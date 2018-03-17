Красота казанская. Шикарный экзамен для «Спартака»

«Рубин» создал моменты для «Спартака», а потом и о себе подумал. При отсутствии поля обе команды показали читателям «Соккер.ру» футбол на зависть конкурентам.

«Рубин» подарил «Спартаку» победу?

Москвичи в целом сыграли не хуже, чем соперник. Но в ключевых эпизодах на результат явно повлияли ошибки казанских защитников. Правда, даже они не мешают понять, как поменялся «Рубин». Играя по знакомой схеме, прибавили в командном движении. Стала появляться мысль при выходе в атаку, создали поровну моментов со «Спартаком», нанесли по пять точных ударов.

«Рубин» больше владел мячом, а по второму тайму разница вообще 60 на 40 %! Казанцы за счет включений взрывного Карадениза и флангами атаковали, и по центру искали подходы. Хозяева не были безнадежным аутсайдером поединка, в котором «Спартак» сразу обозначил, что хочет победить с позиции силы. Но не получилось, был ведь старт второго тайма, когда «Рубин» прижал чемпионов России.

Случился гол Нобоа, а потом удар того же Кристиана в перекладину со штрафного уже при счете 1:2 в пользу «Спартака». Конечно, неудачные действия центральных защитников «Рубина» открыли мастерам из Москвы путь к трем очкам, но хозяева сыграли здорово и заслужили комплименты.

Матч языком чисел

Удары (в створ): 10 (5) – 10 (5). Ничейные показатели, хотя можно найти небольшую разницу. У «Рубина» есть удар сильно мимо – по воробьям, и четыре выстрела просто мимо створа ворот. Тогда как у «Спартака» таких ударов всего три и на один заблокированный выстрел больше. Из точных ударов «Спартака» по два нанесли Ханни и Адриано – авторы голов на зеркальных 18 и 81 минутах, а у «Рубина» на чужие ворота дважды был нацелен Подберезкин, хотя не забил.

Перехваты: 10 – 26. А вот эти числа показывают, что «Спартак» Карреры – команда сформированная, а «Рубин» Бердыева только строится. Хотя хозяева в итоге чаще владели мячом (57 % на 43), они в два с половиной раза реже перехватывали мячи. «Спартак» намного лучше читал игру, что особенно сказалось до перерыва. Также вспомните, с чего начался победный гол – Зобнин подтверждает, что по классу «красно-белые» все-таки выше будут.

Передачи (точные): 503 (357) – 381 (262). Видите, во что Бердыев хочет превратить «Рубин»? В команду, которая умеет давить и точно играть в мяч. Брака у соперников на непростом поле было одинаково много – под 30 %, но обратите внимание, насколько чаще «Рубин» ставил на комбинации и игру в пас. Поэтому «Спартаку» непросто дышалось во втором тайме. Казанцы успокоились и взялись за дело. «Структурно правильно располагались», как сказал Бердыев.

Проблема вечера. Организация матча

Что за отношение к гостям? На чемпионате мира в Казани будут дружелюбными, а когда свои приехали, то не люди? Болельщики «Спартака» сняли немало роликов, на которых прекрасно видно, как толпу поклонников москвичей выстроили перед стадионом и досмотр проводили преступно медленно. Даже если не учитывать, что в толпе были девушки и дети, важно не забывать о погоде.

В морозной Казани не могут оправдаться тем, что фанатов «Спартака» оказалось много. Прокол с медленным досмотром допустили организаторы матча и полицейские, всегда надо идти навстречу зрителям. А если подтвердится информация, что болельщикам «Спартака» запретили развернуть баннер в память фаната клуба и знаменитого актера Олега Табакова – Прядкин должен лично разобраться в эпизодах и принести «Спартаку» и фанатам официальные извинения. В Казани умеют устроить праздник, но не всегда хотят.

