Советы от Роналду. Как сохранить форму после тридцати

25 марта 2018, 19:00

Своей подготовкой португалец выделяется даже среди коллег-футболистов. В тридцать три выдал идеальный старт года, и «Соккер.ру» узнает его секреты.

Криштиану выдал лучший старт года в карьере?

У португальца никогда не было таких стартовых трех месяцев нового года. Ни разу за шестнадцать лет не забивал в 14 первых матчах за клуб и сборную 23 мяча. Причем только три из них с пенальти. И если в начале года отставал от Месси на четырнадцать голов в Примере, то теперь разрыв составляет всего три удара.

Роналду в настолько хорошей форме, что впервые в карьере сделал дубль в дополнительное к матчу время. Голы на 92 и 94 минутах в ворота египтян позволили выйти на чистое третье место в истории по голам за сборные – 81 раз отличился. Осталось всего четыре гола, чтобы обойти Ференца Пушкаша. В тридцать три года так фестивалить мало кто умел.

С 10 февраля – за полтора месяца, Роналду наколотил 19 голов в 9 матчах. Забивал в каждой игре, сделал хет-трик, четыре дубля, один покер и отдал три голевые передачи. Конечно, отчасти повезло с календарем – только ПСЖ можно отнести к сильным соперникам, но любого футболиста с такой серией хочется спросить, как набрать подобную форму? И Криштиану поделился советами, полезными для каждого из нас.

15 советов для сохранения формы от Криштиану Роналду

1. Волю необходимо тренировать, как и тело. Сила духа так же важна, как физическая мощь и поможет вам достигать поставленных целей.

2. Не забывайте о дисциплине. Сохранение мотивации и следование вашему распорядку – ключ к успеху. Не даю себе поблажек, остаюсь требовательным.

3. Определяйте свои цели. Это поможет вам сфокусироваться и работать над чем-то конкретным.

4. Тренируйтесь с напарником – лучший способ добавить соревновательный эффект и подтолкнуть себя. Если тренируетесь с тем, кто подготовлен на вашем уровне, вы поможете друг другу.

5. Правильный сон действительно важен для получения максимальной отдачи от тренировок. Я ложусь в постель рано, особенно накануне матчей. Сон помогает мышцам восстанавливаться, что очень важно.

6. Разминка предотвращает травмы. Убедитесь, что вы делаете подобие разминки, даже если это легкий бег по дороге в спортзал или разогрев на велотренажере.

7. Миксуйте нагрузки. Я рекомендую комбинации кардио (бег или гребля) и тренировки с железом, нацеленные на все тело – для увеличения и силы, и выносливости. Разнообразие сделает занятия интересными.

8. Высокая интенсивность занятий важна для перекачивания крови и увеличения выносливости. Попробуйте добавить спринт или рывковые движения в свои тренировки.

9. Беговые сессии нужны для построения выносливости. Начните с получасовых занятий и увеличивайте время, когда станете крепче.

10. Занимайтесь всегда, как только появляется время. Можете тренировать пресс у себя в спальне утром или вечером. Когда это войдет в привычку – станет проще.

11. Правильная диета подкрепляет хорошие занятия. Я придерживаюсь высокобелкового рациона с большим количеством углеводов, фруктов и овощей и с избеганием сладостей. Люблю рыбу, особенно португальское блюдо Бакаляу а Браз (вареная треска с яйцами, картофелем и луком), а в ресторанах заказываю стейк с салатом.

12. Не забывайте о воде. Пить воду очень важно. Также избегайте алкоголя.

13. Ешьте регулярно. Я ем до шести раз в день маленькими порциями, чтобы убедиться, что у меня достаточно энергии для занятий.

14. Музыка помогает тренироваться, найти мотивацию и набрать темп. Мне нравятся стили хип-хоп и реггетон.

15. Расслабляйтесь. Тренировки и физическая активность важны, но умение отдыхать помогает стать лучше физически и морально. Я провожу свободное время с семьей и друзьями, которые помогают сохранять позитивный настрой.

Подстройте советы Роналду под себя

Спортсмен, который c детства живет без лишнего жира и высокого уровня сахара в крови, не может быть буквальным примером для остальных. Например, для поддержания приличной формы не всегда нужен бег. Научно доказано, что быстрая ходьба тоже эффективна. Риск получить травму при длительных резких забегах не оправдан тем, сколько калорий сжигается при вашем непрофессиональном беге.

А вот насчет сна Роналду полностью прав. «Реал» консультировал исследователь циклов отдыха и советовал звездам футбола спать 4.5, 6 или 7.5 часов – отрезки, кратные полутора часам. Сам Роналду «досыпает» днем в позе эмбриона, но вряд ли у вас будет такая возможность. Методику игроков «Реала» опробовал лично – работает. Главное не просыпаться посередине фазы сна, а по будильнику – ровно через 7.5 часов или ровно через 6.

Точно найдутся люди с проблемами сна, которым поможет опыт Роналду. Ведь сон критически важен, если решили набрать форму. Конечно, у португальца немного «олдскульные» советы, но в пользу методики Криштиану говорит его спортивная форма. Правда, даже по питанию надо понимать разницу. Роналду так много тренируется, что может себе позволить 5-6 тысяч калорий в отдельные дни, а вам надо меньше.

Также не стоит запихивать в себя протеины пачками и куриную грудку с гречкой. Нужны разные аминокислоты, поэтому лучше питаться просто, но разнообразно. Роналду не придерживается никаких вычурных диет. На завтрак у него может быть бельгийская вафля или даже жареный белый хлеб – не очень полезная пища. Также он охотно трескает блюдо из вареной рыбы, картошки, яиц и лука, и ничего – в отличной форме.

Не стоит бояться конкретных продуктов, достаточно избежать переедания сладостей и жиров. Можно все, но в меру, а общее количество потребляемых калорий должно быть оптимальным для вас лично. У каждого свой метаболизм, у Роналду он явно быстрый, но с возрастом даже ему пришлось корректировать правила питания. Стал меньше налегать на белки и ставит на прыгучесть и рывок – чтобы и дальше делать дубли в конце матчей, как с Египтом.

Роналду демонстрирует разницу с Месси?

Что объединяет 99.9 % лайфхаков и советов? Их читают, смотрят видео в сети, а потом не используют в реальной жизни. Но есть правила, к которым полезно прислушаться. Наставления Роналду помогут любому в меру здоровому человеку улучшить форму. Придерживаться его режима сложно – Криштиану живет спортом, его опекают врачи и тренеры мирового уровня. Но базовые советы верные.

После тридцати можно быть в форме, можно забить 19 раз в 9 матчах, новое достижение в сборной. Похоже, Роналду настолько не хочет проиграть спор игрокам «Реала» - поставил, что обойдет Месси в гонке снайперов Ла Лиги, что настроился очень серьезно. Впечатляющий рывок и еще одно подтверждение, что ключ к успеху Криштиану в дикой дисциплине. Например, Месси признался, что годами питался, как школьник – газировкой и шоколадками, играя дома на приставке.

Аргентинец скрывал от врачей «Барселоны» свои привычки, хотя те видели, что игрока выворачивает прямо по ходу матчей. Судя по тому, что заправленный шоколадом Лионель всех накручивал, он добился успеха во многом за счет врожденных данных и особенностей. А Роналду воспитал в себе машину голов, и его результаты тоже впечатляют. За последний год Криштиану пожертвовал мышцами, чтобы выше прыгать и легче двигаться, а результат нового рациона и системы подготовки видите на поле.

Это не случайность, а закономерность, ведь у грамотных стабильных тренировок всегда один результат – отличная физическая форма, как у Роналду.