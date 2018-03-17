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Красота казанская. Шикарный экзамен для «Спартака»

17 марта 2018, 22:47

«Рубин» создал моменты для «Спартака», а потом и о себе подумал. При отсутствии поля обе команды показали читателям «Соккер.ру» футбол на зависть конкурентам.

«Рубин» подарил «Спартаку» победу?

Москвичи в целом сыграли не хуже, чем соперник. Но в ключевых эпизодах на результат явно повлияли ошибки казанских защитников. Правда, даже они не мешают понять, как поменялся «Рубин». Играя по знакомой схеме, прибавили в командном движении. Стала появляться мысль при выходе в атаку, создали поровну моментов со «Спартаком», нанесли по пять точных ударов.

«Рубин» больше владел мячом, а по второму тайму разница вообще 60 на 40 %! Казанцы за счет включений взрывного Карадениза и флангами атаковали, и по центру искали подходы. Хозяева не были безнадежным аутсайдером поединка, в котором «Спартак» сразу обозначил, что хочет победить с позиции силы. Но не получилось, был ведь старт второго тайма, когда «Рубин» прижал чемпионов России.

Случился гол Нобоа, а потом удар того же Кристиана в перекладину со штрафного уже при счете 1:2 в пользу «Спартака». Конечно, неудачные действия центральных защитников «Рубина» открыли мастерам из Москвы путь к трем очкам, но хозяева сыграли здорово и заслужили комплименты.

Матч языком чисел

Удары (в створ): 10 (5) – 10 (5). Ничейные показатели, хотя можно найти небольшую разницу. У «Рубина» есть удар сильно мимо – по воробьям, и четыре выстрела просто мимо створа ворот. Тогда как у «Спартака» таких ударов всего три и на один заблокированный выстрел больше. Из точных ударов «Спартака» по два нанесли Ханни и Адриано – авторы голов на зеркальных 18 и 81 минутах, а у «Рубина» на чужие ворота дважды был нацелен Подберезкин, хотя не забил.

Перехваты: 10 – 26. А вот эти числа показывают, что «Спартак» Карреры – команда сформированная, а «Рубин» Бердыева только строится. Хотя хозяева в итоге чаще владели мячом (57 % на 43), они в два с половиной раза реже перехватывали мячи. «Спартак» намного лучше читал игру, что особенно сказалось до перерыва. Также вспомните, с чего начался победный гол – Зобнин подтверждает, что по классу «красно-белые» все-таки выше будут.

Передачи (точные): 503 (357) – 381 (262). Видите, во что Бердыев хочет превратить «Рубин»? В команду, которая умеет давить и точно играть в мяч. Брака у соперников на непростом поле было одинаково много – под 30 %, но обратите внимание, насколько чаще «Рубин» ставил на комбинации и игру в пас. Поэтому «Спартаку» непросто дышалось во втором тайме. Казанцы успокоились и взялись за дело. «Структурно правильно располагались», как сказал Бердыев.

Проблема вечера. Организация матча

Что за отношение к гостям? На чемпионате мира в Казани будут дружелюбными, а когда свои приехали, то не люди? Болельщики «Спартака» сняли немало роликов, на которых прекрасно видно, как толпу поклонников москвичей выстроили перед стадионом и досмотр проводили преступно медленно. Даже если не учитывать, что в толпе были девушки и дети, важно не забывать о погоде.

В морозной Казани не могут оправдаться тем, что фанатов «Спартака» оказалось много. Прокол с медленным досмотром допустили организаторы матча и полицейские, всегда надо идти навстречу зрителям. А если подтвердится информация, что болельщикам «Спартака» запретили развернуть баннер в память фаната клуба и знаменитого актера Олега Табакова – Прядкин должен лично разобраться в эпизодах и принести «Спартаку» и фанатам официальные извинения. В Казани умеют устроить праздник, но не всегда хотят.

Ошибки матча. Скидка Наваса и Камболова

Сами накликали беду. У «Спартака» были моменты, проходили хорошие разрезающие передачи до перерыва, однако «Рубин» огрызался, старался правильно располагаться на поле. Если бы фаворит не забил быстрый для такого поединка гол, «красно-белым» пришлось сложнее. Так что Сесар Навас повлиял на матч, когда плохо обработал мяч и неудачно скинул его на вратаря.