Ошибки матча. Скидка Наваса и Камболова

Сами накликали беду. У «Спартака» были моменты, проходили хорошие разрезающие передачи до перерыва, однако «Рубин» огрызался, старался правильно располагаться на поле. Если бы фаворит не забил быстрый для такого поединка гол, «красно-белым» пришлось сложнее. Так что Сесар Навас повлиял на матч, когда плохо обработал мяч и неудачно скинул его на вратаря.

Многие в этой игре не могли правильно рассчитать силу паса – трения мяча о плохой газон сказывались. И когда пас пошел на голкипера, Ханни успел навязать Джанаеву борьбу. Поскольку голкипер не мог касаться мяча руками – из-за паса от своего, и круглый от ног вратаря отскочил удобно для хавбека «Спартака», случился гол, который позволил гостям гнуть свою линию и развивать успех. Да и Камболов сыграл небрежно перед мастерским мячом от Адриано.

Юбиляр дня. Курбан Бердыев («Рубин»)

Сегодня тренер «Рубина» провел четырехсотый матч в чемпионатах России. Наставников, у которых больше игр, всего трое. У Александра Тарханова 422 матча, у Валерия Газзаева – 484, а у Юрия Семина – 556. Бердыев прошел путь с низов к РФПЛ и задержался. А теперь видно, что наставник готов к новизне.

Не только модные очки подошли, но и новый для «Рубина» подход бросился в глаза. Что отличило сегодня команду хозяев и помогло перестроиться в перерыве – желание главного тренера видеть от футболистов невероятно быстрое расставание с мячом. Не случайно Бердыев топит за «Наполи» Сарри – итальянцы тоже обожают играть в мяч. Похоже, этот «Рубин» будет вертикально-комбинационным.

Герой матча. Луис Адриано («Спартак»)

«Челентано» – умный игрок, школа Луческу позволяет ему правильно выбирать позицию, а опыт и техника помогают поставить на колени защитников соперников. Адриано умеет сыграть скрытно, отработать в защите. И хотя ему немало лет, Луис в чудной физической форме. Разумеется, в этом матче было много тех, кто сыграл прилично – на мороз не кивали, но последнее слово за Адриано, который смог стать героем ключевого эпизода. Маэстро!

Почему «Спартак» победил?

Потому что согласился выйти на поле, хотя температура была такой, как в Самаре. А поле, возможно, даже хуже, чем на стадионе «Крыльев Советов». А если без шуток, то в грехах «Спартака» числится лишь отказ пустить Попова на поле – в больших клубах не боятся играть против арендованных другим игроков, а с Ивелином «Рубин» еще живет и веселее.

Но и так получился крепкий и зрелищный матч. Сложный для «Спартака» поединок против набирающего форму соперника. «Рубин» начал получать правильные приказы. Но оказалось, что «Спартак» сильнее «Зенита» адаптирован к игре против закрытых соперников, и лучше контратакует, если оппоненты переходят к давлению. Причина в тактической разнице, в скорости действий и в прессинге.

Каррера на неделе не сдержался и уколол Манчини: «Футболисты, которые у меня есть, сильнейшие для меня. Я никогда не будут ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют на поле душу». Намек понятный, и такие слова наставника футболисты «Спартака» точно оценили по достоинству. И пусть «Рубин» прилично сопротивлялся и даже перешел к игре первым номером по ходу второго тайма, Бердыев в юбилейной игре не победил.

Зато ни мороз – по ходу игры было «-16», ни ужасное на вид поле не помешали «Спартаку» и «Рубину» сыграть здорово. В Казани построили стадион за 240 млн долларов, но не догадались подумать о крыше или хотя бы о системе, которая защитит поле от уничтожения весной и поздней осенью. Но верные фанаты согрели команды вниманием. При такой поддержке банда Карреры не могла не сыграть до конца и на победу. А казанцам для успеха попросту не хватает матчей в новом составе. В будущем эта команда будет побеждать чаще, вот увидите.

Пока выиграл чемпион, сократил отставание от «Локомотива» до пяти пунктов. Достойный матч со стороны двух соперников и победа команды, за которую играет форвард класса Луиса Адриано.