Статистика врёт! Мифы и интриги чемпионата России

«Соккер.ру» настаивает, что важнее цифр в футболе их правильная интерпретация. Существуют статистические загадки, на которые поможет ответить только весна.

Миф 1. «Локомотив» - случайный лидер этого сезона

Нередко говорят, что Семин просто выиграл в лотерею. Ведь железнодорожники ни по одному из веских статистических параметров не лучшие в РФПЛ в новом сезоне. По забитым мячам – вторые. По ударам – девятые, ниже «Тосно», «Арсенала» и «Динамо». По владению мячом – пятые. По точности передач – третья строчка, брак почти как у «Спартака», за такое не похвалишь. По отборам всего пятые, по перехватам - девятые. Одним словом, у «Локомотива» статистика для пятого места. Так почему первые? Сначала вспомните чемпионский «Челси» Конте – в прошлом сезоне тоже шли в середине по статистике, но были первыми в таблице. Такой парадокс лидера-бойца объясняется элементарно.

Важно лишь понять разницу между общим, средним и конкретным показателями. Общий служит для оценки возможностей. Средний нужен для уравнения при анализе двух и более команд. Конкретный параметр – для понимания событий отдельно взятого матча. «Локомотив» в подавляющем большинстве случаев доминировал. В 16 случаях из 20 заслуживали победу именно по цифрам. Но там были ничьи и поражения, а вот из побед «случайными» можно назвать лишь две. Причем речь о матчах с середняками, «Зенит», ЦСКА и «Спартак» получали по зубам в отрытой борьбе. Можно рассказывать о «везении», но лучше говорить о воле к победе. «Локомотив» хорошо провел очные матчи с конкурентами, а будь Семин везучим – обыграл бы «Рубин», «Тосно», «Амкар» и «Уфу», получил 10 дополнительных пунктов и лидировал с отрывом в 18 пунктов. Вот это было бы везением, а так все заслуженно, навел порядок.

Интриги: хватит ли «Локомотиву» места в серединке таблицы РФПЛ по общим параметрам, чтобы сохранить лидерство? Или нужно прибавлять ради чемпионства?

Миф 2. «Зенит» и «Спартак» должны идти первыми

Часто адепты первого мифа являются фанатами этих двух клубов, и напирают на количество ожидаемых голов. Но грамотные специалисты по статистике никогда не будут отталкиваться от показателя xG на короткой дистанции. Всегда подчеркнут, что создавать моменты часто не так важно, как хотя бы изредка их реализовывать. Во-первых, сама система оценки не идеальная, хотя очень интересная. Во-вторых, интерпретация важнее голых цифр, поскольку собрать их в компьютерный век не трудно. Например, по xG (качество ударов, так называемые «ожидаемые голы») «Локомотив» лишь пятый.

Но из этого не следует, что Шалимов заслужил быть выше Семина. Надо включить голову. Во-первых, москвичи потеряли основного центрального форварда Ари из-за травмы. Сразу отнимаем часть «ожидаемых голов», поскольку нападающий всегда ближе к острому удару, чем хавбек. У «Локомотива» в тройке лучших по xG Фарфан – Семин его изначально как латераля использовал, Алексей Миранчук и Фернандеш – хавбеки. Лидерство «Зенита» и «Спартака» по параметру лишь значит, что у первых есть феноменальный Кокорин – персонально лучший в лиге по xG, а у вторых – два форварда Луис Адриано и Зе Луиш, и хавбек, который постоянно ищет ударную позицию - Промес. Опять же, стиль влияет на количество «ожидаемых голов», и параметр не трактуется «в лоб».

Интриги: сможет ли «Зенит» улучшить результативность, создавая столько же или даже больше опасных моментов, чем осенью? Как «Спартак» построит игру в атаке после того, как ставка на количество моментов не сработала?

Миф 3. Промес – самый крутой ассистент в РФПЛ

С самыми результативными игроками сезона все понятно – по десять голов у Кокорина, Промеса и Смолова, никакого парадокса нет. Разве что нужно пожурить напарников центрфорварда «Краснодара» за плохое качество созданных моментов, и отметить, что если Квинси и Федор Михайлович пользуются классической тактикой сеньора Криштиану – коллекционируют удары почти так же успешно, как Витиньо, то Александр Кокорин – 32-й по количеству выстрелов, является первым по голам.

А вот определить самого эффективного плеймейкера сложнее. Кто смотрит только на оценку суммарной опасности созданных моментов, то сразу выделит голландского умницу из «Спартака». Не принижая достижения Промеса, надо развенчать миф, что если у человека самый высокий показатель ожидаемых ассистов xA, то он автоматически круче всех. Да, в Англии у Де Брюйне одно с другим сходится, как и у Месси в Ла Лиге. Но вы забываете об эффективности действий. Промес создал моментов на шесть полноценных голов и получил столько же ассистов.