Многие в этой игре не могли правильно рассчитать силу паса – трения мяча о плохой газон сказывались. И когда пас пошел на голкипера, Ханни успел навязать Джанаеву борьбу. Поскольку голкипер не мог касаться мяча руками – из-за паса от своего, и круглый от ног вратаря отскочил удобно для хавбека «Спартака», случился гол, который позволил гостям гнуть свою линию и развивать успех. Да и Камболов сыграл небрежно перед мастерским мячом от Адриано.

Юбиляр дня. Курбан Бердыев («Рубин»)

Сегодня тренер «Рубина» провел четырехсотый матч в чемпионатах России. Наставников, у которых больше игр, всего трое. У Александра Тарханова 422 матча, у Валерия Газзаева – 484, а у Юрия Семина – 556. Бердыев прошел путь с низов к РФПЛ и задержался. А теперь видно, что наставник готов к новизне.

Не только модные очки подошли, но и новый для «Рубина» подход бросился в глаза. Что отличило сегодня команду хозяев и помогло перестроиться в перерыве – желание главного тренера видеть от футболистов невероятно быстрое расставание с мячом. Не случайно Бердыев топит за «Наполи» Сарри – итальянцы тоже обожают играть в мяч. Похоже, этот «Рубин» будет вертикально-комбинационным.

Герой матча. Луис Адриано («Спартак»)

«Челентано» – умный игрок, школа Луческу позволяет ему правильно выбирать позицию, а опыт и техника помогают поставить на колени защитников соперников. Адриано умеет сыграть скрытно, отработать в защите. И хотя ему немало лет, Луис в чудной физической форме. Разумеется, в этом матче было много тех, кто сыграл прилично – на мороз не кивали, но последнее слово за Адриано, который смог стать героем ключевого эпизода. Маэстро!

Почему «Спартак» победил?

Потому что согласился выйти на поле, хотя температура была такой, как в Самаре. А поле, возможно, даже хуже, чем на стадионе «Крыльев Советов». А если без шуток, то в грехах «Спартака» числится лишь отказ пустить Попова на поле – в больших клубах не боятся играть против арендованных другим игроков, а с Ивелином «Рубин» еще живет и веселее.

Но и так получился крепкий и зрелищный матч. Сложный для «Спартака» поединок против набирающего форму соперника. «Рубин» начал получать правильные приказы. Но оказалось, что «Спартак» сильнее «Зенита» адаптирован к игре против закрытых соперников, и лучше контратакует, если оппоненты переходят к давлению. Причина в тактической разнице, в скорости действий и в прессинге.

Каррера на неделе не сдержался и уколол Манчини: «Футболисты, которые у меня есть, сильнейшие для меня. Я никогда не будут ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют на поле душу». Намек понятный, и такие слова наставника футболисты «Спартака» точно оценили по достоинству. И пусть «Рубин» прилично сопротивлялся и даже перешел к игре первым номером по ходу второго тайма, Бердыев в юбилейной игре не победил.

Зато ни мороз – по ходу игры было «-16», ни ужасное на вид поле не помешали «Спартаку» и «Рубину» сыграть здорово. В Казани построили стадион за 240 млн долларов, но не догадались подумать о крыше или хотя бы о системе, которая защитит поле от уничтожения весной и поздней осенью. Но верные фанаты согрели команды вниманием. При такой поддержке банда Карреры не могла не сыграть до конца и на победу. А казанцам для успеха попросту не хватает матчей в новом составе. В будущем эта команда будет побеждать чаще, вот увидите.

Пока выиграл чемпион, сократил отставание от «Локомотива» до пяти пунктов. Достойный матч со стороны двух соперников и победа команды, за которую играет форвард класса Луиса Адриано.

