число членов до 56-ти. Но не сложилось, заявка крошечного острова Джерси была отклонена, так как он не является суверенным государством, признанным ООН. «Соккер.ру» пытается разобраться, кто же там стучался в дверь УЕФА и что вообще с футболом на этом богом забытом острове в Ла-Манше.

Урок географии

Джерси - остров в проливе Ла-Манш, входит в состав Островной Нормандии (Нормандских островов). Джерси является самым крупным из Нормандских островов, его площадь — 116 км². Население острова составляет 100 000 человек.

Примечательно, что Джерси находится к побережью Франции значительно ближе, чем к Англии. От французского берега островитян отделяет всего 20 км, в то время как до побережья Англии - около 150 км.

Политическое устройство

Остров Джерси является Коронным владением Британской короны, но при этом не является частью Великобритании. Проще говоря, на острове есть свое правительство, свое министерство внутренних дел, они устанавливают свои налоги и сами решают, кто может жить у них, но при этом главой острова все равно считается Королева Великобритании. При этом британское правительство несет ответственность за оборону острова и его международные дела.

Собственно, на такую относительную независимость и уповало Джерси, когда подавало заявку в УЕФА.

«У нас есть свой парламент, свое правительство, свои законы и свои налоги», - сказал глава футбольной ассоциации Джерси Фил Остин.

Однако УЕФА этого оказалось мало - в 2007 году организация приняла поправку к своему уставу, согласно которой в ряды членов УЕФА могут быть приняты только суверенные государства, признанные ООН. А этим Джерси похвастаться не может, несмотря на то, что остров признан самоуправляющейся нацией - такое решение выдала Организация по экономической кооперации и развитию.

Особенно обидно решение УЕФА для Джерси по двум следующим причинам. Во-первых, не все члены УЕФА даже сейчас соответствуют этой самой поправке, принятой в 2007 году. Например, ни Фареры, ни Гибралтар не являются признанными ООН государствами, но им повезло - они подали заявки на вступление в УЕФА еще до принятия поправки.

Во-вторых, в других видах спорта Джерси уже был признан как независимая единица. В первую очередь тут надо упомянуть крикет, где в 2015 году сборная Джерси сумела пробиться в финальную пульку престижного международного турнира.

Как обстоят дела с футболом на Джерси?

В высшей лиге острова выступают сразу 13 команд - солидное количество для столь скромного населения. При этом сборная Джерси регулярно участвует в соревнованиях под названием Островные игры, которые проводятся раз в 2 года и созданы как раз для таких карликовых территорий с претензиями на какую-то независимость. Впрочем, ближайшие Игры-2019 Джерси пропустит, так как футбольного турнира на них не предвидится - в Гибралтаре, где пройдут соревнования просто-напросто не хватило для этого полей!

Также Джерси раньше регулярно играло со своими товарищами по несчастью, такими же отщепенцами, не принятыми в ФИФА или УЕФА - Гибралтаром, Фарерами, Бермудами и Каймановыми островами. Но постепенно все они сумели пристроиться в континентальные футбольные ассоциации, а потому Джерси потеряло возможность играть с ними спарринги. Теперь единственная возможность сыграть с какими-то чужеземцами - организовать товарищескую встречу с клубами из Франции или Великобритании.

У островитян была идея заявиться клубом в один из низших дивизионов Англии, но ее пришлось отвергнуть. Во-первых, далеко летать - каждый выезд будет за 200 км, что очень накладно финансово. Во-вторых, это бы подорвало клубную систему острова - все сильнейшие игроки собрались бы в одной команде, что означало бы крах для других 12 участников внутреннего чемпионата.

Кстати, винить в таком печальном конце своей европейской мечты Джерси может лишь сам себя. Ведь еще лет 20 назад островитяне думали заявиться в УЕФА, но по каким-то причинам тогда эта идея хода не получила. Потом в УЕФА поменяли свой устав, и Джерси перестал соответствовать его критериям.

Есть ли у Джерси известные игроки?

Это удивительно, но - да. Как минимум 3 футболиста, которые могли бы быть заиграны за сборную Джерси сейчас выступают на приличном уровне.

Это Бретт Питман из «Портсмута», Питер Винсенти из «Ковентри» и Кертис Гатри из «Колчестера». Команды, конечно, не из АПЛ, но все они находятся относительно высоко в английской системе клубных дивизионов. И своим присутствием эти исполнители точно могли бы поднять сборную Джерси как минимум до уровня условного Гибралтара и Сан-Марино - беспросветных аутсайдеров зоны УЕФА.

Ну а самый известный футболист в истории Джерси, конечно же, экс-игрок «Челси» и сборной Англии (36 матчей) Грэм Ле Со. Тот самый, что в 1995 году подрался с Дэвидом Бэтти прямо во время матча со «Спартаком» в Москве. Известен также тем, что его долго и нудно подозревали в гомосексуализме. Но эти домыслы остались без доказательств. Вроде как Ле Со в итоге удалось отстоять свое честное имя. Впрочем, это разговор для отдельной статьи.

Нуждается ли УЕФА в таких членах, как Джерси?

Ох, сколько же копий уже было сломано при обсуждении подобных тем. Давайте все-таки говорить начистоту - кроме самого Джерси и их 100 тысяч жителей никому этот остров в качестве нового члена УЕФА не нужен. И так достаточно Гибралтара, который непонятно с какого перепуга вообще подался в УЕФА со своим единственным стадионом и необходимостью играть все сколько бы то ни было значимые матчи в соседней Португалии, а не на родном поле, расположенном близ военного аэродрома. Поэтому появление еще одного мальчика для битья в европейской футбольной семье - явно лишнее и маргинальное событие, даже несмотря на недавнюю инаугурацию Лиги Наций, которая, вроде как, должна слегка приободрить влачащих жалкое существование в отборах к ЧМ и ЧЕ карликов. Впрочем, такие андердоги, как Гибралтар и Сан-Марино, даже в группах Лиги Наций смотрятся бедно в компании противников не первой свежести, вроде Латвии, Литвы или Люксембурга, где какой-никакой профессиональный футбол, но существует.

Островитянам с острова Джерси следует и дальше вариться в котле собственного внутреннего чемпионата и продолжать участвовать в Островных играх - с такими же географическими маргиналами, как они сами. А если каждый амбициозный остров захочет стать членом большой европейской футбольной семьи, то со временем проблем не оберешься. Количество ненужных и бессмысленных матчей в отборах и Лиге Наций будет расти, гранды будут продолжать выражать недовольство этим фактом, что, того и гляди, и вовсе приведет однажды к расколу УЕФА на богатых и бедных - и тогда все эти Джерси с Гибралтарами точно навсегда останутся за бортом праздника жизни под названием большой футбол.