Добрался туда, где Адриано, Перейра, Классон и настоящий победитель в номинации «Лучший ассистент». Дзагоев по xA90 – ожидаемым голам за 90 минут в среднем, и по ассистам за единицу времени выше, чем Промес. И списать разницу на плохую реализацию «Спартака» нельзя. Разве что Дзагоев должен разделить славу с Витиньо, которому трижды ассистировал. У бразильца очень низкая эффективность ударов, поскольку много дальних, но после пасов Алана забивает. У Промеса тоже есть любимый напарник – Адриано. Не Промес лучший создатель голов, а кто-то из парочки Луиса Адриано и Дзагоева. Более того, пора обратить внимание на Классона и Перейру из «Краснодара» - есть скрытый в цифрах потенциал.

Интриги: кто в итоге станет лучшим ассистентом лиги? Чаще всех создает моменты для напарников Промес, а на деле эффективнее каждого из лидирующей группы Дзагоев и Луис Адриано, у которых почти в два раза меньше самих пасов под удары, но ассистов столько же, как у Квинси.

Миф 4. Сильнейшие и мощнейшие игроки – путь к золоту

«Зенит» годами чемпион России в виртуальный футбол, где учитывается только класс игроков, которые могут собрать моменты, чтобы стать первыми по такому показателю, как ожидаемые очки. «Спартак» и «Зенит», как самые богатые клубы РФПЛ, рвутся в чемпионы в таких номинациях, а ЦСКА работает на опыте и тоже умеет набрать больше, чем создает. Плюс после победы Карреры снова начали верить в титулы «красно-белых», а «Зенит» ожидаемо ставили на первые места к началу сезонов, и мы тоже этим занимались – попросту логично. Но нельзя наивно думать, что качественные футболисты автоматически приносят титулы.

Да, «Спартак» - самая результативная команда РФПЛ, лидер по ударам в целом и по выстрелам в створ. «Зенит» вместе с «Краснодаром» лидирует по владению мячом и точности передач, культура игры именно у команд Манчини и Шалимова на самом высоком уровне. Но обратите внимание, что все соперники «Локомотива» куда чаще лупят из-за штрафной площади, хотя можно доказать – такие удары низкоэффективные. Все эти «победы» «Спартака» и «Зенита» по цифрам ничего не стоят, когда баланса в игре нет. По классу игроков первые, но дальше-то что? В прошлом сезоне «Манчестер Сити» лидировал в АПЛ xPTS – ожидаемым очкам. Легче от этого Гвардиоле не стало, ведь он понимает важность титулов.

Интрига: смогут ли команды, где класс игроков даже выше, чем в «Локомотиве», не позволить Семину стать чемпионом России? Если считают его подопечных везучими – пусть покажут, что могут противопоставить «фарту» свой класс.

Миф 5. У «Зенита» и «Локомотива» лучшие защитные линии лиги

Отталкиваемся от статистики, ведь это цифровые мифы, перекочевавшие с мониторов ваших гаджетов в реальный мир. Кто пропустил меньше всех? «Зенит», всего 13 мячей, причем у Лунева 9 «сухих» матчей. У его команды вроде бы полно игр, когда оборона вообще не ошибается. И составить конкуренцию по общему количеству голов может только одна команда – «Локомотив», ведь пропустили всего 15 раз, что с учетом проблем Гильерме со здоровьем – замечательный показатель. Но непробиваемость «Зенита» - миф. Посмотрите на параметр xGA, то есть количество ожидаемых голов соперников.

Оппоненты Манчини, старавшегося играть первым номером, насобирали на 13.78 мяча, то есть на деле «Зенит» и должен был пропустить 13-14 голов. Вот если бы пропустили всего 8-9 – тогда бы говорили, что защита сильная. Более того, даже защита «Локомотива» сыграла не сверхэффективно, исходя из класса исполнителей и анализа цифр. Проще найти провалы и несоответствия в группе лидеров – «Спартак» позволил создать моментов на xGA, что равно примерно 17 пропущенным, а «скушали» 23 мяча. А лучше всех защищались «Уфа» и «Урал». «Официально» первыми идут «Зенит» и «Локомотив», раз пропускали меньше всех, но надо уметь копнуть глубже.

Интрига: сможет ли «Локомотив» еще успешнее сыграть в обороне, чем в прошлом году? Ведь по общей «сухости» будут соревноваться именно команды Манчини и Семина. Бердыев и Ганчаренко подтянутся, но будет непросто.

Будущее наступает прямо сейчас

Цифры не только помогают, но и запутать могут. Но тренд четкий – если в 2018 году вы игнорируете числа, говоря об игре, то просто отстали, как большой тренер Арсен Венгер отстал в понимании своего нынешнего состояния. Его жаль, но к нему будут беспощадными, как к извозчикам в дни развития автомобилей. На смену ретроградам придут или те, кто готов учиться у будущего, или те, кто сами станут сверхновыми звездами.

Так что еще одна – и не последняя, интрига возобновляющего чемпионата России, заключается в разгадке цифровых парадоксов. Только не говорите, что числа не играют никакой роли, ведь статистика не лживая наука, а кокетка – врет, но не со зла, а чтобы разгадали ее обман и поняли глубину. Разбить аргумент, что в футболе цифры не важны, очень легко - показав на табло любого стадиона. Путь к реализации моментов, к оценке игровой формы конкретных футболистов и даже к грамотным прогнозам, пускай и с поправкой на весомый фактор случайности, завязан на понимании того, где команды и игроки недорабатывают. А без сравнения и цифр разобраться не получится.