Станислав Горин
АВТОР
Станислав Горин
Оценочные суждения
БЛОГ
Оценочные суждения
Россия. Премьер-Лига 2017/2018  Россия: события  Рубин 1:2 Спартак
Источник: Soccer.RuФото: Соккер.ру
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Все комментарии
Aris
Aris
23 марта в 19:32
Сирота Казанская!
ilhom0566
ilhom0566 ответил scorpion7205
20 марта в 02:41
И ещё хотелось бы посмотреть в глаза тем "профессионалам", кто рисовал новый сайт. Для меня это какое-то убожество, невесть откуда скопированное. На десктопах перестал заходить, только с телефона.
Saban18
Saban18 ответил Красно Синий воин
18 марта в 23:11
Да ладно! трусы не отменили игру с Рубином в мороз, все равно за трусость с Крыльями Советов не отмазались!
Вот хочется поддержать российский клуб в 1/4 финала ЛЕ. Но не рядом с такими "болельщиками"
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 марта в 21:17
Всегда отношусь с пониманию к творчеству Бекиевича. Но Спартак сейчас сильнее и более мотивированный. Поэтому победа его ожидаемая, а гол Андиано маленький шедевр. Рубину удачи, а Спартаку только побед во всех оставшихся матчах.
Leningrad 84
Leningrad 84
18 марта в 15:55
"Красота казанская" - на фото к статье - истинное лицо (оскал) Спартака!
scorpion7205
scorpion7205
18 марта в 13:01
верните старый сайт я вашу маму
Руслан Амиров 1
Руслан Амиров 1
18 марта в 12:40
Топлю за Локомотив. но не могу не похвалить мяско. и поблагодарить за сохранение интриги в нашем чемпе
ivany4
ivany4 ответил Валерыч
18 марта в 10:33
Возможно, в чём-то, где-то Вы и правы в своих рассуждениях.Но, с другой стороны: люди разные бывают (читатели, болельщики), и каждому угодить сложно. Лично мне эта статья понравилась. Вам не понравилось. Это - нормально.)) Кому-то нравится одно, кому-то другое.Тем более, когда одни болеют за одну команду, другие за другую.))Вообще, спортивная журналистика, это - довольно сложная творческая профессия, тяжкий труд, и далеко не каждый может овладеть ей. А критиковать и советовать со стороны всегда намного легче и проще, чем взять и самому написать статью..))
Самое сложное в спортивной журналистике - понимать о чем ты пишешь(аналитика), быть не предвзятым и не пользоваться двойными стандартами. У этого автора этого не замечено.
...Так что Сесар Навас повлиял на матч, когда плохо обработал мяч и неудачно скинул его на вратаря. Он добровольно все это сделал, или его заставили это сделать? И так во многих местах сего опуса. Если бы я не смотрел игру, можно подумать что Спартак случайно выиграл. Хотя Спартак делал все что хотел. Правда не забивал в нужное время.)))
Не спорю, на вкус и цвет товарищей нет. Вот только объективной оценкой в таких статьях не пахнет. Я высказал свое мнение, вы свое, на том и порешим. Сколько еще будет интересного, главное, что бы такие статьи не вбивали клин между болельщиками.)
sir-5
sir-5 ответил Валерыч
18 марта в 10:30
Возможно, в чём-то, где-то Вы и правы в своих рассуждениях.Но, с другой стороны: люди разные бывают (читатели, болельщики), и каждому угодить сложно. Лично мне эта статья понравилась. Вам не понравилось. Это - нормально.)) Кому-то нравится одно, кому-то другое.Тем более, когда одни болеют за одну команду, другие за другую.))Вообще, спортивная журналистика, это - довольно сложная творческая профессия, тяжкий труд, и далеко не каждый может овладеть ей. А критиковать и советовать со стороны всегда намного легче и проще, чем взять и самому написать статью..))
Пусть спортивные журналисты,не чурающиеся "тяжкого труда",сменят профессию,а то их жалко.В шахту идут,за штурвалы тракторов,на лесоповал...
sir-5
sir-5
18 марта в 10:21
Победа может быть омрачена.Ранее,после опубликования "списка Гришки" спартачи радовались,что в нём Акинфеев и т.д.(с которых теперь снято подозрение),а вот вчера допинг-офицеры ФИФА неожиданно нагрянули в Казань(в Москве-то они не могли это сделать!!!) и брали пробы у спартаковцев,в том числе,у игроков сборной Лунёва и Самед-оглы.Так что атака продолжается,и где-нибудь.да прокол случится.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 марта в 10:09
Да ладно! трусы не отменили игру с Рубином в мороз, все равно за трусость с Крыльями Советов не отмазались!
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
18 марта в 10:01
красавцы
Валерыч
Валерыч ответил ivany4
18 марта в 09:45
Вот я включил... и думаю... Я пришел в филармонию или на стадион. Смотрю концерт или футбол. Читаю отзывы о матче или аннотацию к партитуре. И получается, что если человек ведет рассказ о футболе а вставляет в одном месте иносказательную фразу, то это его проблемы, что он не может выдержать весь публикуемый материал в едином стиле. По поводу Манчини. Если бы шел разбор игры Зенита, то еще куда ни шло. Но его тут и духом не пахло. Смысл пинать дохлую лошадь. А похвалить Карреру, за то, как он настраивает игроков на матчи, можно и другими словами. В последнее время, что комментаторы, что "журналисты" везде ищут жареное. И лишь для того, что бы поднять свою "значимость". Без вплетания "спорных" и не уместных, а порой провокационных сравнений, их опусы ничего не значат. Как говорится, поисписался, - положи перо на полку.
Возможно, в чём-то, где-то Вы и правы в своих рассуждениях.Но, с другой стороны: люди разные бывают (читатели, болельщики), и каждому угодить сложно. Лично мне эта статья понравилась. Вам не понравилось. Это - нормально.)) Кому-то нравится одно, кому-то другое.Тем более, когда одни болеют за одну команду, другие за другую.))Вообще, спортивная журналистика, это - довольно сложная творческая профессия, тяжкий труд, и далеко не каждый может овладеть ей. А критиковать и советовать со стороны всегда намного легче и проще, чем взять и самому написать статью..))
ivany4
ivany4 ответил Валерыч
18 марта в 09:10
Сравнение в статье Манчини и Карреры вполне уместно, так как они оба - тренеры-итальянцы. А банда - это иносказательно сказано, в смысле: (банд, джаз-бэнд) - это музыкальный коллектив в котором дирижёром является Каррера, и в котором "соло" Маэстро Адриано принесло победу Спартаку. Включай образное мышление.))
Вот я включил... и думаю...
Я пришел в филармонию или на стадион. Смотрю концерт или футбол. Читаю отзывы о матче или аннотацию к партитуре. И получается, что если человек ведет рассказ о футболе а вставляет в одном месте иносказательную фразу, то это его проблемы, что он не может выдержать весь публикуемый материал в едином стиле.
По поводу Манчини. Если бы шел разбор игры Зенита, то еще куда ни шло. Но его тут и духом не пахло. Смысл пинать дохлую лошадь. А похвалить Карреру, за то, как он настраивает игроков на матчи, можно и другими словами.
В последнее время, что комментаторы, что "журналисты" везде ищут жареное. И лишь для того, что бы поднять свою "значимость". Без вплетания "спорных" и не уместных, а порой провокационных сравнений, их опусы ничего не значат. Как говорится, поисписался, - положи перо на полку.
МапС
МапС ответил ilhom0566
18 марта в 08:51
"...а с Ивелином «Рубин» еще живет и веселее..." Имелось в виду живее? А если живёт веселее, то тогда "...и живёт веселее..." Поправьте меня, если я неправ. Поставил 2-ку за ошибки, которые есть показатель наплевательского отношения... Прибавил единицу за саму статью...
nahan
nahan
18 марта в 08:45
Жаль, что Рубин проиграл, но по игре казанцы не заслуживали поражения, даже несмотря на ошибки в обороне. Главное, появилась надежда на улучшение командной игры.
Igo0rek
Igo0rek ответил Валерыч
18 марта в 08:25
Сравнение в статье Манчини и Карреры вполне уместно, так как они оба - тренеры-итальянцы. А банда - это иносказательно сказано, в смысле: (банд, джаз-бэнд) - это музыкальный коллектив в котором дирижёром является Каррера, и в котором "соло" Маэстро Адриано принесло победу Спартаку. Включай образное мышление.))
Тут единицы умеют мыслить глубже))
Обычно просто выдирают из контекста и даже не могут додумать, что к чему))
Igo0rek
Igo0rek ответил patra
18 марта в 08:24
Рубин возрождается, Енаки пришелся ко двору, капризные миллионеры ушли, у нас появилось светлое будущее.
Удачи вам! Удручает только то, что стадион полупустой...
Igo0rek
Igo0rek
18 марта в 08:23
Луис Адриано это конечно украшение нашего убого чемпионата. Лучше смотреть на такую игру легионеров, нежели на паспортистов, которые ничего из себя не представляют.
Валерыч
Валерыч ответил ivany4
18 марта в 07:59
Как всегда ни о чем. Цифры можно трактовать по разному, важно знать установки тренеров. И зачем приплетать Манчиник игре Рубина и Спартака? С каких это пор Каррера руководит бандой а не командой? А потом, для таких "журналистов", все тренеры будут плохие, если дадут им справедливую оценку.)) Достойный матч со стороны двух соперников и победа команды, за которую играет форвард класса Луиса Адриано. Этой строчки достаточно для оценки матча. И незачем, как говориться, переводить бумагу.)
Сравнение в статье Манчини и Карреры вполне уместно, так как они оба - тренеры-итальянцы.
А банда - это иносказательно сказано, в смысле:
(банд, джаз-бэнд) - это музыкальный коллектив в котором дирижёром является Каррера, и в котором "соло" Маэстро Адриано принесло победу Спартаку.
Включай образное мышление.))
kts
kts
18 марта в 07:39
Дуракам везет
patra
patra
18 марта в 07:34
Рубин возрождается, Енаки пришелся ко двору, капризные миллионеры ушли, у нас появилось светлое будущее.
Валерыч
Валерыч
18 марта в 07:18
Отличная статья! Заслуженная победа Спартака! Шикарный гол Адриано отправил конебомжей в очередной нокаут.
ivany4
ivany4
18 марта в 07:13
Как всегда ни о чем.
Цифры можно трактовать по разному, важно знать установки тренеров. И зачем приплетать Манчиник игре Рубина и Спартака? С каких это пор Каррера руководит бандой а не командой? А потом, для таких "журналистов", все тренеры будут плохие, если дадут им справедливую оценку.))
Достойный матч со стороны двух соперников и победа команды, за которую играет форвард класса Луиса Адриано. Этой строчки достаточно для оценки матча. И незачем, как говориться, переводить бумагу.)
Валерыч
Валерыч ответил за
18 марта в 07:10
И хотя ему немало лет, Луис в чудной физической форме. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1040804 может быть в "чудесной физической форме"?
=Чудной=
Никакой ошибки нет. Прекрасный эпитет.Просто ударение нужно читать на первом слоге. "чУд-ной".
ilhom0566
ilhom0566
18 марта в 06:04
"...а с Ивелином «Рубин» еще живет и веселее..." Имелось в виду живее? А если живёт веселее, то тогда "...и живёт веселее..." Поправьте меня, если я неправ. Поставил 2-ку за ошибки, которые есть показатель наплевательского отношения... Прибавил единицу за саму статью...
ilhom0566
ilhom0566
18 марта в 06:02
"...принести «Спартаку» и фанатам официальные изменения..."???
Михаил Полунин
Михаил Полунин
18 марта в 05:33
"Хрюшки" на морозе подвижны и опасны!

Соглашусь с автором: матч в сложнейших климатических условиях был замечательный во всех отношениях.

Не соглашусь с автором:
1. ошибки (несколько и в одной примерно зоне) соперника - это не подарок, а результат превосходства одной команды над другой, результат прессинга;
2. количество передач говорит скорее о непонимании дальнейших обостряющих ходов (если это не Барселона при Хосепе);
3. при абстрактной реализации 1:1 Спартак также победил бы, т.к. моментов у него было больше.

Спартак все больше обретает прежние очертания в плане доказательства своего превосходства над соперником (хотя бы в пределах России).

Приятно смотреть на Спартак в подобных матчах - просто бальзам для души болельщика!
за
за
18 марта в 01:39
Автор, что за критика по арендованному Попову? выкупали бы сразу и пользовали! Или платили бы за возможность играть против Спартака! Этого игрока красно-белые не бесплатно в свое время взяли.
за
за
18 марта в 01:34
И хотя ему немало лет, Луис в чудной физической форме.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1040804
может быть в "чудесной физической форме"?
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